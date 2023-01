CDC kennt Hunderte Sicherheitssignale für COVID-Impfungen – Ergebnisse, der Datenauswertung sind verblüffend

Im September 2022 zwang die Epoch Times die CDC, die Ergebnisse ihrer Proportional Reporting Ratio-Datenauswertung zu veröffentlichen. Die Ergebnisse sind verblüffend.

Im September 2022 forderte die Epoch Times die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention auf, die Ergebnisse ihrer Proportional Reporting Ratio (PRR) Datenauswertung zu veröffentlichen. Die CDC weigerte sich. Ein Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) hat nun die Freigabe dieser Daten erzwungen, und sie sind verblüffend

Im Rahmen der PRR-Überwachung durch die CDC wurden mehrere hundert Sicherheitssignale ermittelt, darunter für Bell-Lähmung, Blutgerinnsel, Lungenembolie und Tod. Bei Personen ab 18 Jahren gibt es 770 Sicherheitssignale für verschiedene unerwünschte Ereignisse, und mehr als 500 von ihnen haben ein stärkeres Sicherheitssignal als Myokarditis und Perikarditis

In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gibt es 96 und in der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen 66 Sicherheitssignale, darunter Myokarditis, Perikarditis, ventrikuläre Dysfunktion, Herzklappeninsuffizienz, Perikard- und Pleuraerguss, Brustschmerzen, Appendizitis und Appendektomien, Kawasaki-Krankheit und Vitiligo

Der Anteil der Todesfälle, die nur für die Altersgruppe der über 18-Jährigen vorgesehen waren, betrug bei den COVID-Impfungen 14 % gegenüber 4,7 % bei allen anderen Impfstoffen.

Die FDA ist auch verpflichtet, die Sicherheit zu überwachen, indem sie empirisches Bayes’sches Data Mining einsetzt. Die Epoch Times forderte die FDA im Juli 2022 auf, ihre Überwachungsergebnisse zu veröffentlichen, aber wie die CDC weigerte sich auch die FDA, nur um im Dezember 2022 zuzugeben, dass sie bestätigt hatte, dass die Pfizer-Spritze mit Lungenembolien in Verbindung gebracht wurde

Im September 2022 bat die Epoch Times die U.S. Centers for Disease Control and Prevention um die Freigabe ihrer Proportional Reporting Ratio (PRR) Data Mining Ergebnisse. PRR misst, wie häufig ein unerwünschtes Ereignis bei einem bestimmten Medikament im Vergleich zu allen anderen Medikamenten in der Datenbank auftritt.

Gemäß den Standardarbeitsanweisungen für das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das gemeinsam von der CDC und der Food and Drug Administration betrieben wird, ist die CDC verpflichtet, diese Data-Mining-Analysen durchzuführen.

Die CDC weigerte sich nicht nur, die Daten freizugeben, sondern gab auch falsche Informationen – zweimal – als Antwort auf die Fragen der Epoch Times über die durchgeführte Überwachung. Wie die Epoch Times bereits im September 2022 berichtete, berichtete, behauptete die CDC zunächst, PRR-Analysen lägen „außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Behörde“ und würden nicht von ihr überwacht.

Schließlich gab die Behörde zu, dass sie ab Februar 2021 PRRs durchführte, nur um später zu behaupten, dass sie bis März 2022 keine PRRs durchführte. Die Epoch Times zitierte auch mehrere Artikel, in denen die FDA und/oder die CDC behaupteten, ihre Bemühungen um Data Mining seien erfolglos geblieben. Jetzt stellt sich heraus, dass das alles ein Haufen Lügen war.

CDC-Überwachung deckt Hunderte von Sicherheitssignalen auf

In Wirklichkeit deckt die PRR-Überwachung der CDC HUNDERTE von Sicherheitssignalen auf, darunter die Bell’sche Lähmung, Blutgerinnsel, Lungenembolien und Todesfälle – die gemäß den Vorschriften alle eine gründliche Untersuchung erfordern, um einen möglichen Zusammenhang mit den Impfungen entweder zu bestätigen oder auszuschließen. Wie die Epoch Times Anfang Januar 2023 berichtete:

„Die CDC-Analyse wurde für unerwünschte Ereignisse durchgeführt, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Juli 2022 gemeldet wurden. Die Epoch Times erhielt die Ergebnisse durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act, nachdem die CDC sich geweigert hatte, die Ergebnisse zu veröffentlichen …

Bei der PRR wird die Häufigkeit eines bestimmten unerwünschten Ereignisses nach einem bestimmten Impfstoff mit der Häufigkeit nach allen anderen Impfstoffen verglichen. Nach Angaben der CDC wird ein Signal ausgelöst, wenn drei Schwellenwerte erfüllt sind: eine PRR von mindestens 2, eine Chi-Quadrat-Statistik von mindestens 4 und drei oder mehr Fälle des Ereignisses nach Erhalt des analysierten Impfstoffs. Chi-Quadrat-Tests sind eine Form der statistischen Analyse, die zur Untersuchung von Daten verwendet wird. Die Ergebnisse, die The Epoch Times erhalten hat, zeigen, dass es Hunderte von unerwünschten Ereignissen gibt, die der Definition entsprechen, darunter ernste Zustände wie Blutgerinnsel in der Lunge, intermenstruelle Blutungen, Sauerstoffmangel im Herzen und sogar Tod. Die hohen Zahlen, insbesondere die Chi-Quadrat-Zahlen, beunruhigten die Experten. Für viele der Ereignisse „ist das Chi-Quadrat so hoch, dass aus einer Bayes’schen Perspektive die Wahrscheinlichkeit, dass die wahre Rate der AE der COVID-Impfstoffe nicht höher ist als die der Nicht-COVID-Impfstoffe, im Wesentlichen null ist“, erklärte Norman Fenton, Professor für Risikomanagement an der Queen Mary University of London, in einer E-Mail an The Epoch Times, nachdem er die Zahlen durch ein Bayes’sches Modell laufen ließ, das Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage der verfügbaren Informationen liefert.“

Myoperikarditis ist bei weitem nicht das einzige Problem

Eine der wenigen Nebenwirkungen der COVID-Impfung, die die CDC tatsächlich anerkannt hat, ist Myokarditis (Herzentzündung) und eine damit zusammenhängende Erkrankung namens Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels). Leider zeigen die PRR-Überwachungsergebnisse, dass es mehr als 500 andere unerwünschte Ereignisse gibt, die stärkere Warnsignale haben als diese beiden Erkrankungen.

„Der Anteil der gemeldeten Todesfälle lag bei den COVID-Impfungen bei 14 % im Vergleich zu 4,7 % bei allen anderen Impfstoffen.“

Josh Guetzkow, ein israelischer Professor für Statistik an der Princeton University, erklärte gegenüber The Epoch Times:

„Wir wissen, dass das Signal für Myokarditis mit etwas zusammenhängt, das durch die mRNA-Impfstoffe verursacht wird, also ist es mehr als vernünftig zu sagen, dass alles mit einem größeren Signal als Myokarditis/Perikarditis ernst genommen und untersucht werden sollte.“

Guetzkow erläuterte seinen Kommentar in einem Substack-Artikel vom 4. Januar 2023. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Ergebnisse der PRR-Analyse der CDC. Guetzkow geht in seinem Artikel noch weiter ins Detail, so dass ich empfehle, ihn vollständig zu lesen.

Noch mehr Analysen und Kommentare finden Sie in Fentons Substack-Artikel „The CDC’s Data on COVID Vaccine Safety Signals. Wenn Sie die PRR-Daten selbst untersuchen möchten, können Sie sie aus dem Artikel der Epoch Times vom 3. Januar 2023 herunterladen. Sie können sie auch hier finden.

Bei Personen ab 18 Jahren gibt es Sicherheitssignale für 770 verschiedene unerwünschte Ereignisse, und zwei Drittel davon (mehr als 500) haben ein stärkeres Sicherheitssignal als Myokarditis und Perikarditis. Von diesen 770 Signalen sind 12 brandneue Erkrankungen, die bisher noch nicht nach anderen Impfstoffen gemeldet wurden. An der Spitze der Liste der Sicherheitssignale stehen kardiovaskuläre Erkrankungen, gefolgt von neurologischen Erkrankungen. An dritter und vierter Stelle stehen thromboembolische Erkrankungen und pulmonale Erkrankungen. Todesfälle stehen an sechster Stelle und Krebserkrankungen an 11. In Anbetracht des Anstiegs aggressiver Krebsarten sagt die Tatsache, dass der Tod an erster Stelle steht, wirklich etwas aus.

Die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die zwischen Mitte Dezember 2020 und Ende Juli 2022 (etwas mehr als 19 Monate) für die COVID-Impfungen gemeldet wurden, ist 5,5 Mal höher als alle schwerwiegenden Meldungen für Impfstoffe, die in den letzten 13 Jahren in den USA an Erwachsene verabreicht wurden (etwa 73.000 gegenüber 13.000).

Im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen, die Erwachsenen verabreicht werden, wurden doppelt so viele Berichte über COVID-Impfungen als schwerwiegend eingestuft (11 % gegenüber 5,5 %), was der Definition eines Sicherheitssignals entspricht.

Der Anteil der gemeldeten Todesfälle, der nur für die Altersgruppe der über 18-Jährigen angegeben wurde, lag bei den COVID-Impfungen bei 14 % im Vergleich zu 4,7 % bei allen anderen Impfstoffen. Wie von Fenton angemerkt, „Wenn die CDC behaupten will, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein unerwünschtes Ereignis bei der COVID-Impfung zum Tod führt, nicht signifikant höher ist als bei anderen Impfstoffen, dann muss sie eine andere kausale Erklärung für diesen Unterschied finden.

In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gibt es 96 Sicherheitssignale, darunter Myokarditis, Perikarditis, Bell’s Palsy, Genitalulzerationen, Bluthochdruck, Menstruationsstörungen, Herzklappeninsuffizienz, Lungenembolie, Herzrhythmusstörungen, Thrombose, Perikard- und Pleuraerguss, Blinddarmentzündung und perforierter Blinddarm, Immunthrombozytopenie, Brustschmerzen und erhöhte Troponinwerte (Anzeichen für Herzschäden).

In der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen gibt es 66 Sicherheitssignale, darunter Myokarditis, Perikarditis, ventrikuläre Dysfunktion, Herzklappeninsuffizienz, Perikard- und Pleuraerguss, Brustschmerzen, Blinddarmentzündung und Blinddarmoperationen, Kawasaki-Krankheit, Menstruationsunregelmäßigkeiten und Vitiligo.

Es ist erwähnenswert, dass die CDC ihre erste Analyse der Sicherheitssignale erst am 25. März 2022 durchführte – 15 Monate nach der Einführung der Impfungen. Warum die lange Wartezeit – zumal die CDC angekündigt hatte, Anfang 2021 mit der Überwachung zu beginnen? Denken Sie nur einen Moment lang darüber nach, wie viele Menschenleben verloren gegangen sind, weil die CDC es versäumt hat, die Sicherheit ordnungsgemäß zu überwachen, und es immer noch hinauszögert, wenn es darum geht, die Menschen vor den Risiken zu warnen.

FDA weigert sich weiterhin, Sicherheitsdaten zu veröffentlichen

Die FDA ist auch verpflichtet, die Sicherheit mit einer anderen Technik, dem sogenannten Empirical Bayesian Data Mining, zu überwachen. Die Epoch Times forderte die FDA erstmals im Juli 2022 auf, ihre Überwachungsergebnisse zu veröffentlichen, aber wie die CDC weigerte sich die FDA und beharrte darauf, dass die Daten keine Hinweise auf ernsthafte unerwünschte Wirkungen zeigten. Mit anderen Worten: „Vertraut uns einfach. Wir sind Experten.“

Nach Angaben der FDA war das einzige potenzielle Signal, das sie bis zum 16. April 2021 gefunden hatte, eine erhöhte Körpertemperatur. Dann, Mitte Dezember 2022 – nur vier Monate nachdem die Epoch Times versucht hatte, diese Daten zu erhalten – gab die FDA bekannt, dass Lungenembolien (Blutgerinnsel, die den Blutfluss in der Lunge blockieren) den Schwellenwert für ein statistisches Signal erreicht hatten und auch nach eingehender Bewertung weiterhin die Kriterien erfüllten, aber nur im Zusammenhang mit dem Pfizer-Präparat.

Wie die Epoch Times feststellt, wird die Lungenembolie auch in der PRR-Analyse der CDC bei Personen ab 12 Jahren als Signal identifiziert, was die Bedenken eigentlich verstärken sollte.

Die FDA gab auch zu, dass sie bereits drei andere Warnsignale bewertet hatte: Sauerstoffmangel im Herzen, Immunthrombozytopenie (eine Störung der Blutplättchen) und intravaskuläre Gerinnung (eine Art der Blutgerinnung), aber keines dieser Signale erfüllte nach der Analyse weiterhin den Schwellenwert.

Wenn die FDA vier Warnsignale untersucht hat, warum hat sie dann der Epoch Times gesagt, dass es keine Anzeichen für negative Auswirkungen gibt, und warum hat sie behauptet, dass das einzige potenzielle Signal, das sie gefunden hat, leichtes Fieber war? Sollen wir glauben, dass sie diese Signale entdeckten, nachdem die Epoch Times nach den Überwachungsergebnissen fragte und dann vier eingehende Untersuchungen in vier Monaten durchführte?

Was auch immer die Wahrheit ist, es ist klar, dass sowohl die CDC als auch die FDA nicht transparent sind. Schlimmer noch, sie haben Daten versteckt, obwohl sie wussten, dass sie den Unterschied zwischen Leben und Tod für Hunderttausende von Menschen bedeuten könnten.

CDC hat klares „Todessignal“ ignoriert

Dass die CDC ein klares Signal für den Tod ignoriert, ist wohl das ungeheuerlichste Beispiel für ihr Versagen als öffentliche Gesundheitseinrichtung. Bereits im Juli 2021 veröffentlichte Matthew Crawford eine dreiteilige Serie in der er detailliert darlegte, wie die CDC Sicherheitssignale durch die Verwendung einer fehlerhaften Formel verbarg. Im August desselben Jahres informierte Steve Kirsch die Behörde über diese Probleme, wurde aber ignoriert.

Dann, in einem Artikel vom 3. Oktober 2022, zeigte Kirsch auf, dass „Tod“ auch bei Verwendung der fehlerhaften CDC-Formel (die im VAERS-Handbuch für Standardarbeitsverfahren beschrieben ist). Hier ist ein Auszug:

„Die Formel, die die CDC für die Generierung von Sicherheitssignalen verwendet, ist grundsätzlich fehlerhaft; ein ’schlechter‘ Impfstoff mit vielen unerwünschten Ereignissen wird eine große Anzahl wichtiger Sicherheitssignale ‚maskieren‘ … Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte für Sie kurz zusammenfassen: PRR [proportional reporting ratio] wird auf Seite 16 im CDC-Dokument wie folgt definiert…

Ein „Sicherheitssignal“ wird auf Seite 16 des CDC-Dokuments definiert als eine PRR von mindestens 2, eine Chi-Quadrat-Statistik von mindestens 4 und 3 oder mehr Fälle des unerwünschten Ereignisses nach der Verabreichung des spezifischen Impfstoffs von Interesse. Dies ist die berühmte „und-Klausel“. Hier ist sie aus dem Dokument:

Nur jemand, der inkompetent ist oder absichtlich versucht, die Impfstoffe als sicher erscheinen zu lassen, würde das Wort „und“ in der Definition eines Sicherheitssignals verwenden. Die Verwendung von „und“ bedeutet, dass kein Sicherheitssignal erzeugt wird, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist. Wie weiter unten erwähnt, wird die PRR nur selten ausgelöst, was praktisch garantiert, dass die meisten von einem unsicheren Impfstoff erzeugten Ereignisse nie gemeldet werden. Der PRR-Wert für die COVID-Impfstoffe wird selten über 1 liegen, weil es so viele unerwünschte Ereignisse durch den COVID-Impfstoff gibt, weil er so gefährlich ist (d. h. B in der Formel ist eine große Zahl), so dass der Zähler immer nahe Null liegt. Folglich wird das ‚Sicherheitssignal‘ nur selten ausgelöst, weil der Impfstoff so gefährlich ist.“

Ein fiktives Beispiel

Am Beispiel eines fiktiven Impfstoffs erläuterte Kirsch, wie ein außergewöhnlich gefährlicher Impfstoff dank dieser fehlerhaften Formel unter dem Radar fliegt und nicht auffällt:

„Nehmen wir an, wir haben den gefährlichsten Impfstoff der Welt, der bei jedem, der ihn bekommt, unerwünschte Ereignisse verursacht und 25.000 verschiedene unerwünschte Ereignisse hervorruft, und jedes unerwünschte Ereignis hat 1.000 Instanzen. Das bedeutet, dass der Zähler 1.000/25.000.000 beträgt, also nur 40 Ereignisse pro Million gemeldeter Ereignisse. Betrachten wir nun die tatsächlichen Zahlen, z. B. für Todesfälle. Für alle anderen Impfstoffe gibt es insgesamt 6.200 Todesfälle und 1 Million unerwünschte Ereignisse. Da 40 pro Million weniger als 6.200 Todesfälle pro Million sind, sind wir nicht einmal annähernd in der Lage, ein Sicherheitssignal für Todesfälle durch unseren hypothetischen Impfstoff zu erzeugen, der 1.000 Menschen in einem Jahr tötet … Der Punkt ist, dass ein gefährlicher Impfstoff mit der PRR-Formel sehr ’sicher‘ aussehen kann.“

Berechnung des Todessignals für die COVID-Impfung

Als Nächstes berechnet Kirsch die PRR für Todesfälle für die COVID-Impfung – unter Verwendung von VAERS-Daten und den Definitionen und Formeln der CDC. Bis zum 31. Dezember 2019 gab es insgesamt 6.157 Todesfälle und 918.717 unerwünschte Ereignisse für alle anderen Impfstoffe als die COVID-Impfung. Bis zum 23. September 2022 gab es für die COVID-Impfung insgesamt 31.214 Todesfälle und 1,4 Millionen unerwünschte Ereignisse. Hier ist die Formel, wie sie von Kirsch erklärt wird:

„PRR = (31.214/1,4e6) / (6.157/918.717) = 3,32, was den geforderten Schwellenwert von 2 übersteigt. Mit anderen Worten: Der COVID-Impfstoff ist so tödlich, dass trotz aller unerwünschten Ereignisse, die durch den Impfstoff hervorgerufen wurden, das Todessignal nicht unterdrückt wurde! Aber es gibt ja noch den Chi-Quadrat-Test. Die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests beliefen sich auf 18.549 für „Tod“, was den erforderlichen Schwellenwert von 4 bei weitem überschreitet. Der CDC-Chi-Quadrat-Test ist für den COVID-Impfstoff eindeutig erfüllt. Da das Todessignal so groß ist, hat es sogar den PRR-Test überstanden. Das bedeutet, dass selbst bei Verwendung der fehlerhaften CDC-Formel alle drei Kriterien erfüllt waren: PRR>2 [PRR größer als 2]: Es war 3,32 Chi-Quadrat>2 [Chi-Quadrat größer als 2]: Es war 18.549 3 oder mehr Meldungen: Bei VAERS gingen über 31.214 Todesmeldungen ein … das sind mehr als 3

Ein Sicherheitssignal hätte ausgelöst werden müssen, wurde aber nicht ausgelöst. Warum nicht? … Hunderttausende von Amerikanern haben ihr Leben verloren, weil die CDC nicht in der Lage war, ihre eigene fehlerhafte Analyse des Sicherheitssignals anzuwenden … Es ist seit mindestens 2004 bekannt, dass die Verwendung der Reporting Odds Ratio (ROR) eine bessere Schätzung des relativen Risikos ist als die PRR. Ich weiß nicht, warum die CDC sie nicht verwendet.“

Die CDC verheimlicht die Schwere der Nebenwirkungen auch auf andere Weise. Wie von Fenton erklärt, trägt die Art und Weise, wie Nebenwirkungen von der CDC kategorisiert werden, dazu bei, das Ausmaß bestimmter Probleme zu verschleiern. So werden beispielsweise „akutes Herzversagen“, „Herzinsuffizienz“, „Herzinfarkt“, „Herzmuskelzerrung“ und „Herzmuskelfibrose“ als getrennte Kategorien aufgeführt, obwohl es sich in Wirklichkeit um mögliche Auswirkungen der Myokarditis handelt.

Die Trennung führt zu einer geringeren Anzahl von Häufigkeiten pro Kategorie und damit zu einem Chi-Quadrat-Test mit zu geringer Aussagekraft, so dass kein Warnsignal ausgelöst wird. Würden verwandte Kategorien zusammengeführt, ergäben sich wahrscheinlich weitaus stärkere Sicherheitssignale.

CDC hat keine vernünftige Verteidigung

Die CDC ist für die Überwachung sowohl von VAERS als auch von V-Safe zuständig, und zwischen diesen beiden Datenbanken gibt es keine Möglichkeit, dass sie jemals behaupten könnten, sie hätten nicht gewusst, dass die Impfungen Millionen von Amerikanern schaden und töten.

Die CDC hat auch Zugang zu anderen Datenbanken, einschließlich der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), die (bevor sie absichtlich verändert wurde ) einen massiven Anstieg von schwächenden und tödlichen Krankheiten zeigte, einschließlich einer Verdreifachung der Krebsfälle.

Die Ergebnisse dieser Datenbanken wurden weder bei den Sitzungen des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (ACIP) der CDC noch bei den Sitzungen des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der FDA zur Sprache gebracht, bei denen die Mitglieder wiederholt dafür gestimmt haben, die Impfungen für Menschen aller Altersgruppen, einschließlich Säuglingen und Schwangeren, zuzulassen.

Sie haben diese toxischen Impfungen sogar in den Impfplan für Kinder aufgenommen – was es den Bundesstaaten ermöglicht, sie für den Schulbesuch vorzuschreiben -, ohne auf eines der 66 Sicherheitssignale einzugehen, die in der PRR-Analyse der CDC gefunden wurden. Tatsache ist, dass die CDC die ganze Zeit über diese Risiken wusste, und es gibt keine Entschuldigung dafür, diese Daten nicht weiterzugeben und nicht danach zu handeln.

Helfen Sie mit, die Botschaft zu verbreiten

Die Mainstream-Medien ignorieren dies alles, also helfen Sie mit, die Nachricht zu verbreiten. Jeder muss wissen, was die Sicherheitsdaten der CDC offenbaren. Zu diesem Zweck finden Sie hier einige Vorschläge, wie Sie helfen können:

Schreiben Sie Ihren Kongressabgeordneten oder rufen Sie sie an und bitten Sie sie, die Sicherheitsüberwachung der CDC zu untersuchen. Wir können keine öffentliche Sicherheitsbehörde haben, die nicht in der Lage ist, die Sicherheit zu überwachen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn Probleme gefunden werden, sei es die Korrektur einer fehlerhaften Formel oder die Bekanntgabe, dass ein Sicherheitssignal entdeckt wurde. Natürlich müssen sie auch ihre Ergebnisse veröffentlichen, sobald eine Untersuchung stattgefunden hat.

Wenden Sie sich an Ihre Lokalzeitung und fordern Sie sie auf, Nachforschungen anzustellen und über das Versäumnis der CDC zu berichten, auf Sicherheitssignale zu reagieren.

Teilen Sie die Daten in den sozialen Medien und fragen Sie, warum niemand in den Medien, im Kongress, in der Wissenschaft oder in der medizinischen Gemeinschaft diese Dinge untersucht.

Teilen Sie diese Informationen mit Ihrem Arzt und den Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft.

Teilen Sie diese Informationen auch der Universitätsverwaltung mit und fordern Sie sie auf, zu erklären, wie und warum sie angesichts dieser Daten weiterhin COVID-Impfungen vorschreiben.

