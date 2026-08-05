Beduinen mit Atombomben

Eric Margolis

Washington hat Gespräche mit Saudi-Arabien über die Möglichkeit des Atomwaffenprogramms für das Wüstenkönigreich aufgenommen.

Die Amerikaner und Saudis beteuern, ausschließlich über friedliche Nutzung von Atomwaffen zu sprechen. Glauben Sie ihnen nicht. Die Saudis argumentieren, sie bräuchten Atomwaffen zur Energiegewinnung, wenn ihre Ölreserven zur Neige gehen. Jedes ölproduzierende Land könnte dieses Argument mit Recht vorbringen. Wenn das Öl ausgeht, gibt es keine goldenen Betten, keine französischen Möbel, keine Showgirls und keine Rolls-Royce mehr.

Der einzige wirklich bewundernswerte saudische König der jüngeren Geschichte, Faisal bin Saud, soll gesagt haben: „Wir fahren in teuren Autos, aber ich fürchte, wir werden bald wieder auf Kamelen reiten müssen, wenn unser Öl ausgeht.“ Dieser edle und weitsichtige Herrscher wurde 1976 von einem Neffen ermordet, der angeblich geisteskrank war. Einige Saudis vermuteten, Faisal sei von einer westlichen Macht getötet worden.

Saudi-Arabien hat nur 38 Millionen Angehörige indigener Stämme, die über ein riesiges, trockenes Land verstreut leben. Libyens verstorbener Machthaber Muammar Gaddafi sagte mir: „Die Saudis sind sehr reiche Leute, die hinter hohen Mauern leben. Sie haben panische Angst vor ihren Nachbarn.“ Gaddafi selbst wurde von Franzosen und Amerikanern ermordet.

Traditionell suchen die Saudis Schutz beim militärisch starken Pakistan. Der verstorbene pakistanische Präsident Zia ul-Haq befehligte ein bedeutendes Kontingent pakistanischer Truppen zum Schutz der saudischen Königsfamilie. Zia sagte mir, er habe eine geringe Meinung von den saudischen Militärfähigkeiten. Tatsächlich haben die Saudis nie eine nennenswerte Streitmacht zum Schutz ihres enormen Ölreichtums aufgebaut, aus Angst vor einem Militärputsch – einem in der arabischen Welt und in Afrika häufigen Ereignis.

Die USA stationieren eine große Anzahl von Söldnern und amerikanischen Soldaten im Nahen Osten, schätzungsweise 50.000, sowie große Kontingente von CIA-Agenten und anderen Sicherheitskräften zum Schutz des ägyptischen Regimes.

Saudi-Arabien und die USA nutzen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auch für militärische Operationen und sind tief in Kriege im Sudan, in Somalia und in der Zentralafrikanischen Republik verwickelt. Doch das reiche Saudi-Arabien ist der eigentliche Gewinn.

Die Trump-Regierung versucht nun, die Saudis mit dem Versprechen eines angeblich zivilen Atomprogramms unter Druck zu setzen, ihre halbherzige Unterstützung der Palästinenser aufzugeben und sich mit Israel zu verbünden. Wie erfolgreich das für die Saudis sein wird, ist ungewiss. Die Saudis sind so rückständig, dass sie Bäcker aus Ägypten, Indien oder Pakistan importieren müssen. Es gibt keine qualifizierten Nukleartechniker in Arabien. Man könnte zwar welche anheuern, wie Ägypten es in den 1960er Jahren versuchte. Israel tötete damals viele von ihnen. Nun könnte Israel dies wieder zulassen, aber mit größter Vorsicht. Israels Politik sieht vor, Nuklearspezialisten zu ermorden, die arabischen Staaten helfen wollen. Die Saudis würden sich einen Atomwaffeneinsatz gegen Israel dreimal überlegen, denn Israel verfügt über mindestens 100 Atomwaffen, die jederzeit einsatzbereit sind – und zwar über der gesamten arabischen Welt – ganz zu schweigen von den U-Boot-gestützten Atomraketen, die gegen einen Überraschungsschlag immun sind.

Die saudische Königsfamilie ist auf den Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen. Sie hat die Palästinenser immer wieder verraten. Doch Riad muss zumindest eine gewisse Unterstützung für Palästina zeigen, um den Anschein zu wahren, die arabische Sache zu unterstützen. In Wirklichkeit fürchten die Saudis die Palästinenser als gefährliche Revolutionäre, die sich sozialistischen Ideen oder Staaten zuwenden. Interessanterweise erfolgte die größte Vertreibung von Palästinensern seit der Gründung Israels 1948 durch Kuwait. Saddam Hussein versprach, aus dem von den Briten gegründeten Kuwait einen palästinensischen Staat zu machen. Der palästinensische Führer Jassir Arafat begrüßte das Angebot. Die Kuwaiter waren empört und wiesen ihre zahlreichen palästinensischen Einwohner aus.

Nun wollen die Saudis die dominierende Macht im Nahen Osten sein. Amerika kann der Versuchung nicht widerstehen, arabischen Staaten zu schmeicheln. Wird man den unberechenbaren saudischen Beduinen Atomwaffen anvertrauen?