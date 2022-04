Dr. Robert Malone: Vive La France! Neuigkeiten vom internationalen COVID-Gipfel

Jill und ich sind heute hier auf dem internationalen Covid-Gipfel in Frankreich. Die Konferenz wurde aufgeteilt zwischen Marseille, Frankreich – wo der französische Teil der Konferenz am 30. und 31. März stattfand – und Massy, Frankreich (in den Vororten von Paris) – für den letzten Teil der Konferenz, der heute mit einer öffentlichen Konferenz/Kundgebung in einem Park endete, die live gestreamt werden wird.

Das Leben in Frankreich wird immer einfacher; das Land hat sich seit dem 14. März deutlich geöffnet. Masken sind nicht mehr nötig, Impfpässe und/oder Covid-Tests sind nicht mehr erforderlich, um in Geschäfte zu gelangen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Flugzeugen, besteht weiterhin Maskenpflicht, und zwar chirurgische Masken – keine Stoffmasken.

Die COVID-Gipfelkonferenz läuft gut. Gestern gab es so viele hervorragende Präsentationen. Die meisten Präsentationen enthielten aussagekräftige Daten, Statistiken und Erkenntnisse. Ich hatte gestern die große Ehre, als Zeremonienmeister aufzutreten, und werde dies auch heute wieder tun.

Die gesamte Konferenz ist aufgezeichnet und kann angesehen werden. Ich empfehle dringend, sich die Vorträge von Dr. Paul Marik, Dr. Pierre Kory, Dr. Ryan Cole, Dr. George Fareed und Pr Alexandra Henrion Caude anzusehen.

Konferenzen sind Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Wissenschaftler und Mediziner stellen ihre Daten, Statistiken und Schlussfolgerungen vor. Andere prüfen sie. Dies regt andere dazu an, Daten zu präsentieren, die für oder gegen das zuvor Präsentierte sprechen. Aus diesem Grund ist die Zensur, die derzeit in wissenschaftlichen Zeitschriften stattfindet, so bedauerlich.

Es ist auch falsch, dass die Regierung über die Mainstream-Medien Gewinner und Verlierer auswählt, wenn es darum geht, welche Wissenschaft als wertvoll erachtet wird oder überhaupt präsentiert werden darf. Die Medien präsentieren heute Daten und gesundheitspolitische Maßnahmen, die von unserer Regierung als vollendete Tatsachen anerkannt werden. Wissenschaftliche Diskussionen oder Dissens sind nicht erlaubt. So funktioniert gute Wissenschaft nicht. Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen. So funktioniert der wissenschaftliche Prozess nicht. So funktioniert der „Totalitarismus“. Dr. Pierre Kory hat dieses Thema in seinem gestrigen Vortrag sehr gut dargestellt.

Ich hatte gestern die Ehre, die nachstehende Erklärung zu lesen, die von den Organisatoren der Konferenz verfasst wurde. Ich denke, es lohnt sich, diese Erklärung auf sich wirken zu lassen – denn sie ist eine gute Erinnerung daran, worum es bei der Freiheit geht und was wir zu verlieren drohen.

Wir, die Völker der Welt, erklären, dass wir die Macht und die Verpflichtung haben, Tyrannei abzulehnen, und die Pflicht, die Rechte, die uns von unseren Vorgängern gewährt wurden, mit Nachdruck zu schützen. Wir, die Völker der Welt, fordern die sofortige Beendigung aller unterdrückerischen, ausgrenzenden, dystopischen, tyrannischen und spaltenden Mandate, die weltweit unter der Prämisse einer erklärten Pandemie auferlegt wurden.

Wir, die Menschen der Welt, fordern, dass die Regierungen den medizinischen und wissenschaftlichen Fachleuten alle Befugnisse zurückgeben, damit sie die Patienten auf der Grundlage von Wissenschaft, Wissen und Erfahrung behandeln können und nicht auf der Grundlage auferlegter Mandate. Wir, die Völker der Welt, fordern, dass die Arzt-Patienten-Beziehung wiederhergestellt wird, indem allen medizinischen Fachkräften erlaubt wird, ohne Angst vor Strafe zu praktizieren.

Wir, die Völker der Welt, fordern die Freiheit, unsere eigenen medizinischen Behandlungen auf der Grundlage unzensierter und transparenter wissenschaftlicher Daten und Forschungen zu wählen, die frei von Zwang, Bestrafung oder Bedrohung sind. Wir, die Menschen der Welt, fordern das Recht, medizinische Behandlungen aus gesundheitlichen, gewissenhaften oder religiösen Gründen abzulehnen, und verlangen, dass unsere verletzten Rechte auf körperliche Autonomie unverzüglich zurückgegeben werden.

Wir, die Völker der Welt, fordern, dass alle Arbeitsverhältnisse, die wegen der Verweigerung der Einnahme eines experimentellen Medikaments gekündigt wurden, unverzüglich wiederhergestellt werden. Wir, die Völker der Welt, fordern die sofortige Beendigung von Anordnungen und Zwang, die Kindern medizinische Eingriffe ohne die ausdrückliche Zustimmung der Eltern aufzwingen.

Wir, die Völker der Welt, fordern die sofortige Freigabe der medizinischen und wissenschaftlichen Daten und Statistiken zu allen Impfstoffen und Medikamenten, die während dieser erklärten Pandemie verordnet wurden. Wir, die Völker der Welt, setzen Artikel 6, Abschnitt 3 des Nürnberger Kodex durch, der besagt, dass: In keinem Fall sollte eine kollektive Gemeinschaftsvereinbarung oder die Zustimmung eines Gemeinschaftsführers oder einer anderen Autorität die informierte Zustimmung des Einzelnen ersetzen.

Wir, die Völker der Welt, fordern, dass die Hersteller von Medikamenten zur Verantwortung gezogen werden und dass sie für alle Todesfälle und Verletzungen, die durch die Medikamente verursacht werden, zur Rechenschaft gezogen werden. Wir, die Völker der Welt, fordern eine gründliche Untersuchung aller Korruptionsfälle und Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dieser erklärten Pandemie und fordern, dass jeder Schuldige für jeden Tod und/oder jede Verletzung, die durch die Verordnungen oder den Zwang verursacht wurden, einschließlich aller Selbstmorde, bestraft und verurteilt wird.

Wir, die Menschen der Welt, erklären, dass es unser unveräußerliches Recht und unsere Pflicht ist, unverzüglich die Rückgabe unserer Freiheiten, der Wahrheit, der Freiheiten und unseres Rechts auf das Streben nach Glück zu fordern. Es ist unsere Pflicht und unser Recht, unsere Welt wiederherzustellen, indem wir den zerstörerischen Führern die Macht entziehen und sie wieder in die Hände des Volkes legen. Wir sind dazu aufgerufen, für unsere Freiheiten zu kämpfen, um zu verhindern, dass unsere Welt von selbstsüchtigen und korrupten Händen überrollt wird. Dank derer, die vor uns waren, wurden wir frei geboren, und es ist unsere Pflicht, unsere Kinder zu schützen und ihnen eine Welt zu hinterlassen, in der ihre Freiheiten und Rechte intakt sind.

Alle Rechte, die wir aufgeben, werden für immer verloren sein. Das können wir nicht zulassen. Lasst dies unser Vermächtnis sein. Gemeinsam werden wir siegen.

Die Internationale Covid-Konferenz hat eine Webseite mit der Erklärung eingerichtet und bittet um Unterschriften für ihre Unterstützung. Dies ist ein kleiner Beitrag zur Unterstützung dieses Vorhabens und all der Freiwilligen, die diese Konferenz möglich gemacht haben.

Meine besondere Anerkennung gilt Lilly, die sich unermüdlich für diese Konferenz, die Erklärung und die Organisation eingesetzt hat. Nach all ihrer harten Arbeit durfte sie nicht in ein Flugzeug steigen und konnte daher nicht teilnehmen. Ihre Regierung, die kanadische Regierung, weigert sich, sie aus Kanada ausreisen zu lassen, weil sie nicht geimpft worden ist. Stellen Sie sich das vor. Sie darf nicht mehr durch Kanada oder ins Ausland reisen. Sie ist buchstäblich eine Gefangene in ihrem eigenen Land. Die Kanadier wurden ihrer Grundfreiheiten beraubt, und es gibt nur wenige in diesem Land, die sich gegen diese extremen Maßnahmen wehren. Es ist unfassbar.

Schließlich ist alles gut, obwohl es ziemlich hektisch war und auch in nächster Zeit nicht enden wird. Unser Zeitplan scheint manchmal fast unglaublich zu sein. In dieser Woche ging es zum Beispiel von Virginia am 29. März nach Paris, von dort nach Marseille, von dort nach Paris und am 4. April zurück nach Virginia, und am 5. April nach Miami, von dort nach Virginia, nach Houston, nach Los Angeles und am 11. April zurück nach Virginia. Dann geht es am 15. April mit Nashville weiter. Das wird ein bisschen anstrengend! Zum Glück reist Jill mit mir und wir haben einige hervorragende Leute, die uns unterstützen. Der Vorteil ist, dass wir an einigen erstaunlichen Orten waren und die wunderbarsten, intelligentesten, spirituellsten und engagiertesten Menschen getroffen haben, die sich diesem Widerstand angeschlossen haben. Wir alle kämpfen für unsere Rechte als menschliche Wesen. Das ist eine wichtige Arbeit.

Zum Schluss möchte ich noch von unserem wunderbaren Abenteuer gestern Abend berichten. Unser guter Freund und Mitorganisator Robbie begleitete uns zu einer Dinner-Kreuzfahrt mit den Bateaux Mouches auf der Seine, für die Lilly bezahlt hatte. Das Boot, das Essen, die Aussicht, die Freunde – es war ein magischer Abend. Wenn Sie einmal nach Paris kommen wollen, sollten Sie das unbedingt auf Ihre Liste setzen. Diese dreistündige Kreuzfahrt beinhaltet ein wunderbares Abendessen und ein Restaurant. Es ist wirklich eine großartige Möglichkeit, Paris zu sehen.