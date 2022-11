Wenn sie gewinnen: Ein ganz gewöhnlicher Genozid

Erleben wir gerade das, was der einheimische Intellektuelle Steven Newcomb als „Blick vom Ufer“ bezeichnet?

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Aufgrund von Verwirrung, Fragmentierung und Missbrauch können sich Gräueltaten, die im Nachhinein offensichtlich sind, in Echtzeit „normal“ und fast „rational“ anfühlen

Es ist möglich, dass wir das erleben, was der indianische Intellektuelle Steven Newcomb „einen Blick vom Ufer aus“ nennt und sich damit auf die ursprünglichen Bewohner dieses Landes bezieht, die auf die Schiffe blicken und nicht wissen, dass sie bald einen „Großen Reset“ und einen Genozid erleben werden.

Viele unserer Vorfahren in verschiedenen Teilen der Welt haben Krieg und gewaltsamen Missbrauch erlebt, und der Bedarf an ehrlicher, schwieriger Heilung ist groß.

Es gibt Hoffnung; aber damit diese Hoffnung wahr wird, müssen wir handeln

Wenn wir auf „erfolgreiche“ Gräueltaten der Vergangenheit zurückblicken, kratzen wir uns oft am Kopf und fragen uns, wie es sein kann, dass die damals lebenden Menschen dies zuließen und das Offensichtliche nicht erkannten. Was aber, wenn die im Rückblick so offensichtlichen Gräueltaten den Zeitgenossen „normal“ und „logisch“ vorkamen?

Und was, wenn der Gedanke an unvorstellbare Grausamkeiten für sie einfach zu unerträglich war – so wie es heute für diejenigen „undenkbar“ ist, die auf die offensichtlichen Anzeichen eines offensichtlich totalitären Regimes schauen und sich ein Märchen über möglicherweise unfähige, aber liebevolle und fürsorgliche Bürokraten erzählen?

Was wäre, wenn, genau wie heute, wenn in der Vergangenheit Gräueltaten geschahen, alles zu verwirrend, alles zu fragmentiert war, wobei jedes einzelne Fragment der Handlung mit rationalen Worten erklärbar war – und so fühlte sich jede neue bizarre Entwicklung der großen Gräueltat wie ein eigenes, plötzliches und unerwartetes Ereignis an?

Und was ist, wenn jedes Mal, wenn in der Geschichte eine Gräueltat von den Räubern verübt wird, es sich für die Zeitgenossen sehr gewöhnlich anfühlt, weil auf einer sensorischen Ebene große Worte wie „Völkermord“ für schreckliche Dinge aus einer anderen Zeit oder einem anderen Ort gelten – aber wenn es hier und jetzt passiert, fühlt es sich wie ein unglücklicher, aber rationaler Umstand an?

Eine persönliche Anmerkung: Ich denke viel über meine Familie und die gesamte Generation meiner Urgroßeltern nach, die die bolschewistische Übernahme des riesigen Landes, das als Sowjetunion bekannt wurde, miterlebt haben – und über seine Menschen. Das muss sich so missbräuchlich und unnatürlich angefühlt haben, denke ich – aber dann schaue ich aus dem Fenster, und was ich sehe, fühlt sich ebenfalls so missbräuchlich und unnatürlich an – und doch geschieht es am helllichten Tag.

Ist es „gewöhnlich“? Eine gewöhnliche missbräuchliche religiöse Reform? Ein gewöhnlicher „heimlicher Völkermord“, maßgeschneidert für Menschen, deren Nasen in ihren iPhones vergraben sind?

Ein Blick „vom Ufer“

Erleben wir gerade das, was der brillante indianische Intellektuelle Steven Newcomb als „Blick vom Ufer“ bezeichnet und sich dabei auf die Ureinwohner dieses Landes bezieht, die zum ersten Mal auf die seltsamen Schiffe blicken und – während sie auf die Schiffe blicken – nicht wissen können, dass ihre freie und unabhängige Existenz zu einem Ende gekommen ist und dass sie dabei sind, einen unvorstellbaren kranken Völkermord zu erleben?

Und sie haben überhaupt keinen „Völkermord“ im Sinn? Denn um sagen zu können, dass es sich um einen Völkermord handelt, muss genug Zeit vergehen, um die Leichen zu zählen … Und diese Zeit ist noch nicht verstrichen? Sind wir die Menschen, die vom Ufer aus auf die sprichwörtlichen Schiffe schauen? Und was können wir tun, um die Gräueltat zu heilen, die den Hütern dieses Landes angetan wurde – und um unsere zu verhindern?

Die „sowjetische neue Normalität“

In dieser Geschichte geht es überhaupt nicht um Ismen, sondern um etwas viel Größeres als Ismen – denn die meisten von ihnen wurden zum Guten und zum Schlechten eingesetzt -, aber subjektiv hege ich einen besonderen Groll gegen den „Ismus“, den meine eigene Familie in nicht allzu ferner Zeit durchleben musste – den „Kommunismus“.

Die sowjetische „neue Normalität“ hat das Leben von Millionen Menschen zerstört. Er diktierte das Recht, die Beziehungen, die Lebensweise und die Weltanschauung von Millionen Menschen für mindestens siebzig Jahre. Aber war es zu Beginn der Entwicklung für irgendjemanden möglich, die Tatsache als Realität zu akzeptieren, dass eine winzige Gruppe von Terroristen dies durchsetzen und die Lüge über Generationen hinweg aufrechterhalten würde?

Ich denke oft darüber nach, wie es war, das alles mitzuerleben. Die Gerüchte, die bruchstückhaften Nachrichten, die Ungewissheit … der plötzlich auftauchende neue Kommissar-„Chef“, leibhaftig, mit einem Revolver in der Hand … Der Schock, die Trauer, die Aufregung, die Hoffnung, die Enttäuschung, die Akzeptanz des Gefühls, dass es nun unvermeidlich ist … Die psychologische Anpassung, der neue Lehrplan, die allmähliche und dann plötzliche Enteignung des Eigentums, für das man arbeiten musste …

Die Veränderung der Sprache, die Kinder, die mit „neuen richtigen Ideen“ von der Schule nach Hause kommen und einem sagen, dass man bestenfalls ein ideologisches Fossil und schlimmstenfalls ein Feind ist … Die Dynamik von Neid und Rivalität in kleinen Gemeinschaften, die zu gewaltsamen Todesfällen führt … Und noch mehr Schock, Trauer, Hoffnung, Enttäuschung und Akzeptanz dessen, was anscheinend immer noch da ist.

Vielleicht sogar eine innere Erklärung des „neuen Normalen“ als etwas möglicherweise Positives, weil … nun ja, es ist da, und was macht man dann? Man passt sich an oder stirbt, richtig?

Und dann werden die „postrevolutionären Babys“ endlich erwachsen – sie haben die Sprache und das Denken, das ihnen die Bolschewiki vermittelt haben, gelernt und verinnerlicht. Jahre später werden sie erneut verraten – auf eine neue Art und Weise – und ihnen wird von den Kindern der kommunistischen Führer, die zu postsowjetischen Oligarchen geworden sind, gesagt, dass sie die Sprache und das Denken, die ihnen von den Bolschewiki gegeben wurden, in den Müll werfen können.

Aber das ist noch nicht geschehen, und als junge Erwachsene wissen sie nur, dass ein neuer Tag, eine neue Morgendämmerung angebrochen ist … Ihre Morgendämmerung und die einzige Morgendämmerung, die sie kennen.

Die harten Parolen, die „fortschrittliche“ Sprache der Prawda, die Kommissare, die örtlichen Versammlungen … die Elektrizität … der „Fortschritt“, der Rauch aus den Fabrikschornsteinen, der Krieg gegen die Bauern, der chemische Dünger, der Stahl, die neue Medizin … die Leute aus der Stadt, die ins Dorf kommen und den Bauern sagen, wie sie zu wirtschaften haben … und wenn man nicht emigriert ist und noch lebt und die missbräuchliche Natur von all dem durchschaut hat, hat man sich trotzdem damit abgefunden, denn was soll man sonst tun? Man muss damit fertig werden oder sterben.

Und dann ein weiterer Krieg, mehr Widrigkeiten, die Notwendigkeit, für Stalin und das Vaterland zu sterben … die Verwüstungen, die Bombardierungen, die Toten, das Leid … die Witwen, die Waisen, die Tränen, das Heulen von hier bis zum Himmel, die ewige Geschlechtslosigkeit, weil die Männer alle weg sind und viele nicht zurückkehren werden … die seltenen Briefe von der Front für die Glücklichen von ihren Lieben, die noch leben … dann die Kälte und der Hunger und die hungrigen Verwandten und Waisen vor der Haustür, die um Essen bitten, und noch mehr Tränen und noch mehr Geheule – Tag für Tag – und Tag für Tag – und Tag für Tag – und dann ist plötzlich alles zu Ende, und der Sieg kommt.

Dann kamen die Freudentränen, und es wurde mehr um die Toten geheult, und ein neues Leben … Und wer konnte zu diesem Zeitpunkt schon an die Lügen der Bolschewiki denken, die zu ihrem terroristischen Putsch führten? Zu diesem Zeitpunkt waren nur achtundzwanzig Jahre seit ihrem Putsch vergangen, aber fühlte es sich auch so an?

Und dann ein neuer Morgen, ein neuer Tag … die harte Arbeit und die Nachkriegskinder, deren Eltern mit dem „Sieg des Kommunismus“ und Stalin und so weiter aufgewachsen waren und dafür so viel geopfert hatten … Prawda-Schlagzeilen … lokale kommunistische Versammlungen … Nachkriegsarmut und gelegentliche Lichtblicke wie der Besitz eines Kleides (das man nicht einmal tragen will, um es nicht aus Versehen zu ruinieren) oder eines teuren Familiengrammophons, das jemand als Trophäe aus dem Krieg mitgebracht hatte …

Sommerlager für Kinder, Schulaufsätze über, was sonst, den Sieg des Kommunismus, DDT = Sprühflugzeuge wie in den USA … „Marsch der Wissenschaft“, der Flüsse umkehrt und das Land vergiftet … aber auch Zeit mit der Familie, und die erste Liebe … und das neue Glitzern des Stadtlebens … und seinem Traum folgen, hart studieren, an einer guten Schule angenommen werden …

Dann das Studentenwohnheim, der Nebenjob als Fußbodenschrubber in einem Krankenhaus, Tag und Nacht lernen wie ein Verrückter … und schließlich, nachdem man mehrere Jahre auf der Warteliste gestanden hat, eine eigene Wohnung zugewiesen bekommen und sich als respektabler, wohlhabender sowjetischer Erwachsener durchschlagen. Und wenn man es dann auch noch geschafft hat, in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft „Beziehungen“ zu knüpfen, so dass man weiß, mit wem man reden muss, um die „guten Sachen“ – oder irgendwelche Sachen – zu kaufen, dann hat man es in der sowjetischen Welt wirklich geschafft.

Und dann, neue Babys … Babys wie ich, die zwar nach westlichen Maßstäben nicht reich waren, aber nichts von der extremen Härte der alten Zeiten wussten. Und zu meiner Zeit war die „neue sowjetische Normalität“ im Durchschnitt gar nicht so schlimm, vor allem, wenn man in Moskau lebte und nie einen dissidenten Gedanken in seinem Kopf hatte, weil man nie auch nur einem dissidenten Gedanken ausgesetzt war.

Ist das bei allen Gräueltaten so? Und was mache ich damit, dass ich vor nicht allzu langer Zeit herausgefunden habe, dass meine Familie Mitglieder an die Bolschewiki verloren hat, ich aber erst als Erwachsener davon erfuhr? Was mache ich mit der Tatsache, dass die rosige Geschichte des „Fortschritts“, die ich in der Schule gelernt habe, eine Lüge war – und dass es eine große anhaltende Ungerechtigkeit und ein Blutvergießen gegeben hat? Und dass die kommunistische Lüge nur ein Baustein auf der Spitze vieler früherer Misshandlungen und Lügen war, die meine Vorfahren durchmachen mussten? Was soll ich damit anfangen?

Das Loslassen der „kognitiven Autonomie“ führt zum Untergang

Ich möchte mit einem Hinweis auf eine Science-Fiction-Geschichte über den Verlust der „kognitiven Autonomie“ und „Interplanetary Holy Tech“ schließen, die ich 2019 geschrieben habe, ohne die Absicht, daraus eine Art Gebrauchsanweisung zu machen. Doch zunächst ein Auszug aus einem Interview mit Eric Schmidt von Google:

Direkt zum Video:

Und jetzt meine Science-Fiction:

„Zu dem Zeitpunkt, als Anwälte, Ärzte, Banker und Regierungsbeamte persönlich betroffen und praktisch versklavt waren, war es bereits zu spät. Big Tech kontrollierte jeden Aspekt des Lebens, verfolgte alles und finanzierte jede Branche. Sie wurde zur Standard-Strafverfolgungsbehörde und zum Standard-Nachrichtenverlag und hatte damit die Macht, jeden Experten, Akademiker oder Politiker zu beeinflussen oder zu brechen. Jeder – von der Regierung bis zu einfachen Assistenten und Robotern – ist in allen Lebensbereichen von der Technologie abhängig. Für die Erteilung von Sexual- und Babyerlaubnissen war ein tadelloser Digital Citizen Score erforderlich. Niemand konnte auch nur einen einfachen Job bekommen, ohne sich an Algorithmen zu halten – und die meisten Jobs waren ohnehin automatisiert. Die Stadtverwaltungen schuldeten Geld für die Wartung von Smart Cities. Der Griff war vollkommen. Viele fühlten sich instinktiv unwohl dabei, ihre Privatsphäre und kognitive Autonomie aufzugeben, aber sie fühlten sich auch allein und hilflos. Arbeitsplätze außerhalb der Technologiebranche waren rar, der Wettbewerb war hart, und nur wenige hatten den Luxus, über das große Ganze nachzudenken. Also hielten die Menschen den Kopf unten und taten, was sie tun mussten, um ihre Familien zu ernähren – sie fügten sich, trugen die obligatorischen intelligenten Masken und lernten, wie man programmiert, wenn sie durften. Entwickler und andere hochrangige Beschäftigte der Tech-Industrie konnten ihre finanzielle Unabhängigkeit und kognitive Autonomie am längsten bewahren – geschlossene Entwicklergemeinschaften wurden zum festen Bestandteil jedes intelligenten städtischen Zentrums -, aber schließlich wurden auch sie obsolet, als die KI so weit entwickelt war, dass sie sich selbst produzieren konnte. Kurz nachdem die Institution der biologisch kompromittierten Herrschaft veraltet war, wurde Big Tech zu Interplanetary Holy Tech, und den Rest kennen Sie.“

