Pfizer hat gelogen & eine halbe Million Kinder starben allein in den USA laut geheimen CDC-Daten

Während die Einführung des Impfstoffs COVID-19 in den Vereinigten Staaten weiter voranschreitet, zeichnet sich ein beunruhigender Trend ab. Die Vereinigten Staaten stehen vor einem verheerenden Verlust an Leben unter ihren Kindern und jungen Erwachsenen.

Und das alles nur, weil Pfizer gelogen und den Tod von Millionen verursacht hat.

Offiziellen Zahlen der Centers for Disease Control (CDC) zufolge haben fast eine halbe Million Menschen ihr Leben verloren, seit die Food and Drug Administration (FDA) die Notfallzulassung für einen COVID-19-Impfstoff erteilt hat.

Das sind verheerende 118.000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

Das Jahr 2021 war ein verheerendes Jahr für Kinder und junge Erwachsene in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Centers for Disease Control (CDC) gab es 291.461 überzählige Todesfälle bei den 0- bis 44-Jährigen – schockierende 60.000 mehr als im Jahr zuvor.

Aus den Daten der CDC geht hervor, dass dieser plötzliche und alarmierende Anstieg der Todesfälle vor allem auf einen „mysteriösen“ Anstieg der Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen zurückzuführen ist, der um die 31.

Leider deuten die von der britischen Regierung veröffentlichten Daten darauf hin, dass dieser „mysteriöse“ Anstieg der Todesfälle, der zum Verlust von einer halben Million junger Amerikaner beigetragen hat, wahrscheinlich mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung steht.

Diese schockierende Tragödie hat Familien und Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten erschüttert, und wir müssen unbedingt das ganze Ausmaß der durch diese experimentelle Injektion verursachten Schäden verstehen.

Während wir die Daten weiter untersuchen und überwachen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um das Leben und Wohlergehen aller Menschen zu schützen. Die Auswirkungen dieses verheerenden Verlustes an Menschenleben sind weitreichend und erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit.

Da die Einführung des COVID-19-Impfstoffs weltweit für Unsicherheit und Besorgnis sorgt, ist es mitunter schwierig, an zuverlässige und aktuelle Daten heranzukommen, um die möglichen Folgen zu verstehen.

Dank der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), einer zwischenstaatlichen Organisation mit 38 Mitgliedern, die sich der Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts und des Welthandels verschrieben hat, können wir uns jedoch ein Bild von der Situation in den Vereinigten Staaten machen.

Die OECD verfügt über eine Fülle von Daten zu überzähligen Todesfällen, darunter auch Zahlen, die von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) bereitgestellt werden. Anhand dieser Daten können wir die überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis 44 Jahren in den Vereinigten Staaten nach Wochen in den Jahren 2020 und 2021 sehen.

Das Diagramm zeigt einen beunruhigenden Trend mit einem deutlichen Anstieg der überzähligen Todesfälle im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020.

Als die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 über die Vereinigten Staaten hinwegfegte, hätte man erwarten können, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen mit der Einführung eines Impfstoffs zurückgehen würde.

Die offiziellen Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache.

Im Jahr 2021 war die Zahl der überzähligen Todesfälle in dieser Altersgruppe in jeder einzelnen Woche deutlich höher als im Vorjahr, mit Ausnahme der Wochen 29 und 30. In der 31. Woche kam es dann zu einem drastischen Anstieg der Sterbefälle bei Kindern und jungen Erwachsenen.

Leider hat sich dieser Trend nach Angaben der Centers for Disease Control (CDC) auch im Jahr 2022 fortgesetzt.

Obwohl der Impfstoff angeblich Schutz bieten und die Auswirkungen der Pandemie abmildern sollte, zeigen diese Zahlen einen besorgniserregenden Trend, der weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Die neuesten Daten der CDC zeigen einen beunruhigenden Trend bei Kindern und jungen Erwachsenen, denn den Zahlen der Behörde zufolge, die sich bis zur 40. Woche des Jahres 2022 erstrecken, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in dieser Altersgruppe deutlich gestiegen.

Auch wenn sich die Daten der letzten Wochen noch ändern können, zeichnen sie doch ein besorgniserregendes Bild von den Auswirkungen der Covid-19-Impfung auf die junge Generation.

Doch wie stellt sich die Situation im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren dar? Werfen wir einen Blick auf die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021, um einen gewissen Zusammenhang herzustellen.

Den Daten zufolge gab es allein im Jahr 2022 in dieser Altersgruppe 7.680 überzählige Todesfälle, ein beunruhigender Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Aber nicht nur in diesem Jahr ist die Zahl der überzähligen Todesfälle unter jungen Menschen sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2021 war die Situation sogar noch schlimmer: Bis zur 40. Woche nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs gab es insgesamt 27.227 überzählige Todesfälle.

Das folgende Diagramm zeigt die offiziellen CDC-Zahlen für alle Todesfälle und überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, sowohl vor als auch nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs im Dezember 2020.

Bei der weiteren Verbreitung von Impfungen ist es wichtig, die potenziellen Gefahren dieser Impfstoffe zu bedenken, insbesondere wenn es um Kinder und junge Erwachsene geht. Und die obigen Zahlen zeichnen ein besorgniserregendes Bild.

Sie zeigen, dass im Jahr 2022 die Zahl der Todesfälle bei den 0- bis 44-Jährigen bis zur 40. Woche relativ ähnlich hoch ist wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2020, obwohl letzteres der angebliche Höhepunkt der Covid-19-Pandemie war und die Zahl der Todesfälle um 11 Wochen höher lag.

Die alarmierendsten Zahlen sind jedoch die, die sich auf die Gesamttodesfälle und die überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen seit der Einführung der Covid-19-Injektionen beziehen. Tragischerweise sind seit der 51. Woche des Jahres 2020 fast eine halbe Million Menschen in dieser Altersgruppe gestorben, was im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt von 2015 bis 2019 zu einer erschütternden Zahl von 117.719 zusätzlichen Todesfällen führt.

Diese Zahlen werfen ernste Fragen über die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe auf. Wenn man der offiziellen Darstellung Glauben schenkt, dass diese Impfstoffe sicher und wirksam sind, wie lässt sich dann der Anstieg der Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den Jahren 2021 und 2022 erklären? Die Antwort könnte in der Tatsache liegen, dass die offizielle Darstellung eine Lüge ist.

Dies wird durch Beweise des britischen Office for National Statistics, einer Regierungsbehörde, gestützt, die am 6. Juli 2022 einen Bericht veröffentlichte, in dem die Gefahren der Covid-19-Impfstoffe bestätigt wurden.

Der Bericht trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) und kann auf der ONS-Website hier aufgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus nach Altersgruppen für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Wir haben die vom ONS für Januar bis Mai 2022 zur Verfügung gestellten Zahlen genommen und das folgende Diagramm erstellt, das die schrecklichen Folgen der Massenimpfkampagne gegen Covid-19 aufzeigt.

Die Grafik zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei den 18- bis 39-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

Leider zeigen die Daten einen beunruhigenden Trend bei den 18- bis 39-Jährigen, die eine Teil- oder Doppeldosis des Impfstoffs erhalten haben. In jedem Monat seit Anfang 2022 ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen sterben, höher als bei nicht geimpften Personen in derselben Altersgruppe.

Noch schlimmer ist die Lage bei den dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen, deren Sterblichkeitsrate sich mit jedem Monat nach der Massenauffrischungskampagne im Vereinigten Königreich im Dezember 2021 verschlechtert hat.

Im Januar war die Sterblichkeitsrate bei dreifach geimpften Personen in dieser Altersgruppe etwas geringer als bei ungeimpften Personen: 28,1 pro 100 000 bei den dreifach Geimpften und 29,8 pro 100 000 bei den Ungeimpften.

Die Situation verschlechterte sich jedoch im Februar, als die Sterblichkeitsrate bei den Dreifachgeimpften um 27 % höher war als bei den Ungeimpften, mit einer Sterblichkeitsrate von 26,7 pro 100 000 bei den Dreifachgeimpften und 21 pro 100 000 bei den Ungeimpften.

Die Situation verschlechterte sich erst im Mai, als Dreifachgeimpfte ein um 52 % höheres Sterberisiko aufwiesen als Ungeimpfte, mit einer Sterblichkeitsrate von 21,4 pro 100.000 bei den Dreifachgeimpften und 14,1 pro 100.000 bei den Ungeimpften. Noch alarmierender sind die Zahlen für teilweise geimpfte Personen, bei denen die Wahrscheinlichkeit zu sterben im Mai um 202 % höher war als bei ungeimpften Personen.

Es ist erwähnenswert, dass die britische Regierung versucht hat, die Sterblichkeitsraten bei Kindern zu verschleiern, aber ein Bericht des Office for National Statistics zeigt den beunruhigenden Trend auch in dieser Altersgruppe.

Das folgende Diagramm zeigt die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022. Die Zahlen sind eine ernüchternde Erinnerung an die potenziellen Gefahren der Covid-19-Impfstoffe und zeigen, wie wichtig weitere Forschung ist, um die Risiken und Vorteile vollständig zu verstehen.

Die Beweislage ist eindeutig: Covid-19-Impfungen stellen eine erhebliche Gefahr für Kinder dar.

Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) liegt die Sterblichkeitsrate bei ungeimpften Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren bei 0,31 pro 100.000 Personenjahren. Bei Kindern, die mit einer Dosis geimpft werden, steigt die Sterblichkeitsrate jedoch auf 3,24, und bei dreifach geimpften Kindern steigt sie auf unglaubliche 41,29 pro 100 000 Personenjahre.

Leider sind die Risiken damit noch nicht erschöpft. Auch wenn es um Todesfälle geht, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen sind, zeigen die Daten, dass die Impfung immer noch gefährlich ist.

Die Gesamtsterblichkeitsrate bei ungeimpften Kindern liegt bei 6,39 pro 100 000 Personenjahre, bei teilweise geimpften Kindern ist sie mit 6,48 nur geringfügig höher. Nach der Verabreichung jeder einzelnen Injektion steigt die Rate jedoch deutlich an: Sie beträgt 97,28 bei doppelt geimpften Kindern und schockierende 289,02 bei dreifach geimpften Kindern.

Das bedeutet, dass nach den offiziellen Daten der britischen Regierung doppelt geimpfte Kinder ein 1422 %iges (oder 15,22-faches) Risiko haben, an einer beliebigen Ursache zu sterben, als ungeimpfte Kinder. Und bei dreifach geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an irgendeiner Ursache zu sterben, alarmierende 4423 % (oder 45,23 Mal) höher als bei ungeimpften Kindern.

Die Zahlen des ONS, die altersstandardisiert sind und Raten pro 100.000 Einwohner angeben, sind der endgültige Beweis dafür, dass Covid-19-Injektionen das Sterberisiko eines Menschen erhöhen.

Mit anderen Worten: Die Covid-19-Injektionen sind tödlich.

Dies wird auch durch den geheimen CDC-Bericht untermauert, aus dem hervorgeht, dass eine halbe Million amerikanischer Kinder und junger Erwachsener nach der Einführung des Covid-Impfstoffs gestorben sind, was zu fast 118.000 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 führt.