Basierend auf das Erlebte in Kanada: Wie man sich auf den amerikanischen Freiheitskonvoi vorbereitet

Wie wir immer wieder gesehen haben, wiederholt sich die Geschichte. Wenn man diese Muster versteht, kann man die Zukunft vorhersagen und sich entsprechend vorbereiten. Und basierend auf dem, was gerade in Kanada passiert, müssen wir uns auf den amerikanischen Freiheitskonvoi vorbereiten, weil der Fallout fast garantiert ist.

Hier ist ein Beispiel dafür, was ich mit Vorhersagbarkeit meine. Damals, als der COVID-Ausbruch gerade begann, Fuß zu fassen, gab es Muster, die in anderen Ländern, die uns bei den Infektionen voraus waren, nachgewiesen wurden, insbesondere in China und Italien. Anhand der Muster, die sich in anderen Ländern abzeichneten, war es nicht schwer zu erraten, wie die Dinge hier verlaufen würden.

Eine Vorhersage auf der Grundlage von Mustern ist nicht wie eine Vorhersage mit Hilfe einer Kristallkugel. Sie halten sich einfach an Ockhams Rasiermesser – das Wahrscheinlichste ist wahrscheinlich die Antwort und nicht irgendeine exotische Abweichung von der Norm.

Was wir aus dem kanadischen Freiheitskonvoi lernen können

Der Freiheitskonvoi ist eine epische Rebellion, die in Kanada stattfindet, einem Land, in dem die meisten Menschen sanftmütig sind und lieber eine Zigarette rauchen und einen doppelten Tim Horton’s trinken, als über Politik zu diskutieren. Es ist sicherlich keine Brutstätte für gewalttätige Proteste wie in den Vereinigten Staaten.

Der Konvoi verlief größtenteils friedlich, zumindest von Seiten der Demonstranten, aber unnachgiebig. Diese LKW-Fahrer bleiben standhaft, während die Tyrannei gegen sie von Tag zu Tag wächst.

Denken Sie daran, dass sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten das Protestieren ein geschütztes Recht eines jeden Bürgers ist. Sowohl die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten als auch die US-Verfassung erlauben die friedliche Versammlung und die Redefreiheit. Gegen diese friedlichen Demonstranten vorzugehen, ist ein Verstoß gegen die Gründungsdokumente ihres Landes.

So geht Kanada mit dieser Situation um.

Der kanadische Premierminister, Justin Trudeau, ist meiner Meinung nach ein schwacher Führer. (Kommt Ihnen das bekannt vor?) Als der Konvoi am Kapitol ankam, war Trudeau nirgends zu finden. Seitdem hat er einige Dinge angeordnet, um zu versuchen, den Konvoi zum Gehen zu bewegen.

Er ließ Polizeibeamte ihr Benzin und ihre Lebensmittel stehlen. Er ließ ihre Küche demontieren.

Er hat Propaganda gemacht und sie als „Hakenkreuzschwinger“ dargestellt, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Die Medienberichterstattung innerhalb Kanadas war begrenzt und parteiisch, aber andere Länder haben ausführlich darüber berichtet und den Truckern für ihr professionelles Verhalten applaudiert.

GoFundMe hat ihre Spenden beschlagnahmt.

Und dann wurde er böse. Er berief sich auf das Notstandsgesetz, das reine Tyrannei und de facto Kriegsrecht ist und ihm die Macht verleiht, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, die gegen die Charta der Rechte und Freiheiten verstoßen. Es ist im Grunde ein Kriegszustand gegen diejenigen, die es wagen, seine Mandate infrage zu stellen.

Er friert die Firmenkonten der Teilnehmer ein. Er hebt die Kfz-Versicherung der Teilnehmer auf, sodass sie nicht mehr fahren dürfen.

Er schickte schwer bewaffnete Kräfte, um die Teilnehmer auf der Ambassador Bridge zu verhaften und ihre Fahrzeuge abzuschleppen.

Aber es sind nicht nur die Trucker, gegen die er vorgeht. Gewöhnliche Menschen, die die Bewegung unterstützen, werden finanziell ins Visier genommen und als Terroristen abgestempelt.

Jedem, der dem Konvoi irgendeine Art von Spende zukommen lässt, können die Bankkonten gesperrt werden. Sie werden als „Terroristen“ betrachtet.

Spender wurden mit ihren Namen öffentlich gemacht.

Anfang dieser Woche sprachen die Kanadier davon, ihr Geld von den Banken abzuziehen, und auf mysteriöse Weise wurden die Websites der Banken geschlossen.

Dies ist eine Reaktion auf einen wirklich friedlichen Protest. Stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn die Kanadier den Einsatz erhöhen.

Wie können wir diese Informationen nutzen, um uns auf den amerikanischen Freiheitskonvoi vorzubereiten?

Derzeit werden überall auf der Welt Freedom Convoys organisiert, auch in den Vereinigten Staaten. Es ist also wichtig, zu beobachten, was in Kanada gerade passiert, und sich entsprechend vorzubereiten. Wir können vorhersagen, wie die Reaktionen hier ausfallen könnten, wenn wir uns an den Ereignissen dort orientieren. Wir können sicher sein, dass Präsident Biden sich Notizen zu Trudeaus Handlungen macht (wenn auch mit Buntstiften) und erwägt, dieselben Maßnahmen auch hier zu ergreifen, vielleicht sogar präventiv.

Dies sind meine Vorschläge. Viele von ihnen sind relevant, ob Sie nun für oder gegen den Freiheitskonvoi sind. Wir alle werden die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Bereiten Sie sich auf größere Probleme in der Versorgungskette vor. Decken Sie sich einen Monat im Voraus mit Medikamenten, Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Dingen ein. Wenn Sie glauben, dass die Regale jetzt leer sind, warten Sie nur, bis die Lastwagen nicht mehr fahren. Tipps zum Aufbau Ihrer Lebensmittelvorräte finden Sie in unserem kostenlosen Quickstart-Leitfaden. Heben Sie etwas Bargeld von der Bank ab. Statt darauf zu warten, dass alle einen Banküberfall ankündigen, sollten Sie proaktiv handeln und so viel Bargeld wie möglich auf die Seite legen.

Rechnen Sie damit, dass sich die Regeln ändern werden. In Kanada änderte sich die Lage rasch, und ein selten geltendes Gesetz wurde wieder eingeführt, um eine verfassungswidrige Bestrafung derjenigen zu ermöglichen, die sich gegen die Regierung stellen. Wir könnten das Kriegsrecht, die Aussetzung des Posse-Comitatus-Gesetzes, verfassungswidrige Durchführungsverordnungen, die die Beschlagnahmung von Vermögenswerten erlauben, und andere Strafen erleben, um Andersdenkende auszuschalten. Dies ist kein Fall von „wenn du nichts Falsches tust, brauchst du dir keine Sorgen zu machen“. Diese Art von Maßnahmen wird alle Amerikaner betreffen.

Wenn Sie vorhaben, an dem Konvoi teilzunehmen, schützen Sie Ihre Vorräte. Bewahren Sie zusätzliche Lebensmittel und Benzin auf und denken Sie an einen verschließbaren Tankdeckel. Sie wollen nicht in einem Kampf mit der Polizei enden, also stellen Sie sicher, dass Ihre Vorräte nicht leicht zugänglich sind und einfach beschlagnahmt werden können.

Entscheiden Sie, wo Sie stehen. Wenn Sie noch unentschlossen sind, müssen Sie sich entscheiden, wo Ihre Loyalität liegt. Ich empfehle, diese Information möglichst für sich zu behalten, denn die Gemüter sind in den USA schon aufgeheizt genug. Gleichzeitig sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie, wenn Sie spenden, unterstützen oder mitmachen, höchstwahrscheinlich „geoutet“ werden, also gehen Sie sicher.

Seien Sie auf die Konsequenzen Ihres Handelns vorbereitet. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie tun wollen. Beachten Sie jedoch, dass die Demonstranten vom 6. Januar auf eine ganz andere Art und Weise strafrechtlich verfolgt und aufgespürt wurden als die Demonstranten in Portland und Seattle. Wenn Sie sich zur Teilnahme veranlasst fühlen, möchte ich Sie keineswegs davon abhalten, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie mit unangenehmen Konsequenzen rechnen müssen, und nur Sie können entscheiden, ob Sie dazu bereit sind. Wenn Sie sich gegen die derzeitige Regierung stellen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie als Terrorist betrachtet werden.

Wird ein amerikanischer Freiheitskonvoi erfolgreich sein?

In den Vereinigten Staaten werden derzeit mehrere Freiheitskonvois organisiert. Die Vorbereitungen für die unerwünschte Abfahrt der Lastwagen sind im Gange.

Am Freitag sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dass das Ministerium für Innere Sicherheit die Möglichkeit eines Konvois in Richtung Washington aktiv beobachtet. Psaki sagte:

Es werden alle notwendigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass der Konvoi nicht den rechtmäßigen Handel und Transport stört oder die Arbeit der Bundesregierung und der Strafverfolgungsbehörden behindert.

Die Konvois sollen Washington DC um den 6. März erreichen. Sie können sicher sein, dass unsere Regierung alles tun wird, um dies zu verhindern.

Der März scheint ein interessanter Monat zu werden.