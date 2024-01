Bayers modifizierte Bodenmikroben könnten einen gentechnischen Weltuntergang auslösen

Analyse von Alexis Baden-Mayer

Die Geschichte auf einen Blick

Die veränderten Bodenmikroben von Bayer könnten den gentechnischen Weltuntergang für die Landwirtschaft einleiten

Wenn Sie die giftige Verschmutzung durch die synthetischen Stickstoffdünger und Pestizide der industriellen Landwirtschaft nicht mögen, haben Bayer und sein Partner Ginkgo Bioworks eine Lösung

Sie wollen einige der alten, auf fossilen Brennstoffen basierenden Agrochemikalien gegen gentechnisch veränderte Mikroben austauschen

Die unkontrollierte Ausbreitung von gentechnisch veränderten Mikroben könnte den Boden in einem solchen Ausmaß verseuchen, dass dies das Ende der Landwirtschaft bedeuten könnte!

Die veränderten Bodenmikroben von Bayer könnten den gentechnischen Weltuntergang für die Landwirtschaft einleiten. Ist es das, was Bayer will? Wenn Sie die giftige Verschmutzung durch die synthetischen Stickstoffdünger und Pestizide der industriellen Landwirtschaft nicht mögen, haben Bayer und sein Partner Ginkgo Bioworks eine Lösung für Sie.

Sie wollen einige der alten, auf fossilen Brennstoffen basierenden Agrochemikalien gegen gentechnisch veränderte Mikroben austauschen. Wir sind keine Fans von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln, aber wir wollen nicht vom Regen in die Traufe kommen! Die unkontrollierte Ausbreitung gentechnisch veränderter Mikroben könnte den Boden in einem solchen Ausmaß verseuchen, dass dies das Ende der Landwirtschaft bedeuten könnte!

Sie müssen uns nicht beim Wort nehmen, lesen Sie einfach Ginkgos eigenen Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Es ist wie das Brainstorming eines Science-Fiction-Autoren über die Handlung eines Katastrophenfilms:

„Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen oder Materialien in unkontrollierte Umgebungen könnte unbeabsichtigte Folgen haben … Die gentechnisch veränderten Organismen und Materialien, die wir entwickeln, können im Vergleich zu den in der Natur vorkommenden Organismen und Materialien erheblich veränderte Eigenschaften aufweisen, und die vollständigen Auswirkungen des Einsatzes oder der Freisetzung unserer gentechnisch veränderten Organismen und Materialien in unkontrollierten Umgebungen können unbekannt sein. Insbesondere könnte ein solcher Einsatz oder eine solche Freisetzung, einschließlich einer nicht genehmigten Freisetzung, die Umwelt oder die Gemeinschaft im Allgemeinen oder die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, der Mitarbeiter unserer Kunden und der Verbraucher der Produkte unserer Kunden beeinträchtigen. Darüber hinaus könnten unsere Kunden und potenziellen Kunden im Falle eines aufsehenerregenden Verstoßes gegen die Biosicherheit oder einer unbefugten Freisetzung eines biologischen Wirkstoffs in unserer Branche das Vertrauen in die Sicherheit der Laborumgebungen verlieren, in denen wir gentechnisch veränderte Organismen und Materialien herstellen, selbst wenn wir nicht direkt betroffen sind. Jede nachteilige Auswirkung, die sich aus einer solchen Freisetzung durch uns oder andere ergibt, könnte die öffentliche Akzeptanz von Produkten aus gentechnisch veränderten Zellen sowie unsere geschäftliche und finanzielle Lage erheblich beeinträchtigen … Wir könnten DNA-Sequenzen synthetisieren oder andere Aktivitäten durchführen, die gegen die Biosicherheitsanforderungen verstoßen, oder die Aufsichtsbehörden könnten weitreichendere Biosicherheitsanforderungen erlassen, die unsere Standardgeschäftspraktiken nicht erfüllen können, was zu einer erheblichen rechtlichen Haftung führen, unsere Geschäftstätigkeit behindern und unseren Ruf schädigen könnte. Das Federal Select Agent Program (FSAP) umfasst Vorschriften, die von den Centers for Disease Control and Prevention und dem Animal and Plant Health Inspection Service verwaltet werden und die den Besitz, die Verwendung und die Weitergabe von biologischen Selektionsstoffen und Toxinen [ein Euphemismus für Biowaffen] regeln, die das Potenzial haben, eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder für tierische oder pflanzliche Produkte darzustellen … Wir könnten bei der Einhaltung der Anforderungen des Compliance-Programms Fehler machen, die dazu führen, dass wir den FSAP oder andere Biosicherheitsvorschriften nicht einhalten … Dritte könnten unsere technisch hergestellten Zellmaterialien und Organismen sowie die dazugehörigen Produktionsprozesse in einer Weise verwenden, die unserem Ruf schaden könnte. … Wir haben zwar ein Biosicherheitsprogramm eingeführt …, um sicherzustellen, dass Dritte unsere gentechnisch veränderten Zellen oder andere Biomaterialien nicht für böswillige Zwecke erhalten, aber wir können nicht garantieren, dass diese Präventivmaßnahmen das Risiko der nationalen und globalen Möglichkeiten für den Missbrauch oder die fahrlässige Verwendung unserer gentechnisch veränderten Zellen, Materialien, Organismen und Produktionsprozesse ausschließen oder verringern …“

Der SEC-Bericht von Ginkgo macht deutlich, wie die Freisetzung von Frankenmikroben in der Umwelt verheerende Folgen haben kann. Wenn Sie das nicht beeindruckt, dann wird Sie diese erschreckende wahre Geschichte von Dr. Elaine Ingham überzeugen. (Sie können sich auch einen kurzen Film darüber bei Protect Nature Now ansehen und die wissenschaftliche Originalveröffentlichung von 1999 hier lesen).

Als Dr. Ingham eine außerordentliche Professorin an der Oregon State University war, leitete sie eine Studie über ein gentechnisch verändertes Bodenbakterium, die den Verlauf ihrer Karriere veränderte – und das gesamte Pflanzenleben auf der Erde bedrohte.

In den 1990er Jahren bereitete ein europäisches Biotech-Unternehmen (ich konnte nicht herausfinden, welches, aber Berichten zufolge war es ein deutsches Unternehmen, wie Bayer und BASF) die Vermarktung eines gentechnisch veränderten Bodenbakteriums namens Klebsiella planticola vor. In seiner natürlichen Form hilft K. planticola bei der Zersetzung von Pflanzenmaterial.

Die gentechnisch veränderte Version sollte Pflanzenabfälle in Alkohol umwandeln, der als Düngemittel oder Kraftstoff verwendet werden könnte. Als Dr. Ingham und ihr Team jedoch beschlossen, das Alkohol produzierende Bakterium selbst zu testen, entdeckten sie, dass es nicht nur alle getesteten Pflanzen tötete, sondern auch das Potenzial hatte, alle Landpflanzen zu töten.

Ihre Erkenntnisse verhinderten letztlich die Vermarktung des gentechnisch veränderten Bakteriums, führten aber auch zum Ende ihrer Zusammenarbeit mit der Oregon State University, einer von der Biotech-Industrie finanzierten Einrichtung.

Dass Dr. Ingham ihren Job an der Universität verlor, als sie die Welt vor einer GVO-Mikrobe rettete, die jede Pflanze auf dem Planeten hätte töten können, sagt alles über die Absichten von Biotech-Giganten wie Bayer. Nach Angaben von Friends of the Earth:

„Bayer hat eine Sammlung von mindestens 125.000 mikrobiellen Wildstämmen zusammengetragen und 2019 einen Dachzweig für entsprechende Produkte mit dem Namen Biologicals by Bayer gegründet. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in diesem Bereich durch Übernahmen rasch ausgebaut. Zwischen 2012 und 2014 erwarb Bayer drei Biologicals-Firmen und ging 2022 eine strategische Partnerschaft mit Ginkgo Bioworks ein, einem Startup-Unternehmen, das 15 Milliarden US-Dollar an Investitionen erhalten hat, um eine Plattform zu entwickeln, mit der sich die gentechnische Veränderung von Tausenden von Mikroben auf einmal automatisieren lässt. Bayer erwirbt und vermarktet auch einzelne mikrobielle Produkte von anderen Unternehmen. Die bekanntesten mikrobiellen Produkte, die das Unternehmen bisher auf den Markt gebracht hat, sind Fungizide auf Bakterienbasis sowie einige Produkte zur Förderung des Pflanzenwachstums.“

Bayer hat sich verpflichtet, die Umweltauswirkungen des Pflanzenschutzes bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu reduzieren, ohne dabei den Ertrag und die Gesundheit der Ernte zu beeinträchtigen“. Die Wahrheit ist, dass Bayer keine Pläne hat, den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Vielmehr will das Unternehmen zusätzliche Produkte entwickeln, die zu den bereits verkauften hinzukommen.

Bayer arbeitet mit dem von Bill Gates unterstützten Unternehmen Pivot Bio an gentechnisch veränderten stickstoffbindenden Bakterien. Man verspricht sich davon eine Verringerung des Einsatzes synthetischer Düngemittel, aber dafür gibt es keine Beweise. Pivot lässt seine Behauptungen nicht von unabhängigen Wissenschaftlern überprüfen.

Ähnlich verhält es sich mit Poncho/VOTiVO, einem hybriden chemisch-biologischen Insektizid, das ursprünglich von Bayer entwickelt und jetzt von BASF vertrieben wird. Anstatt das gentechnisch veränderte Bt-Bakterium VOTiVO als Alternative zu dem neonicotinoiden Insektizid Poncho (das Bienen tötet) zu vermarkten, werden sie zusammen – und nur zusammen – als ein einziges Produkt verkauft. Auf diese Weise können die Unternehmen den Landwirten höhere Preise anbieten, und wenn das Produkt nicht wie beworben funktioniert, weiß niemand, wer daran schuld ist.

Der Betrug mit den Bodenmikroben ist nur ein weiterer in einer langen Reihe von leeren Versprechungen über die potenziellen Vorteile der Gentechnik für Lebensmittel und Landwirtschaft: Man hat uns mit so vielen Lügen über GVOs gefüttert.

GVO sollten „die Welt ernähren“, aber Monsanto (das 2018 mit Bayer fusionierte und seinen berüchtigten Namen aufgab) hat nie gentechnisch veränderte Eigenschaften entwickelt, die die Erträge erhöhten. Sie haben lediglich die Kontrolle über alle ertragreichen Sorten aufgekauft – die alle konventionell gezüchtet worden waren.

GVO sollten „den Einsatz von Pestiziden reduzieren“, aber es gibt keinen anderen Grund, Nutzpflanzen gentechnisch so zu verändern, dass sie unempfindlich gegen Pestizide sind, als mehr Pestizide zu verkaufen – und genau das hat Monsanto getan.

Die GVO waren „sicher“, aber sie wurden nie auf ihre Sicherheit getestet. Monsanto umging die Regulierung durch die Food & Drug Administration, indem er die GVO als allgemein als sicher anerkannt (GRAS) deklarieren ließ.

GVO sollten mit biologischem Anbau „koexistieren“, aber Monsanto sorgte dafür, dass die Landwirte, die keine GVO anbauen, sich vor genetischer Verschmutzung und Pestizidabdrift schützen mussten. Als das Saatgut der Landwirte verunreinigt wurde, behauptete Monsanto erfolgreich, die Landwirte würden seine GVO-Merkmale stehlen.

GVO sollten die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegen den Klimawandel machen, aber Monsantos „dürretoleranter“ Mais war ein Fehlschlag. Bayer behauptet, sich um Bestäuber zu kümmern, aber es hat die bestäubervergiftenden Neonicotinoid-Insektizide erfunden, die Vögel und Bienen töten – und weigert sich, den Verkauf einzustellen!

Bayer behauptet, sich um Landwirte zu kümmern, aber 11.000 Reisbauern mussten das Unternehmen verklagen, als Bayer Reissaatgut mit nicht zugelassenen GVO-Merkmalen verunreinigte, was zu Verlusten in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar führte. Bayer zahlte schließlich 750 Millionen Dollar. Die Landwirte können diesen Reis immer noch nicht anbauen.

Laut einer Greenpeace-Untersuchung waren von der Verunreinigung – die drei verschiedene GVO-Sorten betraf – Reissaatgut und 30 Prozent der Reislieferungen betroffen, darunter auch Reis, der in 30 Länder exportiert wurde.

Die Verunreinigung wurde 2006 entdeckt, aber der Reis wurde seit 2001 nicht mehr angebaut. Der nicht zugelassene GVO-Reis wurde noch 2010 in mexikanischen Supermärkten gefunden! Es ist schwer zu glauben, dass es sich hierbei um einen Unfall handelt, insbesondere wenn man die Geschichte von Bayer bedenkt.

Bayer setzte Häftlinge für Experimente in Buchenwald und Auschwitz ein. Auschwitz war während des Zweiten Weltkriegs die industrielle Produktionszentrale von Bayer und seiner Muttergesellschaft I.G. Farben, die mit von den Nazis gekaufter Sklavenarbeit aufgebaut wurde. Bayer war die Abteilung der I.G. Farben, die Zyklon B vermarktete. Während des Krieges gingen fast alle Verkäufe an die Nazis für ihren Völkermord in der Gaskammer“.

Monsanto führte als Auftragnehmer des Pentagons Strahlungsexperimente an unwissenden, uninformierten US-Bürgern durch – von seinen eigenen Mitarbeitern bis hin zu den Bewohnern ganzer Wohnsiedlungen. Das Unternehmen leitete die chemische Seite des Manhattan-Projekts und unterhielt die als Mound Laboratories bekannte US-Anlage zur Herstellung von Atomwaffen.

Als der Krieg vorbei war, gingen die beiden Unternehmen nach dem Holocaust und dem Bau von Atombomben zur Tötung der japanischen Zivilbevölkerung direkt zu einer Fusion über, die sie MoBay nannten. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war das Gift Agent Orange, das die USA im Vietnamkrieg einsetzten.

Bayer ist böse. Von Zyklon B über Agent Orange bis hin zu Herbiziden auf Glyphosatbasis wie Roundup und Neonics, die Bestäuber vergiften, hat das Unternehmen nichts anderes getan, als zu versuchen, uns zu töten und unsere Fähigkeit, uns selbst zu ernähren, zu zerstören!

Und warum? Sie wollen mit dem Übergang von der Landwirtschaft, wie wir sie kennen, zu einer Welt, in der im Labor gezüchtete und synthetische „Proteine“ die neuen verarbeiteten Lebensmittel sind, Geld machen. Wir müssen ihr jüngstes Komplott zur Zerstörung unseres Lebensmittelsystems stoppen.

Artikel als PDF