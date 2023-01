Haben die Schädigungen durch den COVID-Impfstoff die Überarbeitung der Grenzwerte für EKG-Tests für Piloten durch die FAA beeinflusst?

childrenshealthdefense.org: Eine jüngste Aktualisierung der von der Federal Aviation Administration (FAA) festgelegten Grenzwerte für Elektrokardiogramm-Tests (EKG) für Piloten hat einige Luftfahrt- und Medizinexperten zu der Frage veranlasst, ob die FAA befürchtet, dass Verletzungen durch den Impfstoff COVID-19 zu einem anhaltenden Pilotenmangel beitragen könnten.

Am 26. Oktober 2022 änderte die FAA ihren Leitfaden für flugmedizinische Sachverständige (AME) und erhöhte das zulässige PR-Intervall“ von 200 auf 300 Millisekunden – eine Erhöhung um 50 %.

Das PR-Intervall – die Zeit, die ein elektrischer Impuls benötigt, um von einem Teil des Herzens zum anderen übertragen zu werden – ist ein wichtiger Indikator für die Herzgesundheit.

Die FAA hat die Änderung nicht öffentlich bekannt gegeben und nach Angaben von Just the News auch nicht die Daten offengelegt, die zur Begründung der Änderung herangezogen wurden.

US Freedom Flyers (USFF), eine Interessengruppe, die sich gegen die COVID-19-Impfung für Piloten ausspricht, hat die Änderung letzten Monat entdeckt, wie die Epoch Times berichtet.

Die USFF und einige Befürworter der Impfstoffsicherheit vermuteten, dass die FAA die Grenzwerte geändert hat, weil die Impfvorschriften der Fluggesellschaften, die nach Ansicht einiger Befürworter gegen die FAA-Vorschriften verstoßen, zu einer erheblichen Zahl von Zwischenfällen bei Piloten geführt haben.

Die Enthüllungen tauchten inmitten von Behauptungen auf, die FAA habe mehrere Fälle von geimpften Piloten nicht untersucht, darunter auch Vorfälle, bei denen es beinahe zu einer Katastrophe gekommen wäre, und dass es eine steigende Nachfrage nach ungeimpften Piloten gebe.

Einige Kritiker forderten den Rücktritt von FAA-Beamten und behaupteten, die Impfstoffe gefährdeten die Gesundheit der Piloten und der Öffentlichkeit.

Eine Menge Piloten und eine Menge Schaden

Laut Just the News halten die Bundesbehörden „die Daten zurück, die hinter den jüngsten Entscheidungen stehen, die sich auf COVID-19-Impfstoffe und schwere unerwünschte Ereignisse beziehen oder beziehen könnten“.

Die FAA „hat das maximale sogenannte PR-Intervall für einen atrioventrikulären [AV] Block ersten Grades auf 300 Millisekunden angehoben, ohne Rücksicht auf das Alter, auf der Liste der ’normalen Varianten‘, die keinen Aufschub erfordern, wenn keine ‚Symptome oder AME-Bedenken‘ vorliegen.“

Das bedeutet, dass die FAA nun mehr Gesundheitszustände als akzeptabel ansieht.

Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, sagte, dass die neue Reihe „Menschen mit Herzverletzungen entgegenkommt“.

Wie The Defender bereits berichtet hat, haben sich mehrere Piloten gemeldet, die nach ihrer COVID-19-Impfung über Herzverletzungen und andere unerwünschte Wirkungen berichteten.

Josh Yoder, ein Berufspilot und Mitbegründer von USFF, sagte der Epoch Times, er glaube, dass die Änderungen der FAA „eine tickende Zeitbombe sind, wie wir sie noch nie gesehen haben“, und dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Herzerkrankung eines Piloten unerkannt bleibt, was das Risiko einer Flugkatastrophe erhöht.

Kirsch bezeichnete die Änderungen als „außergewöhnlich“ und fügte hinzu: „Sie haben es in der Hoffnung getan, dass es niemand bemerkt.“ Er sagte, die Änderung sei „ein stillschweigendes Eingeständnis der US-Regierung, dass der COVID-Impfstoff die Herzen unserer Piloten geschädigt hat. Nicht nur ein paar Piloten. Eine Menge Piloten und eine Menge Schaden“.

Die FAA bestritt die Behauptungen – ebenso wie die „Faktenchecker“ der Medien.

Es gibt „keine Beweise für Flugzeugunfälle oder Arbeitsunfähigkeiten, die durch Piloten verursacht wurden, die medizinische Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen erlitten haben“, so die FAA gegenüber The Epoch Times.

Kirsch und andere erklärten jedoch, dies liege daran, dass die FAA diese Vorfälle nie untersucht habe.

Die FAA sagte auch: „Wenn sie Änderungen an medizinischen Anforderungen und Richtlinien vornimmt, folgt die FAA Standardprozessen, die auf Daten und Wissenschaft basieren.“

Die Behörde hat jedoch die Daten, die für die Überarbeitung verwendet wurden, nicht veröffentlicht, obwohl die Medien darum gebeten haben, einschließlich Tucker Carlson, Moderator von Fox News „Tucker Carlson Tonight“.

In einer Erklärung gegenüber Just the News behauptete die FAA, dass sie „Standardprozesse auf der Grundlage von Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen“ befolgt habe, die es ihr erlaubten, „den Toleranzwert für die Untersuchung auf eine bestimmte Herzerkrankung sicher anzuheben.“

Die Bundesluftfahrtärztin Dr. Susan Northrup sagte, die FAA habe „keine Beweise“ für Impfstoffverletzungen gesehen, die zu „Flugzeugunfällen oder Untauglichkeit von Piloten“ geführt hätten.

Die Associated Press berichtet in einem „Faktencheck“, dass die Revision der FAA nicht durch unerwünschte Ereignisse bei Piloten nach der COVID-19-Impfung ausgelöst wurde. Die AP zitiert die FAA mit den Worten: „Diese Änderung wurde als Reaktion auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse“ von den „kardiologischen Beratern“ der FAA vorgenommen.

Kardiologen äußern sich

In einem Essay vom 5. Januar bezeichnete der Kardiologe Thomas Levy, M.D., J.D., die neue FAA-Richtlinie als „wohl schockierend, da viele Piloten in demselben Altersbereich sind, in dem Herzinfarkte ohne Frühsymptome, aber mit einem normalen EKG auftreten – das EKG ist der einzige obligatorische herzbezogene Test“.

„Ein tödlicher Herzinfarkt aufgrund einer sehr fortgeschrittenen koronaren Herzkrankheit könnte 10 Minuten nach der Aufzeichnung eines normalen EKGs auftreten“, so Levy weiter.

Ein PR-Intervall von mehr als 200 ms beweist zwar nicht, dass ein Herzproblem vorliegt, sollte aber „nicht ignoriert werden“, so Levy gegenüber The Epoch Times, und rechtfertigt zusätzliche Tests, da das Herz „möglicherweise nicht mehr ganz gesund ist und sich die Erregungsleitung verlangsamt.“

Ein PR-Intervall, das auch nur geringfügig über 200 ms liegt, „steht eindeutig im Zusammenhang mit zukünftigen Herzrhythmusstörungen, Herzschrittmachern und frühem Tod“, sagte Levy und fügte hinzu, dass dies angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Myokarditis in den vergangenen Jahren besonders besorgniserregend ist, da diese Erkrankung zu einem längeren PR-Intervall beitragen kann.

Ein plötzlicher Adrenalinstoß, wie er beispielsweise durch eine stressige Flugsituation verursacht wird, kann dieses Problem ans Tageslicht bringen, so Levy, und er fügte hinzu, dass eine Myokarditis plötzlich und ohne vorherige Warnzeichen auftreten kann.

Die Militärflugärztin Dr. Theresa Long sagte in der Sendung „Tucker Carlson Tonight“, dass das neue Intervall „die Sicherheit nicht verbessert“. Sie wies darauf hin, dass im Gegensatz zu Militärpiloten, die unabhängig von ihrem Alter jährlich ein EKG erhalten, Berufspiloten im Alter von 35 Jahren ein EKG erhalten und dann ab dem Alter von 40 Jahren jährlich.

Long sagte der Epoch Times, Kardiologen hätten ihr immer gesagt: „Es wäre fahrlässig … ein PR-Intervall von 290 zu sehen und nichts zu tun.“ Long sagte, sie sei verwirrt und besorgt über den neuen Grenzwert der FAA und dass es nicht typisch für die Behörde sei, eine solche Änderung vorzunehmen, ohne spezifische Beweise oder Studien anzuführen.

Der frühere FAA-Sicherheitsinspektor Stephen Carbone nannte die neuen Richtlinien ein „Sicherheits-Sakrileg“ und einen „Angriff auf die Flugsicherheit“ und fügte hinzu: „Ich kann nicht genug betonen, wie gefährlich das ist und wie unverantwortlich.“

Dr. Peter Chambers, ein pensionierter Fliegerarzt für Spezialeinsätze des US-Militärs, sagte, die neuen Richtlinien beseitigten „die ‚Sicherheitszone‘, die es uns ermöglicht, das Problem frühzeitig zu erkennen“, und fügte hinzu: „Es ist nicht einmal erlaubt, die Fragen zu stellen“, die sich auf die negativen gesundheitlichen Auswirkungen bei geimpften Piloten beziehen.

Was ist der Grund für den Pilotenmangel?

Der Epidemiologe Dr. Andrew Bostom sagte, die wahrscheinlichste Erklärung für die Änderung der FAA sei „sehr harmlos und praktisch: Die Fluggesellschaften verlieren Piloten durch Fluktuation“. Bostom führte die Fluktuation nicht auf Impfverletzungen bei Piloten zurück, aber andere stellen diese Verbindung her.

Kirsch, zum Beispiel, schrieb:

Kirsch merkte an, dass der Zeitpunkt der Änderung im Oktober 2022 – zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie – COVID-19 ausschließt.

„Oktober 2022 ist spät für COVID“, sagte Kirsch. „Wenn es an COVID liegen würde, wäre es schon viel früher passiert. Sie können jeden Monat Änderungen vornehmen.“

Einem Bericht von Oliver Wyman Insights vom Juli 2022 zufolge zeichnete sich Anfang 2021 ein drohender Pilotenmangel ab, der sich nun aufgrund der alternden Belegschaft und des vorgeschriebenen Renteneintrittsalters von 65 Jahren sowie einer Welle von Frühverrentungen auf dem Höhepunkt der Pandemie abzeichnete, ohne dass der Bericht den Grund dafür nannte.

Der geimpfte ehemalige Pilot Bob Snow bestätigte für The Defender den zunehmenden Mangel an Piloten in den USA und stellte fest, dass „ehemalige Militärflieger eine traditionelle Quelle für Piloten für die Fluggesellschaften sind, aber das Militär produziert keine Piloten mehr in großer Zahl, sodass es jetzt einen Mangel gibt“.

„Die Luftfahrtindustrie scheint für die jüngere Generation nicht so attraktiv zu sein wie für frühere Generationen“, fügte Snow hinzu.

FAA untersucht keine Impfverletzungen bei Piloten

Die FAA hat den Piloten nie ein Impfmandat auferlegt, aber die Behörde hat eine „Anleitung“ für Piloten herausgegeben, sich impfen zu lassen. Viele Fluggesellschaften und Arbeitgeber haben jedoch eine Impfpflicht eingeführt.

Die FAA-Vorschriften verbieten Piloten die Einnahme von nicht von der FDA zugelassenen Arzneimitteln, wie solchen, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) ausgestellt wurden. Die FAA hat diese Vorschrift jedoch übersehen, als sie Piloten empfahl, sich mit den COVID-19-Impfstoffen impfen zu lassen – die im Rahmen einer EUA ausgestellt wurden.

Der Defender hat bereits früher über Zwischenfälle berichtet, die sich bei zahlreichen Berufs-, Militär- und Privatpiloten sowie bei Fluglotsen nach der COVID-19-Impfung ereignet haben. Einige Piloten verloren ihren Arbeitsplatz, einige sogar ihr Leben.

Snow beispielsweise erlitt sechs Minuten nach der Landung seines kommerziellen Fluges einen Herzinfarkt und ist derzeit flugunfähig, während Cody Flint nur knapp einen eigenen Absturz verhindern konnte.

Als Kirsch letzte Woche Northrup eine E-Mail schickte, kurz nachdem die Änderung der FAA-Richtlinien bekannt geworden war, sprach er später mit Northrup am Telefon. Laut Kirsch offenbarte Northrup, dass weder sie noch jemand sonst bei der FAA Vorfälle wie den von Snow untersuchte.

Kirsch schrieb:

Kirsch forderte Northrup auf, die Daten zur Verfügung zu stellen, die von der FAA zur Begründung der Richtlinienänderung herangezogen wurden, die Verletzungen von Piloten durch den Impfstoff zu untersuchen und einen öffentlichen Runden Tisch zu veranstalten, um „das Narrativ ’sicher und wirksam'“ in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe und die Sicherheit von Piloten zu diskutieren.

Er forderte Northrup auch auf, auf die Enthüllungen des Autors Alex Berenson, eines ehemaligen Journalisten der New York Times, vom 1. August 2022 zu reagieren, wonach die Pilotengewerkschaft einer großen US-Fluggesellschaft intern einen 300-prozentigen Anstieg der Langzeitinvaliditätsansprüche bei ihren zumeist geimpften Mitgliedern festgestellt hat.

„Wenn sie keinen runden Tisch einberuft“, schrieb Kirsch in einem Blogeintrag, „wird dies eine weitere Bestätigung dafür sein, dass die FAA Angst hat, die Sicherheitsfragen zu untersuchen.

Kirsch forderte Northrup auch öffentlich zum Rücktritt auf und fügte hinzu, dass die FAA sie entlassen sollte, wenn sie dies nicht tut, da sie das Leben von Piloten, FAA-Mitarbeitern und der Öffentlichkeit durch ihr klägliches Versagen bei der Untersuchung von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen in Gefahr gebracht hat.

fügte Kirsch hinzu:

Kirsch wies darauf hin, dass Northrups Ehemann, John Hyle, ein Pilot ist, der sich „aufgrund von Sicherheitsbedenken weigerte, den COVID-Impfstoff zu nehmen“.

Andere äußerten ähnliche Bedenken über das Handeln – oder Nichthandeln – der FAA. Auf der „Restore Freedom“-Kundgebung am 21. Januar in Orlando, Florida, sagte Yoder: „Die FAA ist nicht verärgert, dass sie Piloten tötet. Sie sind verärgert, dass wir sie erwischt haben“.

Am 22. Januar tweetete Yoder:

Die Fluggesellschaften hätten von der FAA verlangen müssen, dass sie diese Substanzen ordnungsgemäß untersucht, bevor sie den Piloten injiziert werden. Dies hätte das gesamte Programm gestoppt, wenn die Fluggesellschaften sich gewehrt hätten. Die FAA hat keinerlei Sicherheitsstudien durchgeführt.

