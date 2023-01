Pfizer antwortet auf das „Bomben“-Video von Project Veritas, das die Äußerungen eines Geschäftsführers über „mutierende“ Viren zeigt

Pfizer reagiert auf ein Undercover-Video von Project Veritas, in dem ein leitender Angestellter aus Forschung und Entwicklung namens Jordon Trishton Walker offenbar damit prahlt, dass das Unternehmen über die absichtliche Mutation von Viren diskutiert, um zukünftige Impfstoffe zu verkaufen.

Das Undercover-Video wurde kurz nach der Wiederaufnahme von Project Veritas auf der Social-Media-Plattform Twitter über 20 Millionen Mal aufgerufen.

Pfizer hat sich in einer Erklärung auf der offiziellen Website des Unternehmens zu dem Video geäußert (besonders wichtige Passagen wurden von der Redaktion fett gedruckt):

Kürzlich wurden Anschuldigungen im Zusammenhang mit Funktionsgewinnen und gezielter Evolutionsforschung bei Pfizer erhoben, und das Unternehmen möchte die Sache richtigstellen.

Bei der laufenden Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech hat Pfizer keine Forschung zum Funktionsgewinn oder zur gerichteten Evolution durchgeführt. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern haben wir Forschungsarbeiten durchgeführt, bei denen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus zur Expression des Spike-Proteins von neuen bedenklichen Varianten verwendet wurde. Diese Arbeiten werden durchgeführt, sobald eine neue bedenkliche Variante von den Gesundheitsbehörden identifiziert wurde. Auf diese Weise können wir die Fähigkeit eines bestehenden Impfstoffs, Antikörper zu induzieren, die eine neu identifizierte bedenkliche Variante neutralisieren, rasch bewerten. Wir stellen diese Daten dann in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review zur Verfügung und verwenden sie als einen der Schritte, um festzustellen, ob eine Aktualisierung des Impfstoffs erforderlich ist.

Pfizer geht dann dazu über, sein Covid-Behandlungsmittel Paxlovid zu bewerben.

Um die US-amerikanischen und weltweiten Zulassungsanforderungen für unsere orale Behandlung PAXLOVID™ zu erfüllen, führt Pfizer außerdem In-vitro-Arbeiten (z. B. in einer Laborkulturschale) durch, um potenzielle Resistenzmutationen gegen Nirmatrelvir, einen der beiden Bestandteile von PAXLOVID, zu identifizieren. Bei einem sich natürlich entwickelnden Virus ist es wichtig, die Aktivität eines Virostatikums routinemäßig zu bewerten. Die meisten dieser Arbeiten werden mithilfe von Computersimulationen oder Mutationen der Hauptprotease – einem nicht infektiösen Teil des Virus – durchgeführt. In einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen ein vollständiges Virus keine bekannten Funktionsgewinn-Mutationen enthält, kann ein solches Virus so manipuliert werden, dass eine Bewertung der antiviralen Aktivität in Zellen möglich ist. Ferner werden in unserem sicheren Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL3) In-vitro-Resistenzselektionsversuche an Zellen durchgeführt, die mit SARS-CoV-2 und Nirmatrelvir inkubiert wurden, um zu prüfen, ob die Hauptprotease mutieren kann, um resistente Virusstämme zu erzeugen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Studien von den US-amerikanischen und weltweiten Aufsichtsbehörden für alle antiviralen Produkte vorgeschrieben sind und von vielen Unternehmen und akademischen Einrichtungen in den USA und auf der ganzen Welt durchgeführt werden.

Faktenbasierte Informationen, die auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage beruhen, sind für die Überwindung der COVID-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung, und Pfizer setzt sich weiterhin für Transparenz ein und trägt dazu bei, die verheerende Belastung durch diese Krankheit zu lindern.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese sorgfältig formulierte Erklärung nicht bestreitet, dass Jordon Triston Walker für Pfizer arbeitet. Auch wird nicht geleugnet, dass er der Direktor für wissenschaftliche und operative Initiativen ist, was in direktem Zusammenhang mit den im Video gemachten Aussagen steht. Sie geht nicht direkt auf den Inhalt des Videos ein.

Sie bestreitet nicht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von Pfizer die absichtliche Mutation von Viren erörtert haben, um künftige Impfstoffe zu verkaufen. Sie schließt nicht aus, dass Unterauftragnehmer von Pfizer experimentiert haben, um eine solche Möglichkeit zu erforschen.

Der Pfizer-Direktor für Forschung und Entwicklung, strategische Operationen und mRNA Scientific Planner sagt in dem Video: „Eines der Dinge, die wir erforschen, ist, warum mutieren wir es [COVID] nicht einfach selbst, sodass wir präventiv neue Impfstoffe entwickeln können, richtig? Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass – wie Sie sich vorstellen können – niemand ein Pharmaunternehmen haben will, das die verdammten Viren mutiert.“

Die Erklärung von Pfizer geht auch nicht direkt auf Project Veritas ein. Auch wird nicht mit einer Klage gedroht, was zu einer Offenlegung führen könnte.

Das Video von Project Veritas führte zu einer hässlichen Konfrontation zwischen Jordon Triston Walker und den Mitarbeitern des Videos sowie James O’Keefe selbst, nachdem er damit konfrontiert wurde.

Walker behauptet in dem Video, dass er lediglich versucht habe, eine Verabredung zu beeindrucken. Er ging jedoch nicht näher darauf ein, wie die Prahlerei über die Bewaffnung von Viren zum Verkauf von Impfstoffen einen positiven Eindruck hinterlassen würde.

YouTube, das zu Google gehört, hat das Video auf seiner Plattform gesperrt und Project Veritas für das Hochladen des Videos einen „Strike“ erteilt.

Pfizer wurde von US-Senatoren aufgefordert, sich zu den weitreichenden Folgen der Behauptungen des Leiters von Forschung und Entwicklung zu äußern.

Am Donnerstag forderte Senator Ron Johnson (R-WI) den Kongress auf, sowohl die Bundesgesundheitsbehörden als auch Big Pharma zu untersuchen.

„Die Bundesgesundheitsbehörden wurden von Big Pharma vereinnahmt und haben ihre Pflichten während der Pandemie grob vernachlässigt“, sagte Ron Johnson.

„Es ist an der Zeit, dass der Kongress die Impfstoffhersteller und das gesamte Zulassungsverfahren für COVID-Impfstoffe gründlich untersucht“, sagte er.

Senator Johnson ist seit Langem ein Gegner von Covid-Impfvorschriften und ein Verfechter der persönlichen Wahl bei allen Entscheidungen im Gesundheitswesen.

Johnson schloss sich am Donnerstag seinem Senatskollegen Marco Rubio (R-FL) an und forderte Antworten auf das Video.

Ich schreibe als Antwort auf die beunruhigenden Berichte über die Absicht von Pfizer, das SARS-CoV-2 (COVID)-Virus durch Funktionserweiterung oder „gezielte Evolution“ zu mutieren, wie es der Pfizer-Direktor für Forschung und Entwicklung, Jordan Walker, beschreibt“, schrieb Rubios Büro. „Wie sich immer wieder gezeigt hat, sind Versuche, ein Virus zu mutieren, insbesondere ein so starkes wie COVID, gefährlich. Wenn die Behauptungen, die in dem Video beschrieben werden, wahr sind, hat Pfizer sein Profitstreben über die Sorge um die nationale und globale Gesundheit gestellt und muss sich selbst zur Rechenschaft ziehen.“

Rubio stellte dann eine Reihe von Fragen, darunter:

Welche Anstrengungen unternimmt oder plant Pfizer derzeit, um das SARS-CoV-2-Virus zu mutieren? Beabsichtigt Pfizer, die Mutation des SARS-CoV-2-Virus durch Gain-of-Function- oder gezielte Evolutionsforschung fortzusetzen, um neue Impfstoffe zu entwickeln, bevor die Variante in der breiten Bevölkerung vorhanden ist? Hat Pfizer mit Bundesbeamten über ihre Pläne zur Überwachung dieser Forschung gesprochen? Bitte geben Sie die Namen und Behörden dieser Personen an Welche Schritte hat Pfizer unternommen, um sicherzustellen, dass das mutierte Virus nicht aus dem Labor austritt und die breite Bevölkerung infiziert? Hat Pfizer mit anderen biopharmazeutischen Unternehmen Kontakt aufgenommen, um an diesem Forschungsprojekt mitzuarbeiten? Bitte nennen Sie die Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt standen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass künftige Forschungen zur Mutation des SARS-CoV-2-Impfstoffs gestoppt werden, da es deutliche Hinweise darauf gibt, dass ähnliche gefährliche Forschungen am Wuhan Institute of Virology sehr wahrscheinlich zum ersten Auftreten und zur weltweiten Verbreitung des Virus geführt haben?

Lassen Sie mich den Pfizergate-Skandal ins rechte Licht rücken: Das Video zeigt eine hochrangige Führungskraft, die die Pläne des Unternehmens zur Herstellung von Biowaffen erörtert, um der Öffentlichkeit die Gegenmittel zu verkaufen. Das wäre nicht weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wir benötigen dringend ein Nürnberg 2.0, um die Rolle von Big Pharma in der Gain-of-Function- und gerichteten Evolutionsforschung zu untersuchen. Die Covid-Pandemie führte zu Menschenrechtsverletzungen. Die NIH, die CDC, die WHO, die CCP und jede größere Gesundheitsbehörde müssen in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen werden.

Jedes diesbezügliche Papier, jede E-Mail und jedes Planungsdokument muss vor einem internationalen Tribunal verhandelt werden. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens müssen in den Zeugenstand gerufen werden und ihre Handlungen vor einem Gremium hoch angesehener Richter verteidigen. Das Schicksal der freien Welt hängt von der Gerechtigkeit ab.