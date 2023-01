Project Veritas Video: Wer ist „Jordon Trishton Walker“?

Project Veritas hat gestern ein Video veröffentlicht, in dem „Jordon Trishton Walker“, eine Führungskraft von Pfizer, schockierende neue Informationen preisgibt. Aber es ist schwierig, etwas über ihn zu finden. Hier ist, was ich bis jetzt gefunden habe.

NEW YORK – [25. Januar 2023] „Project Veritas hat heute ein neues Video (wir berichteten) veröffentlicht, in dem ein leitender Angestellter von Pfizer, Jordon Trishton Walker, behauptet, dass sein Unternehmen einen Weg erforscht, COVID mittels ‚gerichteter Evolution‘ zu ‚mutieren‘, um der Entwicklung zukünftiger Impfstoffe zuvorzukommen.“ -Projekt Veritas

Im Wesentlichen hat Dr. Walker vieles gesagt, was wir wohl schon alle vermutet haben, und uns jetzt bestätigt wurde. Ist er also tatsächlich ein leitender Angestellter von Pfizer? Bisher sieht es so aus, als ob er ein echter Mann ist, auch wenn er möglicherweise von der Boston Consulting Group („BCG“) an Pfizer ausgeliehen ist. Wie in jedem anderen Fall auch, schob ich meine Aufregung beiseite und begann, das zu tun, was ich in meiner Arbeit als privater Geheimdienst- und Sicherheitsberater standardmäßig tue: Human Capital Due Diligence (auch bekannt als Due Diligence on Human Sources).

Ich möchte keine Zeit mit vielen Erzählungen verschwenden, also werde ich nur mitteilen, was ich seit 20 Uhr gefunden habe.

(Haftungsausschluss: Ich schätze und respektiere Project Veritas und ihre Arbeit ist hervorragend. Das bedeutet keineswegs, dass ich ihre Sorgfaltspflicht anzweifle. Ich überprüfe die Dinge nur gerne selbst, wenn ich keine Quellen oder Zitate sehen kann, die nicht verfügbar waren, als das Video zuerst herauskam. Dennoch haben sie in der Tat eine ausgezeichnete Sorgfaltsprüfung durchgeführt, die heute Abend während einer dreistündigen Twitter Spaces-Konferenz, die von Project Veritas veranstaltet wurde, bekannt wurde.). (Disclaimer 2: Alle gefundenen Informationen sind öffentlich zugänglich. Sie könnten bald schwer zu finden sein, daher habe ich jede hier zitierte URL auf der WayBack Machine indiziert und PDF- und Druckversionen jeder hier erwähnten Seite heruntergeladen).

(Ich möchte auch ein riesiges DANKESCHÖN an Project Veritas aussprechen! Sie alle sind Helden, und wir sollten ihre Arbeit auf jede erdenkliche Weise unterstützen).

Die wichtigsten Erkenntnisse, die ich auf der Grundlage der nachstehenden Ergebnisse hervorheben möchte, sind im Zusammenhang mit der „Pandemie“, Covid-19, den vertrauten Beziehungen von Pfizer und der FDA zu China und dem Zeitpunkt von Dr. Walkers Erfahrung mit der Pandemie und all ihren Folgen eher abschreckend:

Er war an der Erstellung von Marktprognosen für onkologische Medikamente im Jahr 2021 beteiligt (man denke an die Operation Moonshot).

Er „führte für eine US-Bundesgesundheitsbehörde eine Folgenabschätzung für wertbasierte Zahlungsmodelle und COVID-bezogene Änderungen in der Krankenhausvergütungspolitik durch“. (Bedeutet dies, dass die Boston Consulting Group oder Pfizer oder beide mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben, um tatsächlich POLITIKEN zu schaffen, die sich auf die US-Steuerzahler auswirken?)

Er nahm an einem von BCG gesponserten Mandarin (Chinesisch)-Sprach- und Business-Kurs teil… und das GENAU VOR DER Pandemie in den Vereinigten Staaten. Bedeutet dies, dass BCG und/oder ihre Kunden (entweder Pfizer, die US-Regierung oder beide) wussten, dass diese Impfstoffe in China hergestellt werden würden (oder bereits wurden)? Das Eintauchen in die Geschäftswelt (ich vermute, dass es sich dabei um Geschäftsbegriffe und Umgangssprache handelt) war ebenfalls ein Schwerpunkt. Bedeutet dies, dass er und seine Kunden 2019 oder früher wussten, dass ein Massenimpfstoff-/Pharma-Boom bevorstand, an dem sowohl die KPCh (die die chinesische Pharmaindustrie und natürlich alle BSL-4-Labore, in denen die Forschung stattfand, kontrolliert) als auch Pfizer und andere beteiligt sein würden?

Er ist eindeutig ein Marketingspezialist in der Pharmabranche. War Dr. Walker eines der Mitglieder des „Vaccine Confidence (Vertrauen in den Impfstoff )“-Teams, das die Strategie entwickelte, die amerikanische Bevölkerung zu manipulieren, damit sie eine experimentelle und, wie wir jetzt wissen, gefährliche/tödliche mRNA-Impfung einnimmt?

Hat er tatsächlich in Yale studiert? Nur in einem Profil wird seine Anwesenheit dort aufgeführt.

Mehr Einzelheiten zu Jordon Trishton Walker finden sie hier. Von Google übersetzt hier.

Ich werde weiterhin Updates zu diesem Fall liefern, sobald er sich weiterentwickelt und neue Informationen bekannt oder von mir entdeckt werden… und hoffentlich von vielen von Ihnen. Denken Sie daran: Untersuchen Sie alles! Sie finden mich auf Twitter @BrianOSheaSPI und auf Gettr @BrianOShea .

Ich glaube auch nicht, dass dieser Typ als Arzt praktizieren sollte. Nachstehend finden Sie die Behörde, die für seine ärztliche Zulassung zuständig ist. Ich rufe sie an und weise sie auf dieses Video und die Kommentare hin, die er darin gemacht hat. Ich hoffe, dass alle, die genauso entsetzt sind über das, was wir in diesem Video gesehen haben, das Gleiche machen werden.

Übrigens, eine Suche auf Google zeigt dieses Resultat an: Daher verwendet nicht mehr Google.