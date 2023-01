Dr. Robert Malone: Ich kann Trump nicht unterstützen, wenn er die COVID-Impfungen verteidigt

Erfinder der mRNA-Technologie lehnt die Haltung des ehemaligen Präsidenten zu Impfungen ab

Dr. Robert Malone, der die mRNA-Technologie erfunden hat, die für die meisten COVID-19-Impfungen verwendet wurde, sagt, dass er Präsident Donald Trump bei seiner Wiederwahl nicht unterstützen kann, solange Trump die experimentellen Impfungen verteidigt.

Die Impfungen wurden unter Trump im Eiltempo entwickelt, nachdem COVID-19 in China freigesetzt wurde und die Welt eroberte, wobei Millionen Menschen starben.

In einem Interview mit „Real America’s Voice“ wurde Trump kürzlich zu den COVID-Impfungen befragt.

Er sagte: „Ich habe es geschafft, etwas zuzulassen, das nachweislich viele Leben gerettet hat. Manche Leute sagen, dass ich weltweit 100 Millionen Leben gerettet habe.“

Er sagte auch, dass es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit gibt.

„Sie müssen das verstehen. Es gibt Vor- und Nachteile… Ich habe nie verlangt, dass jemand es benutzt. Ich hatte nie ein Mandat. Und ich denke, es ist notwendig, das zu wissen.“

NEU: Auf die Frage, ob er Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Covid-Impfstoffen hat, antwortet Präsident Trump: „Nun, das tue ich immer, aber Sie müssen verstehen. Es gibt ein Für und Wider… Ich habe nie verlangt, dass jemand es benutzt. Ich hatte nie ein Mandat. Und ich denke, es ist notwendig, das zu wissen.“

NEW: When asked if he has concerns about the safety of Covid Vaccines, President Trump tells me, "Well, I always do, but you have to understand. There are the pros and cons…I never demanded anybody use it. I never had a mandate. And I think that's very important to know." pic.twitter.com/P2Aic1Xezz