Bargeldlose Gesellschaft: Kirgisistan verpflichtet alle Unternehmen, kein Bargeld mehr anzunehmen – nur noch Karte oder QR-Code erlaubt

„Jede Zahlung ist ein erfasster Vorgang, der analysiert und in die offizielle Berichterstattung aufgenommen werden kann – immer mehr Geld kommt aus dem Schatten und wird Teil der formellen Wirtschaft“, heißt es in einem Bericht.

Das kleine zentralasiatische Land Kirgisistan hat die umstrittene Entscheidung getroffen, Unternehmen zu zwingen, vollständig bargeldlos zu arbeiten – sie dürfen nur noch Karten- oder QR-Code-Zahlungen akzeptieren, gemäß einem Plan der Zentralbank des Landes.

Laut einem Bericht von Fergana.News (Übersetzung aus dem Russischen):

Die Regierung Kirgisistans hat beschlossen, Geschäfte zu verpflichten, Zahlungen nur über Bankkarten oder elektronische Geldbörsen anzunehmen. Das neue Verfahren tritt nach einer Übergangsfrist von mehreren Monaten in Kraft, berichtete 24.kg unter Berufung auf eine Resolution des Ministerkabinetts zur Reform der Steuerverwaltung. Das Dokument legt den verpflichtenden Übergang zu einer unbaren Zahlungsform fest. Die Neuerung betrifft alle städtischen Handels- und Dienstleistungsbetriebe. Laden-, Restaurant- und Geschäftsinhaber müssen also POS-Terminals installieren oder sich an Online-Zahlungssysteme anschließen. Laut Regierungsbeschluss ist diese Entscheidung Teil der Politik zur Einkommenstransparenz und zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft. Gleichzeitig werden alle Transaktionen in elektronischen Systemen aufgezeichnet. Eine Ausnahme gilt nur für ländliche und schwer erreichbare Gebiete, in denen die digitale Infrastruktur noch nicht ausreichend entwickelt ist – dort bleiben Bargeldzahlungen vorübergehend erlaubt. Nach Angaben der Behörden soll der Übergang zu einem bargeldlosen Zahlungssystem dem Staat ermöglichen, Finanzströme schneller zu überwachen, was Kirgisistan einer „zivilisierten Form der Steuerkontrolle“ näherbringen soll. Für die Umsetzung sind der Steuerdienst und die Nationalbank der Republik Kirgisistan verantwortlich. Außerdem sind bereits Änderungen des Steuergesetzes in Kraft getreten: Bußgelder und Strafen werden nun automatisch berechnet – ohne Beteiligung eines Steuerinspektors. Die Höhe der Strafe entspricht der Verjährungsfrist der Steuerschuld. Zudem ist Bargeld bei Steuerzahlungen ausgeschlossen. Steuern können nur unbar, also digital – etwa über digitale Soms (KGS) oder das Einheitliche Steuerkonto – entrichtet werden. Damit wollen die Behörden den Steuerkontrollprozess vollständig automatisieren. Ende Oktober dieses Jahres unterzeichnete Präsident Sadyr Dschaparow ein Gesetz zur Änderung des Arbeitsgesetzbuches, wonach Arbeitgeber verpflichtet sind, Löhne ausschließlich unbar auszuzahlen.

QR-Codes als neuer Zahlungsstandard

Im vergangenen Monat berichtete die Wirtschaftsseite Akchabar, dass dieser Schritt auf bereits bestehende Gesetze aufbaut, welche Gebühren für digitale Transaktionen abgeschafft hatten, um elektronische Zahlungen zu fördern. Nun sollen QR-Codes über Smartphones zur führenden Zahlungsmethode werden.

Der Haupttreiber dieser digitalen Revolution war die Entscheidung der Nationalbank der Kirgisischen Republik, die am 25. November 2024 in Kraft trat: Gebühren für Inlandsüberweisungen in KGS zwischen Privatpersonen wurden abgeschafft – sowohl innerhalb derselben Bank als auch zwischen verschiedenen Banken. Zuvor verlangten Banken Gebühren zwischen 5 und 20 KGS pro 1.000 KGS und bis zu 100 KGS bei größeren Beträgen. Nach der Abschaffung dieser Gebühren stiegen elektronische Zahlungen stark an: Im ersten Quartal 2025 wurden 177,5 Milliarden KGS Bargeld abgehoben – rund 30 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Barabhebungen fiel um 26,3 % auf 16 Millionen Transaktionen. QR-Zahlungen gehören inzwischen zu den beliebtesten bargeldlosen Zahlungsmethoden: Bis zum 1. Mai 2025 wurden 87 Millionen Zahlungen im Wert von 146,1 Milliarden KGS über QR-Codes abgewickelt – das sind 13,5-mal mehr Transaktionen und 22,8-mal mehr Umsatz als im Vorjahr. Besonders stark wuchs der Bereich der bargeldlosen Zahlungen an den Staat – 13,7 Millionen Transaktionen im Wert von 4,1 Milliarden KGS (371-mal mehr als im Vorjahr). Heute bieten nahezu alle Geschäftsbanken (außer der EcoIslamicBank) und 12 Zahlungsdienstleister QR-basierte Dienste an. Landesweit sind 71.600 QR-Codes in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben installiert – rund 4.000 davon allein im letzten Monat. Zum Vergleich: Es gibt nur 2.560 Geldautomaten und 44.317 POS-Terminals im ganzen Land. Damit ist QR-Zahlung die am weitesten verbreitete bargeldlose Zahlungsmethode in Kirgisistan. Im ersten Quartal 2025 führten die Bürger 24 Millionen QR-Zahlungen durch – viermal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Summe der Überweisungen stieg auf 21,6 Milliarden KGS. Überweisungen zwischen verschiedenen Banken explodierten von 916.000 auf 45,6 Millionen – eine Steigerung um fast 49-fach. Auch Überweisungen innerhalb derselben Bank stiegen von 4 auf 15 Millionen. Laut Berichten profitierten alle Seiten von der Gebührabschaffung:

– Bürger, die keine Transfergebühren mehr zahlen müssen;

– Unternehmen, die Zahlungen einfacher akzeptieren können;

– und sogar Banken, die ihre Einnahmen aus anderen Gebühren steigerten. Im ersten Quartal 2025 erzielten Banken über 5 Milliarden KGS Gebühreneinnahmen – fast eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Schließlich profitiert auch der Staat: Jede digitale Zahlung ist ein erfasster, analysierbarer Vorgang – immer mehr Geld fließt aus der Schattenwirtschaft in die formelle Ökonomie.

Kommentar des Autors:

Die Katze ist (wieder einmal) aus dem Sack: Es geht nicht um Bequemlichkeit und Komfort, sondern um einen systematischen Plan der Zentralbank des Landes und aller Zentralbanken, alle Transaktionen zu überwachen und uns zu digitalen Sklaven zu machen. Alles, was nicht über die offiziellen Kanäle läuft, gilt als illegal und als Tätigkeit im „Schatten” und in der Schwarzmarktwirtschaft.

Vers 22:7: „Der Reiche herrscht über den Armen, und der Kreditnehmer ist der Knecht des Kreditgebers.”

Dies ist die gleiche Logik, die hinter Keir Starmers „Britcard” steht. Die Karte soll die illegale Einwanderung und illegale Arbeit bekämpfen, indem sie als digitaler Ausweis dient, um zu arbeiten und ein Unternehmen zu besitzen. So kann ein legaler Bürger über Nacht illegal werden, wenn er sich nicht daran hält.

Auch wenn dies in den Artikeln nicht ausdrücklich erwähnt wird, zeigt sich hier, worüber wir seit Jahren diskutieren und vor dem wir warnen: der Einstieg in eine umfassende Tokenisierung, digitale Identitäten und Social-Credit-Scores.

Das ist ein weiterer Schritt in Richtung „Endlösung”.