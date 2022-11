Verarschung in galaktischem Ausmaß: Globalisten essen Gourmet-Fleisch, während sie dem Rest von uns Käfer und Mehlwürmer aufzwingen wollen

Die globalistischen Eliten, die zur Klimakonferenz in Cop27 nach Ägypten gejettet sind, werden stilvoll dinieren, während sie den Rest von uns auffordern, den Fleischkonsum zu reduzieren, um den Planeten zu retten.

Die heuchlerischen Staats- und Regierungschefs und Delegierten der Welt werden auf der UN-Klimakonferenz COP27 eine Gourmet-Auswahl an Fleisch, Fisch und Molkereiprodukten zu sich nehmen, während sie angeblich nachhaltigere Lebensmittel wie Käfer propagieren.

Bildschirmausschnitt, des COP Gourmet

Sie sind gekommen, um uns über den Verzehr von weniger Fleisch zu belehren, während sie sich zu Menüs mit Rind- und Hühnerfleisch setzen. Neil Oliver kritisiert die Staats- und Regierungschefs, die an der COP27 teilnehmen: „Netto-Null ist ein Narrenspiel“.

‘They’ve come to lecture us about eating less meat, while they sit down to menus featuring beef and chicken.’



Neil Oliver criticises world leaders attending COP27, saying 'net zero is a fool's game'.



Breitbart berichtet: Rindermedaillon mit Pilzsoße, Hühnerbrust mit Orangensoße und Lachs mit Sahnesoße und Schnittlauch sind einige der Menüoptionen, die Staats- und Regierungschefs, Diplomaten, Bürokraten und Wirtschaftsbosse auf dem COP27-Treffen im ägyptischen Sharm El Sheikh diese Woche verschlingen werden.

Der COP-Gourmet-Service bietet außerdem eineinhalb Stunden Cocktails im Wert von 125 Dollar. Den Teilnehmern wird auch ein Lieferservice für Gegenstände wie Pappbecher, Plastikwasserflaschen und Kaffeerührer aus Holz angeboten.

Das Menü steht im Widerspruch zu den erklärten Zielen der Vereinten Nationen, die in einem Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) von 2018 festgestellt haben: „Fleischanaloga wie Fleischimitate (aus pflanzlichen Produkten), kultiviertes Fleisch und Insekten können beim Übergang zu einer gesünderen und nachhaltigeren Ernährung helfen.“

Das Weltwirtschaftsforum, das sich bei der COP27 mit der UNO zusammengetan hat, steht ebenfalls an der Spitze der Bewegung für eine fleischfreie Zukunft und plädiert dafür, dass sich die Menschen für mehr „klimaschonende Lebensmittel“ wie Algen, Seetang und Kakteen entscheiden sollten.

Die Heuchelei hat sich jedoch zu einer Art Grundnahrungsmittel für das jährliche Treffen entwickelt, bei dem rund 40.000 Globalisten aus der ganzen Welt in Jets eingeflogen werden, um den Luxus des Badeortes zu genießen, während den Durchschnittsbürgern erzählt wird, dass das Reisen mit dem Flugzeug die angebliche Klimakrise verursacht.

Der schottische Autor und politische Kommentator Neil Oliver sagte: „Sie sind gekommen, um uns über weniger Fleischkonsum zu belehren, während sie sich an Menüs mit Rindfleisch, Hühnchen, Lachs, Wolfsbarsch und Sahnesoßen setzen. Das ist keine Führung, die wir hier sehen, sondern Verzweiflung, eine Verarschung von uns Proleten in galaktischem Ausmaß.

„Die Politik, die sie predigen, verurteilt Hunderte von Millionen der Ärmsten der Welt zu Armut, Hunger und Tod auf globaler Ebene, und gleichzeitig sorgen sie in ihrem Zynismus dafür, dass die Bevölkerung ihrer eigenen Länder zum ersten Mal seit Generationen in Energie- und Nahrungsmittelarmut gestürzt wird.“

Werden Sie #ClimateAction, indem Sie nachhaltiger essen:

Reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum

Steigen Sie auf pflanzliche Ernährung um

Verschwenden Sie keine Lebensmittel

Take #ClimateAction by eating more sustainably:



– Reduce your meat consumption 🥩

– Switch to plant-based diets 🥕

– Don't waste food 🗑



More tips from @UNEnvironment ➡️ https://t.co/nvx9GvvHKf pic.twitter.com/Xt7pQZn5Vj — United Nations (@UN) January 25, 2019

Das Menü wurde auch von linken Aktivisten kritisiert, darunter Nathan McGovern von Animal Rebellion, der der Daily Mail sagte: „Diese Weltführer müssen so aussehen, als würden sie ihnen glauben. Das sieht nur so aus, als würde ich tun, was ich sage, und nicht, was ich tue.

„Nordafrika hat einige hervorragende pflanzliche Lebensmittel wie Falafel und Couscous, warum müssen sie Lachs aus dem Atlantik einführen?

Ein Sprecher der Vegan Society fügte hinzu: „Es ist wirklich enttäuschend, dass auf einer so bedeutenden Veranstaltung zum Klimawandel wie der COP27 Fleisch und Fisch mit hoher Umweltbelastung serviert werden, die von einem anderen Kontinent stammen.“