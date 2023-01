Das britische ONS räumt ein, dass seine Daten fehlerhaft sind; die Impfstoffe sind vielleicht doch nicht nützlich. Das tut mir leid.

Steve Kirsch

Das britische ONS hat zugegeben, dass die Fehlinformationsverbreiter recht hatten und ihre Statistiken falsch sind. Das bedeutet, dass der COVID-Impfstoff vielleicht doch nicht hilfreich ist.

Kurzfassung

Norman Fenton, Martin Neil, Clare Craig und Scott McLachlan haben ein Schreiben an das britische Amt für nationale Statistiken (ONS) verfasst, in dem sie auf schwerwiegende Fehler in den Daten hinweisen. Diese Fehler würden die Ungeimpften schlechter aussehen lassen, als sie tatsächlich sind.

Die Aufsichtsbehörde gab ihnen Recht.

[Anmerkung der Redaktion: Eine ehrliche Aufsichtsbehörde ist eine Seltenheit. Das würde in den USA NIEMALS passieren].

Unterm Strich: Die britische Regierung kann nicht beweisen, dass die Impfstoffe wirken. Niemand sonst kann ihre Daten verwenden, um zu beweisen, dass die Impfstoffe wirken. Aber wir können die Daten nutzen, um zu beweisen, dass die Impfstoffe nicht wirken. Bleiben Sie dran…

Einleitung

Ich habe bereits früher darüber geschrieben, dass die Daten des britischen ONS unzuverlässig und widersprüchlich sind:

Wenn die britische Regierung ihren eigenen Daten glaubt, sollte sie den Menschen raten, sich nicht impfen zu lassen

Warum die ONS-Daten des Vereinigten Königreichs nicht zur Rechtfertigung der öffentlichen Politik verwendet werden sollten

Die offiziellen Daten der britischen Regierung zeigen, dass sie ihre Kinder tötet

Neue Daten der britischen Regierung zeigen, dass die COVID-Impfstoffe mehr Menschen töten als sie retten

Aber ich glaube nicht, dass einer der „Entlarver“ oder „Faktenchecker“ einen dieser Fehler bemerkt hat. Liege ich da falsch?

Jetzt hat eine Gruppe von „Fehlinformationsverbreitern“ formell auf die Fehler hingewiesen und eine Korrektur der Daten gefordert.

Das Gute daran ist, dass die Regulierungsbehörde ehrlich war und der Gruppe zugestimmt hat.

Was das bedeutet

Man kann die Daten des britischen ONS nicht verwenden, um zu behaupten, der Impfstoff sei sicher oder wirksam.

Trotz all seiner Ressourcen kann das ONS immer noch keinen Beweis dafür erbringen, dass die Impfstoffe überhaupt einen Nutzen haben.

Wir können die Daten des Vereinigten Königreichs verwenden, um zu beweisen, dass die Impfstoffe die Gesamtmortalität erhöhen und daher abgesetzt werden sollten. Dies geschieht in diesem Moment.

Darf ich Ihnen in der Zwischenzeit vorschlagen, über diese beiden Grafiken nachzudenken, bevor Sie weitere Auffrischungsimpfungen erhalten?

Beide zeigen, dass es dumm ist, weitere Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Mehr als dumm.

und…

Zusammenfassung

Die ONS-Statistiken des Vereinigten Königreichs können nicht mehr als Beweis für die Wirksamkeit der Impfstoffe herangezogen werden. Aber sie können als Beweis dafür dienen, dass die Impfstoffe mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Bleiben Sie dran. Es wird nicht gut ausgehen für die Impfstoffhersteller.