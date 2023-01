Afrika ist völlig ungeimpft und völlig unbesiegt von COVID

Afrika als Ganzes ist sehr auffällig ungeimpft, laut Johns Hopkins University, Unsere Welt in Daten.

Denken wir an diesen auffälligen Kontinent auf einer ansonsten düsteren Weltkarte, wenn wir die folgende Karte betrachten, die die Belastung Afrikas durch COVID-Fälle seit Beginn der COVID zeigt.

Hier ist der relative Anteil Afrikas an den COVID-Fällen seit Beginn der COVID dargestellt:

Die Datenberichte, die drei Jahre nach einer Pandemie zu erwarten sind

Man würde vernünftigerweise erwarten, dass eine weltweite Pandemie, die vor drei Jahren begonnen hat, inzwischen mit einer gewissen Genauigkeit bei den Fallzahlen sowie den Morbiditäts- und Mortalitätsdaten in der ganzen Welt erfasst worden ist, da jede Hemisphäre drei Winter hinter sich hat. Man würde auch erwarten, dass eine weltweite Impfkampagne, die vor über einem Jahr ihren Höhepunkt erreichte, zu zuverlässigen Karten über die Impfstoffaufnahme geführt hätte. Man würde einen allgemeinen Konsens bezüglich solcher Daten erwarten. Akzeptieren wir also die obigen Karten als nicht (oder noch nicht) umstritten und als zuverlässige Dokumentation historischer Ereignisse von höchster Wichtigkeit, Ereignisse, die die Menschheit gut verstehen sollte, und zwar so gründlich, als ob unser zukünftiges Wohlergehen davon abhinge.

Wer an die Praxis der Impfung glaubt, hätte auch erwartet, dass die Impfstoffe, die den Namen der Pandemie tragen, die Zahl der Krankheitsfälle derselben Krankheit verringert hätten. Wie ist nun die Gesamterfahrung des afrikanischen Kontinents zu verstehen?

Afrika war nicht der einzige Teil der Welt, in dem die gemeldeten COVID-Fälle gering waren. Vor der Impfung waren zahlreiche Länder kaum von COVID betroffen. Verlassen wir nun Afrika und betrachten die Ereignisse in anderen Ländern.

Der ehemalige Berater des US-Justizministeriums, Gavin de Becker, hat einen Artikel für Children’s Health Defense [3] verfasst, der auch in einem Buch von Edward Dowd, Cause Unknown, erscheint. Darin untersucht er die COVID-Sterblichkeit in verschiedenen Ländern, vorwiegend in Asien, aber auch in Afrika, Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten, nach dem Beginn von COVID sowie vor und nach dem Start ihrer Impfkampagnen. Drei von de Beckers Zeitleisten lauten wie folgt. De Becker gibt mit einem Spritzenzeiger das Datum an, an dem jedes der folgenden Länder seine COVID-Impfkampagnen begonnen hat.

De Becker stellt fest, dass „die Realität, die in den von Ihnen gesehenen Diagrammen dargestellt wird, unbestreitbar ist, nicht übersehen werden kann und für jeden zugänglich ist, der interessierter und fleißiger ist, als es die Medien und Regierungen waren“.

Schwer fassbare Wahrheit in Morbiditäts- und Mortalitätsdaten: Das PCR-Problem

De Beckers Artikel stützt sich ebenso wie die Daten von Johns Hopkins zwangsläufig auf Berichte, die aus den weiter unten dargelegten Gründen mit vielen Schwierigkeiten behaftet sind, vorwiegend auf den völlig falsch angewandten PCR-„Test“ zur COVID-Diagnose. Da dieser angebliche Test jedoch in erster Linie die Art und Weise ist, wie die Welt seit drei Jahren COVID-Fälle und -Todesfälle bewertet und gezählt hat, sind wir für eine aussagekräftige Bewertung der COVID-Epidemiologie zwangsläufig von den aus diesem angeblichen Test abgeleiteten Daten abhängig und auf diese beschränkt.

Die COVID-19-Diagnosen waren von Anfang an problematisch. Unter anderem an der Johns Hopkins University, die die meisten universitären statistischen Daten zu COVID erstellt, wurde festgestellt, dass die gemeldeten Todesfälle aufgrund von Grippe, Lungenentzündung, Herzkrankheiten und Diabetes im Jahr 2020 deutlich zurückgingen, während COVID-19-Todesfälle als Todesursache für inzwischen mehr als sechs Millionen Todesfälle auf der ganzen Welt aufgeführt wurden. Grippe und Lungenentzündung als Haupttodesursachen sind nahezu verschwunden. Bei jedem verlorenen Leben und jeder trauernden Familie traten die Anzeichen und Symptome dieses Phänomens der Atemwegserkrankung auf, und dann ist es eine Frage der Meinungsverschiedenheit, ob wir diese Todesfälle als Grippe, Lungenentzündung oder COVID bezeichnen, wobei der Verlust eines bestimmten Lebens für die Hinterbliebenen durch die eine Diagnose nicht weniger tragisch ist als durch die anderen. Die Berichte über die kardiovaskuläre Mortalität sind ebenfalls rapide zurückgegangen, ohne dass es einen glaubwürdigen Grund für diese Veränderung gibt. Eine weitere unerklärliche Überraschung für die Epidemiologen war, dass die Verstorbenen mit einer COVID-Todesursache das Durchschnittsalter der Lebenserwartung in den USA überschritten. Genevieve Briand von der Johns Hopkins University geht auf diese Anomalien ein.

Grippe und Lungenentzündung gehörten schon immer zu den bedrohlichsten Krankheiten für ältere Menschen. Doch dann änderten sich die Sterblichkeitsberichte. Es gibt zwei wesentliche Einflüsse, die aus einem ansonsten typischen Grippejahr eine angebliche Pandemie für 2020 machten. Die folgenden zwei Faktoren führten zu einer falschen Meldung der US-Mortalitätsdaten für COVID:

Der erste Dominostein fällt

Das erste war ein Herstellungsverfahren, das trotz der vorherigen Proteste seines Erfinders, des verstorbenen Kary Mullis, PhD, in großem Stil als diagnostischer Test missbraucht wurde. Der Grund für die Verwirrung und Angst der Welt vor COVID liegt in der Testmethode selbst. Die Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) ist eine Methode zur Herstellung weiterer RNA-Nukleinsäuresequenzen. Im Wesentlichen tut die PCR das, wozu sie von Mullis entwickelt wurde: Sie gleicht spezifische genetische Signaturen zwischen einem bestimmten Testreagenz und einer Probe ab oder gleicht sie ab. Da der Test in aufeinanderfolgenden Zyklen durchgeführt wird, vervielfältigt jeder Zyklus die Probe. Die Probe wächst also exponentiell an. Die PCR ist einfach nicht in der Lage festzustellen, ob die eingebrachte Probe genügend Viruspartikel oder Virionen enthält, um eine Infektion auszulösen.

Diejenigen, die mit PCR gearbeitet haben, wissen, dass jeder PCR-Prozess, der 20 oder mehr Zyklen durchläuft, für den Nachweis unbrauchbar ist. Die CDC hat eingeräumt, dass es unwahrscheinlich ist, dass bei 33 oder mehr Zyklen ein aktives Virus nachgewiesen werden kann. Dennoch lag die Anzahl der Zyklen, die für COVID-19-Tests“ verwendet wurden, im gesamten Jahr 2020 in den USA über 37 und oft sogar über 40. Boris Borovoy und ich erörtern die Probleme im Zusammenhang mit diesem Missbrauch der PCR. Das falsche Vertrauen in dieses Herstellungsverfahren als Test für alles, was mit Ansteckung zu tun hat, war die Fehleinschätzung, die den Kern der weltweiten Katastrophe bildete.

Aus einer solch einfachen Entscheidung und einer weitverbreiteten Duldung, aus einem Nicht-Test einen Test zu machen, sei es durch Irrtum, Missverständnis oder, was noch schlimmer ist, durch den vorsätzlichen Missbrauch eines industriellen Verfahrens, könnte eine neue Welt entstehen. Dieser Missbrauch, der aus einem weitverbreiteten Missverständnis der PCR entstanden ist, wurde zum Vorwand für die schätzungsweise vier Billionen Dollar schwere COVID-Industrie.

Zweiter Dominostein fällt

Der zweite Faktor, der die COVID-Motoren zumindest in den Vereinigten Staaten sozusagen befeuerte, war die finanziell begünstigte COVID-Todesursache. Nach dem amerikanischen CARES-Gesetz erhielten die Krankenhäuser für einen COVID-Fall mehr als doppelt so viel Geld wie für einen Grippe- oder Lungenentzündungsfall, und die tödlichsten Behandlungen wurden sogar noch weiter vergütet. Viele US-Krankenhäuser verdienten Millionen von Dollar durch diese Verschiebung der Diagnose bei der Behandlung und auf den Totenscheinen.

Andere forensische Beweise zeigen, dass es im Jahr 2020 keine Pandemie geben wird. Die Wall Street scheint mehr Bedarf an genauen Daten zu haben und sich auf diese zu verlassen als die Regierungen. COVID ist in erster Linie eine Erkrankung der Atemwege, wobei Dyspnoe (Kurzatmigkeit) neben Husten zu den häufigsten Symptomen gehört. Die Verwendung von Sauerstoff wäre das zuverlässigste Artefakt der COVID-Versorgung. Daher haben wir uns den Umsatz mit medizinischem Sauerstoff nach Umsatz der führenden Unternehmen, die ihn herstellen, im Jahr 2020 gegenüber 2019 angesehen. Dabei stellten wir fest, dass ihre Umsätze in diesem Zeitraum zurückgingen. In der Zwischenzeit waren die Umsätze von sechs der führenden Hersteller von Sauerstoffkonzentratoren, die an der NYSE gehandelt werden, von 2019 bis 2020 um weniger als einen Prozentpunkt gestiegen. Dies sind die 0,93 % in der letzten Zeile der folgenden Tabelle. In der gleichen Zeit wuchs die Weltbevölkerung um 1,05 %.

C. Huber, B. Borovoy. Daten, die die COVID-19-Pandemie widerlegen. Dec 19, 2020. PDMJ. https://pdmj.org/papers/is_there_a_pandemic

Wie auch immer die Verteilung des Reichtums während des Jahres 2020, das weithin als das Spitzenjahr der Pandemie angesehen wird, aussehen mag, die New Yorker Börse spiegelt nicht den primären medizinischen Bedarf der Pandemiepatienten wider, der sich auf die Einnahmen der wichtigsten Unternehmen auswirkt, die diesen medizinischen Bedarf decken.

Wie Afrika COVID ohne Impfstoffe so entscheidend besiegt hat

Ein Teil des Erfolgs auf dem afrikanischen Kontinent ist zweifellos auf ein glückliches Zusammentreffen von Mikrobiologie, Infektionskrankheiten, Pharmakologie und Immunologie zurückzuführen. Zufälligerweise sind zwei der wirksamsten Mittel gegen COVID, Ivermectin und Hydroxychloroquin, in ganz Äquatorialafrika auch routinemäßige prophylaktische Wochenmedikamente, denn sie sind seit einem halben Jahrhundert als die wirksamsten, am besten anwendbaren und sichersten Medikamente gegen Parasiten bekannt. Die Bevölkerung, vorwiegend in den 31 Ländern Afrikas, dem tropischen Rechteck in der Mitte, war also bereits vor dem Start der COVID-Veranstaltungen Ende 2019 bis Anfang 2020 gut gerüstet.

Wie es der Zufall will, ist das nicht patentierte und relativ preiswerte, ein halbes Jahrhundert alte Medikament Ivermectin, dessen Erfinder 2015 den Nobelpreis für Medizin erhielten, auch das wirksamste Medikament gegen COVID, [15] was zum Teil auf seine spezifische Wirkung gegen die RNA-Transkriptase sowie auf seine blockierende Wirkung auf alle drei Teile des trimeren Spike-Proteins und andere Mechanismen zurückzuführen ist.

Hydroxychloroquin ist zumindest in den äquatorialen Regionen Afrikas als Prophylaktikum gegen Parasiten weitverbreitet, wurde aber glücklicherweise inzwischen umfassend untersucht und erfolgreich sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung von COVID-Erkrankungen sowie als Hemmstoff der Replikation und Aktivität von SARS-CoV-2 eingesetzt. Dies geht aus über 380 Studien hervor, die in 55 Ländern durchgeführt wurden.

Afrika ist wieder führend

Dies ist nicht der erste Beweis dafür, dass Afrika die Welt von einer mikrobiellen Tyrannei wegführt. Letzten Sommer war Afrika der einzige Kontinent, der, angeführt von Botswana, die Weltbevölkerung vor dem Abgrund rettete und gleichzeitig die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von ihrer versuchten Tyrannei über alle Regierungen der Welt zurückdrängte. [18]Diese Gefahr ist noch lange nicht gebannt, und neue Bemühungen um die Vorherrschaft der WHO über die Welt werden derzeit in bedrohlicher Weise neu formiert.

Afrika hat es vorgemacht und inspiriert die Welt. Sind die Politiker und „Gesundheitsexperten“ der übrigen Welt demütig genug, ihre grotesken Fehler, ja sogar Verbrechen zuzugeben und von den Völkern der afrikanischen Nationen, ihren Erfahrungen und Lehren im Umgang mit einer Pandemie zu lernen?

Oder werden Ethnozentrismus oder ein feindseliger und rassistischer Stolz oder die schiere Gier, die durch den lukrativen COVIDmania-Schwindel stimuliert wird, die Bereitschaft der übrigen Welt verhindern, von den afrikanischen Erfahrungen zu lernen? Werden solche provinziellen und gekauften Haltungen die bisher wichtigste Lektion des 21. Jahrhunderts begraben?

