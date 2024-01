Krankheit X, COVID-19 und Bio-Hacking der nächsten Pandemie

Von Karen Hunt alias KH Mezek

Mail-Order-Kits ermöglichen es jedem, die DNA zu verändern. „Früher dachten wir, unser Schicksal läge in unseren Sternen. Jetzt wissen wir, dass unser Schicksal zu einem großen Teil in unseren Genen liegt.“ ~ Nobelpreisträger James Watson

Eine abd-A-Mutante, die mit CRISPR-Cas9 erzeugt wurde. Quelle: Erin Jarvis und Nipam Patel, UC Berkel

Die nächste Pandemie war in aller Munde, als sich die Eliten in Davos zum jährlichen Plauderfest des Weltwirtschaftsforums trafen. Sie nennen sie „Krankheit X“. Hm, wo habe ich das schon mal gehört? Ach ja, das ist es, was Elon Musk in Twitter umbenannt hat. X. Es ist ein wenig beunruhigend, dass die nächste Pandemie verursachende Krankheit denselben Namen trägt.

Aber es ist passend. Er erinnert uns daran, dass wir, je weiter wir auf dem Weg des „Fortschritts“ voranschreiten, immer weniger darüber wissen, wohin wir gehen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation steht X „für die Erkenntnis, dass eine schwere internationale Epidemie durch einen Erreger verursacht werden könnte, von dem bisher nicht bekannt ist, dass er menschliche Krankheiten verursacht“.

Sie sagen, dass Covid-19 weltweit fast 7 Millionen Menschen getötet hat. Dieses hypothetische Virus wäre 20 Mal tödlicher.

„Wenn wir mit etwas wie COVID-19 so schlecht abgeschnitten haben, können Sie sich vorstellen, wie schlecht wir mit einem Ereignis wie 1918 abschneiden würden“, sagte Dr. Amish Adalja, Experte für neu auftretende Krankheiten am Johns Hopkins Center for Health Security, und bezog sich dabei auf die Grippepandemie von 1918, die schätzungsweise 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt tötete.

Wenn Sie nicht an die Existenz von Viren glauben, wird es Ihnen natürlich schwer fallen, diese letzte Information zu schlucken. Ich habe Leser mit vielen verschiedenen Meinungen, und das ist auch gut so. Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, weiterzulesen. In diesem Artikel geht es nicht darum, Viren zu beweisen oder zu widerlegen, sondern darum, was als Nächstes passieren wird, ganz gleich, wie wir es nennen. Wir wissen es einfach nicht – ich meine, es ist „X“. Und wie uneins wir auch sein mögen, wir können uns alle darauf einigen, dass etwas regelmäßig über die Erde fegt und eine ganze Menge Menschen tötet, und etwas wird das sicher wieder tun. Die Frage ist nur, ob es vom Menschen oder von der Natur verursacht wird.

Welche Theorien man auch immer über Covid vertritt, ob es nun genau so passiert ist, wie die Regierung behauptet, oder ob man glaubt, dass es sich um eine neu erfundene Grippe handelt, oder um eine Biowaffe, die aus einem Labor entwichen ist, oder dass es sich nur um eine Geldmacherei für Big Pharma handelt, wir erhalten weiterhin widersprüchliche Informationen darüber, was zu anhaltender Verwirrung und Spaltung führt.

Lassen wir also all das für einen Moment beiseite und konzentrieren wir uns auf das, was wir wissen. Es ist etwas namens Covid passiert, das unser Leben für immer verändert hat. Es ist zweifelhaft, dass irgendjemand von uns vollständig begreift, wie sehr Covid uns psychologisch durcheinander gebracht hat. Viele Menschen sind zu absoluten Hypochondern geworden. Jeder, der hustet, lässt die Alarmglocken schrillen. Immer mehr Menschen tragen wieder Masken. Alles, um sich in einer gefährlichen Welt sicher zu fühlen.

In der längst vergangenen Zeit vor dem Covid sagte ich gelegentlich zu Freunden, wenn ich krank war, oder hörte, wie sie zu mir sagten: „Wow, ich war noch nie in meinem Leben so krank, ich fühle mich, als würde ich gleich sterben.“ Aber das war nur eine Redewendung. Wir waren jung und stark, und es ging uns allen besser und wir vergaßen es schnell.

Jetzt nicht mehr! Die Menschen lesen den Tod in das kleinste Kitzeln in ihrem Hals hinein. Man sagt uns, die einzige Möglichkeit, Krankheiten zu bekämpfen, sei, sie wie einen Krieg zu behandeln. Oh, und wir haben jetzt wirklich Krieg im Kopf, jede Art von Krieg. Wie können wir nur all die Krankheiten, den Tod und die Zerstörung bekämpfen, die auf uns einprasseln? Weltkriege mögen außerhalb unserer Kontrolle liegen, aber wir können Medikamente, Impfstoffe, Pillen und Heilmittel einnehmen und vielleicht eine Art Kontrolle über unseren Körper zurückgewinnen, der jeden Tag mehr und mehr außer Kontrolle zu geraten scheint.

Die WHO warnt uns, dass die Häufigkeit und Intensität von Gesundheitsnotfällen aufgrund der sich entwickelnden Bedrohungen durch Krankheitserreger zunimmt. „Der Klimawandel könnte die Wahrscheinlichkeit verdoppeln, dass in Zukunft Pandemien von COVID-Ausmaß auftreten. Diese besorgniserregende Kombination aus Katastrophe und Krankheit kündigt zusammen mit den Klimaschocks einen perfekten Sturm der Verwüstung und Störung an – und das bedeutet, dass COVID-19 nur ein Vorgeschmack auf das sein könnte, was noch kommt.“

Warten Sie mal! Lassen Sie mich eine Pille schlucken, Kopfhörer aufsetzen und meinem Lieblingspolitiker auf YouTube zuhören, wie er mich vom Rande der Hysterie zurückholt.

Es besteht kein Zweifel, dass die Covid-Impfstoffe schon bessere Tage gesehen haben. Nicht viele Menschen sind noch daran interessiert, sie zu nehmen. Aber das bedeutet nicht das Ende dieser Art von Impfstoffen. Es ist erst der Anfang. Pharmariesen wie Pfizer und Moderna sind immer auf der Suche nach der nächsten großen Krankheit – und versuchen vorherzusagen, mit welcher Krankheit sie am meisten Geld verdienen können. In meinem Aufsatz Building the mRNA Empire (Das mRNA-Imperium) beschreibe ich, wie überall auf der Welt mRNA-Fabriken gebaut werden, um sich auf die nächste Katastrophe vorzubereiten. Ein Beispiel dafür sind die BioNTainer von BioNTech, tragbare, versendbare, modulare und schlüsselfertige mRNA-Herstellungsanlagen. Jeder Container kann 50 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff pro Jahr herstellen – oder jeden anderen Impfstoff für jede andere Krankheit, ganz nach Belieben.

„Für die nächste Pandemie werden wir gigantische mRNA-Fabriken in Indien haben„, sagt Bill Gates.

„Das Ziel ist es, all diese Anwendungen, auf die wir gehofft und gedrängt haben, in den Alltag zu integrieren„, sagt Dr. Adalja. „Wenn die Geschichte der Impfstoffe geschrieben wird, wird dies wahrscheinlich ein Wendepunkt sein.„

Ja, die Covid-Impfstoffe waren ein Wendepunkt. Sie haben gezeigt, dass die Mehrheit der Welt davon überzeugt werden kann, ein experimentelles Medikament zu nehmen, und zwar auf einmal, für das „Allgemeinwohl“. Wenn eine noch schlimmere Katastrophe eintritt, werden die Massen Schlange stehen und um ihre Impfung betteln. Sie werden sich verschließen und ihre Nachbarn beschuldigen, den Tod zu verursachen, wenn sie sich nicht fügen. Das große Covid-Impfstoff-Experiment mag sich dem Ende zuneigen. Aber wir werden schon auf das nächste Experiment vorbereitet.

Erinnern Sie sich, als man uns sagte, dass Covid-19-mRNA-Impfstoffe nicht in Ihre Zellen eindringen und Ihre DNA nicht verändern. Vielleicht ist das wahr, vielleicht auch nicht. Wie bei allem anderen erhalten wir auch hier widersprüchliche Informationen. Bleiben wir also bei den Fakten. Halten wir uns an das, was uns die Experten selbst sagen. Es wird uns helfen zu erkennen, wie diese mRNA-Impfstoffe und die Tests, zu denen die Massen ermutigt wurden, um sich selbst zu testen, zur Akzeptanz von immer invasiveren Experimenten führten.

Die Weltgesundheitsorganisation sagt:

Der Bereich der DNA-Impfung entwickelt sich rasch. Bei den derzeit entwickelten Impfstoffen wird nicht nur DNA verwendet, sondern auch Zusatzstoffe, die der DNA helfen, in die Zellen einzudringen, die sie auf bestimmte Zellen ausrichten oder die als Adjuvantien bei der Stimulierung oder Lenkung der Immunreaktion wirken können. Letztendlich ist der Unterschied zwischen einem hochentwickelten DNA-Impfstoff und einem einfachen viralen Vektor möglicherweise nicht eindeutig. Viele Aspekte der durch DNA-Impfstoffe ausgelösten Immunreaktion sind noch nicht bekannt. Dies hat jedoch keine wesentlichen Fortschritte bei der Verwendung dieser Art von Impfstoffen beim Menschen verhindert, und es wurden bereits klinische Versuche durchgeführt.

Wie oft wird uns von Wissenschaftlern gesagt: „Wir verstehen nicht, was wir da tun„, aber sie machen trotzdem weiter. Es ist alles furchtbar aufregend, sagen sie, weil es ein Fortschritt ist und man den Fortschritt nicht aufhalten kann. Seien Sie eine gute Laborratte und springen Sie in die Petrischale – um des Fortschritts willen.

Bei der nächsten Pandemie werden wir mit Sicherheit mehr Tests durchführen müssen. Es müssen Daten gesammelt werden. Und das wird mit Hilfe der CRISPR-basierten Technologie geschehen.

Hier ist ein einfaches Diagramm, das zeigt, wie CRISPR funktioniert:

Die Wissenschaftler sind verrückt nach CRISPR. Es bedeutet, dass sie Gott spielen können, indem sie mit unserer DNA herumspielen. Sie können auf zellulärer Ebene schnippeln und nähen und dabei alles verändern, von Mikroben über Pflanzen und Tiere bis hin zu dir und mir. Stell dir vor, sagt der dünne, bespickte Wissenschaftler, vielleicht können wir jeden in Superman verwandeln. Nun, nicht jeder, nicht all die normalen Menschen, mit denen wir experimentieren. Aber wir werden dich blenden, indem wir ein paar Krankheiten heilen, wie die erste CRISPR-Behandlung, die für Sichelzellenanämie zugelassen ist. Okay, sie kostet 2,2 Millionen Dollar pro Patient, aber sie ist ein echter Durchbruch! Und ja, das Verfahren beinhaltet eine Chemotherapie, ein weiteres Gift. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt…

Wenn sie zeigen, dass sie sich um Menschen mit Sichelzellenanämie kümmern, können sie weiter an allen experimentieren, um uns alle zu heilen. Denn wir sind doch alle an irgendetwas erkrankt, nicht wahr?

Der erste Schritt in diesem großen Experiment ist das Testen. Die PCR-Tests von Covid haben die Massen darauf vorbereitet, diese Invasion als normal und notwendig zu akzeptieren.

Werfen wir einen Blick auf SHERLOCK Biosciences.

Im Jahr 2020 schrieb das Unternehmen mit dem ersten von der FDA genehmigten Einsatz der CRISPR-Technologie Geschichte. Das Unternehmen rühmt sich damit, „Biologie zu entwickeln, um sie überall und jederzeit zu testen“.

SHERLOCK steht für „Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing“ und ist ein CRISPR-basiertes Diagnosewerkzeug, das genetische „Fingerabdrücke“ bei mehreren Organismen oder Probentypen bis in den einstelligen attomolaren Bereich nachweisen kann, was auf das Vorhandensein eines einzigen DNA- oder RNA-Moleküls in einer Probe hinweisen könnte.

Sie sind schneller als PCR-Tests und können in einer Stunde durchgeführt werden, was bedeutet, dass das Volumen eines Labors um Tausende von Tests pro Tag erweitert werden kann. Unternehmen wie SHERLOCK kümmern sich auch um arme Menschen. Mit seiner 221B FOUNDATION setzt sich Sherlock Biosciences dafür ein, einen positiven Einfluss auf die globale Gesundheit zu nehmen“. Ihr Ziel ist es, „neuartige CRISPR-basierte Diagnostika zu unterversorgten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt zu bringen, um die globale Wirkung zu maximieren und die öffentliche Gesundheit zu verbessern„.

Im November 2022 gab SHERLOCK Biosciences bekannt, dass „die mit Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation entwickelte Technologie Tests in abgelegenen Gebieten mit niedrigem und mittlerem Einkommen ermöglichen wird, wodurch der Zugang zur Gesundheitsversorgung erweitert und die globale Gesundheit verbessert wird“.

Sherlock Biosciences entwickelt Produkte, die es den Menschen ermöglichen, Antworten zu erhalten und mehr Kontrolle über ihre Gesundheitsentscheidungen zu haben…. SHERLOCK und INSPECTR können in praktisch jeder Umgebung ohne komplizierte Instrumente eingesetzt werden, so dass sie sich gut für den Einsatz zu Hause und in ressourcenarmen Umgebungen eignen, was eine breite Palette potenzieller Anwendungen in Bereichen wie Infektionskrankheiten, Krebsfrüherkennung, Behandlungsüberwachung und Präzisionsmedizin eröffnet.

Es könnte der Tag kommen, an dem Sie auf alles Mögliche getestet werden und alles in einer von der Regierung kontrollierten Datenbank gespeichert wird. Solche genetischen Datenbanken sind eine Goldmine. Ich habe darüber in Aufsätzen wie The Nefarious Goal Behind Covid Testing mehr geschrieben.

Edward H. You, Supervisory Special Agent, Weapons of Mass Destruction Directorate, Biological Countermeasures Unit, Federal Bureau of Investigation, ist ein ehemaliger Biochemiker, der zum FBI-Ermittler wurde. Hier ist, was er über die Gefahren zu sagen hat:

Sie sind dabei, eine riesige inländische Datenbank aufzubauen. Und wenn sie nun in der Lage sind, diese mit Daten aus der ganzen Welt zu ergänzen, geht es nur noch darum, wer den größten und vielfältigsten Datensatz erhält. Die tickende Zeitbombe besteht also darin, dass sie, sobald sie in der Lage sind, echte künstliche Intelligenz zu erreichen, mit diesen Daten ein Rennen veranstalten können. Denken Sie an die Anfänge des Internets der Dinge und die 5G-Netzwerke und die intelligenten Häuser und Städte. Es wird überall Sensoren geben. Sie werden Ihre Bewegungen, Ihr Verhalten, Ihre Gewohnheiten verfolgen. Und letztendlich wird es eine biologische Anwendung geben, was bedeutet, dass man auf der Grundlage der gesammelten Daten in der Lage sein wird, diese zu analysieren und zu versuchen, Ihre Gesundheit zu verbessern. Diese Daten werden unglaublich relevant und sehr, sehr wertvoll.

Eine Regierung, eine terroristische Organisation oder ein Einzelgänger könnte diese Daten nehmen und eine Person oder eine Gruppe von Menschen gezielt mit einer Krankheit infizieren. In Labors werden regelmäßig Experimente durchgeführt, um herauszufinden, wie dies geschehen kann. Wir alle erinnern uns an die Kontroverse um den Funktionsgewinn von Covid. Dr. Fauci versicherte uns, dass das NIH die Funktionsgewinnforschung im Labor in Wuhan niemals finanziert hat. Im Jahr 2020 wurde Präsident Donald Trump ausgelacht, weil er behauptete, dass das Virus, das COVID-19 verursacht, entweder absichtlich hergestellt wurde oder aus einem Laborunfall im Wuhan Institute of Virology in China resultierte. Nur eine weitere seiner Verschwörungstheorien.

Im Jahr 2021 gaben sogar Mainstream-Nachrichten wie Newsweek zu, dass Dr. Fauci dem Kongress gegenüber die Unwahrheit über die Forschung im Wuhan-Labor gesagt hatte. Die Kontroverse darüber, was wirklich passiert ist, hält bis heute an. Irgendjemand weiß, was wahr ist und was nicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass er die Massen, an denen er experimentiert, das herausfinden lässt.

Wie auch immer man zu Faucis Wahrheitsgehalt stehen mag, es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten in China und anderen Ländern Experimente durchführen, die ihrem Image von ethischer, sauberer Energie schaden. Es ist nur logisch, dass das „mächtigste Land der Welt“ nicht möchte, dass seine Rivalen weiter kommen als es selbst. Das wäre wahnsinnig. Wie in jedem anderen Krieg toben auch hier Schlachten zwischen Rivalen, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen.

Erst letzten Monat wurde berichtet, dass ein chinesisches Labor einen mutierten COVID-19-Stamm entwickelt hat, der bei „humanisierten“ Mäusen eine 100 %ige Tötungsrate aufweist und zu einem „überraschend“ schnellen Tod führt.

In einer Studie, die an Wuhan erinnert, experimentieren chinesische Wissenschaftler mit einem mutierten COVID-19-Stamm, der für „humanisierte“ Mäuse zu 100 % tödlich ist. Das tödliche Virus – bekannt als GX_P2V – griff die Gehirne von Mäusen an, die so manipuliert worden waren, dass sie ein dem Menschen ähnliches Erbgut aufwiesen, heißt es in einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Studie aus Peking. Alle Mäuse, die mit dem Virus infiziert waren, starben innerhalb von nur acht Tagen, was die Forscher als eine „überraschend“ schnelle Todesrate bezeichneten. GX_P2V hatte die Lungen, Knochen, Augen, Luftröhren und Gehirne der toten Mäuse infiziert, wobei der letzte Befall so schwerwiegend war, dass die Tiere schließlich starben. Am unheimlichsten war, dass die Augen der Tiere am Tag vor ihrem Tod völlig weiß wurden. Francois Balloux, ein Experte für Epidemiologie am Genetischen Institut des University College London, bezeichnete die Forschung als „schrecklich“ und „wissenschaftlich völlig sinnlos“. „In dem Vorabdruck wird nicht angegeben, welche Biosicherheitsstufe und welche Biosicherheitsvorkehrungen für die Forschung verwendet wurden“, sagte er. „Das Fehlen dieser Informationen lässt die besorgniserregende Möglichkeit aufkommen, dass ein Teil oder die gesamte Forschung, wie die Forschung in Wuhan in den Jahren 2016-2019, die wahrscheinlich die Covid-19-Pandemie verursacht hat, rücksichtslos ohne die minimalen Biosicherheitsvorkehrungen und -praktiken durchgeführt wurde, die für die Forschung mit potenziellen Pandemieerregern wesentlich sind.“ Dr. Gennadi Glinsky, ein pensionierter Professor für Medizin in Stanford, schrieb: „Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist.„

Wie oft haben wir das schon gehört. Natürlich wird es nicht aufgehalten werden. Genauso wie der Wettlauf um die Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz nicht aufzuhalten sein wird. Genauso wie der Einsatz von autonomen Waffensystemen nicht aufzuhalten sein wird.

Man kann den Fortschritt nicht aufhalten!

Die CRISPR-Cas9-Genantriebstechnologie kann die Wahrscheinlichkeit der Vererbung einer bestimmten DNA-Sequenz verändern, und das kann eine gute Sache sein. Sie kann aber auch eingesetzt werden, um ein Virus, eine Mücke, eine Ratte oder was auch immer ein böser Mensch zum Schaden der Menschen einsetzen will, zu verändern.

Die Schattenseiten der CRISPR-Technologie könnten, wie Shelley Simona in der Harvard Law’s Bill of Health, 2019, schrieb, das Gute bei weitem überwiegen.

Das Potenzial für Zielgruppen

In den letzten Jahrzehnten haben Fortschritte bei Gentests zu der Entdeckung geführt, dass es möglich ist, die jüdische Abstammung und bestimmte Träger von Mutationen, die unter Juden häufiger vorkommen, nachzuweisen (es sollte betont werden, dass es so etwas wie ein „jüdisches Gen“ nicht gibt). Juden sind in dieser Hinsicht vielleicht nicht die Einzigen; viele andere Bevölkerungsgruppen können genetische Merkmale teilen. Somit könnten Gen-Editing-Technologien absichtlich als „negatives Verbesserungsinstrument“ gegen bestimmte Gruppen eingesetzt werden.

Das Potenzial, Einzelpersonen anzusprechen

Die neuen Entwicklungen bei den Gen-Editierungstechnologien könnten den Weg für eine völlig neue Art der „persönlichen Kriegsführung“ ebnen. Es ist nicht weit hergeholt, sich ein Szenario vorzustellen, in dem ein potenzieller Angreifer lebende Zellen einer Zielperson sammelt und züchtet und schließlich ein auf sie persönlich zugeschnittenes Instrument gegen sie entwickelt. Eine einfachere Möglichkeit, genetische Informationen zu sammeln, wäre vielleicht das „Gen-Hacking“. Es ist wahrscheinlich, dass es in Zukunft riesige genetische Datenbanken geben wird. Wie andere Datenbanken auch, werden genetische Datenbanken nicht vor Cyberangriffen gefeit sein. Anstatt zu versuchen, Informationen aus einem Gewebe oder einer Haarsträhne zu sammeln, die eine bestimmte Person hinterlassen hat, werden Gen-Hacker in der Lage sein, genetische Informationen zu sammeln, indem sie sich in eine Datenbank hacken und diese dann für unrechtmäßige Zwecke nutzen.

Demografische Gestaltung

Man kann sich ein Szenario vorstellen, in dem Regierungen Gen-Editing-Technologien einsetzen, um die Bevölkerung innerhalb ihrer Grenzen zu kontrollieren. Dieses Risiko erinnert an Foucaults Konzept der „Biopolitik“, wonach Staaten die Macht ausüben, Leben oder Tod zuzulassen und das Leben selbst zu definieren und zu verwalten.

Auf was in aller Welt haben wir uns da eingelassen?

Im Februar erklärten die USA die Genbearbeitung zu einer potenziellen Massenvernichtungswaffe.

Gleichzeitig werden im Internet Bausätze zur Veränderung der Gene von Bakterien mit CRISPR für nur 140 Dollar angeboten. Die einzige Einschränkung, die ich für diese Testkits finden konnte, war in Kalifornien, wo ein Gesetz zum Human-Biohacking den Verkauf der Kits illegal macht – es sei denn, sie tragen einen Warnhinweis, der besagt, dass man sie nicht an sich selbst anwenden darf. Was bedeutet das? Man darf sie also nicht an sich selbst anwenden, aber an jemand anderem? Was ist mit Ihrer Katze? Oder einer dieser süßen kleinen Mäuse?

Unternehmen wie Creative Biolabs bieten Ihnen gerne folgende Dienstleistungen an:

1) gRNA-Design- und Vektorkonstruktionsservice, bei dem Sie entweder die Zielsequenzen bereitstellen, einen Vektor auswählen und wir das Plasmid konstruieren. Sie können aber auch nur die Genomsequenz zur Verfügung stellen, und wir entwerfen die Zielsequenzen mit unserem proprietären gRNA-Design-Tool.

2) CRISPR/Cas9-Zelllinien-Engineering: Wir bieten eine Vielzahl zuverlässiger CRISPR/Cas9-Zelllinien-Engineering-Dienste an, um eine gentechnisch veränderte Zelle unter Verwendung einer beliebigen Säugetierzelllinie und mit einem beliebigen Gen als Ziel zu erzeugen.

3) CRISPR/Cas9-Genom-Knockout-Kits mit 2 gRNA-Vektoren und Spender-DNA, damit Sie das spezifische Gen selbst verändern können.

4) Dienstleistungen für transgene Mäuse.

Ja, Sie können sogar transgene Mäuse bestellen, wie die, mit denen die chinesischen Wissenschaftler experimentiert haben, um den mutierten COVID-19-Stamm zu erzeugen, der zu 100 % tödlich war.

Was sind transgene Mäuse, werden Sie sich fragen. Im Jahr 2007 erhielt Dr. Mario R. Capecchi von der Universität Uta den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Entwicklung eines Verfahrens, mit dem ein einzelnes Gen im Mausgenom verändert oder entfernt werden kann, so dass Mäusestämme entstehen, die das veränderte Gen von den Eltern an ihre Nachkommen weitergeben. In den letzten Jahren sind diese ‚transgenen‘ und ‚Knockout‘-Mäuse im Labor alltäglich geworden“.

Wie sieht es mit ‚transgenen‘ oder ‚Knockout‘-Menschen aus? Wie lange wird es dauern, bis wir sie als alltäglich im Labor akzeptieren?

Biohacker sind die coolen Rebellen der wissenschaftlichen Welt. Unter ihnen gilt Josiah Zayner als eine Legende

Josiah Zayner hat einen Doktortitel in molekularer Biophysik und war zwei Jahre lang Forschungsstipendiat bei der NASA. Für mich ist er so etwas wie der Andy Warhol der Biohacker-Welt. Man könnte sagen, er hat daraus eine Art Performance-Kunst gemacht.

Zayner hat sein eigenes Unternehmen, The Odin, und verkauft seine Biohacking-Kits an die breite Öffentlichkeit. Er ist der Meinung, dass jeder Zugang zu der Technologie haben sollte, die Regierungen hinter verschlossenen Türen in ihren Labors verstecken.

Ein Artikel in The Verge aus dem Jahr 2016 beschreibt, wie Zayner seinen Körper sterilisierte, um sein gesamtes Mikrobiom vor den Augen eines Reporters zu „transplantieren“. Er dokumentiert alle seine Experimente, wie seine Versuche, die Farbe seiner Haut gentechnisch zu verändern. Um seine Muskeln zu verbessern, injizierte er sich DNA, die für CRISPR kodiert, und sendete dies live auf YouTube.

Auf der Odin-Website heißt es dazu:

„…wir glauben, dass die Zukunft von der Gentechnik beherrscht wird und das Gendesign der Verbraucher eine große Rolle dabei spielen wird. Wir sorgen dafür, dass dies geschieht, indem wir Bausätze und Werkzeuge entwickeln, die es jedem ermöglichen, zu Hause, im Labor oder an jedem anderen Ort einzigartige und nutzbare Organismen herzustellen.“

Hier sind Beispiele für Produkte, die Sie bestellen können:

Zellkultur-Laborkit: $3.973,00

Züchten Sie Ihr eigenes Penicillin-Testkit: $79.99

Glowmander – Fluoreszierender GFP-Axolotl: $299.00

Gentechnik-Laborkit für zu Hause: $2,500.00 $1,664.00

Was meinen Sie dazu? Wenn Regierungen diese Dinge tun können, wenn Wissenschaftler mit all diesen Tests und Impfstoffen an uns experimentieren können und jetzt auch noch das Versprechen, unsere DNA zu verändern, sollten wir das dann nicht auch mit uns selbst tun dürfen? Oder sollten wir uns vertrauensvoll in die Hände der Wissenschaftler begeben, die von unserer Regierung beschäftigt werden? Oder sollte man das Ganze komplett stoppen?

In seinem Buch The Code Breaker vergleicht der Autor Walter Isaacson die technologischen Möglichkeiten von CRISPR mit „Prometheus, der den Göttern das Feuer entreißt – oder vielleicht Adam und Eva, die in den Apfel beißen.“

Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist.

„Die Geheimnisse des Lebens – unsere DNA – können wir heute nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Wir können sie umschreiben, wenn wir wollen“, sagt Isaacson. „Wie jede Technologie ist sie nur so gut oder schlecht, wie wir es sind“.

Ich denke, die eigentliche Frage ist, welcher Teil von uns am Ende die Oberhand gewinnen wird, der gute oder der schlechte?