Beamter des US-Militärs: Die Verabreichung der Impfstoffe von Moderna und Pfizer könnten unterbrochen werden, wenn noch mehr Fälle von Herzentzündungen nach der Impfung festgestellt werden

Von Dr. Paul Alexander: Er ist Epidemiologe für Infektionskrankheiten, COVID-Experte und hat eine Ausbildung in Bioterrorismus und Biowaffen

Harry Chang, ein Oberstleutnant der US-Armee, machte diese Vorhersage am 27. April 2021 – dem gleichen Tag, an dem der Direktor der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) sagte, dass die Behörde keine Sicherheitssignale für Herzentzündungen nach einer COVID-19-Impfung erkennen könne.

Chang verwies auf die Unterbrechung der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson aufgrund von Blutgerinnseln und sagte, dass eine erhöhte Anzahl von Herzentzündungsproblemen eine ähnliche Maßnahme auslösen könnte.

„Eine Unterbrechung der Verabreichung von Pfizer/Moderna (ähnlich wie die Unterbrechung der Verabreichung von Blutgerinnseln bei J&J) wird sich nachteilig auf die Impfquoten in den USA und in den USA auswirken.

Myokarditis ist eine Art von Herzentzündung.

„Er bezog sich dabei auf das Advisory Committee on Immunization Practices (Beratendes Komitee für Impfpraktiken), das die CDC bei der Auswahl von Impfstoffen berät, und die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die über die Freigabe von Impfungen entscheidet.

Chang sprach mit Tricia Blocher, einer Beamtin der kalifornischen Gesundheitsbehörde, und anderen kalifornischen und militärischen Beamten. Er reagierte damit auf einen Bericht über das US-Verteidigungsministerium, das bei Soldaten nach einer COVID-19-Impfung eine unerwartet hohe Zahl von Herzentzündungen festgestellt hatte.

Die E-Mail war eine von 19 Seiten mit Nachrichten, die The Epoch Times durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act erhielt.

Mitglieder der ACIP COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group (VaST) erhielten den Bericht aus dem Pentagon, ebenso wie einige CDC-Beamte, wie die E-Mails zeigen.

Unter ihnen war Dr. Tom Shimabukuro, ein Leiter des Vaccine Safety Teams, das Teil der COVID-19 Vaccine Task Force der CDC ist.

Shimabukuro bat seine Kollegen fast sofort um Daten aus dem Vaccine Safety Datalink, einem von der CDC und neun Gesundheitsorganisationen gemeinsam betriebenen System zur Überwachung der Impfstoffsicherheit. Eric Weintraub, der Projektleiter für den Datalink, stellte fest, dass 24 Fälle von Myokarditis automatisch im Tracking-System erfasst worden waren.

Die E-Mail-Kette endete an dieser Stelle, ohne dass es einen Hinweis darauf gab, dass die Beamten weiter untersuchten, ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und der Herzentzündung gab.

Weintraub reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, ebenso wenig wie Chang, der zu der Einschätzung gelangte, dass die Entdeckung von Herzproblemen „wahrscheinlich zu weiteren Bedenken in der Öffentlichkeit hinsichtlich der Sicherheit von Impfstoffen führen und es schwieriger machen wird, die ‚Impfmauer‘ zu überwinden.“

Aus den E-Mails „geht hervor, dass die Berichte über Herzmuskelentzündungen nach dem COVID-Impfstoff in den USA und in Israel schon früh aufhorchen ließen“, dass die Behörden jedoch befürchteten, dass die Anerkennung des Risikos „sich negativ auf die öffentliche Wahrnehmung der Sicherheit und Akzeptanz des COVID-Impfstoffs auswirken würde“, so Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center, in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Der historische Widerwille der Gesundheitsbehörden, zuzugeben, dass Impfstoffe ernsthafte Risiken bergen, die für manche Menschen größer sind, ist eines der größten Hindernisse für die Verbesserung der Sicherheit des Massenimpfsystems“, fügte sie hinzu.

Sowohl die Moderna- als auch die Pfizer-Impfung basieren auf der Boten-RNA- oder mRNA-Technologie.

Am selben Tag wie die E-Mails erklärte Dr. Rochelle Walensky, die Direktorin der CDC, gegenüber Reportern während eines virtuellen Briefings, dass die CDC, nachdem sie von der Entdeckung des Pentagons erfahren hatte, ihre Daten geprüft und keine erhöhte Rate festgestellt habe.

„Wir haben kein Signal gesehen, und wir haben bei den über 200 Millionen Dosen, die wir verabreicht haben, absichtlich nach einem Signal gesucht“, sagte sie.

Es ist nicht klar, auf welche Daten sich Walensky stützt. Sie reagierte nicht auf eine Anfrage.

Shimabukuro, der gefragt wurde, ob er Walensky beraten habe, ob eine Pause verhängt werden sollte, verwies auf die CDC. Eine Sprecherin der Behörde teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit: „Die Impfpolitik fällt in den Zuständigkeitsbereich des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC, und es wäre am besten, wenn Sie sich mit Fragen zur Impfpause an die ACIP-Mitarbeiter der CDC wenden würden.“

Die CDC legt die Impfpolitik fest, berät sich aber oft mit dem ACIP, bevor sie dies tut.

Der ACIP hat auf Anfragen per E-Mail nicht geantwortet.

„Wenn man bedenkt, dass Walensky sagte, sie habe die Daten geprüft und sei nicht von der kausalen Natur der Sache überzeugt – das ist wirklich verwirrend“, sagte Dr. Anish Koka, ein Kardiologe aus Philadelphia, in einer Twitter-Nachricht an The Epoch Times.

Myokarditis und eine ähnliche Erkrankung, die Perikarditis, sind schwerwiegende Probleme, die Menschen oft dazu zwingen, für eine gewisse Zeit auf Sport und andere körperliche Aktivitäten zu verzichten. In einigen Fällen können die Erkrankungen zum Tod führen. Die meisten Fälle, die nach der Impfung festgestellt werden, erfordern einen Krankenhausaufenthalt. Einige Menschen leiden unter Langzeitfolgen.

„Ich verstehe, dass die Gesundheitsbehörden eine ganz andere Risiko-Nutzen-Rechnung anstellen, weil es sich um eine Infektionskrankheit handelt, aber es gab sicherlich andere Optionen, die man in Erwägung ziehen konnte, anstatt einen einseitigen Ansatz mit zwei Impfungen für jeden jungen gesunden Mann im Abstand von 20 Tagen zu wählen“, sagte Koka.

Sowohl die Moderna- als auch die Pfizer-Impfstoffe werden in 2-Dosen-Impfserien verabreicht. Auffrischungsimpfungen werden jetzt empfohlen, weil die Impfstoffe nicht so wirksam sind wie früher behauptet.

Weder die CDC noch die ACIP haben wochenlang nach Bekanntwerden der Pentagon-Entdeckung Berichte über Herzentzündungen nach der Impfung veröffentlicht.

Der erste Bericht des ACIP, eine Zusammenfassung von Vorträgen, die hinter verschlossenen Türen gehalten wurden, besagte, dass die Herzmuskelentzündungsraten nach der Impfung nicht von den erwarteten Raten abwichen, die auf der Grundlage des regelmäßigen Auftretens der Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung ermittelt werden.

Einige Wochen später räumte das Gremium jedoch ein, dass die Raten der Herzmuskelentzündung nach der Impfung höher waren als erwartet, und legte die Zahlen in einem Bericht vom 24. Mai 2021 detailliert dar.

Shimabukuro präsentierte die Daten zu den höher als erwarteten Raten auf öffentlichen Sitzungen im folgenden Monat. Er enthüllte, dass Myokarditis und Perikarditis bei Männern im Alter von 12 bis 29 Jahren viel häufiger als erwartet auftraten, behauptete aber, es sei zu früh, um einen Zusammenhang zwischen den Problemen und den Impfstoffen herzustellen. Er und andere sagten bald, dass die Daten „einen Zusammenhang mit der Impfung nahelegen“, und VaST sagte, die Daten deuteten auf einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ hin.

Etwa zur gleichen Zeit fügte die FDA den Informationsblättern, die an die Impflinge, die Betreuer der Impflinge und das medizinische Personal, das die Impfungen verabreicht, verteilt werden, Warnungen über Herzentzündungen hinzu, und Militärärzte berichteten über mehr Fälle als erwartet bei Soldaten, die einen der Impfstoffe erhalten hatten.

Bis Ende April 2021 wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), einem von der CDC und der FDA verwalteten passiven System, etwa 341 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis nach einer Impfung gemeldet.

Bis zum 8. Juni wurden über 5.000 Fälle gemeldet.

Einige Berichte wurden gelöscht, was die Zahlen möglicherweise verzerrt. Außerdem deuten Studien darauf hin, dass die an VAERS gemeldeten Fälle zu niedrig angesetzt sind.

Den Daten zufolge, die Shimabukuro auf einer FDA-Sitzung am 7. Juni vorstellte, sind die Raten der Myokarditis bei Männern im Alter von 5 bis 49 Jahren nach der zweiten Dosis höher als erwartet. Die höchste Rate ist bei 16- und 17-jährigen Männern zu verzeichnen, mit 76 Meldungen pro einer Million zweiter Dosen und 24 Fällen pro einer Million dritter Dosen.

„Die derzeitigen Erkenntnisse unterstützen einen kausalen Zusammenhang zwischen der mRNA-COVID-19-Impfung und Myokarditis und Perikarditis“, sagte Shimabukuro.

Die CDC riet im Februar einigen Menschen, zwischen der ersten und der zweiten Impfung länger zu warten, um das Risiko einer Herzentzündung zu minimieren.

Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass gesunde, junge Menschen keine der Dosen erhalten sollten, da COVID-19 vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen wie Nierenerkrankungen schwerwiegende Probleme verursacht.

„Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten überwiegen die Risiken einer COVID-19-Impfung bei gesunden Kindern möglicherweise den Nutzen“, sagte Dr. Joseph Ladapo, der Generalarzt von Florida, Anfang dieses Jahres.

Mehrere Länder haben den Moderna-Impfstoff für Jugendliche aufgrund der Herzentzündung pausiert.

Andere Experten sagen, dass mindestens eine Dosis empfohlen wird, während wieder andere, wie auch die CDC, weiterhin eine Impfung für praktisch alle Amerikaner ab 5 Jahren empfehlen.

Die Pause für den Impfstoff von Johnson & Johnson wegen Blutgerinnseln wurde schließlich aufgehoben, aber die FDA schränkte im Mai seine Verwendung ein. Für die Impfstoffe von Moderna und Pfizer gab es in den Vereinigten Staaten nie einen Aufnahmestopp.