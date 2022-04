Robert F. Kennedy, Jr. im Interview: Fauci, Impfstoffe und die Macht von Big Pharma

Mercola.com

Hunderte von Studien zeigen, dass Quecksilber die Gesundheit zerstört und den IQ dramatisch senkt, und Forscher haben nachgewiesen, dass sich das aus Impfstoffen stammende Ethylquecksilber in weitaus größerem Maße im Gehirn anreichert als das Methylquecksilber, das man aus Fisch erhält.

1997 begann die US Food and Drug Administration damit, quecksilberhaltige Konservierungsmittel aus Kinderimpfstoffen zu entfernen, aber quecksilberhaltige Impfstoffe werden Kindern in Afrika immer noch verabreicht. Auch der Grippeimpfstoff enthält Quecksilber und wird schwangeren Frauen verabreicht.

Thimerosal (Ethylquecksilber-Konservierungsmittel) wurde durch Aluminium-Konservierungsmittel ersetzt, und Aluminium ist ebenfalls ein starkes Neurotoxin. Es wurde also einfach eine hirnschädigende Substanz durch eine andere ersetzt.

Unter Faucis Leitung wurden die Nationalen Institute für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID) und ihre Mutterbehörde, die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH), von Behörden für die öffentliche Gesundheit zu Behörden, die sich auf die Entwicklung von Medikamenten, die Förderung von Medikamenten und die Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie bei gewinnbringenden Unternehmen konzentrieren.

Darunter hat die öffentliche Gesundheit gelitten. Als Fauci die National Institutes for Allergy and Infectious Disease übernahm, waren 6 % der amerikanischen Kinder chronisch krank. Im Jahr 2006 waren es 54 %.

Am 21. März 2022 interviewte Megyn Kelly von „The Megyn Kelly Show“ Robert F. Kennedy Jr. zu seiner Haltung zu Impfstoffen, Zensur, den Behauptungen in seinem Bestseller „The Real Anthony Fauci“, der Macht von Bill Gates und Big Pharma und dem globalen Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit.

Megyn ist eine hervorragende Interviewerin, und ich habe noch nie jemanden gesehen, der Bobby während eines Interviews so heftig widersprochen hat. Sie verfügt über ein unglaubliches Selbstvertrauen, wenn sie einem der führenden Intellektuellen, der die schmutzige Wahrheit über das Eindringen der globalen Kabalen in die Gesundheitsfürsorge verstanden hat, häufig so hart entgegentritt.

Das Problem ist, dass es mehr als deutlich ist, dass sie die Propaganda der Mainstream-Medien weitgehend geschluckt hat, und obwohl sie Bobby in einigen Punkten zustimmt, widerlegt sie seine gut recherchierten Fakten mit weit weniger glaubwürdigen Quellen und verwendet redaktionelle Einschübe, auf die Bobby keine Chance hat zu reagieren.

Das gesamte Interview war so lang – vier Stunden -, dass es in zwei Teile aufgeteilt wurde. Im Folgenden werde ich einige ausgewählte Höhepunkte wiedergeben. Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich das Interview anhören, wenn es Ihre Zeit erlaubt.

RFK über das Impfstoffregime

Während viele Kennedy schnell als „Impfgegner“ abtun, betont er, dass er eigentlich nie gegen Impfstoffe an sich war. „Das ist ein Pejorativ, das man mir angedeihen lässt, um mich an den Rand zu drängen und zum Schweigen zu bringen“, sagt er und fügt hinzu:

Was ich gesagt habe, ist, dass wir sichere Impfstoffe haben sollten. Wir sollten eine gute, solide Wissenschaft haben. Wir sollten Regulierungsbehörden haben, die unabhängig von der Pharmaindustrie sind, die von den Impfstoffen profitiert.

Kennedys erster Vorstoß im Bereich der Impfstoffe, der vor 17 Jahren begann, bestand darin, Quecksilber aus den Kinderimpfstoffen zu verbannen, da Quecksilber ein Nervengift ist. Davor hatte er 35 Jahre lang versucht, Quecksilber aus Fisch zu entfernen, „und niemand nannte mich fischfeindlich“, sagt er.

Es gibt Hunderte von Studien, die zeigen, dass Quecksilber die Gesundheit schädigt und den IQ dramatisch senkt. Er zitiert Forschungsarbeiten, die zeigen, dass sich Ethylquecksilber aus Impfstoffen in weitaus höherem Maße im Gehirn anreichert als das Methylquecksilber aus Fisch.

Tatsächlich hatten Affen, die quecksilberhaltigen Impfstoffen ausgesetzt waren, doppelt so viel Quecksilber im Gehirn wie diejenigen, die Quecksilber mit der Nahrung aufgenommen hatten. Das in Impfstoffen enthaltene Quecksilber wird außerdem in organisches Quecksilber umgewandelt, das die giftigste Form darstellt.

Quecksilber ist kumulativ und … Kinder sind häufig Quecksilber ausgesetzt. Impfstoffe sind viel schlimmer [als Quecksilber in der Nahrung], und wir wissen das aufgrund der eigenen Studien der FDA. Ihre internen Studien zeigen, dass Kinder … durch diese Impfstoffe enorme Mengen an Quecksilber erhalten – ein Hundertfaches der EPA-Höchstwerte für sichere Expositionen, sagt Kennedy.

Der Anstieg von Autismus ist ein reales Phänomen

1997 begann die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA damit, quecksilberhaltige Konservierungsstoffe aus Kinderimpfstoffen zu entfernen, aber quecksilberhaltige Impfstoffe werden Kindern in Afrika immer noch verabreicht. Auch der Grippeimpfstoff enthält Quecksilber und wird schwangeren Frauen verabreicht.

Dies, so glaubt Kennedy, könnte einer der Gründe sein, warum die Autismusraten nicht zurückgingen, nachdem Ethylquecksilber aus den meisten Kinderimpfstoffen entfernt wurde, denn etwa zur gleichen Zeit wurden schwangere Frauen und Babys ab 6 Monaten plötzlich aufgefordert, sich jährlich gegen Grippe impfen zu lassen, und diese Impfung enthält einen „riesigen Bolus, 25 Mikrogramm“ Quecksilber.

Während Kelly behauptet, dass die Autismusraten nur deshalb weiter steigen, weil wir besser in der Lage sind, Autismus zu diagnostizieren – ein gängiges Argument der Industrie -, ist Kennedy anderer Meinung und sagt:

Hier ist die Sache, Megan … Es ist einfach nicht wahr, dass wir es nur häufiger bemerken. Sie meinen, wir haben es vorher übersehen? … Autismus zu übersehen ist, als würde man ein Zugunglück übersehen. Du kannst es nicht tun … Meine Tante Eunice, die meine Patentante war, hat Special Olympics gegründet, 10 Meilen (ca. 16 km) von meinem Zuhause entfernt. Ich habe dort jedes Wochenende gearbeitet, als ich 8 Jahre alt war … Während meiner Highschool-Zeit verbrachte ich 200 Stunden als Helferin im Wassaic-Heim für Behinderte im Bundesstaat New York, und ich habe nie einen Fall von ausgewachsenem Autismus gesehen …

Heutzutage gibt es Kinder mit Autismus, die nicht sprechen, nicht auf die Toilette gehen, schreien, beißen, mit dem Kopf schlagen, gewalttätig sind, auf Zehenspitzen laufen – solche Kinder haben wir in den 60er und 70er Jahren nicht gesehen. Bis heute habe ich noch nie jemanden in meinem Alter, 68 Jahre alt, gesehen, der einen ausgewachsenen Autismus hat. Wo sind sie?

Als das Quecksilber entfernt wurde, wurde Aluminium hinzugefügt

Darüber hinaus wurde Ethylquecksilber durch Aluminium als Konservierungsmittel ersetzt, und Aluminium ist ebenfalls ein starkes Nervengift. Man hat also einfach eine hirnschädigende Substanz durch eine andere ersetzt. „Jetzt geben wir den Kindern Aluminiumimpfstoffe und beim gleichen Wellness-Besuch eine Quecksilber-Grippeimpfung“, sagt er und fügt hinzu:

Jeder, der sich das Verhalten der CDC, der NIH und der FDA während der COVID-Pandemie angesehen hat, versteht, dass es sich hier um Industrien handelt, die sich nicht um die öffentliche Gesundheit kümmern. Es geht ihnen um pharmazeutische Profitförderung … Es handelt sich um [Arzneimittel-]Unternehmen, die … die höchsten strafrechtlichen Strafen aller Unternehmen in der Geschichte gezahlt haben. Das sind Serientäter, und sie haben die Behörde gekapert, die uns eigentlich vor ihrem Verhalten schützen sollte.

Kennedy fährt fort zu erklären, dass von den Regulierungsbehörden in den USA die Environmental Protection Agency (EPA) die einzige ist, die nicht dem Big Pharma hörig ist. Sie hat die Ölindustrie in der Tasche, „aber die Pharmaindustrie ist ihnen egal“, sagt er. Als der Kongress die EPA aufforderte, festzustellen, wann die Autismus-Epidemie begann, kam sie mit einer sehr schlüssigen Antwort zurück:

Was geschah im Jahr 1989? Wir haben 1986 den National Vaccine Injury Act verabschiedet. Wir gewährten allen [Impfstoff-]Unternehmen Immunität von der Haftung. Es gab einen regelrechten Goldrausch, denn plötzlich waren die größten Kosten für die Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln, nämlich die nachgelagerte Haftung, weggefallen. Außerdem brauchten sie keine vorgelagerten Tests mehr durchzuführen. Zwei der größten Kosten fielen also weg. Zudem müssen sie keine Werbung und kein Marketing betreiben, weil das Produkt für 76 Millionen amerikanische Kinder vorgeschrieben ist. Es ist also ein Traumprodukt für sie und sie können im Grunde alles verlangen, was sie wollen. Es war ein Goldrausch. Sie fügten all diese neuen Impfstoffe [dem Impfplan für Kinder] hinzu.

Wenn die Leute an Impfstoffe denken, denken sie an Polio und Pocken und an die Wunder der Ausrottung dieser [Krankheiten]. Aber [es ist] völlig unnötig, gegen Dinge wie Hepatitis B zu impfen, die nicht einmal zufällig ansteckend sind …

Was ist mit dem Masernimpfstoff?

Was den Masernimpfstoff betrifft, so waren die Masern zu Beginn des Jahrhunderts tatsächlich eine tödliche Krankheit, aber 1963 starben nur 400 Kinder pro Jahr daran, vor allem solche, die unterernährt waren oder an anderen verheerenden Begleiterkrankungen litten. „Viele von ihnen waren schwarze Kinder im Mississippi-Delta“, sagt Kennedy. „Dort lag die Sterberate bei 1 zu 500.000.

Als Tony Fauci sein Amt antrat, waren 6 % der amerikanischen Kinder chronisch krank. Im Jahr 2006 waren es bereits 54 %. ~ Robert F. Kennedy Jr.

Der Masernimpfstoff kam 1963 auf den Markt und enthielt nie Thimerosal (Quecksilber als Konservierungsmittel), da es sich um einen Lebendvirusimpfstoff handelt. Erst in den 90er Jahren kam es zu einer explosionsartigen Zunahme der neurologischen Störungen. Die Zahl der Autisten stieg von 1 zu 10.000 auf heute 1 zu 44, aber auch andere neurologische Entwicklungsstörungen wie ADHS, Sprachverzögerungen und Zecken sind in die Höhe geschnellt.1 Auch die Zahl der Lebensmittelallergien ist rapide gestiegen.

Als Tony Fauci sein Amt antrat, hatten 6 % der amerikanischen Kinder eine chronische Krankheit“, sagt Kennedy. „Im Jahr 2006 waren es bereits 54 %. Unsere Kinder schwimmen heute in einem toxischen Zoo herum. Und ich arbeite nicht nur an Impfstoffen. Ich war Teil des Prozessteams [gegen] Monsanto. Ich arbeite an PBDEs, Neonicotinoiden, PFOS, PFAS … EMFs – all diese verschiedenen Belastungen, die auf der gleichen Zeitachse begannen. Phil Landrigan, der berühmteste Toxikologe in diesem Land, [am] Mount Sinai in New York, hat eine Liste mit 11 potenziellen Verursachern von Giftstoffen erstellt, die 1989 allgegenwärtig wurden. Man muss etwas finden, das sich im selben Jahr auf alle Bevölkerungsgruppen in diesem Land auswirkte … es gibt nur eine kleine Anzahl … und eine davon sind Impfstoffe.

Ich denke, es sind alle [diese Expositionen]. Die Wissenschaft zeigt, dass all diese Auswirkungen kumulativ sind. Unsere Kinder sind heute krank, weil wir ihr Immunsystem mit diesen Giftstoffen bombardieren, die sie einfach nicht verarbeiten können. Impfstoffe sind ein Teil dieser Geschichte. Und sie sind meiner Meinung nach wahrscheinlich die größte Einzelursache, obwohl alle diese Faktoren sehr wichtig sind.

Vorsätzliche Unterdrückung des Autismus-Signals

Kennedy erzählt die Geschichte eines geheimen Treffens, das 1999 von der CDC organisiert wurde, nachdem sie eine interne Studie über ihre Datenbank durchgeführt hatte, die die medizinischen Daten, einschließlich der Impfdaten, von 10 Millionen Kindern der 10 größten Krankenkassen enthält. Insbesondere wollten sie wissen, ob Quecksilberimpfstoffe Autismus verursachen könnten. Kennedy sagt:

Sie können sich jeden Impfstoffeintrag ansehen, und sie können sich Ihre medizinischen Angaben ansehen, um zu sehen, ob Sie ein Anfallsleiden oder Allergien hatten, oder ob Sie eine Autismusdiagnose haben. Sie können eine Clusteranalyse durchführen und nach Zusammenhängen suchen. Sie untersuchten den Hepatitis-B-Impfstoff, der mit Quecksilber belastet ist und in den ersten 30 Tagen nach der Geburt verabreicht wird. Sie verglichen sie mit Kindern, die in den ersten 30 Tagen nicht geimpft wurden, die später geimpft wurden oder die gar nicht geimpft wurden. Und das ist, was sie fanden. Das relative Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, wenn man 20 Jahre lang eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht, beträgt 10. Dieses lag bei 11,35. Sie wussten, dass Thimerosal die Ursache ist.

Das ist die Geschichte, die mich auf den Plan rief, denn sie drückten auf den Panikknopf und hielten ein geheimes Treffen ab. Sie wollten es nicht auf dem CDC-Campus abhalten, weil sie dachten, es wäre anfällig für einen Antrag auf Informationsfreiheit. Also veranstalteten sie es in einem abgelegenen methodistischen Exerzitienzentrum am Ufer des Chattahoochee River in Norcross, Georgia. Sie hielten ein zweitägiges Treffen mit 52 Personen ab, darunter alle großen Impfstoffunternehmen, Aufsichtsbehörden für die Verwaltung von Impfstoffen, die FDA, das NIH, das HHS und die Leiter der führenden akademischen Impfstoffhersteller – die Leute, die klinische Versuche durchführen und Hunderte von Millionen Dollar an den medizinischen Fakultäten des Landes verdienen.

Jemand hat dieses Treffen aufgezeichnet. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, ob sie wussten, dass sie aufgezeichnet wurden, aber ich habe die Abschriften im Jahr 2005 in die Hände bekommen, und es ist entsetzlich. Es ist ein Albtraum. Jeder Ihrer Zuhörer kann auf unsere Website gehen, sich die Simpsonwood-Dokumente ansehen, diese Abschriften lesen und sich selbst ein Bild von den Geschehnissen machen.

Zu Beginn dieser 286-seitigen Abschrift finden wir das folgende Eingeständnis von Walter Orenstein, dem damaligen Direktor des Nationalen Immunisierungsprogramms der CDC:

Im letzten Sommer wurden erste Bedenken laut, dass Quecksilber als Methylquecksilber in Impfstoffen sichere Werte überschreiten könnte … Die bisherigen Analysen geben Anlass zur Besorgnis über einen möglichen Dosis-Wirkungs-Effekt von steigenden Methylquecksilberwerten in Impfstoffen und bestimmten neurologischen Diagnosen.

Der Rest der Geschichte wurde 2015 in einem Interview mit Rita Shreffler, der Leiterin der Interessenvertretung von Children’s Health Defense, ausführlich beschrieben. In diesem Interview erklärte Kennedy, wie das problematische Signal, das in dieser Datenbankanalyse gefunden wurde, absichtlich „verschwunden“ wurde, indem die Studie nicht weniger als viermal überarbeitet wurde, „unter Verwendung fragwürdiger statistischer Methoden, um das Autismus-Signal verschwinden zu lassen.“

Nach der vierten Wiederholung war das Signal, das Thimerosal mit Autismus und einem halben Dutzend anderer neurologischer Entwicklungsstörungen in Verbindung brachte, nicht mehr nachweisbar. Die CDC veröffentlichte diese Version und verkündete, Thimerosal sei untersucht und für sicher befunden worden. Als man jedoch die Rohdaten einsehen wollte, behauptete die CDC, die Daten seien „verloren gegangen“, so dass niemand in der Lage gewesen sei, die Ergebnisse zu überprüfen. Diese Behauptung blieb haften und wird seither weiter verbreitet.

Als Kelly darauf besteht, dass es viele andere Studien aus der ganzen Welt gibt, die ebenfalls Thimerosal entlastet haben, erinnert Kennedy sie daran, sich anzusehen, wer sie finanziert hat. Die meisten wurden vom Wellcome Trust, der Pharmaindustrie und den NIH finanziert.

Sie werden von Leuten finanziert, die sie finanzieren, um den Zusammenhang zu vertuschen“, sagt er, „und man kann Studien, insbesondere epidemiologische Studien, leicht so gestalten, dass die Auswirkungen auf kleine Untergruppen gefährdeter Bevölkerungsgruppen verschleiert werden. Das ist Epidemiologie 101. Jeder weiß das. Und deshalb werden diese Studien durchgeführt.

Der wahre Anthony Fauci

Das Gespräch zwischen Kelly und Kennedy dreht sich dann um das Buch „The Real Anthony Fauci“, das ein Bestseller wurde und trotz des totalen Medienblackouts 12 Mal ausverkauft war. Auf die Frage, was Kennedy glaubt, was Fauci zu seinem Handeln motiviert, antwortet er:

Ich würde Anthony Fauci als den herausragenden Architekten der Umwandlung des NIAID und seiner Mutterbehörde NIH von einer öffentlichen Gesundheitsbehörde in eine Behörde bezeichnen, die sich in erster Linie mit der Entwicklung von Medikamenten, der Arzneimittelwerbung und der Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie bei gewinnbringenden Unternehmen befasst. Rechtlich gesehen kann er [damit] Geld verdienen, und das tut er auch. Wir wissen von mindestens einem Patent, das er besitzt. Jedes Produkt, das vom NIAID entwickelt wird, und jeder, der an diesem Produkt arbeitet … kann Patentrechte auf dieses Produkt erhalten, die ihn nach den Bundesvorschriften dazu berechtigen, lebenslang 150.000 Dollar pro Jahr an Lizenzgebühren zu kassieren.

Er hat vier seiner Top-Mitarbeiter, die alle Margenrechte, Patentrechte, Lizenzrechte für den Moderna [COVID]-Impfstoff haben … es geht also um Milliarden von Dollar für die Behörde, aber auch für hochrangige Personen in der Behörde. Leute, die Tony Fauci gegenüber sehr loyal sind, können über Fauci die Rechte erhalten, lebenslange Lizenzgebühren für diese Produkte zu kassieren, und sie stellen Hunderte von Produkten her. Sie entwickeln Hunderte und Aberhunderte von Produkten, und all das sind potenzielle gewinnbringende Unternehmen für hochrangige Leute innerhalb der NIH.

Ich denke, [Faucis Motivation] ist Macht, [aber] ich weiß nicht, was ihn motiviert. Meine Aufgabe ist es, ihr Verhalten zu dokumentieren. Und wenn man sich sein Verhalten ansieht, dann tut er immer wieder Dinge, die darauf ausgerichtet sind, Gewinne für seine Partner, die Pharmaunternehmen, zu erzielen, sogar auf direkte und eindeutige Kosten der öffentlichen Gesundheit.

Über Bill Gates

Auf die Frage nach Bill Gates und seinem Einfluss auf die öffentliche Gesundheit, insbesondere in Entwicklungsländern, erzählt Kennedy die folgende Geschichte, die in seinem Buch ausführlich beschrieben wird:

Die Weltgesundheitsorganisation verabreichte mit Gates‘ Einfluss, Unterstützung und Beteiligung 1 Million Impfstoffe an kenianische Frauen, um sie ohne ihr Wissen zu sterilisieren. Es handelte sich um ein Tetanusprogramm, bei dem dem Tetanusimpfstoff – ohne dass irgendjemand davon wusste – menschliche gonadotrophe Hormone (HCG) beigemischt wurden, die in Wechselwirkung mit Tetanustoxoiden als chemische Kastrationsdroge für Frauen fungieren [können]. Ähnliche Programme gab es in Nicaragua, Mexiko und auf den Philippinen. Offensichtlich haben sie das getan. Wir haben die Ampullen aus Kenia, wir wissen also, was sie gemacht haben, und sie haben zugegeben … Wenn Sie mein Buch lesen, werden Sie [erfahren], dass die WHO seit 20 Jahren Dutzende von Millionen Dollar für die Entwicklung dieser Sterilisationsmedikamente ausgegeben hat … Sie hat Forscher dafür bezahlt, Wege zur Kastration von Frauen zu finden.

Kelly kontert: „Wir bewegen uns auf dünnem Eis, wenn wir über die absichtliche Sterilisation von Frauen in Afrika ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen sprechen“, aber Kennedy antwortet, dass die Beweise dafür „sehr gut dokumentiert sind“.

Sie haben 20 Jahre damit verbracht, die Aufnahme von HCG in Tetanusimpfstoffe zu untersuchen – als eine Möglichkeit, Frauen zu sterilisieren. Dann haben sie HCG in ein Tetanusimpfstoffprogramm aufgenommen, das sie einer Million Frauen verabreicht haben, ohne sie darüber zu informieren. Sie können alle Verbindungen herstellen, die Sie brauchen – oder auch nicht.

Ähnlichkeiten zwischen der AIDS-Epidemie und COVID

Kennedy geht auch auf Kellys Frage nach den Ähnlichkeiten zwischen Faucis Umgang mit der AIDS-Epidemie und COVID ein. In den 1980er Jahren drängte Fauci auf die Verwendung von AZT – einem extrem giftigen Medikament – als primäre Behandlung für AIDS, während er sicherere und weniger teure Behandlungen unterdrückte.

Denselben Modus Operandi verfolgte er während der COVID-Pandemie, wo er preiswerte, wiederverwendete Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin mit der Begründung verteufelte, sie würden nicht wirken, während er auf Remdesivir drängte, ein unwirksames, exorbitant teures antivirales Ebola-Medikament.

Das spricht für sich selbst“, sagt Kennedy. „AZT war furchtbar giftig. Es wurde ursprünglich vom National Cancer Institute als Chemotherapeutikum entwickelt. Es tötete alle Ratten, als man es ihnen verabreichte … Sie sind so konzipiert, dass sie menschliches Zellgewebe abtöten. Die Hoffnung ist, dass es die Tumore abtötet, bevor sie den Rest des Menschen töten. Wenn man also jemandem ein Chemotherapeutikum verabreicht, wird es nur für ein paar Wochen gegeben. Aber dieses Medikament wurde als so schrecklich giftig angesehen, dass man es auf den Müllhaufen warf und es nicht einmal patentierte.

Laut Kennedy war die AIDS-Epidemie der Zeitpunkt, an dem Fauci das NIAID von einer öffentlichen Gesundheitsbehörde in einen Partner der Pharmaindustrie verwandelte. Fauci ging eine Partnerschaft mit GlaxoSmithKline ein, um ein AIDS-Medikament zu entwickeln, und setzte Loyalisten in die Ausschüsse ein, die neue oder experimentelle Medikamente genehmigten. Sie hielten dann die Konkurrenz in Schach, während sie Faucis Wunschmedikament im Eiltempo durchsetzten.

Als AZT anfing, jeden in der Behandlungsgruppe zu töten, hielt Fauci die Studie am Laufen, indem er den Teilnehmern Bluttransfusionen gab, um sie länger am Leben zu erhalten. „Der einzige Grund, warum diese Menschen eine sechswöchige Medikamentenstudie überlebten, war, dass sie diese Transfusionen bekamen“, sagt Kennedy. Nach Abschluss der Studie wurde AZT trotz eindeutiger Sicherheitssignale zugelassen. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts starben etwa 330 000 AIDS-Patienten an AZT.

Die öffentliche Gesundheit neu erfinden

In seinem Buch beschreibt Kennedy, wie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die meisten Epidemien und Infektionskrankheiten dank Verbesserungen bei der Ernährung, der Abwasserentsorgung, sauberem Wasser, Kühlung, Straßensystemen und geringerer Überbevölkerung mehr oder weniger ausgerottet wurden.

Im Jahr 2000 untersuchte das CDC zusammen mit Johns Hopkins diese Entwicklung und kam zu dem Schluss, dass der Rückgang der Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten um 80 % nicht auf Impfstoffe, sondern auf andere gesellschaftliche Verbesserungen zurückzuführen war. Tatsächlich hatten Impfstoffe praktisch keine Rolle gespielt. Die Menschen wurden zwar immer noch krank, aber sie starben nicht mehr an Krankheiten wie Masern.

Infolgedessen verloren die CDC und das NIAID an Bedeutung. Der Haushaltsdirektor der Reagan-Regierung, David Stockman, schlug 1982 vor, die CDC abzuschaffen. In seinem Buch stellt Kennedy Memos der Behörde vor, in denen er erörtert, wie man die Aufmerksamkeit wieder auf Infektionskrankheiten lenken kann, um sie wieder relevant zu machen.

Was ich zeige, ist, dass es eine Reihe von gefälschten Pandemien gab, die 1976, gleich nachdem Tony zum NIAID kam, durchgeführt wurden. Es gab eine Vogelgrippe-Epidemie, die 2005 vorgetäuscht wurde … und es gab eine vorgetäuschte Schweinegrippe-Epidemie im Jahr 2009. Jedes Mal wurden die Impfstoffhersteller von der Haftung befreit, und sie verkauften unnötige Impfstoffe im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar. Viele von ihnen verursachten schwerwiegende Folgen. Die Zika-Pandemie war eine vorgetäuschte Pandemie. Tony Fauci behauptete, dass Zika Mikrozephalie, also einen kleineren Kopf, verursachen könnte. Er löste im ganzen Land Panik aus. Die Menschen waren verängstigt. Sie rieten den Frauen, nicht schwanger zu werden.

Jemand aus seiner Behörde hat tatsächlich eine März-Wahnsinns-Tabelle mit all den falschen Pandemien erstellt, die er im Laufe der Jahre heraufbeschworen hat, und der Triumph ist COVID auf dieser [Tabelle]. Ich habe sie in meinem Buch nachgedruckt, und seine [Faucis] Unterschrift steht unten auf der Seite. Es ist also etwas, das sie immer und immer wieder getan haben.

Zur Klarstellung: Kennedy behauptet nicht, dass COVID-19 eine gefälschte Pandemie war. „Überall auf der Welt starben Menschen an COVID 19. Es war eine echte Pandemie“, sagt er. Er will damit sagen, dass sie dem gleichen Zweck diente wie vorgetäuschte Pandemien, die keine wirkliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellten.

Ich möchte hinzufügen, dass die COVID-Pandemie extrem übertrieben war, d. h. es gab zwar „echte“ Ausbrüche von Infektionen, aber die Panik, die sie auslöste, wurde absichtlich erzeugt. Und warum?

Laut Kennedy besteht der Grund für die Erzeugung von Angst vor Infektionskrankheiten darin, dass die CDC und das NIAID relevant bleiben und die pharmazeutischen Profitcenter am Laufen halten können, obwohl die Sterblichkeitsrate bei Infektionskrankheiten nicht mehr auf der Landkarte verzeichnet ist.

Faucis Arbeit zur ‚Bioabwehr‘

Kelly und Kennedy erörtern auch, wie Fauci und andere führende Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens die Öffentlichkeit über die Ursprünge der COVID-Pandemie getäuscht haben. Kennedy berichtet, wie Dr. Ralph Baric Probleme mit Krankheitserregern hatte, die aus seinem Labor an der UNC Chapel Hill entwichen, wie die U.S. Agency for International Development (USAID) in Wirklichkeit eine Fassade für die CIA ist und wie es Fauci gelang, sich eine 68%ige Gehaltserhöhung zu sichern, indem er „biodefense“ zu seiner Arbeitsbelastung hinzufügte.

Ich habe ein weiteres Buch mit dem Titel ‚Wuhan Cover-Up‘ herausgebracht, in dem gezeigt wird, dass Dr. Fauci zusammen mit anderen Leuten der DTRA, einer Agentur zur Reduzierung von Bedrohungen im Verteidigungsbereich, und der CIA … Hunderte von Millionen Dollar in das Unternehmen pumpte, um pandemische Superbakterien zu entwickeln, die Pandemien auslösen könnten. Und sie hielten sie in Gebieten, von denen sie alle wussten, dass sie mit Sicherheit entkommen würden … Sein größter Geldgeber, Ralph Baric, hatte acht oder 10 Ausbrüche, und Fauci gab ihm 147 separate Zuschüsse in Höhe von zehn Millionen, hunderten von Millionen Dollar …

Nixon hatte ’72 die Konvention über biologische Waffen unterzeichnet, die den Umgang mit, die Lagerung oder die Entwicklung von biologischen Waffen jeglicher Art illegal machte, aber es gab ein Schlupfloch darin. Das Schlupfloch besagte, wenn es sich um Forschung mit doppeltem Verwendungszweck handelt, kann man das tun. Ein Großteil der Forschung zur Entwicklung von Biowaffen ist identisch mit der Forschung zur Entwicklung eines Impfstoffs, oder kann es sein. Das Pentagon wollte also mit dieser Art von Forschung beginnen, aber es war besorgt, dass die Öffentlichkeit nicht glauben würde, dass das Pentagon all diese Biowaffenforschung betreibt, um Impfstoffe zu entwickeln. Das erschien einfach nicht plausibel.

Also hat man Tony Fauci damit beauftragt und ihm eine 68%ige Gehaltserhöhung gegeben, was einer der Gründe dafür ist, dass er heute der bestbezahlte Mann in der Geschichte der Bundesregierung ist. Er verdient 430.400 Dollar im Jahr, während der Präsident nur 400.000 Dollar erhält. Und ein großer Teil davon ist Geld, das aus seiner militärischen Waffenfunktion stammt … Sie gaben ihm 1,7 Milliarden Dollar, um mit der Entwicklung von Biowaffen zu beginnen, die jetzt bei 2,2 Milliarden Dollar pro Jahr liegt. Diese Mittel verteilt er dann an verschiedene Labors im ganzen Land. Im Jahr 2014 entwichen drei Bazillen aus US-Labors … darunter Pocken, und 300 führende Biowaffenexperten … unterzeichneten eine Petition, in der sie Obama aufforderten, Tony Faucis Experimente einzustellen, weil sie befürchteten, dass er eine Pandemie auslösen würde.

Die Obama-Regierung erließ die Unterlassungsanordnung an Tony Fauci. Er widersetzte sich der Anordnung und setzte die Experimente in den Labors von Ralph Baric fort. Das waren die schlimmsten Experimente, denn er entwickelte diese „gain-of-function“-Bugs auf eine Art und Weise, die noch nie jemand zuvor erdacht hatte. Aber er verlegte einen Großteil seiner Operationen nach Wuhan, wo sie außer Sichtweite des Weißen Hauses waren, und er wusch das Geld durch diesen Zoologen namens Peter Daszak, die EcoHealth Alliance.

Laut Kennedy finanzierte Fauci auch Baric, um eine Technik zu entwickeln, mit der man die von ihm vorgenommene Gentechnik verbergen kann. Normalerweise gibt es verräterische Anzeichen dafür, dass ein Krankheitserreger in einem Labor erzeugt wurde. Baric hat eine Methode entwickelt, um diese Spuren der Manipulation zu verbergen. Angeblich wird dies alles in Kennedys nächstem Buch erklärt werden.

Wie Kennedy feststellte, ist dies das genaue Gegenteil von dem, was man tun würde, wenn man für die öffentliche Gesundheit forschen würde. Es gibt nur einen Zweck für eine solche Technik, und der ist schändlich.

Wie können wir das Problem lösen?

Die offensichtliche Frage lautet: Wie können wir dieses Chaos beheben? Wie Kennedy feststellte, brauchen wir wirklich unabhängige Aufsichtsbehörden, und das kann Umstrukturierungen und gesetzgeberische Bemühungen erfordern. „Wir brauchen Aufsichtsbehörden, die kein Geld von der Pharmaindustrie erhalten“, sagt Kennedy, „[Aufsichtsbehörden], die nicht nach den Wünschen der Pharmaindustrie handeln, sondern sich wirklich für die öffentliche Gesundheit einsetzen … unter Verwendung echter Wissenschaft.“

