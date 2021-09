BBC U-Boot-Drama ist die antirussische Propagandamaschine in Aktion

Johanna Ross ist Journalistin und lebt in Edinburgh, Schottland.

Der Schauplatz: ein britisches Atom-U-Boot. Eine Detektivin wurde beauftragt, den Tod eines Matrosen zu untersuchen. Als sie den Kommandanten der Marine fragt, warum es so viel Geheimhaltung geben muss, da sich Großbritannien nicht im Krieg befindet, antwortet er: „Das ist eine Illusion. Wir waren schon immer im Krieg“.

Die Serie mit dem Titel „Vigil“ ist das meistgesehene Drama des Jahres bei der BBC und wurde mit 10,2 Millionen Zuschauern in der ersten Woche sehr gut angenommen. Sie schildert den Kampf mit einem illusorischen, skrupellosen Gegner, dem es gelingt, ein britisches U-Boot zu infiltrieren, um „Großbritanniens nukleare Abschreckung auszuschalten“ und dabei britische Bürger zu töten. Die Mordwaffe der Wahl ist ein Nervengift; können Sie schon erraten, wer der Feind ist?

Natürlich ist es Russland. Atom-U-Boote, Nervengas, ein heimtückischer Gegner: Schon in der Eröffnungssequenz, in der Videobilder von Wladimir Putin und Dmitri Medwedew auf ein U-Boot projiziert werden, wird dem Zuschauer klar, wer der Gegner ist. Heutzutage erwartet die britische Öffentlichkeit fast, dass es sich um Russland handelt.

Seit Jahren wird die britische Bevölkerung auf allen Medienplattformen – von den Nachrichten über Fernsehserien bis hin zu Filmen – über das „böse Russland“ aufgeklärt, wobei die Grenze zwischen Fiktion und Realität immer mehr verwischt wird. Eine der am häufigsten gegoogelten Fragen zur Dramaserie „Vigil“ lautet: „Ist sie echt?“. Das ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, wie viele antirussische Inhalte es gibt, wobei das Kino oft reale Ereignisse dramatisiert und umgekehrt.

Nehmen wir zum Beispiel den Fall Skripal. Die offensichtliche Vergiftung des ehemaligen Spions Sergej Skripal und seiner Tochter mit „Nowitschok“ fand nur wenige Monate nach der Veröffentlichung der britisch-amerikanischen Fernsehserie „Strike Back“ statt, in der ein „abtrünniger russischer Biochemiker“ an einer Substanz mit demselben Namen arbeitete. Dies war wahrscheinlich das erste Mal, dass das westliche Publikum das Wort „Nowitschok“ hörte, und doch tauchte es durch einen außergewöhnlichen Zufall nur wenige Monate später in den Nachrichten auf unseren Fernsehschirmen auf. Die Schuld wurde sofort auf Moskau geschoben, gerade als die Vorbereitungen für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland liefen. Das Timing hätte für den Kreml nicht schlechter sein können, und doch hat es Großbritannien in seinem Bemühen, Russland als Gastgeber des Sportereignisses zu diskreditieren, sehr geholfen.

Dass Fernsehen und Kino von Regierungen als Instrumente zur Beeinflussung und Förderung der öffentlichen Meinung eingesetzt werden, ist nichts Neues. In seinem Buch „Propaganda and empire: the manipulation of British public opinion, 1880-1960“ untersucht John M. MacKenzie die zahlreichen Möglichkeiten, mit denen die britische Regierung während des gesamten Bestehens des Empires für den Imperialismus warb, und zwar nicht nur über das Kino, sondern auch mit Hilfe von Zigarettenkarten und Schulbüchern. Während des Krieges produzierte das britische Informationsministerium unter der Leitung von Humphrey Jennings auch Filme mit belehrenden Botschaften der Regierung. In diesen Dokumentarfilmen ging es eher darum, was man tun und was man nicht tun sollte, und es wurden Slogans wie „grow your own“ und „make do and mend“ zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen an der Heimatfront propagiert.

Die Nationalsozialisten unter der Leitung von Joseph Goebbels waren jedoch noch erfahrener in der Propagandamaschine. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs versuchten die Deutschen, der Öffentlichkeit eine künftige Militäroffensive schmackhaft zu machen, indem sie die Produktion mehrerer Spielfilme in Auftrag gaben, die eine anti-britische Stimmung schüren sollten. Verräter“ von 1936 war ein besonderes Beispiel dafür, in dem die Infiltration ausländischer Agenten in einer deutschen Waffenfabrik dargestellt wurde. Solche antibritischen Filme wurden während des gesamten Krieges produziert. 1943 erschien „Germanin“, in dem Großbritannien als herzlose und opportunistische Kolonialmacht dargestellt wurde.

Je mehr man die aktuelle antirussische Propagandakampagne in den westlichen Medien analysiert, desto mehr Parallelen lassen sich zu den deutschen Bemühungen im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs finden. Die Saat, dass „Russland ein Feind ist“, ist seit Jahren fest im Bewusstsein der britischen und amerikanischen Öffentlichkeit verankert, insbesondere im letzten Jahrzehnt, als sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zu verschlechtern begannen. Die Kampagne ist unerbittlich, wie eine Besessenheit, und hat wahrscheinlich sogar das Niveau der antisowjetischen Propaganda des 20. Wie Dmitry Polyanskiy, Russlands Stellvertreter bei der UNO, kürzlich twitterte:

„Das ist eine ernste Krankheit … Russophobius Vulgaris. Behandelt durch Isolation von westlichen Medien, zumindest für eine Woche. Kann aber wiederkehren, da der Hirnschaden bereits beträchtlich ist! #KeepCalmAndBlameRussia“

Man könnte argumentieren, dass die britische Regierung nichts mit der Produktion von Fernsehserien zu tun hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die BBC ein staatlicher Sender ist, mit einer redaktionellen Linie, die der Regierungslinie folgt, wenn es um die Außenpolitik geht. Wir wissen von einigen Whistleblowern, die sich zu Wort gemeldet haben, dass Sendungen von Leuten an der Spitze genehmigt werden und das Management die Befugnis hat, Programme zu genehmigen oder zu „killen“. Der ehemalige BBC-Journalist John Sweeney – obwohl er selbst eine starke antirussische Position vertritt – schrieb darüber, wie „direkte Eingriffe“ des Managements die Ausstrahlung einiger seiner Dokumentarfilme verhinderten, und in einem Schreiben an die Ofcom wies er auf eine Politisierung der Programmgestaltung hin. Er deutete an, dass die damalige BBC-Führung unter Tony Hall nicht an antirussischen Programmen interessiert war. Offensichtlich hat sich die Haltung geändert, seit Hall im August letzten Jahres seinen Posten verlassen hat.

Das Drama ‚Vigil‘ hatte offensichtlich ein beträchtliches Budget. Und es hat eine doppelte politische Funktion: Es unterstreicht die „Bedrohung“ durch Russland und die Frage nach der Zukunft der Trident in einem unabhängigen Schottland. Indem es die Vorstellung einer realen, unmittelbar bevorstehenden Gefahr aus Russland hochspielt, überzeugt es den Zuschauer von der Bedeutung der Beibehaltung der nuklearen Abschreckung Großbritanniens. In dem Maße, wie die Spannungen zwischen Ost und West zunehmen und Boris Johnson seine „Global Britain“-Strategie verfolgt, werden wir zweifellos noch mehr Sendungen sehen, in denen die militärische Stärke Großbritanniens gegenüber Russland und – nicht zu vergessen – China betont wird. Leider trägt eine solche Manipulation der Bevölkerung nicht zur Völkerverständigung bei, sondern fördert stattdessen die Spaltung und Diskriminierung. Im besten Fall benutzt Großbritannien Russland als Sündenbock, um seinen Nationalstolz zu stärken; im schlimmsten Fall legt es damit den Grundstein für einen künftigen Konflikt mit Russland.