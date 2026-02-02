Von The WinePress

Dies war die Gruppe, die angeblich „überprüft“ hat, ob die neuesten Aufnahmen von Alex Pretti, der aggressiv mit der ICE interagiert, echt sind.

Gestern habe ich einen Artikel geschrieben, in dem ich darüber diskutiert habe, ob der Mord an Alex Pretti durch die ICE wirklich nur eine riesige Psyop war, vielleicht sogar unter Verwendung von erschreckend präziser KI-Videobearbeitung.

Ein Teil des Filmmaterials wurde von „BBC Verify“ analysiert, einer Abteilung der British Broadcasting Corporation, die sogenannte „Verschwörungstheorien“ entlarven, Internetgruppen infiltrieren und ausspionieren soll und Deep-Learning-KI-Überwachung und Datenbanken nutzt, um Verbrechen, Kriege und mehr zu untersuchen.

Ich habe völlig vergessen, dies in meinem Bericht zu erwähnen, daher hole ich das jetzt nach.

Ministerium für Wahrheit

Im Mai 2023 wurde „BBC Verify“, ein Faktenprüfungsdienst innerhalb des Medienimperiums der BBC, ins Leben gerufen.

„BBC News hat BBC Verify vorgestellt, um der wachsenden Bedrohung durch Desinformation entgegenzuwirken und durch Transparenz Vertrauen beim Publikum aufzubauen“, erklärte die BBC in einem Twitter-Beitrag, in dem sie diese Maßnahme ankündigte.

In einem kurzen Beitrag, in dem die Aufgaben und Ziele von Verify erläutert wurden, gab BBC-CEO Deborah Turness weitere Einblicke. Bevor sie die Leitung der BBC übernahm, war Turness von 2013 bis 2017 Präsidentin von NBC. Zu ihrer Ausbildung gehören unter anderem der Besuch des St. Francis College in Letchworth und der Knights Templar School in England.

Sie schrieb:

Wir haben investigative Journalisten und Experten aus der gesamten BBC zusammengebracht, darunter unsere Analyse-Redakteurin Ros Atkins und unsere Korrespondentin für Desinformation Marianna Spring sowie ihre Teams. Insgesamt umfasst BBC Verify etwa 60 Journalisten, die eine hochspezialisierte Einheit bilden und über eine Reihe von investigativen Fähigkeiten sowie Open-Source-Intelligence-Kompetenzen (Osint) verfügen. Sie werden Fakten überprüfen, Videos verifizieren, Desinformation bekämpfen, Daten analysieren und – was entscheidend ist – komplexe Geschichten erklären, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Dies ist eine neue Art, Journalismus zu betreiben. Wir haben in der Londoner Nachrichtenredaktion einen physischen Raum eingerichtet, mit einem Studio, aus dem die Korrespondenten und Experten von BBC Verify berichten und ihre Beweissammlung transparent mit unserem Publikum teilen. Sie werden zu News Online, Radio und Fernsehen beitragen, einschließlich des News Channel und unserer Live- und Breaking-Streaming-Aktivitäten, sowohl in Großbritannien als auch international. BBC Verify wird über spezifisches Fachwissen und Technologie verfügen. Aber ich möchte, dass das Prinzip der transparenten Erklärung des „Wie” hinter unserem Journalismus von allen Journalisten der BBC geteilt wird – und ich danke allen, die mit neuen Wegen experimentieren, dies zu erreichen. „Wenn man weiß, wie es gemacht wird, kann man dem glauben, was es sagt” – das haben uns unsere Zuschauer gesagt. Vertrauen muss man sich verdienen, und Transparenz wird uns dabei helfen, es zu verdienen.

Deborah Turness

Im Einführungsvideo zeigte eine der Journalistinnen, Marianna Spring, einige der gefälschten Konten und Pseudonyme, die sie benutzte, um verschiedene Personen und Gruppen online zu infiltrieren und mit ihnen zu interagieren, um herauszufinden, was Einzelpersonen denken, glauben und sagen.

Der Bericht erklärte auch, dass sie derzeit die „Verschwörungstheorie-Bewegung” im Vereinigten Königreich untersuchte und wie diese sich in andere alternative Medien als ihre eigenen ausbreitet, darunter lokale und „rechtsextreme Gemeinschaften”.

Frau Spring moderiert außerdem eine neue Sendung mit dem Titel „Marianna im Verschwörungsland“, in der sie einige ihrer Erkenntnisse präsentiert.

Dies ist der Desinformationsforscher der BBC für Sie:

Oh, aber die britischen Medien werden für uns politische Ereignisse und Verschwörungen in den Vereinigten Staaten „überprüfen“? Faszinierend.

Wenn dieses neueste, der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Filmmaterial dazu dient, Pretti zu belasten, ist es völlig legitim. Warum also mit diesen belastenden Informationen zur BBC gehen? Wollen Sie mir etwa sagen, dass die amerikanischen Medien das nicht sofort aufgreifen würden, zumal fast alle großen Technologieunternehmen im Westen ihren Sitz in den USA haben?

Ich denke, wir sollten die BBC überprüfen und sie in den Papierkorb werfen.