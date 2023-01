Mike Pompeo ruft zur nuklearen Zerstörung der Welt auf

Ein dreister Tweet enthüllt, was die herrschende Elite mit der Menschheit vorhat.

Der ehemalige CIA-Chef und Außenminister der US-Regierung unter Donald Trump, Mike Pompeo, hat die Zerstörung der Welt oder zumindest die Vernichtung der meisten Lebewesen gefordert.

Der schnellste Weg, Russland zu besiegen und den Krieg zu beenden, besteht darin, der Ukraine die benötigten Waffen zu geben.

The fastest way to defeat Russia and end the war is to give Ukraine the weapons it needs. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 25, 2023

Bitte entschuldigen Sie meine Übertreibung. Ich habe keine Ahnung, ob Pompeos Aufruf zu einem totalen Krieg – und das würde zweifellos einen Atomkrieg einschließen – tatsächlich eintreten wird, obwohl es mit jedem Tag wahrscheinlicher erscheint.

Erinnern Sie sich an Mikes Eingeständnis während einer Rede an der Texas AM University im Jahr 2019:

Pompeo, ein ehemaliger Anführer eines Panzerzuges, sagt uns alles, was wir über die korrupte und mörderische Natur des nationalen Sicherheitsstaates der USA wissen müssen.

Er investiert in einen ewigen Krieg, nicht nur, um die unipolare Macht zu bleiben, die die Welt mit ihren selbstsüchtigen „regelbasierten“ Doppelstandards beherrscht, sondern auch, um die Todeshändler und die mit ihnen verbundenen Industrien mit ewigen Profiten zu versorgen.

Pompeo weiß natürlich, dass die ukrainischen Ultranaten dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. Zelenskyy und seine Leute machen sich dummerweise Sorgen über die Optik eines Rückzugs aus Orten wie Bakhmut, wo Tausende ihrer Soldaten von der russischen Artillerie niedergemäht wurden. Es ist offensichtlich, dass sie sich nicht durchsetzen können.

Das bedeutet also, dass die NATO und die US-Regierung die Panzer bemannen, die F-16 fliegen, Tausende von Soldaten entsenden, Militärstützpunkte errichten und Raketen an der russischen Grenze stationieren werden.

Wenn das passiert, wenn es keine Diplomatie und kein Friedensabkommen gibt, bevor Mike Pompeo und die Neocons ihren Willen bekommen, wird es einen dritten Weltkrieg geben, einen endgültigen Krieg, der die Menschheit dezimiert. Man kann sogar behaupten, dass der Krieg bereits begonnen hat und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Atombomben den Globus durchkreuzen.

Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu kommen wird, denn sowohl Russland als auch die USA wissen, dass ein nuklearer Schlagabtausch das endgültige Aus bedeuten würde. Dies schließt jedoch einen versehentlichen Abschuss von Atomwaffen nicht aus. Das ist in der Vergangenheit schon mehr als einmal passiert.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Amerikaner rechtzeitig aufwachen werden, um eine Katastrophe abzuwenden.

Alle Neocons und so genannten humanitären Interventionisten (liberale Neocons) müssen sofort aus den Hallen der Regierung gefegt werden. Allerdings sind sie inzwischen so sehr in der Regierung verankert, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein dürfte, sie daran zu hindern, die Außenpolitik der US-Regierung zu diktieren.

Es muss zu Straßenprotesten kommen, die größer sind als die während der Bush-Invasion im Irak. Code-Pink-Störungen von Sitzungen und Anhörungen der politischen Klasse müssen täglich stattfinden. Das Pentagon muss von Demonstranten umzingelt werden, wie es während des Vietnamkriegs der Fall war.

Es ist wirklich eine Schande, dass die Durchschnittsamerikaner für den Wahnsinn in der Ukraine und den selbstmörderischen Versuch, Russland zu zerstören, Putin zu ermorden und das Land in machtlose Lehen aufzuspalten, bezahlen müssen.

Für Russland ist die US-Regierung eine existenzielle Bedrohung. Der Durchschnittsamerikaner muss aufwachen, und zwar schnell, um die wachsende Gefahr zu erkennen.

Andernfalls befürchte ich, dass das Schlimmste noch bevorsteht.