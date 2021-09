Nicki Minaj: Die Prominente, die unter anderem die Met Gala wegen der Impfpflicht schwänzt und elitäre Heuchelei entlarvt

Auch wenn Nicki Minaj angesichts des unerbittlichen Drucks des Pöbels letztendlich nachgeben wird, hat ihre „fünfzehn Minuten Covid-Ruhm“ viele Menschen auf ihre Rechte aufmerksam gemacht.

Gelegentlich gelingt ein Blick hinter den eisernen Vorhang unserer mächtigen Institutionen auf unorthodoxe Weise, so wie im Fall eines Popstars, der beschloss, seine Teilnahme an einer der wichtigsten gesellschaftlichen Veranstaltungen Amerikas wegen der Impfvorschriften abzusagen, und damit einen wahren Feuersturm auslöste.

Nicki Minaj, die in Trinidad geborene Rapperin, die in den letzten zehn Jahren eine Reihe von trashigen Smash-Hits produziert hat, ist wahrscheinlich die letzte Person, über die ich jemals hätte schreiben wollen. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass viele Leser dieser Publikation noch nie von diesem Hip-Hop-Star gehört haben. Das heißt, bis letzte Woche.

Die Geschichte beginnt Anfang September, als Minaj bekannt gab, dass sie aufgrund der Covid-19-Impfpflicht nicht an der Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York City teilnehmen würde. Harmlos genug, oder? Wenn ein Bürger in einer Demokratie zu dem Schluss kommt, dass er ein von der Pharmaindustrie zur Verfügung gestelltes Medikament nicht erhalten möchte, sollte jeder diese Entscheidung respektieren und weiterziehen. Leider gehen die Tage der freien Wahl schnell zu Ende.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

In diesem Monat verblüffte US-Präsident Joe Biden die Nation, als er vor seiner heftig zerstrittenen Anhängerschaft erklärte, dass die Geduld mit den „Impfgegnern“ am Ende sei, und ein Impfmandat für Millionen amerikanischer Bürger ankündigte. Die drakonische Maßnahme wird Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten zwingen, den Nachweis zu erbringen, dass ihre Belegschaft vollständig geimpft ist, oder ihre nicht geimpften Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche einen negativen Covid-19-Test vorlegen zu lassen. Insgesamt wird der Plan schätzungsweise 80 Millionen Amerikaner betreffen, zusätzlich zu etwa 17 Millionen Beschäftigten in Gesundheitseinrichtungen, die staatliche Medicare- oder Medicaid-Leistungen erhalten.

Unter den Millionen von US-Bürgern, die den Schritt als groben Eingriff in die Freiheit verurteilten, befand sich Popstar Nicki Minaj plötzlich mitten im politischen Sumpf. Auf der rechten Seite war sie zur Heldin geworden, die sich gegen die unbeherrschten, machtbesoffenen Autoritären gestellt hatte. Für die Linke war sie eine Verräterin an der radikalen Agenda der Demokraten, die keinen Dissens zulässt. Minajs unverzeihliches Verbrechen war es, die Menschen daran zu erinnern, dass sie trotz aller äußeren Anzeichen einen Frontallappen besitzen und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, ohne dass ihnen Onkel Sam die sprichwörtliche Pistole an den Kopf hält.

„Sie wollen, dass man sich für die Met-Gala impfen lässt“, schrieb Minaj auf Twitter. „Wenn ich geimpft werde, dann nicht für die Met (sic). Es wird sein, sobald ich das Gefühl habe, dass ich genug Forschung betrieben habe. Daran arbeite ich gerade…“

In einer anderen Nachricht riet Minaj den Leuten, „die Entscheidung selbst zu treffen… lasst euch nicht einschüchtern“.

An dieser Stelle ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Nicki Minaj keine gewöhnliche Social-Media-Präsenz ist. Sie hat 22,8 Millionen Follower auf Twitter – oder etwa 10 Millionen mehr als der amerikanische Präsident – und 158 Millionen auf Instagram. Bei so viel Einfluss und Markenbekanntheit wäre es für Big Tech zu auffällig gewesen, sie in der Versenkung verschwinden zu lassen, so wie es mit unzähligen anderen „falschen Denkern“ geschehen ist.

Als Minaj also vor ihren Millionen Anhängern verkündete, dass sie die Impfung so lange hinauszögern würde, bis „ich das Gefühl habe, dass ich genug recherchiert habe“, und gleichzeitig behauptete, dass ein Familienfreund in Trinidad nach der Impfung „impotent“ geworden sei, war dies ein Schuss vor den Bug des US-Establishments, das alles daran setzt, jeden einzelnen Amerikaner dazu zu bringen, den Ärmel hochzukrempeln.

Natürlich hat dies die Zombie-Medien dazu veranlasst, in den totalen Zerstörungsmodus zu gehen. Denn wie könnte man dem US-Masken- und Impfstoff-Zaren Anthony Fauci misstrauen, der von dem republikanischen Senator Rand Paul beschuldigt wird, über das Nationale Gesundheitsinstitut die „Funktionsgewinn“-Forschung in Wuhan, China, zu finanzieren? Natürlich hat Fauci diese Behauptungen vehement zurückgewiesen, ebenso wie China.

In der Zwischenzeit genießt Big Pharma volle Entschädigung im Falle von Impfstoffverletzungen und Todesfällen, doch irgendwie werden die Menschen gemieden, wenn sie die Sicherheit und Wirksamkeit ihres Produkts infrage stellen. Und ja, es gibt Verletzungen, von denen man annimmt, dass sie eine direkte Folge der Impfungen sind (zum Beweis sehen Sie sich dieses kurze Video an, das dokumentiert, was einigen der Menschen nach ihren Impfungen passiert ist). Es handelt sich um echte Menschen, deren Leben über Nacht völlig aus den Fugen geraten ist. Sie werden nie wieder dieselben sein. Dies ist kein Argument gegen Impfungen, die in der Vergangenheit Wunder gewirkt haben, sondern vielmehr ein Beweis dafür, dass die Menschen die Freiheit haben sollten, Fragen zu stellen und ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, ohne zu gesellschaftlichen Außenseitern gemacht zu werden. Und schließlich sollten sie niemals gezwungen werden, sich impfen zu lassen, weil sie sonst ihren Lebensunterhalt verlieren und aus der höflichen Gesellschaft ausgeschlossen werden.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021

Ein abschließendes Wort zur Met Gala. Wenn die liberalen Eliten so dogmatisch sind, wenn es darum geht, „der Wissenschaft zu vertrauen“ und jedes einzelne Wort aus Joe Bidens Teleprompt-Reden zu befolgen, warum waren dann die Prominenten bei der Veranstaltung ohne Maske? Wo waren die Covid-Patrouillen, die auf die Einhaltung der Pandemie-Etikette bestanden? Keiner der Prominenten trug eine Windel im Gesicht, während ihre Begleiter, die die fließenden Kleider der Elite zurechtrückten, als sie die Treppe hinaufstiegen, wie echte Sklaven aussahen und agierten. Hier ist das Impfstoff-Narrativ der Demokraten an den Felsen des gesunden Menschenverstands und des Anstands zerschellt.

Auch wenn Nicki Minaj angesichts des unerbittlichen Drucks des Pöbels schließlich nachgeben wird, wie es die meisten Menschen letztendlich tun, hat ihre „fünfzehn Minuten Covid-Ruhm“ viele Menschen für ihre Rechte sensibilisiert, und das kann in diesen modernen Zeiten der Unruhe nur gut sein.