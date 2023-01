Unter deutscher Führung: Der Bayerische Rundfunk meldete am 25. Januar 2023, dass der ukrainischen Regierung in Kiew 88 Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung gestellt werden sollen. Bei der Zahl horchen nicht nur echte Antifaschisten auf: Denn die 88 ist ein bekannter Nazicode für „Heil Hitler“ und dies ist gewissermaßen „allgemein bekannt“. Wer es nicht glaubt, möge es nachschlagen.

Die beiden Achter stehen bei dem Code für den achten Buchstaben des Alphabets, das „H“. 88 soll also „HH“ bedeuten und das wiederum ist eben die Abkürzung für „Heil Hitler“. In der Ukraine ist solche Zahlenmystik heutzutage außerordentlich beliebt, wie beispielsweise der britische Guardian am Beispiel der Zahl 1488 – 14 ist ein weiter Code – bei der ukrainischen Kämpferin „Anaconda“ zeigt („Anaconda alongside a van displaying the neo-Nazi symbol 1488. The volunteer brigade is known for its far-right links.“).