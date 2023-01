Die globalistische Kabale trifft sich erneut, um die Weltherrschaft vorzubereiten

Die globalistische Kabale hat erkannt, dass sie Milliarden von Menschen nicht davon überzeugen kann, ihre Rechte und Freiheiten aufzugeben, also findet ihre ganze hinterhältige Arbeit außerhalb des demokratischen Prozesses statt.

Zu den Teilnehmern des exklusiven Treffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Januar 2023 in Davos, Schweiz, gehörten der Direktor des FBI, Chris Wray, der Chef des MI6, Richard Moore, der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, BlackRock und Pfizer (um nur einige zu nennen), Führungskräfte der Gates Foundation und die Direktorin der Cybernetics School, Genevieve Bell

Der Herausgeber der New York Times und CNN-Moderator Fareed Zakaria waren ebenso anwesend wie der ukrainische Präsident Zelensky und eine lange Liste anderer Präsidenten, Premierminister, Minister, Senatoren, Abgeordneter des Repräsentantenhauses, Kommissare, Gouverneure, Bürgermeister, Bankiers, Adelige, Vertreter der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes sowie Vertreter des Militärs, des Zolls und der Weltraumbehörde

Die Menschen, die an diesem Treffen teilnehmen, zu dem nur geladene Gäste zugelassen sind, gehören zu denen, die darüber entscheiden, wie der Rest von uns leben wird, welche Rechte wir unabhängig von lokalen Verfassungen haben werden und wie die Welt regiert werden soll

Das WEF arbeitet eng mit der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen zusammen, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erreicht werden. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind das Fundament, auf dem die WEF-Agenda „Great Reset“ aufgebaut ist

Der WEF unterstützt die WHO auch bei der Machtergreifung durch ihren Pandemievertrag. Wenn er in Kraft tritt, werden die Mitgliedsstaaten ihre Souveränität an die WHO abgeben, was sie de facto zu einem einzigen Weltregierungsorgan macht

Wie der Komiker Jimmy Dore von der „Jimmy Dore Show“ im obigen Video berichtet, hat die Weltgesundheitsorganisation Mitte 2022 mit der Ausarbeitung eines globalen Pandemievertrags begonnen, der ihr die alleinige Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die globale Biosicherheit einräumt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einführung eines globalen Impfpasses/einer digitalen Identität, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen und eine standardisierte medizinische Versorgung.

Wie Dore anmerkte: „Dann können sie einfach dein Bankkonto sperren, wenn du etwas tust, was ihnen nicht gefällt, wie zum Beispiel protestieren.“ In der Tat beschlagnahmte die kanadische Regierung 2022 die Bankkonten von Menschen, die Geld für den Trucker-Konvoi gespendet hatten, und dies war im Grunde eine Vorschau auf die Art von Macht, die die WHO haben würde.

Vertragsmitglieder werden ihre Souveränität aufgeben

Selbst wenn die Zentralisierung der Biosicherheit eine gute Idee wäre, was nicht der Fall ist, würde die WHO nicht an der Spitze der Liste der Organisationen stehen, die mit dieser Aufgabe betraut werden sollten. In seinem Monolog zitiert Dore meinen Artikel vom Mai 2022, „Was Sie über den WHO-Pandemievertrag wissen müssen„, der von The Defender wiederveröffentlicht wurde:

„Ein Beispiel: Die WHO hat erst Ende Dezember 2021 öffentlich zugegeben, dass SARS-CoV-2 über die Luft übertragen wird, obwohl die Wissenschaftler schon Wochen nach Ausrufung der Pandemie wussten, dass das Virus über die Luft übertragen wird. Die WHO ignorierte auch frühe Hinweise auf die Übertragung durch die Luft. Es scheint also klar zu sein, dass es bei den Bemühungen, der WHO mehr Macht zu übertragen, um etwas anderes geht als darum, dass sie am besten geeignet ist, Gesundheitsentscheidungen zu treffen, die allen zugute kommen und sie schützen. Mit diesem Vertrag werden alle Mitgliedsstaaten dem Diktat der WHO unterworfen sein … selbst wenn die Bevölkerung solche Pläne durch lokale demokratische Prozesse abgelehnt hat.“

Kurz gesagt, jedes Land, das den Pandemievertrag der WHO unterzeichnet, gibt freiwillig seine Souveränität und die körperliche Autonomie aller seiner Bürger auf. Erschwerend kommt hinzu, dass uns nicht einmal genau gesagt wird, wer die Personen sind, die diese Entscheidung treffen werden, so dass wir, die Menschen, nicht wissen, an wen wir uns wenden können, um uns Gehör zu verschaffen.

Wie die globalistische Kabale Regierungen weltweit infiltriert hat

Das alles geschieht außerhalb des demokratischen Prozesses, und das ist beabsichtigt. Die globalistische Kabale hat erkannt, dass sie Milliarden von Menschen nicht überzeugen kann, ihre Rechte und Freiheiten aufzugeben. Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, ihre eigenen Leute in Schlüsselpositionen auf der ganzen Welt zu installieren, damit sie dann Entscheidungen treffen können, die der Sekte zugute kommen.

Ein wichtiger Akteur in diesem globalen Übernahmeplan ist das 1971 gegründete Weltwirtschaftsforum (WEF). Eine große Anzahl der installierten Globalisten sind Absolventen des WEF-Forums junger globaler Führungskräfte, (ehemals die Schule Global Leaders for Tomorrow ), wo sie mit technokratischen Idealen wie dem Transhumanismus indoktriniert werden, der, ob sie es merken oder nicht, nichts anderes ist als Eugenik in neuem Gewand.

Beim Transhumanismus geht es wie bei der Eugenik um die Schaffung einer überlegenen Rasse, in diesem Fall einer Rasse, die durch Technologie und nicht durch selektive Züchtung verbessert wird. Ende 2022 zählte die Young Global Leaders-Gemeinschaft mehr als 1 400 Mitglieder aus 120 Ländern. Zu den Alumni gehören nicht nur politische Führungskräfte, sondern auch „Innovatoren aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, Unternehmer, Technologiepioniere, Pädagogen, Aktivisten, Künstler [und] Journalisten“.

Das Young Global Leaders Forum ist nicht der einzige Inkubator für Technokraten, aber einer der bekanntesten. Der Gründer des WEF, Klaus Schwab, hat offen mit der Zahl der Young Global Leaders-Alumni geprahlt, die erfolgreich Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert haben, einschließlich Kanada, wo mehr als 80 % des Kabinetts von Premierminister Justin Trudeau ehemalige WEF-Studenten sind.

Auch Trudeau selbst ist ein Absolvent der Young Global Leaders. In einem Interview von 2017 (Video unten) sagte Schwab:

„Dieser Gedanke, junge Führungskräfte zu integrieren, ist seit vielen Jahren Teil des Weltwirtschaftsforums … Worauf wir jetzt wirklich stolz sind, sind junge Führungskräfte wie Premierminister Trudeau … Wir dringen in die Kabinette ein. Ich war bei einem Empfang für Premierminister Trudeau und ich weiß, dass die Hälfte seines Kabinetts, oder sogar mehr als die Hälfte seines Kabinetts, tatsächlich Young Global Leaders sind.“

Die Übernahme der UN durch das WEF

Die Young Global Leaders School wurde 1992 gegründet, im selben Jahr, in dem die Agenda 21 eingeführt wurde. Das macht Sinn, denn sie sind Teil desselben Plans. Die Agenda 21 ist die eigentliche Aktionsagenda für die nachhaltigen Entwicklungspläne der Vereinten Nationen, während das WEF Propagandisten und Umsetzer ausbildet.

Während die Vereinten Nationen und das WEF seit 1992 Hand in Hand arbeiten, haben sie im Juni 2019 ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu beschleunigen, indem sie die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Organisationen weiter stärken.

Hunderte von Organisationen verurteilen WEF-UN-Partnerschaft

In einem offenen Brief vom September 2019 an UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilten mehr als 400 zivilgesellschaftliche Organisationen und 40 internationale Netzwerke die Partnerschaft und nannten sie eine „Vereinnahmung der Global Governance durch Unternehmen“ und forderten Guterres auf, sie zu beenden.

„Wir sind sehr besorgt darüber, dass dieses WEF-UN-Partnerschaftsabkommen die Vereinten Nationen delegitimieren und transnationalen Unternehmen einen bevorzugten und nachrangigen Zugang zum UN-System verschaffen wird“, heißt es in dem Schreiben. „Das UN-System ist bereits durch die US-Regierung und diejenigen, die eine demokratische multilaterale Welt in Frage stellen, stark bedroht. Diese Korporatisierung der UNO stellt jedoch eine viel tiefere langfristige Bedrohung dar, da sie die öffentliche Unterstützung für das UN-System im Süden und im Norden verringern wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Abkommen grundlegend im Widerspruch zur UN-Charta und zu den zwischenstaatlichen Beschlüssen über nachhaltige Entwicklung, den Klimanotstand und die Beseitigung von Armut und Hunger steht. Diese öffentlich-private Partnerschaft wird die Vereinten Nationen dauerhaft mit transnationalen Unternehmen in Verbindung bringen, von denen einige der wichtigsten Aktivitäten die sozialen und ökologischen Krisen, mit denen unser Planet konfrontiert ist, verursacht oder verschlimmert haben. Dies ist eine Form der Vereinnahmung durch Unternehmen. Wir wissen, dass die Agrarindustrie die biologische Vielfalt und nachhaltige und gerechte Nahrungsmittelsysteme zerstört, dass Öl- und Gaskonzerne das Weltklima gefährden, dass Big Pharma den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten erschwert, dass Rohstoffkonzerne die Ökologie von Ländern und Völkern nachhaltig schädigen und dass Waffenhersteller von lokalen und regionalen Kriegen und der Unterdrückung sozialer Bewegungen profitieren. Alle diese Sektoren sind wichtige Akteure innerhalb des Weltwirtschaftsforums. Die Bestimmungen der strategischen Partnerschaft sehen effektiv vor, dass Unternehmensführer zu „Flüsterberatern“ der Leiter von Abteilungen des UN-Systems werden, die ihren privaten Zugang nutzen, um marktorientierte, gewinnorientierte „Lösungen“ für globale Probleme zu befürworten, während sie echte Lösungen, die im öffentlichen Interesse und in transparenten demokratischen Verfahren verankert sind, untergraben … Die Annahme dieses Partnerschaftsabkommens durch die UNO bringt die Welt den Bestrebungen des WEF näher, dass der Multistakeholderismus den Multilateralismus effektiv ersetzt. Das WEF argumentierte in seiner 2010 veröffentlichten The Global Redesign Initiative, dass der erste Schritt zur Verwirklichung seiner Vision von Global Governance darin bestehe, „das internationale System als ein breiteres, vielseitiges System globaler Zusammenarbeit neu zu definieren, in dem zwischenstaatliche rechtliche Rahmenbedingungen und Institutionen als eine zentrale, aber nicht die einzige und manchmal auch nicht die wichtigste Komponente eingebettet sind. Ziel war es, die Rolle der Staaten in der globalen Entscheidungsfindung zu schwächen und die Rolle einer neuen Gruppe von „Stakeholdern“ aufzuwerten, indem unser multilaterales System in ein Multistakeholder-System umgewandelt wird, in dem Unternehmen Teil der Steuerungsmechanismen sind. Dies würde transnationale Unternehmen, ausgewählte Vertreter der Zivilgesellschaft, Staaten und andere nichtstaatliche Akteure zusammenbringen, um globale Entscheidungen zu treffen, wobei kritische Bedenken in Bezug auf Interessenkonflikte, Rechenschaftspflicht und Demokratie außer Acht gelassen oder ignoriert würden.“

Das WEF untergräbt aktiv und absichtlich die Demokratie

Mitte Januar 2023 trafen sich WEF-Mitglieder, Young Leaders Alumni und andere VIPs in Davos, Schweiz, zu ihrem jährlichen Treffen. Wie der UnHerd-Kolumnist Thomas Fazi berichtet:

„Neben Staatsoberhäuptern aus aller Welt werden die CEOs von Amazon, BlackRock, JPMorgan Chase, Pfizer und Moderna, der Präsident der Europäischen Kommission, der geschäftsführende Direktor des IWF, der Generalsekretär der Nato, die Chefs des FBI und des MI6, der Verleger der New York Times und natürlich der berüchtigte Gastgeber der Veranstaltung, der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, erwartet. Das 1971 gegründete WEF hat sich zum Ziel gesetzt, den Zustand der Welt durch öffentlich-private Zusammenarbeit zu verbessern“, auch bekannt als Multistakeholder-Governance. Die Idee ist, dass die globale Entscheidungsfindung nicht den Regierungen und Nationalstaaten überlassen werden sollte – wie im multilateralen Rahmen der Nachkriegszeit, der in den Vereinten Nationen verankert ist -, sondern eine ganze Reihe von nichtstaatlichen Akteuren einbeziehen sollte: Einrichtungen der Zivilgesellschaft, akademische Experten, Medienpersönlichkeiten und vor allem multinationale Unternehmen … Dies mag zwar recht harmlos klingen, bringt aber die Grundphilosophie des Globalismus auf den Punkt: Die Politik wird von der Demokratie abgekoppelt, indem der Entscheidungsprozess von der nationalen und internationalen Ebene, wo die Bürger theoretisch einen gewissen Einfluss auf die Politik ausüben können, auf die supranationale Ebene verlagert wird, indem eine selbstgewählte Gruppe nicht gewählter, nicht rechenschaftspflichtiger „Interessenvertreter“ – hauptsächlich Unternehmen – die Verantwortung für globale Entscheidungen in allen Bereichen von der Energie- und Nahrungsmittelproduktion bis hin zu den Medien und der öffentlichen Gesundheit übernimmt… Es besteht wenig Zweifel daran, welche Interessen Schwabs Geistesprodukt tatsächlich fördert und stärkt: Das WEF selbst wird größtenteils von rund 1.000 Mitgliedsunternehmen finanziert … zu denen einige der weltgrößten Konzerne in den Bereichen Öl (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP), Lebensmittel (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé), Technologie (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple) und Pharmazeutika (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) gehören.) Auch die Zusammensetzung des WEF-Vorstands ist sehr aufschlussreich: Laurence D. Fink, CEO von Blackrock, David M. Rubenstein, Co-Vorsitzender der Carlyle Group, und Mark Schneider, CEO von Nestlé, gehören dazu. Man muss nicht auf Verschwörungstheorien zurückgreifen, um festzustellen, dass die Agenda des WEF viel eher auf die Interessen seiner Geldgeber und Vorstandsmitglieder – die ultra-vermögenden und unternehmerischen Eliten der Welt – zugeschnitten ist, als auf die ‚Verbesserung des Zustands der Welt‘, wie die Organisation behauptet.“

Das Ziel der 0,0001% ist es, über den Rest von uns zu herrschen

Wenn man bedenkt, wie stolz Schwab auf seine WEF-Mitglieder ist, fragt man sich, warum die Anwesenheitsliste für sein jährliches Treffen in Davos vertraulich ist. Was auch immer der Grund dafür sein mag, das Dossier hat kürzlich eine Kopie dieser Liste erhalten.

Zu den Teilnehmern des exklusiven Treffens im Januar 2023 gehörten FBI-Direktor Chris Wray, MI6-Chef Richard Moore, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, BlackRock und Pfizer (um nur einige zu nennen), Führungskräfte der Gates-Stiftung und die Direktorin der Cybernetics School Genevieve Bell.

Der Herausgeber der New York Times und CNN-Moderator Fareed Zakaria waren ebenso anwesend wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und eine lange Liste anderer Präsidenten, Premierminister, Minister, Senatoren, Abgeordneter des Repräsentantenhauses, Kommissare, Gouverneure, Bürgermeister, Banker, Adelige, Beamte der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes sowie Vertreter des Militärs, des Zolls und der Raumfahrtbehörden.

Die Menschen, die an diesem Treffen, das nur auf Einladung stattfindet, teilnehmen, gehören zu denen, die darüber entscheiden, wie wir anderen unser Leben leben werden, welche Rechte wir ungeachtet lokaler Verfassungen haben werden und wie die Welt regiert werden soll. Der Rest von uns hat in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht.

„Die Macht des WEF ist einfach eine Manifestation der Macht der ‚Superklasse‘, die es vertritt – eine winzige Gruppe, die nach Ansicht von Forschern, nicht mehr als 6.000 oder 7.000 Menschen oder 0,0001% der Weltbevölkerung ausmacht.“ UnHerd

Wie von UnHerd angemerkt:

„… es ist nicht zu leugnen, dass das WEF eine immense Macht ausübt, die die Herrschaft der transnationalen Kapitalistenklasse in einem Ausmaß zementiert hat, wie es in der Geschichte noch nie da war.

Aber es ist wichtig zu erkennen, dass ihre Macht einfach eine Manifestation der Macht der „Superklasse“ ist, die sie repräsentiert – eine winzige Gruppe, die nach Angaben von Forschern nicht mehr als 6.000 oder 7.000 Menschen oder 0,0001% der Weltbevölkerung ausmacht, und doch mächtiger ist als jede andere soziale Klasse, die die Welt je gekannt hat …

Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese aufstrebenden Kosmokraten ein Instrument entwickelten, mit dem sie ihre Herrschaft über die unteren Klassen vollständig ausüben konnten – und das WEF erwies sich als das perfekte Instrument dafür.“

Der Globalisten-Kult

Ein Insider hat das WEF-Treffen in Davos als „Schneeballsystem“ und „Sekte“ bezeichnet, so der Enthüllungsjournalist Michael Shellenberger, der in einem Substack-Beitrag vom 15. Januar 2023 über das WEF schrieb. Offenbar macht sich das WEF Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen erkennen, was sie eigentlich vorhaben.

„Das Weltwirtschaftsforum … wehrt sich gegen Verschwörungstheoretiker, die behaupten, das Forum und sein Gründer Klaus Schwab strebten die Weltherrschaft durch einen ‚großen Reset‘ an, der darauf abzielt, die Massen ihres Privateigentums zu berauben, die Wirtschaft zu deindustrialisieren und alle dazu zu bringen, Käfer zu essen. “Besitze nichts, sei glücklich‘ – vielleicht haben Sie den Satz schon einmal gehört‘, schrieb der Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Adrian Monck, im vergangenen August. Es begann als Screenshot, der von einem anonymen antisemitischen Konto auf dem Bilderforum 4chan aus dem Internet geholt wurde … Aber was Monck behauptete, war nicht korrekt. Der Satz „Besitze nichts, sei glücklich“ stammte nicht von 4chan, sondern von der WEF-Website.

Meat will be a special treat. Read more: https://t.co/RiQP6tpkfp pic.twitter.com/7BcRHgnWTx — World Economic Forum (@wef) April 9, 2018

Tatsächlich beschreiben diese Globalisten aus irgendeinem Grund ständig ihre Pläne in Berichten, Weißbüchern, auf Websites, in Videos (wie dem obigen) und bei Treffen. Doch wenn die Menschen die Puzzleteile zusammensetzen, schreien sie „Verschwörungstheorie“. Der Plan des WEF kann zu Recht als Verschwörung bezeichnet werden, aber nichts davon ist theoretisch, weil sie es schwarz auf weiß beschrieben haben. Schwab hat sogar ein Buch über The Great Reset veröffentlicht, das jeder lesen kann.

Was sie letztlich wirklich beanstanden und wovon sie ablenken wollen, ist die Tatsache, dass die Menschen ihren Plan nicht mögen und ihn als das bezeichnen, was er ist – ein globaler Staatsstreich, eine Machtübernahme durch Sektierer, die zum Regieren ungeeignet sind, weil ihre Ideologie auf Eugenik, Entvölkerung und undemokratischem Autoritarismus von oben nach unten beruht. Sogar angesichts der kollabierenden Geburtenraten besteht der WEF immer noch darauf, dass die Überbevölkerung eine große Bedrohung darstellt.

Das WEF hat die Absichten der Kabale für einen Großen Reset angekündigt und beschrieben, der unser Leben grundlegend verändern und grundlegende menschliche Freiheiten auslöschen wird.

Ausgebildete WEF-Führer haben Regierungen weltweit infiltriert und tun dies auch weiterhin. Ausgebildete Unterstützer sind auch in der Wirtschaft, den Medien, der Unterhaltung und den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu finden, wo sie zur Meinungsbildung beitragen.

Der Absolvent des WEF Young Global Leader, Bill Gates, ist der größte Geldgeber der WHO, die nun versucht, die Mitgliedsstaaten dazu zu bringen, ihre Souveränität durch einen Pandemievertrag aufzugeben.

Das WEF und Gates haben über mehrere Jahre hinweg den Boden für eine auf Biosicherheit basierende Eine-Welt-Regierung bereitet. Im Jahr 2017 rief Gates auf dem WEF-Treffen in Davos die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ins Leben. Im Oktober 2019, nur zwei Monate bevor die WHO COVID-19 zu einer Pandemie erklärte, veranstalteten das WEF und Gates gemeinsam Event 201, bei dem ein fiktiver Ausbruch eines neuartigen Coronavirus simuliert wurde. Die Übung konzentrierte sich ausschließlich darauf, wie der öffentliche Diskurs über die Pandemie gelenkt und kontrolliert werden kann, und nicht darauf, wie sichergestellt werden kann, dass wirksame Behandlungsmethoden entdeckt und verbreitet werden. Ende Januar 2020 traf sich CEPI mit Moderna, um Pläne für einen COVID-19-„Impfstoff“ zu besprechen, und später im selben Jahr riefen CEPI und die WHO gemeinsam das COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)-Programm ins Leben, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu den bevorstehenden Impfungen haben würden – ein Programm, das übrigens sein angestrebtes Ziel nicht erreicht hat übrigens nicht erreicht hat.

Das WEF arbeitet eng mit der UNO zusammen, die mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen den Grundstein für den Großen Reset gelegt hat. Das strategische Partnerschaftsabkommen zwischen der UNO und dem WEF ist die offizielle Beschleunigung des globalistischen Übernahmeplans.

Im November 2019 schloss sich das WEF auch mit der WHO zusammen, um „den Fortschritt in Gesundheit und Entwicklung zu beschleunigen“ und die globalen Ziele der UNO zu erreichen.

Milliardäre schmieden Pläne für die Entvölkerung

Wie bereits erwähnt, ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass die 0,0001 % aufgrund ihrer menschenfeindlichen Ideologie nicht in der Lage sind, die Welt zu regieren. Milliardäre haben im Laufe der Jahre viele geheime Treffen abgehalten, um den besten Weg zur Entvölkerung zu finden.

In einem Substack-Artikel vom 8. Januar 2023, beschreibt der Naked Emperor den „Good Club“, der sich erstmals 2009 traf. An dem Treffen, das von Bill Gates finanziert und besucht wurde, nahmen George Soros, Warren Buffett, David Rockefeller, Ted Turner, Eli und Edythe Broad, Michael Bloomberg, Oprah Winfrey, Peter Peterson, Julian Robertson Jr., John und Tashia Morgridge und Patty Stonesifer teil.

Das Treffen fand im Haus von Sir Paul Nurse statt, dem damaligen Präsidenten der Rockefeller University. Nurse ist heute Direktor des Francis Crick Institute, das von einem Eugeniker gegründet wurde. Crick wollte mit dem Institut die Eugenik rehabilitieren und sie „wieder salonfähig machen“.

Noch 1970 erklärte Crick, dass „Beweise für die Gleichheit der verschiedenen Rassen nicht wirklich existieren“. Im selben Jahr schrieb er auch, dass Sterilisation durch Bestechung die einzige Lösung sei, um die Welt von Menschen mit schlechten Genen zu befreien. Entvölkerung und Eugenik standen auch auf der Tagesordnung des Treffens des „Good Club“ 2009. Jeder Teilnehmer hatte 15 Minuten Zeit, um seinen Standpunkt darzulegen, und obwohl mehrere Themen angesprochen wurden, waren sich alle einig, dass die Entvölkerung eine Priorität ist.

Sie stimmten auch darin überein, dass jede Strategie unabhängig von der Regierung sein müsse, da die Regierungsbehörden nicht in der Lage seien, die drohende Katastrophe der Überbevölkerung abzuwenden.

Wie der Naked Emperor anmerkte, „wenn sie nur planen würden, wie man die Welt retten kann, wären sie transparent und würden jeden ermutigen, ihnen bei ihrer Mission zu helfen“. Aber das ist nicht das, was sie tun.

Liegt das daran, dass ihre Ideen von der Durchschnittsbevölkerung als abscheulich empfunden werden könnten? Sicher, es ist einfach zu erklären, dass Menschen einer bestimmten Klasse es nicht verdienen, zu leben – wenn man nicht zu dieser Klasse gehört!

Fragen Sie z. B. Eltern autistischer Kinder, ob sie bereit wären, ihre Kinder einzuschläfern, und ich bin sicher, dass Sie viel Gehör finden werden. Oder fragen Sie Menschen über 65, ob sie sich der automatischen Euthanasie unterwerfen wollen, und Sie werden sehen, wie viele sich darauf einlassen. Die Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang, nur um das letzte Jahrzehnt oder zwei zu genießen.

Der Aufstieg des anthropozänen Anti-Humanismus

Die Vorstellung, dass Milliardäre sich verschwören, um andere Menschen loszuwerden, aber nicht sich selbst oder ihre eigenen Familien, ist den meisten zuwider. Aber es könnte sogar noch schlimmer sein als das. Wie der Nackte Kaiser berichtet, erleben wir jetzt das Aufkommen einer Sekte, die die totale Vernichtung der gesamten Menschheit anstrebt.

„Die Revolte gegen die Menschlichkeit ist noch so neu, dass sie abwegig erscheint, aber sie hat sich bereits über die Ränder der intellektuellen Welt hinaus verbreitet“, schreibt er. „Dies wird als Anthropozän-Anti-Humanismus bezeichnet, ‚inspiriert von Abscheu vor der Zerstörung der natürlichen Umwelt durch die Menschheit‘. Nach allem, was wir wissen, könnten diese Milliardäre Teil dieser Sekte sein und die Politik auf der Grundlage dieser Ansichten beeinflussen. Im 21. Jahrhundert bietet der Anthropozän-Antihumanismus eine viel radikalere Antwort auf eine viel tiefere ökologische Krise. Er besagt, dass unsere Selbstzerstörung nun unvermeidlich ist und dass wir sie als eine Strafe begrüßen sollten, die wir zu Recht über uns selbst verhängt haben. Einige antihumanistische Denker sehen dem Aussterben unserer Spezies entgegen, während andere vorhersagen, dass, selbst wenn einige Menschen die kommende Umweltapokalypse überleben, die Zivilisation als Ganzes dem Untergang geweiht ist. Wie alle wirklich radikalen Bewegungen beginnt auch der Anthropozän-Antihumanismus nicht mit einem politischen Programm, sondern mit einer philosophischen Idee …“

Treiben Antihumanismus oder Transhumanismus die Globalisten an?

Bekennen sich die 0,0001 % zum Antihumanismus des Anthropozäns oder sind sie im Herzen Transhumanisten? Wie der Nackte Kaiser erklärt:

„Im Gegensatz dazu verherrlicht der Transhumanismus einige der Dinge, die der Antihumanismus anprangert – wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt, die Vorherrschaft der Vernunft. Aber er glaubt, dass der einzige Weg für die Menschheit darin besteht, neue Formen intelligenten Lebens zu schaffen, die nicht mehr Homo sapiens sein werden. Einige Transhumanisten glauben, dass Gentechnik und Nanotechnologie es uns ermöglichen werden, unser Gehirn und unseren Körper so tiefgreifend zu verändern, dass wir menschlichen Beschränkungen wie der Sterblichkeit und der Gebundenheit an einen physischen Körper entkommen können. Andere warten auf … die Erfindung einer künstlichen Intelligenz, die der unseren unendlich überlegen ist. Diese Wesen werden die Menschheit auf den Rang von Tieren zurückstufen – es sei denn, sie beschließen, dass ihren Zielen besser gedient ist, wenn sie uns vollständig auslöschen.“

Nach der geplanten Richtung zu urteilen, in die uns das WEF führt, bin ich davon überzeugt, dass die transhumanistische Philosophie die Grundlage für seine politische Agenda bildet. Schwab hat auch nicht mit den transhumanistischen Idealen des WEF gegeizt.

Er prägte sogar den Begriff „Vierte industrielle Revolution“, um die geplante Verschmelzung von Mensch und Maschine zu beschreiben. Eine solche Verschmelzung wiederum ermöglicht die direkte Kontrolle jedes Einzelnen von außen. So wie man einen Computer fernsteuern kann, so könnte man auch einen Menschen fernsteuern, dessen Gehirn mit der Cloud verbunden ist.

Die Technokratie ist da

A prescient warning from 1975. We now live in this abyss! pic.twitter.com/NLOU8KFh2r — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 9, 2023

Im Jahr 1975 warnte Senator Frank Church (Video oben), dass die technologischen Fortschritte der damaligen Zeit bereits eine direkte Bedrohung für die Bürger der Vereinigten Staaten darstellten und dass es kein Entkommen aus der Tyrannei gäbe, wenn ein Diktator das Land infiltrieren oder die Kontrolle übernehmen würde.

Spulen wir bis heute vor, und seine Worte sind mehr als nur ein wenig vorausschauend. Wie Robert F. Kennedy Jr. bemerkte: „Wir leben jetzt in diesem Abgrund. Die Frage ist, wie wir aus diesem Abgrund herauskommen, der von den 0,0001 % absichtlich für uns geschaffen wurde.

Ich glaube, der einzige Ausweg besteht darin, Überwachungstechnologien wie Google und Google-basierte Geräte abzulehnen und gleichzeitig parallele Volkswirtschaften, Industrien und Gemeinschaften aufzubauen, die außerhalb ihres Kontrollsystems arbeiten. Das ist alles nicht einfach, aber wir haben keine andere Wahl. Wenn man ihr System akzeptiert, akzeptiert man die Versklavung.

