Du kämpfst um dein Überleben

Allan Stevo

Es gibt ein gängiges liberales, ein gängiges konservatives und ein gängiges christliches Argument, dass es nicht auf die Wahl ankommt.

Das war ein Spruch aus einer anderen Zeit. Es war ein Spruch aus der Ära, die unsere heutige Ära hervorbrachte.

Es war ein Spruch, der von einem freien Volk geschaffen wurde, das dachte, die Freiheit sei sein Geburtsrecht, für dessen Erhalt es keine Anstrengungen unternehmen müsse. Die Freiheit war ihr Geburtsrecht. Wie bei jeder anderen Sache von Wert gibt es Menschen, die sie einem wegnehmen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.

Entweder muss man auf der Hut sein, oder man kommt in eine Zeit wie die, die wir jetzt kennen.

Praktisch jede Institution in der Gesellschaft arbeitet jetzt auf Ihren Untergang hin.

Ich spreche nicht nur über das Wählen. Ich spreche von einer Haltung. Ich spreche davon, alles zu tun, was Sie können. Ich spreche davon, an allen Fronten für die Freiheit zu kämpfen, und zwar mit so viel Kraft, wie Sie aufbringen können. Das ist es, was von Ihnen verlangt wird.

In einem solchen Moment können Sie so tun, als ob Ihre Teilnahme überhaupt keine Rolle spielt.

Sie sind in den sozialen Medien, und genau dort wollen sie Sie haben. Sie sehen sich Internetsendungen an, die Sie so gut informieren, dass Sie noch mehr sehen wollen, was genau das ist, was sie von Ihnen wollen. Sie sind empört, und das ist genau das, was sie von Ihnen wollen. Hören Sie mir zu – es ist völlig egal, wie empört Sie sind, wenn Sie nichts dagegen tun.

Handeln ist alles, was zählt.

Ich weiß, dass Sie vielleicht einige Einwände gegen das Wählen haben.

-Vielleicht sind Sie nicht in der Lage, über die Mathematik der Wahlen hinauszukommen. Ich verstehe das. Die meisten Wahlen werden nicht mit einer Stimme entschieden.

-Vielleicht hassen Sie den Kollektivismus. Ihre einzelne Stimme hat wahrscheinlich keine große Bedeutung. Ich habe es verstanden.

-Vielleicht wissen Sie, dass die Wahlen nicht korrekt sind. Das kann ich verstehen. Ich habe seit meiner Kindheit mit Wahlen zu tun, ich habe an Wahlen in den meisten amerikanischen Bundesstaaten mitgewirkt, und ich war als internationaler Wahlbeobachter in einer Reihe von Ländern tätig. Ich kann Ihnen viele Geschichten darüber erzählen, wie ungenau die Ergebnisse sind.

Mit all diesen Beschwerden haben Sie recht. Wahrscheinlich haben Sie auch andere gute Beschwerden. Und wenn ich wollte, dass Sie nur wählen, wären das gute Beschwerden, um mich zum Schweigen zu bringen, aber das ist nicht, was ich will.

Ich beschwere mich über Ihre Beteiligung an Ihrem Untergang.

Ich will nicht nur, dass Sie wählen. Ich möchte, dass Sie in jedem Rennen für die bessere Person stimmen.

Ich will nicht nur, dass Sie für die bessere Person stimmen, sondern auch, dass Sie Kandidaten finden, an die Sie glauben.

Ich möchte nicht, dass Sie dies nur wahllos tun. Ich möchte, dass Sie bei jeder Wahl Ihre Stimme abgeben, bei jedem einzelnen Rennen, und ich möchte, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen, um die allerbesten Kandidaten zu finden. Ich möchte, dass Sie sich aktiv um den besten Kandidaten bemühen.

Dort, wo Sie leben, stehen jedes Jahr Hunderte von Kandidaten zur Wahl. Wenn Sie unter diesen Hunderten nicht drei oder vier finden, die Sie wirklich vertreten, dann stimmt wahrscheinlich etwas mit Ihnen und Ihrer Fähigkeit zur Zusammenarbeit nicht, und nicht mit dem System.

Ich möchte nicht nur, dass Sie diese wenigen guten Kandidaten finden, ich möchte, dass Sie sie nach Kräften unterstützen. Ich möchte nicht nur, dass Sie sie stark unterstützen, um diese Wahl zu gewinnen, ich möchte, dass Sie sie während ihrer Amtszeit stark unterstützen – ich möchte, dass Sie Tagesordnungen lesen, zu wichtigen Abstimmungen erscheinen, andere für dieselben Abstimmungen mobilisieren und eine regelmäßige Verbindung zu der Person haben, die Sie mitgewählt haben, eine, die es Ihnen ermöglicht, zum Telefon zu greifen und mit ihr zu sprechen, wann immer Sie wollen.

Und ich möchte nicht, dass Sie es dabei belassen. Ich möchte, dass Sie ihm helfen, eine Organisation aufzubauen, ich möchte, dass Sie ihm helfen, andere zu rekrutieren, ich möchte, dass Sie ihm helfen, eine Bewegung aufzubauen.

Lassen Sie uns diese Erfahrung auf einen bestimmten Kandidaten anwenden.

Ein Mann oder eine Frau da draußen hat so die Nase voll, dass er oder sie sich entschließt, das schiere Elend einer Kandidatur als Basiskandidat auf sich zu nehmen. Er bindet seinen Namen öffentlich an Ideen, die die Mächtigen hassen, wird zum Objekt des Spottes, und eine Handvoll Menschen tritt im Laufe des Wahlkampfes vor und macht einen Unterschied in seiner Kampagne. Eine Handvoll Menschen hat eine solche Wirkung. Sie wenden sich an den Kandidaten und helfen ihm, völlig Fremde, und daraus kann ein Kandidat eine Bewegung aufbauen, wenn er weiß, was er tut. Eine große Bewegung kann mit einer einzigen Kandidatur beginnen, die eine kleine Handvoll der richtigen Leute anzieht.

Das war’s. Es ist wirklich so einfach.

Ich verstehe, dass Sie damit vielleicht nicht über Nacht die ganze Welt verändern, aber der Mann, der kandidiert, kann durch Ihre Unterstützung sein Leben verändern. Sie können das Leben dieses Mannes verändern, indem Sie nach ihm suchen und ihn unterstützen. Viele gute Kandidaten scheitern an einem oder zwei Menschen, die nicht an sie geglaubt haben. Viele Bewegungen kommen aus keinem anderen Grund zustande. Ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit damit, die linke Küste auf und ab zu reisen und Basisaktivisten zu organisieren. Sie glauben gar nicht, was für einen Unterschied Sie in den nächsten zwei Wochen machen können, wenn Sie einen guten Menschen finden, ihm die Hand reichen und diesen Kandidaten nach Kräften unterstützen.

Vielleicht erkennen Sie langsam, dass ich nicht über das Wählen spreche. Ich spreche von einer Einstellung. Ich spreche davon, dass Sie sagen, dass Sie genug in Ihre Gemeinschaft investiert sind, um gute Menschen zu unterstützen, die versuchen, gute Dinge zu tun. Es geht darum, sich für die Welt um Sie herum zu engagieren. Es geht darum, mehr zu sein als nur der Tourist in der eigenen Gemeinde, den die Moderne gerne hätte.

Seit den Iden des März 2020 habe ich meine Zeit, mein Einkommen und meine Bemühungen überwiegend in die Sache der Freiheit gesteckt. An allen Fronten habe ich so viel wie möglich in den Kampf gesteckt. Ich weiß, dass ich mehr habe als andere. Ich weiß, ich habe weniger als andere. Aber ich gebe viel von dem, womit ich gesegnet bin.

Da ich das weiß, können Sie sich vorstellen, wie allergisch ich auf Ausreden reagiere, die Menschen vorbringen, um sich nicht auf die einfachste Weise zu engagieren. Wenn ich eine Ausrede höre, warum sich jemand weigert, in jedem Moment des Lebens „Nein!“ zur Maske zu sagen, oder warum jemand nicht wählen geht, dann sehe ich nicht Mut, sondern Feigheit. In der Tat ist es nicht nur eine Feigheit, nicht bereit zu sein, aufzustehen. Es geht noch weiter. Ich sehe auch jemanden, der zu feige ist, sich zu engagieren. Die mangelnde Bereitschaft, sich zu engagieren, ist eine ganz eigene, hässliche Feigheit.

Ich weiß, dass die Argumente gegen die Stimmabgabe wohlbekannt, etabliert und intellektuell fundiert sind, insbesondere in einigen der Kreise, in denen ich mich bewege. Sowohl Libertäre als auch Konservative haben viele gut klingende Gründe, nicht zu wählen. Die gleichen Argumente werden auch für den ewigen Tourismus oder die Polyamorie vorgebracht, wenn auch oft von anderen Leuten. Der Gedankengang ist derselbe – was bringt es, sich zu engagieren, wenn es keinen Nutzen bringt? Ich verstehe das. Engagement kann ätzend sein. Führen kann ein hartes Stück Arbeit sein. Die Menschen wissen einen selten zu schätzen, und das Leben kann hart sein. Warum also das alles tun?

Warum nicht einfach einschalten, einschalten und abschalten?

Und hier kommen wir zu einem kulturellen Dilemma: Denn ich kann dich nicht zu jemandem machen, der du nicht bist.

Vielleicht stopfst du dein Gesicht mit Soja voll.

Vielleicht füllst du deine Zeit mit Bildschirmen.

Vielleicht streben Sie nach so viel Bequemlichkeit, wie Sie können.

Wenn Sie so sind wie der moderne Mensch, dann sind Sie das, wobei das Streben nach Bequemlichkeit der schwächste Teil der Mischung ist.

Sie sind einfach nichts für mich. Sie werden wahrscheinlich nie einen Sinn im Leben finden, der über Ihre momentanen Gefühle hinausgeht.

Aber wenn Sie das nicht sind, dann müssen Sie an allen Fronten kämpfen. Sie müssen die Vernachlässigung aus Ihrem Leben verbannen.

An allen Fronten. Zeit. Geld. Anstrengung. Gebet. Intellekt. Unternehmertum. Ehrenamtlichkeit. Koordinierung. Organisieren. Was auch immer es sein mag.

Ein vollständiger und totaler Krieg gegen den Totalitarismus ist gerade jetzt notwendig. Denn auch wenn dies nicht die dunkelste Stunde ist, die die Menschheit je erlebt hat, so macht doch die umfassende Macht, die die technokratische Klasse durch die Technologie über die menschliche Existenz ausüben kann, eine Niederlage gerade jetzt so schlimm. Ich spreche nicht von einer Wahlniederlage. Er ist viel größer als das, aber Wahlen sind ein Teil davon.

Lassen Sie uns über das Ausmaß sprechen.

Wenn Sie 500.000 Dollar haben, kann Ihre Spende an ein Super PAC den Unterschied in einem knappen Kongressrennen ausmachen. Ich weiß, dass einige Leser dieser Seiten das aufbringen können. Wenn Sie 500 Dollar haben, kann Ihre Spende an eine Kampagne den Unterschied in einem knappen Schulwahlkampf ausmachen. Ich weiß, dass einige Leser dieser Seiten auch das beeinflussen können. Es geht nicht ums Wählen. Es geht darum, das Potenzial in der Gemeinschaft um Sie herum zu stärken.

Ich möchte nicht, dass Sie Kompromisse bei Ihren Werten eingehen, aber ich möchte, dass Sie sich auf Ihre wichtigsten Werte konzentrieren und jemanden finden, der diese Werte vertritt.

Nicht jeder, der dies liest, kann das Rennen um den Gouverneursposten in Florida oder Michigan beeinflussen. Diese werden von so vielen Variablen bestimmt. Aber jeder, der dies liest, kann das Rennen um einen Schulrat beeinflussen. Vielleicht haben Sie kein Geld, aber Sie haben Zeit. Zwei Wochen vor der Wahl können Sie 20, 30, 40 oder 50 Stunden pro Woche ehrenamtlich für einen Ihrer Lieblingskandidaten arbeiten und so im Alleingang eine Wahl beeinflussen. Wird das die Welt verändern? Nein. Vielleicht verändert es nicht einmal den Vorstand.

Aber genau das passiert, wenn kleine Investitionen auf kleinen Investitionen aufbauen, landen Sie bei Institutionen, die Ihnen nicht völlig feindlich gesinnt sind. Es kann sogar sein, dass Sie auf Institutionen treffen, die Sie unterstützen und Ihr Wohlergehen fördern. Sie könnten sogar in der Lage sein, das Erbe an die nächste Generation weiterzugeben, selbst wenn dieses Erbe nicht in sehr gutem Zustand an Sie weitergegeben wurde.

Alles, was von Ihnen verlangt wird, ist, sich schnell zu entscheiden, sich rechtzeitig zu engagieren und durch dick und dünn zu gehen. Müssen Sie sich ein Leben lang engagieren? Nein. Aber probieren Sie es doch einmal ein halbes Jahr lang aus – sprinten Sie die nächsten zwei Wochen an der Seite eines Kandidaten und laufen Sie dann ein halbes Jahr lang den Marathon neben ihm. Sehen Sie, wie es läuft. Sehen Sie, wie Ihre Siege aussehen. Beobachten Sie, wie viel effektiver er ist, nur weil er eine gute Person wie Sie hat, an die er sich wenden kann. Beobachten Sie, wie viel schwieriger es für einen Politiker ist, sein Rückgrat zu verlieren, wenn er jemanden wie Sie hat, an den er sich wenden kann.

Und wenn er Sie verbrennt, dann arbeiten Sie daran, ihn zu ersetzen. So einfach ist das. Das ist ein Teil des Lebens eines freien Menschen. Das gehört dazu, wenn man die Institutionen der Zukunft errichten will.

Das ist das Verhalten, das es uns ermöglicht hat, die Freiheit zu erben, in der wir jetzt leben.

Die Guten sind am Gewinnen, die Bösen wehren sich. Und während dieser Kampf immer intensiver wird, wird immer deutlicher, dass es sich hier nicht nur um eine Wahl handelt.

Während Sie noch zögern, einem Kandidaten zu helfen, spielt Ihr Gegner auf Zeit und an allen Fronten.

Sie sehen, wie sich der Plan für Sie auf der Weltbühne abspielt.

Alex Jones muss vernichtet werden, weil er nicht kontrolliert werden kann.

Donald Trump muss vernichtet werden, weil er nicht kontrolliert werden kann.

Kanye West muss vernichtet werden, weil er nicht kontrolliert werden kann.

Wenn Sie nicht kontrolliert werden können, sind ähnliche Pläne für Sie nicht weit entfernt. Wenn Sie das erkennen, werden Sie vielleicht verstehen, warum ich sage, dass ein vollständiger und totaler Sieg an allen Fronten notwendig ist.

Es geht nicht nur um das Wählen. Es geht nicht nur um Gesichtsmasken. Es geht nicht nur um eine Vielzahl anderer oberflächlicher Dinge. Es geht um Ihre Einstellung. Es geht darum, dass Sie sich voll und ganz engagieren müssen.

Dieser Moment braucht alles von Ihnen.

Sind Sie dabei?