Bei den Todesfällen von Neugeborenen und Fehlgeburten ist etwas Seltsames im Gange…

Wir müssen über etwas sehr Besorgniserregendes sprechen, das gerade passiert.

Dieses Jahr war sehr seltsam. Wir haben in diesem Jahr eine höhere Übersterblichkeitsrate als in den Pandemiejahren. Gleichzeitig sind die Geburtenraten drastisch gesunken.

Wie Sie aus meinen früheren Artikeln wissen, geschieht dies nicht nur in einem Land, sondern überall auf der Welt zur gleichen Zeit. Es muss also einen gemeinsamen Faktor geben, denn das ist nicht normal.

Und in der Tat habe ich in meinem letzten investigativen Artikel herausgefunden, dass es ein bestimmtes Gesundheitsproblem gibt, das für den Anstieg der übermäßigen Todesfälle verantwortlich zu sein scheint, und das ist NICHT Covid!

Aber es kommt noch schlimmer.

Jetzt beobachten wir etwas sehr Besorgniserregendes, nämlich dass Babys plötzlich viel häufiger sterben als normal. Was geht hier vor?

Die schottische Regierung hat eine Untersuchung eingeleitet, da die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen, d. h. bei Säuglingen unter 4 Wochen, dramatisch angestiegen ist.

123% Anstieg der Todesfälle!!!

Das ist absolut verrückt. Im September letzten Jahres gab es in Schottland einen Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen um 123 %.

Raten Sie mal! Public Health Scotland führt eine Untersuchung durch, ABER…

Sie haben beschlossen, keine Untersuchungen über den Impfstatus der Mütter durchzuführen, weil dies „in dieser kritischen Zeit das Vertrauen in die Impfung beeinträchtigen könnte“.

Sie haben erklärt, dass es absolut keinen Zusammenhang mit den Impfstoffen gibt – OHNE überhaupt zu prüfen, ob die Mütter der toten Babys geimpft waren oder nicht. Nach Ansicht der Experten ist es nicht nötig, dies zu überprüfen.

Das war’s. Die Wissenschaft ist damit erledigt. Sie benötigen keine weiteren Fragen zu stellen! Vertrauen Sie der Wissenschaft, Baby!

Aber ich habe beschlossen, selbst ein paar Nachforschungen anzustellen, und ich habe einige sehr interessante Dinge herausgefunden, die man Ihnen nicht erzählt.

Es scheint, dass etwas Bestimmtes passiert ist, und nachdem dieses Bestimmte passiert ist, ist die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen plötzlich in die Höhe geschnellt.

Und was war das? Was ich gefunden habe, könnte Sie schockieren…

Und was noch mehr ist – ich habe herausgefunden, dass es in den USA einen SCHOCKIERENDEN Anstieg der VAERS-Meldungen über Fehlgeburten um Wahnsinnige 4070% gab – DAS IST NICHT NORMAL!

Und was noch verrückter ist, ist, dass es einen astronomischen Anstieg von 31 020 % bei den Meldungen über Menstruationsblutungen gab. Das ist kein Tippfehler, sondern ein Anstieg um das 310-fache.

Lassen Sie uns tief in die Daten eintauchen, um herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht!

Lassen Sie uns gleich zu den Daten kommen.

Aber zuerst möchte ich Ihnen etwas Schockierendes darüber sagen, wie diese ganze Sache von den so genannten Experten gehandhabt wird, denn das ist geradezu skandalös und in höchstem Maße unwissenschaftlich.

Sie wollen nämlich nicht untersuchen, ob es überhaupt einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt. Aber keine Sorge, denn die „Gesundheitsexperten“ haben erklärt, dass es definitiv keinen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und der Häufung von Todesfällen bei Neugeborenen gibt – und das, OHNE auch nur zu prüfen, ob die Mütter der toten Babys während der Schwangerschaft geimpft worden waren.

Lesen Sie die obige Zeile noch einmal und lassen Sie sie für eine Minute auf sich wirken.

Die schottische Gesundheitsbehörde erklärte, sie habe überlegt, ob sie eine Analyse des Impfstatus der Mütter durchführen solle, sich aber dagegen entschieden, weil dies kein Szenario ergeben würde, das zu einer Änderung der Gesundheitspolitik geführt hätte.

Mit anderen Worten: Unabhängig davon, was die Beweise ergeben hätten, wird die öffentliche Gesundheitspolitik in Bezug auf den Impfstoff beibehalten, sodass keine Untersuchungen durchgeführt werden. Eine interessante Art, Wissenschaft zu betreiben.

Und noch schlimmer: „Die Ergebnisse einer solchen Analyse sind zwar für die Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht aussagekräftig, könnten aber dazu verwendet werden, das Vertrauen in den Impfstoff zu diesem kritischen Zeitpunkt zu erschüttern“, so Public Health Scotland.

Das ist unfassbar. Sie haben beschlossen, keine Untersuchungen durchzuführen, weil sie ihre Politik ohnehin nicht ändern würden, und behaupten, die Ergebnisse könnten das Vertrauen in den Impfstoff erschüttern.

Warum sollte eine Studie, die zeigt, dass die Impfstoffe vollkommen sicher sind, dem Vertrauen in die Impfstoffe schaden?

Warum wollen sie es nicht einmal untersuchen? Mir fehlen die Worte, wenn ich sehe, wie hier vorgegangen wird. Das ist geradezu wahnsinnig und grenzt an Kriminalität. Es ist definitiv nicht wissenschaftlich, das steht fest.

Und nun hören Sie sich an, was Sarah Stock, Professorin für mütterliche und fötale Gesundheit an der Universität Edinburgh, sagt. Denken Sie daran, dass hier eine EXPERTEN-Professorin spricht.

Man kann nicht nach Dingen suchen, von denen wir wissen, dass es keinen Zusammenhang gibt.

Sie WEISS also, dass die Impfstoffe nicht die Ursache sind, und deshalb wird sie nicht nachforschen. Das ergibt absolut Sinn!

Ich sage nicht, dass es die Impfstoffe sind, ich weiß es nicht. Aber da niemand weiß, warum neugeborene Babys plötzlich sterben, wäre es vielleicht eine gute Idee, alles zu untersuchen. Das ist Wissenschaft, nicht wahr?

Kommen wir nun zu den Daten selbst.

Das folgende Diagramm zeigt die monatliche Rate der Todesfälle bei Neugeborenen in Schottland pro 1000 Geburten.

Screenshot der Daten von Public Health Scotland.

Wie Sie sehen können, gab es im September 2021 einen plötzlichen massiven Anstieg der Todesfälle. Tatsächlich war es ein satter Anstieg von 123 % im Vergleich zur normalen Rate. Das ist nicht normal.

Auch im März 2022 gab es einen massiven Anstieg, der zwar nicht so hoch war wie der vorherige, aber mit 4,6 Todesfällen pro 1000 Geburten fast genauso schlimm.

Werfen wir einen Blick darauf, wenn werdende Mütter geimpft wurden.

Screenshot der Daten von Public Health Scotland.

Wie Sie sehen können, erhielt die Mehrheit der Frauen ihre erste Dosis im Juni 2021, die zweite Dosis im August 2021 und die dritte Dosis im Dezember 2021.

Wann gab es den ersten Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen? Das war im September 2021, etwa 4 Monate nach der ersten Dosis. Der zweite Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen fand jedoch im März 2022 statt, also genau 9 Monate nach der ersten Dosis.

Das beweist natürlich nichts, aber der Zeitpunkt ist sehr interessant. Wir wissen auch nicht, wie lange die Frauen schwanger waren, als sie geimpft wurden, sodass wir zu diesen Daten nicht viel sagen können.

Aber…

Hier sind in der Tat einige sehr interessante Daten, die anscheinend noch niemand aufgegriffen hat. Es gibt Daten über die perinatale Sterblichkeitsrate, d. h. Todesfälle bei Neugeborenen und Totgeburten zusammen. Hier werden die Dinge in der Tat sehr interessant.

Diese Zahl lag bei 4,5 von 1000 Neugeborenen von Müttern, die zu einem Zeitpunkt der Schwangerschaft geimpft worden waren. Sie stieg jedoch sprunghaft auf 6,1 pro 1000, wenn die Mutter in den letzten 28 Tagen vor der Entbindung geimpft worden war.

Das bedeutet, dass das Risiko, dass das Baby als Neugeborenes stirbt oder eine Totgeburt hat, um 36 % höher war, wenn die Mutter erst kürzlich geimpft wurde, als wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt der Schwangerschaft geimpft wurde. Das ist ein erheblicher Anstieg. Das sage nicht ich, das sind die offiziellen Daten von Public Health Scotland.

Es sollte auch erwähnt werden, dass dieselbe Zahl für Mütter, die zu einem Zeitpunkt während der Schwangerschaft positiv auf Covid getestet wurden, bei 5 von 1000 Geburten lag, also immer noch niedriger als bei denjenigen, die 28 Tage vor der Geburt geimpft wurden. Bei den Müttern, die innerhalb von 28 Tagen nach der Entbindung positiv auf Covid getestet wurden, lag die Zahl mit 13,1 pro 1000 Geburten jedoch ebenfalls sehr hoch.

Außerdem lag die perinatale Gesamtsterblichkeit in Schottland zwischen März 2020 und Oktober 2021 bei 5,6 pro 1000 Geburten. Das ist also etwas höher als der Wert von 5 pro 1000 Geburten bei Müttern, die bis Ende April 2022 ein Covid bekommen haben.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei den Müttern, die geimpft wurden, nicht zwischen geimpften und ungeimpften Müttern unterschieden wird. Wie viele waren geimpft und hatten Covid? Wie hoch ist die Zahl der Mütter, die nicht geimpft wurden und kein Covid bekamen? Das wissen wir nicht.

Was wir jedoch wissen, ist, dass sowohl Frauen, die geimpft wurden, UND in den letzten 28 Tagen vor der Entbindung ein Covid erhielten, ein höheres Risiko für Totgeburten und den Tod des Neugeborenen hatten als diejenigen, die geimpft wurden oder das Covid zu einem früheren Zeitpunkt in der Schwangerschaft erhielten.

Natürlich sollten wir, wie ich bereits gesagt habe, keine Angst vor Covid haben. Aber wenn man bedenkt, dass Covid wahrscheinlich von Menschen hergestellt wurde und aus einem Labor ausgetreten ist, wie der neue Senatsbericht feststellt, wissen wir nichts, was sie damit gemacht haben und welche unbekannten Auswirkungen es hat. Ich will kein künstliches Virus in meinem Körper haben, und ich will auch kein künstliches Ding in meinem Körper haben, das dieses künstliche Ding imitieren soll…

Seit dem ersten Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen ist nun mehr als ein Jahr vergangen, und die Ursache bleibt ein völliges Rätsel, heißt es. Die schottische Gesundheitsbehörde erklärte, es bestehe kein Zusammenhang mit dem Covid. Sie sagen auch, dass ein zufälliger Zufall unwahrscheinlich ist, weil die Todesfälle so stark und gleichmäßig auftreten.

Es ist also nicht Covid. Und es liegt definitiv nicht an den Impfstoffen, auch wenn sie das nie untersucht haben. Was könnte also der Grund sein?

Die Experten haben wie immer eine Erklärung parat. Es könnte mit dem „sozialen und wirtschaftlichen Druck in der Pandemiezeit“ zu tun haben. Also Abriegelungen.

Sicher, die Abriegelungen mögen nicht gut gewesen sein, aber würde das wirklich einen massiven Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen verursachen? Ich überlasse es Ihnen, dem Leser, zu entscheiden, was Sie davon halten…

Sie erwähnen auch, dass eine andere Erklärung die Personalunterbesetzung in den Krankenhäusern sein könnte, mit anderen Worten, eine schlechte Betreuung der Mütter. Das könnte sehr wohl ein plausibler Teil der Erklärung sein.

Aber das große Problem ist, dass ich hier nicht viele Daten habe, mit denen ich arbeiten kann, weil sie es einfach nicht untersuchen wollen. Ich weiß nicht, was die Ursache für diese Todesfälle ist. Was wir wissen, ist, dass sie sich weigern zu untersuchen, ob der Impfstatus etwas damit zu tun hat, weil sie bereits entschieden haben, dass dies nicht der Fall ist. Wissenschaft!

Was wir wissen, ist, dass es nicht so aussieht, als ob Covid die Ursache wäre. Und der Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen begann nach der Massenimpfkampagne. Auch hier wissen wir nicht, ob die Impfstoffe die Ursache waren, weil sie es uns nicht sagen wollen, und ich habe nicht die Daten, um etwas mit Sicherheit bestimmen zu können.

Was wir aber sehen können, ist, dass die Tatsache, dass sie sich weigern, Nachforschungen anzustellen, die Menschen nicht davon abhalten wird, Spekulationen anzustellen, die sie Verschwörungstheorien nennen. Wenn sie wollen, dass man ihnen vertraut, müssen sie transparenter sein.

WAS?!?! – Fehlgeburtenanstieg um 4070%

Das könnte Sie jetzt absolut schockieren, denn ich habe eine erschreckende Statistik gefunden, und man muss sich fragen, warum das nicht überall in den Nachrichten steht.

Sehen Sie sich diese Grafik von openvaers an. Es handelt sich um öffentlich zugängliche Daten der CDC/FDA aus VAERS-Berichten. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine Grafik aller Fehlgeburten handelt, sondern nur derjenigen, die der VAERS-Datenbank gemeldet wurden.

Screenshot from OpenVAERS.com

Das ist schockierend. Wir sehen, dass im Jahr 2019 nur 88 Fehlgeburten/Totgeburten gemeldet wurden. Im Jahr 2021 gab es jedoch einen massiven Anstieg auf 3 670 gemeldete Fehl- und Totgeburten.

Ist Ihnen klar, wie groß dieser Anstieg prozentual gesehen ist? Es sind schockierende 4070 %. Mit anderen Worten, ein Anstieg um das 40-fache.

Im Jahr 2022 sieht es immer noch sehr schlecht aus, obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist: Es werden 1 650 Fehlgeburten/Totgeburten gemeldet.

Und was geschah im Jahr 2021?

Menstruationsblutungen

Außerdem ist in dieser anderen Grafik eine sehr beunruhigende Zunahme der VAERS-Meldungen über Menstruationsblutungen und -störungen zu erkennen.

Screenshot from OpenVAERS.com

Sehen Sie sich das Diagramm noch einmal an. Im Jahr 2019 gab es nur 89 Berichte über Menstruationsstörungen. Aber im Jahr 2021 ist die Zahl in die Höhe geschnellt, und zwar auf einen absolut astronomischen Anstieg auf 27 697 Berichte über Menstruationsstörungen. Das ist ein Anstieg um 31 020 %.

Lesen Sie das noch einmal. 31 020 % Anstieg. Das ist kein Tippfehler.

Und im Jahr 2022 geht es weiter mit bisher 14 609 Meldungen von Menstruationsstörungen. Noch einmal: Was ist im Jahr 2021 passiert, das diesen plötzlichen Anstieg verursacht haben könnte?

Eine völlig andere Nachricht…

Die norwegische Arzneimittelbehörde hat in jüngster Vergangenheit „starke Menstruationsblutungen“ als Nebenwirkung des Impfstoffs aufgeführt, wobei 5 000 Frauen von Blutungen berichtet haben. Warum war das keine größere Nachricht?

Ich erinnere mich, dass ich viele Berichte von Frauen gelesen habe, die sich in den sozialen Medien über seltsame Menstruationsblutungen nach der Impfung beklagten. Natürlich wurden sie sofort als verrückte Verschwörungstheoretikerinnen bezeichnet, und die Medien schrieben „Faktencheck“-Artikel über sie, in denen sie behaupteten, dass sie sich das nur einbildeten.

Nun, es stellte sich heraus, dass sie doch recht hatten, zumindest laut der norwegischen Arzneimittelbehörde!

Meine eigene Forschung über geimpfte und ungeimpfte Mütter.

Vor einigen Monaten habe ich umfangreiche Recherchen zu Daten aus dem Vereinigten Königreich angestellt, um die Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Müttern zu untersuchen. Als zahlender Abonnent können Sie meinen früheren Artikel dazu hier in voller Länge lesen.

Ich möchte jedoch noch einmal auf einige wichtige Punkte meiner Forschungsergebnisse eingehen. Es stellte sich heraus, dass ungeimpfte Mütter eine unverhältnismäßig höhere Geburtenrate hatten als geimpfte Mütter.

Screenshot from UK gov website.

Von den Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren, die ein Kind zur Welt brachten, waren nur 38,9 % geimpft. Das ist viel weniger als die damalige Impfrate von 70,7 % für die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen.

Und die Berechnungen hier sind eigentlich ziemlich konservativ, denn die Statistik über die Geburtenrate bezog sich auf das gesamte Vereinigte Königreich, während mir nur die Impfzahlen für England vorlagen, und Schottland schien in diesen Altersgruppen tatsächlich eine höhere Impfrate zu haben als England.

Das bedeutet, dass die Ungeimpften in dieser jungen Altersgruppe fast viermal so viele Geburten hatten wie die Geimpften.

Bei der älteren Altersgruppe war das Bild ähnlich. Von den Müttern im Alter von 25-29 Jahren, die ein Kind zur Welt gebracht hatten, waren nur 49,4 % geimpft, während die allgemeine Impfquote in derselben Altersgruppe bei 67,2 % lag. Das bedeutet, dass in dieser Altersgruppe die ungeimpften Mütter mehr als doppelt so viele Geburten hatten wie die geimpften.

In den älteren Altersgruppen war der Unterschied zwischen der Zahl der geimpften Mütter und der allgemeinen Impfrate jedoch geringer.

Die Schlussfolgerung war, dass unter den jungen Müttern die Ungeimpften bei der Zahl der Geburten extrem überrepräsentiert waren.

Was ist nun die Erklärung dafür? Es könnte so einfach sein, dass die jungen Frauen, die eher konservativ eingestellt sind, auch dazu neigen, mehr Kinder zu bekommen, und dass sie auch eher skeptisch gegenüber Impfungen sind. Linksgerichtete junge Frauen hingegen neigen dazu, den Impfstoff mehr zu befürworten und wollen auch weniger Kinder. Das könnte eine Erklärung sein, aber es könnte natürlich auch andere Erklärungen geben. Aber wie zuvor erwähnt, ich habe nicht die Daten, um sichere Schlüsse zu ziehen.

Was wir hingegen sagen können, ist, dass Norwegen „starke Menstruationsblutungen“ als Nebenwirkung des Impfstoffs aufgeführt hat.

Und nun meine Frage an Sie. Wenn eine Frau Probleme mit starken und ungewöhnlichen Menstruationsblutungen hat, glauben Sie, dass sich das auf die Fruchtbarkeit und die Fehlgeburtenrate auswirken würde? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand.

Schlussfolgerung.

Wir erleben viele seltsame Dinge, die gleichzeitig passieren. Wir erleben eine massive Übersterblichkeitsrate, bei der Tausende von Menschen sterben, die nicht sterben sollten.

Wir erleben einen unerwarteten und plötzlichen Rückgang der Geburtenraten in der ganzen Welt. In einem Land nach dem anderen brechen die Geburtenraten aus unerfindlichen Gründen ein.

Es gibt Berichte über Fehlgeburten und Menstruationsblutungen, die in die Höhe schnellen.

Es gibt Berichte über einen massiven Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen.

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was die Ursache für diese Probleme ist, die wir beobachten, und der Grund dafür ist das Fehlen von Daten. Sie weigern sich, das Problem zu untersuchen und ihm auf den Grund zu gehen. Es ist klar, dass etwas nicht stimmt, und sie wissen, dass es nicht das Covid ist, das diese Probleme verursacht.

Aber sie wollen nicht einmal untersuchen, ob es mit „dem Ding“ zusammenhängt, weil sie irgendwie wissen, dass es nicht so ist, obwohl sie es nicht einmal überprüfen.

Ohne diese Daten, die sie sich weigern zu untersuchen, kann ich also nicht mit Sicherheit sagen, was hier vor sich geht.

Und die Tatsache, dass sie sich weigern, Nachforschungen anzustellen, wird wahrscheinlich nur zu weiteren Spekulationen darüber führen, was tatsächlich vor sich geht.

Aber ich denke, dass meine gründlichen Nachforschungen Ihnen hoffentlich einige wertvolle Informationen und Hinweise auf die Vorgänge geliefert haben.