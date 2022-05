Beamter des Vatikans in Davos: Die Kirche setzt die Agenda des Weltwirtschaftsforums um

Die katholische Kirche beabsichtigt, „politische Maßnahmen und Programme zu ergreifen, um die auf dem Forum erörterten Themen in die Praxis umzusetzen“, so Pater Leonir Chiarello, der Generalobere des Skalabrinerordens.

Ein vatikanischer Geistlicher, der am Gipfel 2022 in Davos teilnahm, einer vom Weltwirtschaftsforum (WEF) veranstalteten Konferenz, die eine strafende grüne“ Agenda, offene Grenzen und das Management zukünftiger Pandemien“ vorantreibt, sagte, dass die katholische Kirche sich für die verschiedenen Themen, die auf dem Forum erörtert werden, engagiert.

In einem Gespräch mit Vatican News sagte Pater Leonir Chiarello, Generaloberer der Kongregation der Missionare des Heiligen Karl (Skalabrinern), dass die Kirche bei der Umsetzung vieler globalistischer Ideale des WEF eine Vorreiterrolle einnehme.

Chiarello, der von Papst Franziskus zum Mitglied der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt wurde, erläuterte, dass es acht „grundlegende Themen“ gibt, die das Forum in Davos bei seinem jährlichen Treffen behandelt, darunter „Klima und Natur, gerechtere Wirtschaft … Gesundheit und Gesundheitswesen, globale Zusammenarbeit sowie Gesellschaft und Gerechtigkeit“.

Der Generalobere lobte das Forum für seine Verpflichtung zur „Zusammenarbeit“ unter dem Dach der „Mitverantwortung und internationalen Kooperation …, um bei der Erreichung der Ergebnisse dieser Hauptthemen, die wir im Forum diskutieren, voranzukommen.“

Zu den vielen „Herausforderungen“, mit denen sich das Forum befassen will, gehören nach den Worten des Geistlichen die Coronavirus-Krise und die Kriege in der Welt. Grundsätzlich, so Chiarello, müsse die Kirche mit säkularen Organisationen zusammenarbeiten, um „einen Konsens und eine gemeinsame Agenda zu entwickeln, um die Fragen des Schutzes der Natur, der Wirtschaft, der Arbeit, der Technologie, des Geschäftslebens, des Gesundheitswesens, der sozialen Gerechtigkeit und der anderen vom Forum behandelten Themen anzugehen.“

Darüber hinaus sagte Chiarello, dass die Kirche sich verpflichtet habe, „politische Maßnahmen und Programme zu implementieren, um die vom Forum erörterten Themen in die Praxis umzusetzen“ und „Mechanismen für die internationale Zusammenarbeit und Mitverantwortung zu schaffen, die darauf abzielen, konkrete Ergebnisse zu erzielen“, um die in der Schweiz festgelegten Ziele zu erreichen.

„Die katholische Kirche engagiert sich bereits für die verschiedenen Themen, die auf dem Forum erörtert wurden, sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene“, bestätigte er.

Der Priester verwies auf „die von Papst Franziskus in Laudato Sí und Fratelli Tutti vorgeschlagene Perspektive für die Pflege der Natur und die Förderung einer integrativeren Wirtschaft“ als Beispiele für die Umsetzung der WEF-Agenda durch die Kirche, schlug aber vor, dass „die katholische Kirche mehr tun kann, indem sie sich mit anderen bereits bestehenden Initiativen auseinandersetzt und andere Initiativen sozialer und politischer Akteure einbezieht, die sich auf lokaler und globaler Ebene entwickeln“.

Gruppen innerhalb der katholischen Kirche haben bereits ernsthafte Bedenken geäußert, was die Unterstützung des Papstes für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen (UN) betrifft, die Teil der vom WEF unterstützten Agenda 2030 sind, die einen „universellen Zugang“ zu „sexueller und reproduktiver Gesundheit“ und „reproduktiven Rechten“ fordert.

Die UNO definierte diese Begriffe auf ihrer Konferenz in Kairo 1994 so, dass sie Frauen „moderne Verhütungsmittel“ zur „Familienplanung“ und „sichere Abtreibung“ überall dort, wo das Verfahren legal ist, zur Verfügung stellt.

Der Eindruck, dass der Vatikan sich den Zielen der UN und des WEF angeschlossen hat, wurde noch verstärkt, als Papst Franziskus 2016 auf einer päpstlichen Konferenz, an der auch der berüchtigte Abtreibungs- und Bevölkerungskontrollbefürworter Jeffrey Sachs teilnahm, seine Dankbarkeit für die Verabschiedung der SDGs zum Ausdruck brachte.

Sachs, einer der weltweit prominentesten Befürworter der SDGs und häufiger Besucher des Vatikans, sagte auch, dass die Enzyklika Laudato Si des Papstes – von Chiarello als Umsetzung der Agenda von Davos gelobt – die Verabschiedung der SDGs „ermöglicht“ habe.