Ein Bericht über die möglichen Auswirkungen der Einführung einer „bargeldlosen Gesellschaft“ hat ergeben, dass Millionen von Menschen in Not geraten würden, wobei viele gefährdete Personen stark auf physische Zahlungsmittel angewiesen wären.

Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass eine Umstellung auf eine bargeldlose Gesellschaft Millionen von Menschen erheblich benachteiligen und entrechten würde und dass auch die Gefahr bestünde, dass viele schutzbedürftige Menschen, die auf physische Banknoten und Münzen angewiesen sind, Schaden nehmen würden.

Die Studie ergab insbesondere, dass 15 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich in hohem Maße auf physisches Bargeld angewiesen sind, um ihren Haushalt zu führen, und dass die Nutzung von Geldautomaten in einigen der wirtschaftlich schwächsten Gebiete des Landes im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie weiterhin hoch ist.

Laut einer von der Royal Society of Arts durchgeführten Untersuchung ist eine Reihe von Bevölkerungsgruppen in hohem Maße auf die Verwendung von Bargeld angewiesen, darunter ältere Menschen und viele junge Menschen, die greifbare Währungen als Hilfe bei der Haushaltsplanung verwenden.

Die Untersuchung ergab auch, dass die Nutzung von Geldautomaten während der chinesischen Coronavirus-Pandemie zwar insgesamt zurückging und seitdem nicht wieder das Niveau von vor 2020 erreicht hat, dass aber jeder Siebte aufgrund der Krise mehr Bargeld verwendet.

Letztlich gab jeder Fünfte an, dass er in einer bargeldlosen Gesellschaft Schwierigkeiten hätte, und die Forscher erklärten, dass dringend Rechtsvorschriften erforderlich seien, die den Zugang der Menschen zu physischem Bargeld in der Zukunft sicherstellten.

„Für Millionen von Menschen ist ihre Beziehung zum Bargeld entscheidend für die Art und Weise, wie sie ihr Wochenbudget verwalten“, so Mark Hall, der die Studie verfasst hat. „Obwohl Online-Banking und -Einkäufe immer häufiger genutzt werden, zeigen unsere Untersuchungen, dass der Anteil der Bevölkerung, der ausschließlich auf Bargeld angewiesen ist, in den letzten drei Jahren unverändert geblieben ist.

„Es ist wichtig, dass der digitale Wandel niemanden entmündigt, insbesondere angesichts der Lebenshaltungskostenkrise, die die Familienfinanzen derzeit so stark belastet“, sagte er weiter.

„Die Menschen verwenden immer weniger Bargeld und setzen auf kontaktlose und digitale Zahlungen“, kommentierte John Howells, CEO des Geldautomatennetzwerks LINK, die Studie. „Es ist jedoch klar, dass der digitale Zahlungsverkehr derzeit nicht für alle Menschen geeignet ist, und für diejenigen, die mit einem knappen Budget leben, wo jeder Cent zählt, gibt es keine bessere Alternative zu Scheinen und Münzen, und sie haben es nicht eilig, sich Geldmanagement-Tools zuzuwenden.“

Der Gedanke an eine bargeldlose Gesellschaft ist schon seit einiger Zeit im Umlauf, und Länder wie Schweden setzen verstärkt auf digitale Transaktionen.

Mit diesem Schritt werden eine Reihe von Vorteilen verbunden, darunter niedrigere Infrastrukturkosten und eine leichtere Behinderung krimineller Unternehmen.

Australien erwog sogar einmal die Einführung eines so genannten „Bargeldverbots“-Gesetzes, das eine gesetzliche Obergrenze von 10.000 Dollar für physische Zahlungen vorsah, wobei jede Transaktion, die diesen Betrag übersteigt, als Straftat gilt.

Obwohl das Gesetz inzwischen auf Eis gelegt wurde, ist klar, dass viele Parteien in der modernen Welt – einschließlich Banken und Aufsichtsbehörden – eine vollständige Umstellung auf den digitalen Zahlungsverkehr sehr befürworten.

Andere sind jedoch skeptischer. Die Stadt Philadelphia ging sogar so weit, bargeldlose Geschäfte und Restaurants zu verbieten, um diejenigen, die kein Bankkonto haben, stärker einzubeziehen“.

„Wir verlangen ja nicht, dass sie etwas tun, was sie nicht können“, sagte der Lokalpolitiker Bill Greenlee nach der Einführung des Verbots. „Sie haben schon vorher Bargeld akzeptiert.“