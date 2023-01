Die Mainstream-Medien IGNORIERTEN dies!

Peter Imanuelsen

Große Covid-Konferenz in Stockholm.

UPDATE: In einer früheren Version dieses Artikels wurde das Wort „flüssige Nanopartikel“ verwendet, der korrekte Begriff lautet jedoch Lipid-Nanopartikel.

Wenn Sie nur die Mainstream-Medien gelesen haben, haben Sie noch nicht gehört, was an diesem Wochenende in Stockholm passiert ist.

In Schweden fand eine große Konferenz statt, auf der führende Ärzte aus der ganzen Welt Vorträge über die Gefahren und das Versagen der mRNA-Impfstoffe hielten.

Ärzte wie Dr. Aseem Malhotra, Dr. Robert Malone, Dr. Pierre Kory, Dr. Jessica Rose, Dr. Geert Vanden Bossche, Dr. Ryan Cole, Dr. Richard Urso und viele andere hielten fantastische Reden, in denen sie die Wahrheit über die Impfstoffe enthüllten.

Und der Konferenzsaal war mit etwa 1000 Teilnehmern restlos überfüllt. Es war eine riesige Konferenz.

Und raten Sie mal? Sie wurde von den Mainstream-Medien völlig ignoriert. Ich weiß, dass sie wussten, dass die Veranstaltung stattfand. Sie haben sie absichtlich ignoriert. Zum Glück waren viele alternative Medien vor Ort.

Ich hatte das Privileg, dort zu sein und viele interessante Dinge über die mRNA-Impfstoffe zu erfahren, und ich hatte auch die Gelegenheit, mit vielen Ärzten zu sprechen, darunter auch mit dem Erfinder der mRNA-Technologie selbst, Robert W. Malone, MD, MS

In seinem Vortrag ging es um die Kriegsführung der 5. Generation und darum, wie die sozialen Medien als Waffe zur Kontrolle der Menschen eingesetzt werden. Anstelle der regulären Kriegsführung betreiben die staatlichen Akteure jetzt im Wesentlichen psychologische Kriegsführung, indem sie versuchen, die Denkweise der Menschen zu beeinflussen. Und genau das haben wir in den letzten Jahren erlebt.

Ich habe mich auch mit Pierre Kory, MD, MPA getroffen, der gute Arbeit bei der Unterstützung von Impfgeschädigten geleistet hat.

Eine Sache, die ich auf der Konferenz sehr interessant fand, war ein Vortrag von Professor Arne Burkhardt. Erinnern Sie sich noch daran, wie versprochen wurde, dass die mRNA-Impfstoffe nur lokal im Arm verbleiben würden und die Leute als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden, weil sie etwas anderes behaupteten?

Nun, es hat sich herausgestellt, dass man die Spike-Proteine jetzt überall im Körper findet, auch in den Fortpflanzungsorganen wie den Hoden und den Eierstöcken.

Die braunen Punkte, die Sie auf dem Bild sehen, sind Spike-Proteine in der Prostata.

Professor Arne Burkhardt ging sogar so weit, dass er Frauen mit Kinderwunsch riet, sich einen ungeimpften Mann zu suchen.

Eine andere Sache, die mir auffiel, war ein Kommentar von Dr. Geert Vanden Bossche, der sagte, dass die Ungeimpften diejenigen sind, die am besten gegen Covid geschützt sind.

Die Botschaft der Ärzte war sehr klar: Die Ungeimpften sind diejenigen, denen es am besten gehen wird. Ein Thema, über das viel gesprochen wurde, war die Sorge um die Zukunft der Menschheit und wie sich die mRNA-Impfstoffe auf die Fruchtbarkeit auswirken.

In diesem Jahr sind die Geburtenraten dramatisch zurückgegangen, und die sogenannten Experten in den Medien scheinen nicht zu wissen, warum, oder wollen nicht einmal darüber sprechen. Gleichzeitig erleben wir eine himmelhohe Übersterblichkeit.

Ich habe vor einiger Zeit Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass ungeimpfte junge Mütter im Vergleich zu geimpften Müttern bei den Geburten stark überrepräsentiert sind. Mehr darüber können Sie hier lesen.

Jessica Rose hielt einen sehr informativen Vortrag über die Lipid-Nanopartikel, die bei den mRNA-Schüssen verwendet werden. Diese Partikel werden verwendet, um den mRNA-Code in die Zellen des Körpers zu bringen, und es gibt ein großes Problem. Es hat sich herausgestellt, dass diese Dinger einfach überall im Körper verteilt werden und nicht an der Injektionsstelle bleiben.

Und wissen Sie was? Die Lipid-Nanopartikel, die im Moderna-Impfstoff verwendet werden, heißen SM-102, und es hat sich herausgestellt, dass sie für die Gesundheit gefährlicher sind als Benzin und Diesel! Sie gelangen also überall in den Körper, und sie sind gefährlich. Warum ist das nicht überall in den Nachrichten?

Weitere Bilder von der Konferenz, einschließlich einiger Fotos hinter den Kulissen, finden Sie in Jessicas neuestem Substack!

Da kommen also bekannte und führende Ärzte zusammen, um wichtige Vorträge zu halten, und die Mainstream-Medien ignorieren das einfach? Wie interessant. Das ist eine Geschichte mit Nachrichtenwert, besonders für die schwedischen Medien. Es kommt nicht oft vor, dass so etwas in Schweden vorkommt.

Das zeigt, wie sehr die Medien der Tagesordnung verpflichtet sind. Aber es sollte eigentlich niemanden überraschen, der die Geschehnisse verfolgt hat. Falls Sie es verpasst haben sollten: Viele Journalisten, unter anderem von CNN, Reuters und AP, waren kürzlich als besondere Gäste zum Weltwirtschaftsforum eingeladen. Sie durften sich mit politischen Führern und großen Unternehmen wie Pfizer treffen und austauschen.

Apropos Reuters… Erinnern Sie sich an die bahnbrechenden Daten aus Australien, aus denen hervorging, dass das Risiko, mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, umso höher war, je mehr mRNA-Dosen die Menschen erhielten?

Nun, Reuters beschloss, einen „Faktencheck“ zu schreiben, in dem behauptet wurde, dass in meinem Artikel „der Kontext fehlt“. Sie brachten sogar Beamte aus Australien dazu, meine Arbeit zu verurteilen.

Das Lustige daran ist, dass ihr Faktencheck überhaupt keinen Sinn ergibt. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, nachzurechnen, was beweist, dass mein Originalartikel zu 100 % korrekt ist. Sie erfinden einfach nur Dinge.

Und wissen Sie was? Der Chef von Thomson Reuters sitzt zufällig auch im Vorstand von Pfizer. Oh, und Reuters hatte eine exklusive Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum. Reuters-Journalisten wurden als besondere Gäste eingeladen. Auch Pfizer war auf dem Weltwirtschaftsforum vertreten. Es ist fast so, als wäre es ein einziger großer Club, in dem Sie nicht Mitglied sind.

Was ich damit sagen will, ist, dass man Reuters oder den Mainstream-Medien nicht vertrauen kann, dass sie korrekt über die mRNA-Impfstoffe berichten. Hier gibt es buchstäblich einen Interessenkonflikt. Reuters ist der Impfstoffverkäufer von Pfizer.

Die Konferenz in Schweden war jedoch ein großer Erfolg. Es sind so viele Menschen gekommen, und dank der alternativen Medien und Menschen wie Ihnen, die diesen Artikel lesen und weitergeben, spricht sich das herum!

Es ist klar, dass die Menschen es leid sind, belogen zu werden und die WAHRHEIT wollen!

Dies ist erst der Anfang. Die Wahrheit wird mehr und mehr ans Licht kommen.