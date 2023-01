Joe Rogan und Bret Weinstein: COVID-19 Fehlgriff

Ein Evolutionstheoretiker ließ diese Bombe bei Joe Rogan platzen und bezeichnete sie als den größten Fehler der Menschheitsgeschichte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Bret Weinstein, ein Evolutionstheoretiker, diskutierte bei „The Joe Rogan Experience“ über einige der am stärksten zensierten Themen unserer Zeit

Weinstein hält die COVID-19-Pandemie für den größten Fehler in der Geschichte der Menschheit – von der anfänglichen Genehmigung der Funktionserweiterungsforschung bis hin zur verpfuschten Reaktion auf die Pandemie

In Science Immunology veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen eine „verblüffende“ Erkenntnis, dass Ihr Immunsystem nach drei Dosen von mRNA-COVID-19-Schüssen möglicherweise dazu veranlasst wird, nicht zu kämpfen

Als sich SARS-CoV-2 in der Bevölkerung ausbreitete, wurde die Angst genutzt, um die Bevölkerung gefügig zu machen

Weinstein untersucht die Möglichkeit, dass eine ausgewählte Gruppe im Voraus über die bevorstehende Pandemie informiert war und dieses Wissen nutzte, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen

Bret Weinstein, Evolutionstheoretiker, Autor von „A Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Century“ und Gastgeber des „The DarkHorse Podcast“ wurde bei „The Joe Rogan Experience“ interviewt, wo er über einige der am stärksten zensierten Themen unserer Zeit sprach.

Das Interview ist ebenso fesselnd wie relevant für die öffentliche Gesundheit – von der Frage, warum er COVID-19 für den „größten Fehler in der Geschichte der Menschheit“ hält, bis hin zu der Frage, wie COVID-19-Impfungen das menschliche Immunsystem unfähig machen können, Krankheitserreger abzuwehren.

Die Wurzel des Problems ist die Zensur, die Informationen unterdrückt hat, die das Blatt der COVID-19-Pandemie frühzeitig hätten wenden können, und das absichtliche Verschweigen von Informationen, das möglicherweise den Weg für einen massiven Vermögenstransfer im Vorfeld der Pandemie geebnet hat.

„Die Null ist eine besondere Zahl“

Weinstein erörtert zunächst, wie das Narrativ so sehr außer Kontrolle geraten konnte und wie die freie Meinungsäußerung von den Machthabern offen gedämpft wurde. Er nennt das Konzept „Null ist eine besondere Zahl“:

„Die Idee der Null als besondere Zahl ist, dass diese narrative Kontrolle nicht funktionieren würde, wenn es auch nur eine einzige Zeitung gäbe, die sich der Aufgabe widmet, die Nachrichten zu berichten. Sie würde nicht funktionieren, wenn es auch nur eine einzige Universität gäbe, die sich der Wahrheitsfindung widmen würde. Oder? Es funktioniert nicht, wenn es eine Social-Media-Plattform in einer primären Position gibt, in der Meinungsfreiheit herrscht, denn in jedem dieser Fälle, wenn es eine Universität gäbe, die immer noch an der Suche nach der Wahrheit interessiert ist, in einer Zeit, in der alle anderen ihr Ding der Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion machen, würde jeder vernünftige Mensch sein Kind dorthin schicken wollen, richtig? Sie würde also fast sofort den Wettbewerb gewinnen, und das hätte zur Folge, dass jede andere Einrichtung ihre Politik ändern müsste, um konkurrenzfähig zu sein. Wenn es also auch nur eine Ausnahme gibt, reicht das aus, um dieses Muster zu durchbrechen.“

Wir haben es mit einer Konzernherrschaft über die Medien in Verbindung mit einer staatlich gelenkten Propagandamaschine zu tun. Unzählige öffentlich-private Partnerschaften zwischen Regierung und Unternehmen verbinden die beiden Lager in einem Pakt, um der Öffentlichkeit die „Wahrheit“ zu diktieren. Weinstein glaubt, dass die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ein Versuch ist, diese einzige Ausnahme zu werden, weshalb so viele Leute öffentlich ankündigen, dass sie die Plattform verlassen:

„Die Struktur, die das Narrativ kontrolliert, versteht, dass sie das nicht ertragen kann [dass Twitter eine Plattform für freie Meinungsäußerung wird]. Und bis jetzt ist es ihr nicht gelungen, Elon abzuschalten. Ihr nächster Schritt besteht also darin, die Menschen auf einer Seite dieser Debatte dazu zu bringen, Twitter zu verlassen, damit sie nicht verhindern können, dass Twitter ein Raum ist, in dem Menschen frei sprechen können, aber sie können es aus der Position einer primären sozialen Medienumgebung herausnehmen. Auf diese Weise werden sie die Zahl der sinnvollen Ausnahmen von der Kontrolle der freien Meinungsäußerung auf Null zurückführen. Das ist es, was sie vorhaben.“

Sie wollen nicht, dass Sie wissen, dass die Spritzen eine Gentherapie sind

Ursprünglich hielt Weinstein die Frage der Kennzeichnung von mRNA-COVID-19-Impfungen als „Impfstoffe“ für unbedeutend, doch inzwischen hat er seine Meinung geändert. Viele Leute waren über die Neudefinition des Begriffs „Impfstoff“ verärgert“, sagt er. „Ich war nicht davon überzeugt, dass das ein wichtiges Thema ist. Ich habe in dieser Sache die Seiten gewechselt. Ich bin jetzt der Meinung, dass die Definition von entscheidender Bedeutung ist, und wir beginnen zu verstehen, warum. „

Der Hauptgrund, warum Weinstein glaubt, dass COVID-19-Impfungen keine Impfstoffe sind, ist, dass sie keine Immunität gegen den Erreger erzeugen. Außerdem verwenden sie eine ganz andere Technologie als typische Impfstoffe. Aber wenn die Regierung mit einer neuen Gentherapie werben würde, würden die Leute sie in Frage stellen. Weinstein erklärt:

„Was sie getan haben, ist, dass sie eine wirklich radikal neue Technologie eingeschmuggelt haben. Und sie haben uns alle dazu gebracht, uns keine großen Sorgen darüber zu machen, indem sie den Begriff Impfstoff verwendet haben, richtig? Wenn sie gesagt hätten: Okay, wir haben diese Pandemie, und um zu verhindern, dass sie sich ausbreitet, müssen wir alle eine Gentherapie machen. Jeder hätte gesagt: Was? Ist eine Gentherapie so sicher? Der Punkt ist also, dass wir eine Kategorie hatten, die sich Impfstoff nannte. Und wir alle dachten: Es gibt ein paar Verrückte, die sich Sorgen um Impfstoffe machen, aber im Allgemeinen ist es sicher. Wenn also etwas dieses Etikett trägt, ist es wahrscheinlich auch sicher.“

Wie COVID-Spritzen die Pandemie verschlimmerten

Als Weinstein und seine Frau Heather Heying, eine Evolutionsbiologin und Co-Moderatorin des „The DarkHorse Podcast“, tiefer in die Materie eindrangen, wurde ihnen klar, dass es keine Möglichkeit gibt, zu wissen, ob COVID-19-Spritzen sicher sind. „Wir sahen uns diese Technologien an und dachten: Wow, man greift in eine Reihe komplexer Systeme ein, deren Ergebnis man unmöglich vorhersagen kann“.

Dies brachte sie auf die Arbeit von Dr. Geert Vanden Bossche, einem Impfstoffexperten und ehemaligen globalen Leiter von Impfstoffprogrammen, der unter anderem für die Bill & Melinda Gates Foundation tätig war. Er wurde stark zensiert, weil er zu denjenigen gehört, die vor einer Immunflucht aufgrund des Drucks gewarnt haben, der während der COVID-19-Massenimpfkampagne auf das Virus ausgeübt wird.

Bossche beschreibt ein allgemeines Prinzip in der Biologie, Impfstoffkunde und Mikrobiologie: Wenn man lebende Organismen wie Bakterien oder Viren unter Druck setzt, z. B. durch Antibiotika, Antikörper oder Chemotherapeutika, sie aber nicht vollständig abtötet, kann man unbeabsichtigt ihre Mutation zu virulenteren Stämmen fördern. Diejenigen, die dem Immunsystem entkommen, überleben schließlich und wählen Mutationen aus, um ihr weiteres Überleben zu sichern.

SARS-CoV-2 hat eine hohe Mutationsfähigkeit, aber wenn das Virus nicht unter Druck steht, sieht es laut Bossche nicht unbedingt die Notwendigkeit, Mutationen zu selektieren, um z. B. infektiöser zu werden. Wenn man es jedoch unter Druck setzt, wie es während der Massenimpfkampagne – oder wie Bossche es nennt, dem „einen großen Experiment“ – geschah, ändert sich dies. sagt Weinstein:

„Er sagte: Wenn man in eine Pandemie hineinimpft und dies auf breiter Ebene in der Bevölkerung tut, wird man die Evolution von Varianten vorantreiben … Man wird ein evolutionäres Wettrüsten auslösen und die Zahl der Varianten vermehren.

Und wissen Sie, damals konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, dass er Recht hatte, aber ich konnte sagen, dass er evolutionär sinnvoll war. Seine Argumentation war nicht sonderlich komplex, und sie war solide. Und ich denke, dass wir jetzt … diese Vermehrung von Varianten sehen.“

Verursachen die Spritzen, dass das Immunsystem aufgibt?

Eine in Science Immunology veröffentlichte Studie enthüllt eine „umwerfende“ Erkenntnis: Nach drei Dosen mRNA-COVID-19-Impfungen kann das Immunsystem dazu gebracht werden, nicht zu kämpfen. „Das ist eine sehr gefährliche Entdeckung“, sagt Weinstein, die mit einem erhöhten Anteil an IgG4-Antikörpern zu tun hat:

„IgG4 ist tatsächlich Teil eines Systems, bei dem der Körper seine eigene Reaktion auf ein Antigen abschwächt. Das Verblüffende daran ist, dass es sich um ein frühes Ergebnis handelt, das vielleicht nicht repliziert wird, aber … die Implikation ist, dass der evolutionäre Weg, den wir zurückgelegt haben, dazu führt, dass der Erreger jetzt in der Lage ist, eine Reaktion auszulösen, die das Immunsystem veranlasst, nicht zu kämpfen. Niemand weiß, was als nächstes passiert … Der Gedanke, dass ein Erreger – wohlgemerkt kein normaler Erreger, sondern ein Erreger, bei dem wir inzwischen ziemlich sicher sein können, dass er zumindest teilweise vom Menschen entwickelt wurde – dieses Signal auslöst, das das Immunsystem veranlasst, nicht mehr zu reagieren, bedeutet, dass wir uns in einer völlig neuen Situation befinden.“

Ein weiterer möglicher Schadensmechanismus ist die Bolustheorie von Marc Girardot und die Frage, was passiert, wenn eine COVID-19-Spritze oder eine andere Spritze, die in den Muskel gespritzt werden soll, versehentlich in ein Blutgefäß gespritzt wird, was in Krankenhäusern nachweislich regelmäßig vorkommt. Nach Girardot:

„Angenommen, die direkte intravenöse Injektion einer Dosis von Pfizer [COVID-19-Spritze] wird um das 30-fache verdünnt, wenn sie die Aorta erreicht, dann treffen während der sehr kurzen Passage des Bolus etwa 10.000 Lipid-Nanopartikel auf jeden Quadratmillimeter des Endothels. Nehmen wir an, dass 10 % dieser Impfstoffpartikel in eine Zelle eindringen, wenn sie auf diese treffen. Das bedeutet, dass bis zu 1.000 Zellen durch das Immunsystem zerstört werden. Das sind mehr als 100 % der Zellen in diesem Bereich! Wahrscheinlich irreparabel, vergleichbar mit einer Verbrennung dritten Grades. Bei einer ordnungsgemäßen intramuskulären Injektion läge die maximale Konzentration bei 25 Lipid-Nanopartikeln, die sich auf 1 mm² Endotheloberfläche befinden. Nur drei würden aufgenommen werden, d.h. weniger als 0,4 % der Oberfläche würden zerstört. Diese drei Zelllücken würden innerhalb von Minuten nach dem Immunangriff geschlossen werden. Und das Leben würde weitergehen. Dieses kurze physikalische Phänomen, das einer Lawine ähnelt, die sich durch Ihr Gefäßsystem wälzt, ist meiner Meinung nach die Ursache für alle nachteiligen Auswirkungen, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben und die seit Jahrzehnten auftreten“.

Weitere Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 nicht natürlichen Ursprungs ist

Weinstein sagt, er habe schon sehr früh während der Pandemie gewusst, dass SARS-CoV-2 nicht natürlichen Ursprungs zu sein schien. Es handelte sich auch nicht um einen einfachen Laborausbruch, sondern um einen höchst ungewöhnlichen Erreger mit „beispiellosen genetischen Veränderungen“, der wahrscheinlich in einem Labor verbessert wurde, bevor er ausbrach. Auch die Art und Weise, wie er sich im menschlichen Körper verhält und alles von den Zehen über den Kreislauf bis hin zum Gehirn schädigt, ist ungewöhnlich:

„Es gibt einen Grund dafür, dass ein normaler Krankheitserreger nicht den weitreichenden Schaden anrichtet, den COVID zu verursachen scheint, und dieser Grund ist, dass Krankheitserreger im Allgemeinen kein Interesse daran haben, Ihnen zu schaden … In der Tat tun sie am besten, wenn Sie gesund genug sind, um herumzulaufen und sie zu verbreiten. Daher neigen sie dazu, Gewebe zu verschonen, die ihnen bei der Übertragung nicht helfen. Nun, das ist bei diesem Erreger nicht der Fall. Dieser Erreger scheint in alle möglichen Gewebe einzudringen, die ihm bei der Ausbreitung nicht helfen.“

Das Vorhandensein einer Furin-Spaltstelle auf SARS-CoV-2, die das Virus so übertragbar macht und es in die Lage versetzt, so effektiv in Gewebe einzudringen, ist ein weiterer entscheidender Hinweis. „Das ist etwas, von dem wir wussten, dass es ein Coronavirus in die Lage versetzt, beim Menschen hochwirksam zu sein. Das wussten wir, bevor SARS-CoV-2 überhaupt auftauchte. Es bei diesem Virus zu finden, obwohl kein anderes Mitglied der Unterfamilie es hat, ist also auffällig“, sagt er.

Die Anstrengungen, die der Mainstream unternommen hat, um die Theorie des Laborursprungs zu diskreditieren, deuten ebenfalls auf ihre Relevanz hin:

„Warum versuchen sie ständig, die Erklärung wiederzubeleben, dass es sich um ein natürliches Ereignis handelt? Denn wenn es das nicht ist, dann wissen wir doch, wer es war, oder? Anthony Fauci war der Schlüssel zur Umgehung des Verbots der Gain-of-Function-Forschung, das dazu führte, dass das Labor in Wuhan von uns [den USA] für diese Arbeit finanziert wurde. Wenn es sich also um ein natürliches Spillover-Ereignis von einem feuchten Markt handelt, dann ist Anthony Fauci aus dem Schneider, richtig? Wenn dies das Ergebnis einer schlecht durchdachten Funktionserweiterungsforschung ist, die in Wuhan stattfindet, teilweise auf unsere Anweisung hin, dann ist das eine ganz andere Sache … die Verantwortlichen können keine vollständige Untersuchung zulassen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme, nicht nur, was die Erklärung dafür war, wie dieses Virus in die Welt kam, als es in die Welt kam … sondern auch, was wir versäumt haben zu tun, … wir haben versäumt, es einzusetzen …

Weil wir anfangs nicht richtig mit dem Erreger umgegangen sind, weil wir die Medikamente, die wir zur Verfügung hatten und die funktionierten, nicht eingesetzt haben, haben wir die kurze Zeitspanne, in der wir den Erreger hätten ausrotten oder zumindest kontrollieren können, verstreichen lassen.“

Der größte Irrtum in der Geschichte der Menschheit

Weinstein hält die COVID-19-Pandemie für den größten Fehler in der Geschichte der Menschheit – von der anfänglichen Zulassung der Funktionserweiterungsforschung bis hin zur verpfuschten Pandemiebekämpfung. Er stellt brennende Fragen wie die, was passiert wäre, wenn wir COVID-19 so behandelt hätten, wie wir andere neu auftretende Krankheitserreger behandeln – mit Versuch und Irrtum und offener Diskussion, bis die beste Behandlungsmethode gefunden ist.

„Wenn wir die Ärzte einfach herausfinden ließen, wie man sie behandelt … wären sie schnell besser in der Behandlung dieser Krankheit geworden, und sie hätten alle Wirkstoffe entdeckt, die funktionieren. Und sie hätten miteinander darüber gesprochen, wie sie diese Mittel in welcher Dosierung einsetzen sollten. Sie hätten all diese Dinge entdeckt“, sagt Weinstein.

Stattdessen wurde, als sich SARS-CoV-2 in der Bevölkerung ausbreitete, die Angst genutzt, um die Bevölkerung gefügig zu machen. Die Daten wurden manipuliert, wobei in die COVID-19-Todesfälle auch Menschen einbezogen wurden, die „mit“ COVID und nicht daran starben.

„Diese Zahlen haben uns glauben lassen, dass der Erreger etwas anderes ist, als er ist. Und es ist für jeden, der die Sache ernsthaft analysiert, offensichtlich, dass COVID kein gefährlicher Erreger ist. SARS-CoV-2 ist ein gefährlicher Erreger. Ich bin sehr besorgt darüber, wohin er sich entwickelt. Aber die Sterblichkeitsrate ist keine, die uns dazu veranlassen sollte, buchstäblich Milliarden von Menschen zu impfen“, erklärt Weinstein.

Ein Tweet in dem Interview behauptete, er stamme von einer Ärztin, die ihre Entscheidung, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, mit den Worten verteidigte, sie habe dies aus Liebe getan, während die Antivaxxer aus Hass gehandelt hätten. Der Tweet entpuppte sich als Fälschung, aber seine Aussage war nicht weit von der Realität entfernt, da Freunde, Familien und Kollegen wegen unterschiedlicher Ansichten während der Pandemie auseinandergerissen wurden.

Diese Zweiteilung ist nicht zufällig, sondern durchaus beabsichtigt. „Einer der besten Wege, Menschen nicht als Menschen zu betrachten, ist, sie in irgendeiner Weise als Feind zu kategorisieren“, sagt Weinstein und erwähnt die Massenbildung, die die Bildung eines hypnotischen Zustands um einen gemeinsamen Konsens herum beinhaltet.

„Die Massenbildung ist offenbar das Ergebnis einer groß angelegten Propagandakampagne“, so Weinstein. „Eine sehr teure Kampagne, die darauf abzielt, den Menschen diese unlösbaren Rätsel aufzugeben, damit sie in diese Denkweise verfallen“. Die Lösung beginnt damit, dass wir die Wahrheit weitergeben und verbreiten und gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. „Wenn wir das nicht tun, werden wir immer weiter in die Polarisierung hineingezogen.

Wer profitiert davon, Sie im Dunkeln zu lassen?

In der Zwischenzeit erforscht Weinstein die Möglichkeit, dass eine ausgewählte Gruppe im Voraus von der bevorstehenden Pandemie wusste und dieses Wissen nutzte, um sich selbst für einen finanziellen Glücksfall zu positionieren – und einen „kryptischen, massiven Vermögenstransfer“.

„In verschiedenen Publikationen wird jetzt viel über die Möglichkeit gesprochen, dass COVID schon früher im Umlauf war, als wir wussten … Wenn man weiß, dass eine Pandemie kommt und dass sie sich rund um den Globus ausbreiten und alle möglichen Veränderungen verursachen wird, kann man Aktien für Kreuzfahrtschiffe oder Flugzeuge oder Hotels verkaufen, oder? Sie können in Pharmaunternehmen investieren, die über nützliche Technologien verfügen … Die Frage ist also, wie viel von der Geschichte hier damit zu tun hat, dass etwas wusste, was kommen würde, und es an einem Punkt enthüllte, an dem es positioniert war, anstatt dass es auf natürliche Weise entstanden ist. … Ich bin genauso ein Außenstehender wie jeder andere, aber ich sage, dass es eine Version der Geschichte gibt, in der unser Unwissen eine ständige Quelle des Reichtums ist.“

