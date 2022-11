Die Auswirkungen auf Mutter und Kind, die Mike Yeadons Warnungen bestätigen

Neville Hodgkinson, ehemaliger Medizin- und Wissenschaftskorrespondent mehrerer überregionaler Zeitungen, darunter die Sunday Times, der Sunday Express und die Daily Mail, hat für TCW recherchiert und ein „Round-up“ vorbereitet, in dem er die zahlreichen Hinweise auf schädliche Wirkungen der Covid-mRNA-Impfstoffe detailliert auflistet, von Herzmuskelentzündungen, Menstruationsstörungen und Unfruchtbarkeit bis zu Todesfällen bei Teenagern und unter 30-Jährigen und erhöhten Krebsraten. In einer Reihe von Artikeln für TCW hat er sich mit diesen und anderen unerwünschten Wirkungen befasst. Sie können seine Einführung hier und seinen Artikel über Herzschäden hier lesen. Heute befasst er sich mit der Sicherheit des Covid-Impfstoffs für schwangere und stillende Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter.

Ein britischer Wissenschaftler mit 32 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie warnte gleich zu Beginn der Einführung des Covid-Impfstoffs, dass der genbasierte mRNA-Impfstoff unter keinen Umständen an Frauen im gebärfähigen Alter verabreicht werden dürfe, ohne dass die Sicherheit durch Studien belegt sei.

Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident für Forschung bei Pfizer, einem der Hersteller des experimentellen mRNA-Produkts, reichte am 1. Dezember 2020 eine Petition bei der Europäischen Arzneimittelagentur ein, in der er darauf hinwies, dass selbst die Erprobung des Impfstoffs an menschlichen Freiwilligen unethisch sei, ohne dass wesentliche Sicherheitsbedenken berücksichtigt würden.

Eines dieser Bedenken war die Ähnlichkeit zwischen den Virusproteinen, auf die die vorgeschlagene Impfung abzielt, und einem Protein (Syncitin), das für die Bildung der Plazenta in der Schwangerschaft unerlässlich ist. Wenn die durch die Impfung produzierten Antikörper auch gegen diese Proteine wirken würden, so die Petition, „würde dies dazu führen, dass geimpfte Frauen im Wesentlichen unfruchtbar werden“.

In dem Dokument, das von Dr. Wolfgang Wodarg, einem führenden deutschen Arzt, mitunterzeichnet wurde, wird auch davor gewarnt, dass die Impfstoffversuche viel zu kurz waren, um späte unerwünschte Wirkungen zu erkennen. Das Dokument fügte hinzu, dass die Versuche aufgrund ihres Aufbaus nicht zeigen konnten, ob das Produkt eine Person vor einer Infektion oder vor der Ansteckung anderer Personen bewahrt.

In der Folge wies Yeadon als einer der ersten Wissenschaftler auf Beweise aus einer zuvor vertraulichen Pfizer-Studie hin, die zeigen, dass die Impfstoffe nicht an der Injektionsstelle verbleiben, sondern sich im ganzen Körper verteilen, auch in den Eierstöcken.

Angesichts der Giftigkeit des von der Impfung hergestellten „Spike“-Proteins (hier eine Zusammenfassung) warnte Yeadon im August 2021: „Ich gehe derzeit davon aus, dass sich diese Impfstoffe in den Eierstöcken aller Frauen, die sie erhalten haben, anreichern. Wir wissen nicht, was das bewirkt, aber es kann nicht gutartig sein und könnte ernsthaft schädlich sein.

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass die Impfung weder vor einer Infektion noch vor einer Übertragung schützt, wie Yeadon und Wodarg in ihrer Petition darlegen. Wäre ihr Wissen zu Beginn der Covid-Krise eingeholt worden, hätte allein dem Vereinigten Königreich die 500-Milliarden-Pfund-Sperrung und der damit verbundene enorme soziale Schaden erspart werden können.

Aber was ist mit den Fruchtbarkeitswarnungen? Trotz seiner jahrelangen Erfahrung an der Spitze seines Fachs wurde Yeadon für seine Äußerungen verunglimpft. Ist er wirklich nicht mehr als ein „Held der Covid-Verschwörungstheoretiker“, wie die Times ihn beschrieb?

In vielen Ländern, darunter auch im Vereinigten Königreich, sind die Geburtenraten im Zuge der Einführung der Impfstoffe erheblich zurückgegangen. Es wurden verschiedene Gründe für den Rückgang genannt – in der Regel wurde die Impfung ausgeschlossen.

Dr. James Thorp, ein 68-jähriger amerikanischer Arzt, der seit mehr als 42 Jahren als Geburtshelfer tätig ist und jedes Jahr Tausende von schwangeren Risikopatientinnen behandelt, hat jedoch viele Komplikationen beobachtet, die auf die Impfungen zurückzuführen sind, darunter den Tod des Fötus und Fehlgeburten. Was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, ist beispiellos“, sagt er.

Mithilfe mehrerer Kollegen verglich er die Raten der unerwünschten Ereignisse nach den Covid-Impfungen mit denen, die nach einer Grippeimpfung bei Frauen im gebärfähigen Alter gemeldet wurden. Der Schwerpunkt lag dabei auf Ereignissen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Menstruation, wobei Daten aus dem US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) verwendet wurden.

Ein Vorabdruck der Ergebnisse, der am 28. September veröffentlicht wurde, zeigt einen tausendfachen Anstieg von Menstruationsanomalien nach der Covid-Impfung sowie einen signifikanten Anstieg von Fehlgeburten, fötalen Missbildungen, Wachstumsanomalien, Herzstörungen, fötalem Tod und Totgeburten.

Thorp hat auch auf die Risiken für Neugeborene hingewiesen, die die Milch ihrer geimpften Mütter aufnehmen. In einer Studie wurde bei fünf von elf stillenden Frauen, die innerhalb von sechs Monaten nach der Entbindung geimpft worden waren, mRNA der Impfung gefunden.

Letzten Monat enthüllte der US-amerikanische Mikrobiologe und Biomediziner Dr. Sean Lin in einem umfassenden Bericht in der US-amerikanischen Epoch Times über diese und andere Ergebnisse, dass Thorp „mindestens drei Neugeborene gesehen hat, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt völlig gesund waren und starben, nachdem sie von ihren kürzlich geimpften Müttern gestillt wurden“. Dies deute darauf hin, dass sich die Impfstoffbestandteile nicht nur in den Eierstöcken anreichern, sondern auch über das Stillen an die Säuglinge weitergegeben werden können, schrieb er.

Er fügte hinzu, dass Einzelheiten von Tierversuchen, die vor der Zulassung der Impfungen durchgeführt und die kürzlich im Rahmen der Informationsfreiheit zugänglich gemacht wurden, zeigten, dass mRNA und Spike-Protein alle Barrieren in einem Rattenmuttertier überwinden und in den Fötus gelangen können. Die Ratten selbst wurden während der Trächtigkeit vergiftet, einige wurden unfruchtbar und verloren den Gebrauch ihrer Hinterbeine.

Lin fordert ein Ende aller Covid-Spritzen für schwangere Frauen, bis Langzeit-Sicherheitsdaten vorliegen, und schreibt: „Die Medizin und die Gesundheitsbehörden sollten sich nach wie vor an das grundlegende ethische Prinzip ‚Do No Harms‘ halten.

Ein Krankenhausprotokoll, das der Epoch Times von einer Krankenschwester in Fresno, Kalifornien, zugespielt wurde, enthüllte, dass das Krankenhaus einen dramatischen Anstieg der Zahl der Totgeburten zu verzeichnen hat, die inzwischen auf über 22 pro Monat angestiegen ist, verglichen mit einem Durchschnitt von ein bis zwei alle drei Monate. Dieser massive Anstieg scheint sich mit ähnlichen Erkenntnissen aus dem ganzen Land zu decken, die auf eine mögliche Zunahme von Problemen mit der Fruchtbarkeit, Fehlgeburten und der Entwicklung des Fötus hinweisen, so die Zeitung.

Könnte der Impfstoff zu einem „sehr ungewöhnlichen“ Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen beigetragen haben, der jetzt in Schottland untersucht wird?

Im Vereinigten Königreich gibt es anderthalb Millionen Berichte über vermutete Nebenwirkungen der Impfstoffe, darunter 821 Fehlgeburten und 58.171 Störungen der Fortpflanzung und der Brustentwicklung.

Angesichts von Dutzenden Millionen verabreichter Dosen haben diese Zahlen die Aufsichtsbehörden noch immer nicht davon überzeugt, dass es ein Problem gibt, obwohl die tatsächlichen Nebenwirkungen mindestens zehnmal höher sein können als die gemeldeten. Unsere Empfehlung lautet nach wie vor, dass die Covid-19-Impfstoffe während der Schwangerschaft und Stillzeit sicher und wirksam sind“, bekräftigte die Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA) im September.

In einem im letzten Monat in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichten Bericht heißt es, dass es auf der Grundlage der bisher veröffentlichten Studien „keinen wissenschaftlichen Beweis“ für einen Zusammenhang zwischen den Impfungen und einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit bei Männern oder Frauen gebe.

Es kommt darauf an, was man unter einem „wissenschaftlichen Beweis“ versteht. Wenn Wissenschaftler nicht die richtigen Fragen stellen, können sie vermeiden, unliebsame Antworten zu erhalten. Diejenigen, die die Einführung des Impfstoffs vorangetrieben haben, wollen die Tausenden von gemeldeten Erkrankungen trotz der Rekordzahlen und der eindeutig nachgewiesenen Schädigungsmechanismen nicht mit den Impfungen in Verbindung bringen.

Es bedurfte beispielsweise eines Mathematikers/Unternehmers, um auf den Nachweis einer Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen den Impfungen und dem Tod von Säuglingen hinzuweisen, wobei deutlich mehr Todesfälle gemeldet wurden, wenn die höher dosierte Moderna-Impfung während der Schwangerschaft verwendet wurde als bei dem Pfizer-Produkt.

Igor Chudov, der dieses Phänomen anhand von Zahlen der US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) aufzeigte, sagt, dass das Moderna-Produkt mit fast doppelt so vielen Todesfällen bei Neugeborenen in Verbindung gebracht wird wie der Impfstoff von Pfizer und mit 42 Prozent mehr Fehlgeburten.

Angesichts dieser Daten fragt er: „Wie kann ein während der Schwangerschaft verabreichter Covid-Impfstoff sicher sein und sich NICHT auf die Sterblichkeit von Säuglingen auswirken? Wie kommt es, dass niemand bei der CDC diese Frage gestellt hat? Wie kommt es, dass unsere Medien zu diesem Thema schweigen?

Es scheint, als gäbe es Paralleluniversen: eine von denen, die keinen Schaden sehen, und die andere von Ärzten und Wissenschaftlern, die darauf bestehen, dass uns eine ernste Situation ins Gesicht starrt.

Zu letzteren gehören drei amerikanische medizinische Whistleblower, die im Jahr 2021 einen Anstieg der Fehlgeburten bei Frauen, die in der US-Armee dienen, um fast 300 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren festgestellt haben. Im Jahr 2020, als Covid eingeführt wurde, gab es keinen Anstieg.

Ärzte, die einen Stopp der Covid-Impfung für schwangere Frauen fordern, werden oft beschimpft und zensiert.

Im Oktober 2021 erklärte die Geburtshelferin und Gynäkologin Dr. Christiane Northrup gegenüber der Epoch Times: „Die Frauen haben Blutungen. Die Ärzte in unserer Gegend führen bei jungen Frauen um die 30 eine Hysterektomie durch. Sie sagten: „Oh, das ist nicht ungewöhnlich“. Als zertifizierter Gynäkologe kann ich Ihnen sagen, dass das sehr ungewöhnlich ist. Die Periode von Frauen ist völlig durcheinander… Ich hatte eine riesige Facebook-Gruppe mit Tausenden von Frauen, die über diese Situation sprachen, die dann gelöscht wurde.‘

Was ist mit Yeadons Sorge, dass eine Immunreaktion auf das Spike-Protein eine Schwangerschaft verhindern könnte?

In einer kleinen Studie aus Singapur, an der 15 Frauen teilnahmen, wurde berichtet, dass keine von ihnen nach der Impfung Anti-Syncitin-Antikörper entwickelt hatte, doch laut Yeadon zeigten die tatsächlichen Daten einen deutlichen Anstieg, der von den Forschern willkürlich als unbedeutend eingestuft wurde.

Es sah so aus, als hätte man versucht, unsere Bedenken zu zerstreuen, indem man nach Beweisen für das spezielle Problem suchte, vor dem wir gewarnt hatten. Leider haben sie unsere Befürchtungen nur noch verstärkt.

Wir hatten mit dem Risiko gerechnet, dass das Immunsystem der Frauen als Reaktion auf das synthetische Stück Virus-Spike-Protein auch eine Immunreaktion auf ihr eigenes Plazenta-Protein auslösen würde. Genau das wurde in dem Pre-Print-Paper berichtet.

Allein deswegen hätten alle diese Versuchsprodukte als Klasse bei Frauen vor der Menopause völlig kontraindiziert sein müssen.

Er besteht darauf, dass eine Reihe von toxikologischen Problemen bedeutete, dass „negative Auswirkungen auf die Empfängnis und die Fähigkeit, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, von Anfang an vorhersehbar waren … Es gab und gibt kein Datenpaket, das die Sicherheit in der Schwangerschaft oder vor der Empfängnis belegt.