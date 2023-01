Deutschland hat beschlossen, mindestens 14 Panzer vom Typ Leopard 2A6 an die Ukraine zu übergeben. Das berichten deutsche Medien. Medienberichten zufolge hat die Regierung Scholz auch der Lieferung dieser Panzer durch andere Länder, die über deutsche Kampfpanzer verfügen, an die Ukraine zugestimmt.

Nach Ansicht des pensionierten US-Oberst Douglas Macgregor macht die Entsendung dieser wenigen Panzer in die Ukraine überhaupt keinen Sinn. Seiner Meinung nach werden 14 Challenger-Panzer oder 14 Leopard-Panzer oder 14 Abraham-Panzer keinen Unterschied machen.

Zunächst muss man sie über eine Entfernung von vielen hundert Kilometern transportieren. Sobald sie an der Front angekommen sind, müssen sie gewartet werden, man benötigt Ersatzteile und die Teile müssen in Polen oder Deutschland repariert werden. „Das alles ist nicht richtig“, sagte Macgregor im Gespräch mit dem norwegischen Politikwissenschaftler Glenn Diesen.

Er selbst glaubt, dass man in Washington zu dem Schluss gekommen ist, dass die Ukraine den Krieg verlieren wird. Nach außen hin behaupten sie, dass „wir bis zum letzten Ukrainer weiterkämpfen werden“ und dass wir alles schicken sollten, was wir können, weil sonst das „blutrünstige und böse“ Russland den Rest Europas überrennen werde, was natürlich Unsinn sei, so Macgregor.

Gleichzeitig will Washington aus dieser Investition, dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine, so viel wie möglich herausholen. Sie tun dies, indem Sie den Konflikt weiter in die Länge ziehen, betonte der Oberst. Das Ergebnis: noch mehr Vertriebene, noch mehr zerstörte Leben, noch mehr Tote, noch mehr Verwundete, und von der Ukraine wird wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben.