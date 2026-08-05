Der lähmende Gallium-Würgegriff: Warum die USA keine Präzisionsraketen und voll funktionsfähige F-35 produzieren können

Larry C. Johnson

Erneut Kudos an Kevin Wamsley von Inside China Business. Auf der Grundlage seines jüngsten Podcasts (siehe unten) habe ich einige zusätzliche Nachforschungen angestellt. Der Inhalt seines Video-Briefings ist schockierend und alarmierend — zumindest für US-amerikanische Entscheidungsträger und Waffenhersteller.

Es gibt einen einzigen roten Faden, der von den leeren Nasenkegeln der neuesten Tarnkappenjäger Amerikas bis hin zu den Laboratorien reicht, in denen China das Internet der 2030er Jahre aufbaut. Dieser Faden ist Gallium — ein weiches, silbriges Nebenprodukt der Aluminiumraffination, über das kaum jemand außerhalb eines materialwissenschaftlichen Fachbereichs nachdenkt, und das die Vereinigten Staaten überhaupt nicht produzieren.

Ein Metall, das Amerika aufgehört hat herzustellen

Die wichtigste Aussage des US Geological Survey ist eindeutig: Die Vereinigten Staaten verfügen seit Jahrzehnten über keine primäre inländische Galliumproduktion, und ihre Nettoimportabhängigkeit liegt bei 100 Prozent. China hingegen kontrolliert den überwältigenden Großteil der weltweiten Produktion — die üblicherweise genannten Zahlen liegen zwischen 94 und 98 Prozent der Rohproduktion. Der Grund ist struktureller, nicht zufälliger Natur. Gallium wird als Nebenprodukt der Bauxit- und Zinkverarbeitung gewonnen, Industrien, die China dominiert. Ein Land kann nicht einfach beschließen, Gallium herzustellen; es muß zunächst die Aluminium- und Zinkindustrien aufbauen, aus denen es gewonnen wird, und dann noch die Extraktions-, Raffinerie-, Wafer- und Verpackungslinien obendrauf. Das ist ein Vorhaben, das mehr als ein Jahrzehnt erfordert, kein Haushaltsposten.

Diese Abhängigkeit wurde im Dezember 2024 zur Waffe, als Peking den Export von Gallium, Germanium und Antimon in die Vereinigten Staaten verbot und den Verkauf an US-amerikanische Militärendnutzer ausdrücklich untersagte. Es war eine Vergeltungsmaßnahme für die amerikanischen Exportkontrollen im Halbleiterbereich, und sie traf ein Pentagon, das nach eigener Auskunft des USGS keinerlei Gallium in der nationalen Verteidigungsreserve zur Verfügung hatte.

Eine entscheidende Aktualisierung, die die alarmistische Version dieser Geschichte oft unterschlägt: Im November 2025 setzte China im Rahmen einer umfassenderen Handelswaffenruhe zwischen den Präsidenten Trump und Xi den zivilen Teil dieses Verbots bis Ende November 2026 aus und überführte diese Exporte in ein Lizenzsystem. Doch die Aussetzung war an eine Bedingung geknüpft, die von enormer Bedeutung ist — das Exportverbot für militärische Endnutzer blieb in Kraft. Der zivile Nachschub wurde also auf Pekings Gnaden wieder geöffnet, jederzeit widerrufbar, während die Waffenhersteller weiterhin abgeschnitten blieben. Der Würgegriff lockerte sich nicht; er wurde neu positioniert.

Die Kampfjets mit Gegengewichten anstelle von Radargeräten

Das augenfälligste Symptom dieser Abhängigkeit ist auch das am leichtesten mißverständliche. Es stimmt — durch Fotomaterial und Branchenberichte bestätigt, wenngleich vom Kriegsministerium zunächst bestritten —, daß F-35, die ab Los 17 gebaut werden, mit Gegengewichten, buchstäblichem Ballast, in ihren Nasenkegeln ausgeliefert werden, wo die Radargeräte hingehören. Berichten zufolge sind mehrere Hundert Maschinen betroffen.

Die Ursache ist jedoch verwickelter als das schlichte „China hat die Galliumversorgung abgeschnitten.“ Der unmittelbare Schuldige ist die verzögerte Entwicklung und Zertifizierung der AN/APG-85, des Radars der nächsten Generation, das das ältere AN/APG-81 ersetzen soll. Die APG-85 basiert auf Galliumnitrid-(GaN-)Technologie, die eine wesentlich höhere Leistung und eine bessere Wärmeeffizienz bietet — und etwa 82 Kilowatt benötigt, was strukturelle Umbauten sowie Kühlungs- und Leistungsmodifikationen am vorderen Rumpfbereich des Flugzeugs erzwingt. Die Jets ab Los 17 wurden für die APG-85 umkonstruiert und können das alte APG-81 nicht mehr aufnehmen. Als das neue Radar in Verzug geriet, blieb diesen Flugzeugen nichts anderes übrig als Gegengewichte.

Die Galliumversorgung ist der erschwerende Faktor, der unter dieser Entwicklungsverzögerung liegt: GaN-Radargeräte verbrauchen weitaus mehr Gallium als ihre Vorgänger, die DLA hat Schwierigkeiten, es zu beschaffen, da Japan und Deutschland nicht in der Lage sind, die Lücke zu füllen, und die Preise sind stark gestiegen. Ehrlich gesagt steht Amerika vor einem Radar-Entwicklungsproblem und einem Materialproblem, wobei Chinas Monopol unter beiden liegt. Unterdessen hat China seinen eigenen J-20-Kampfjet auf ein Radar der nächsten Generation umgerüstet, das Berichten zufolge auf derselben GaN-Technologie basiert — die qualitative Lücke, die die APG-85 hätte öffnen sollen, schließt sich stattdessen.

Die Verwundbarkeit reicht weit über ein einzelnes Flugzeug hinaus. Galliumnitrid bildet die Grundlage der Hochleistungsstörsender auf dem EA-18G Growler, der eigenen elektronischen Kampfführungsanlage der F-35 sowie der großen bodengestützten Radaranlagen der Art, wie sie während der Kämpfe im Persischen Golf zerstört wurden. Den Berichten zufolge berühren die Lieferketten des Pentagons bei einem erheblichen Anteil der Waffenkomponenten chinesische Zulieferer — die Abhängigkeit ist systemischer Natur, kein einzelner Schwachpunkt.

Dasselbe Monopol, auf die Zukunft gerichtet

Hier wendet sich die Geschichte von der Verteidigung zu etwas Größerem. Dieselbe industrielle Basis, die China die Drosselung der Radarproduktion erlaubt, ermöglicht es chinesischen Forschern auch, bei der Technologie voranzupreschen, von der erwartet wird, daß sie das nächste Vierteljahrhundert der Konnektivität prägen wird: 6G.

Die Schlagzeilen machende Errungenschaft ist real und wurde in Nature veröffentlicht. Ein von Wissenschaftlern der Peking University und der City University of Hong Kong geleitetes Team hat den nach eigener Beschreibung weltweit ersten „Allfrequenz“-6G-Chip entwickelt — ein Gerät von etwa 11 mal 1,7 Millimetern, das das gesamte drahtlose Spektrum von 0,5 bis 115 Gigahertz auf einem einzigen Chip integriert. Diese Spanne erforderte bisher neun separate Funksysteme. Bei Tests überschritt er 100 Gigabit pro Sekunde auf einem einzigen Kanal, was unabhängige Berichte mit etwa dem 500-fachen der realen Geschwindigkeit übersetzen, die die meisten Nutzer mit heutigem 5G erzielen; zudem kann er sich innerhalb von 180 Mikrosekunden über 6 Gigahertz Spektrum neu abstimmen, um Störungen auszuweichen. Die Forscher bauten ihn nicht aus Gallium, sondern aus Lithiumniobat in Dünnfilmtechnologie unter Verwendung eines photoelektronischen Designs, und sie beabsichtigen, ihn zu steckfertigen Modulen für Telefone, Basisstationen, Drohnen und IoT-Geräte zu verkleinern.

Der strategische Punkt überlebt die technische Korrektur. Ob das entscheidende Material Gallium in einem Radar oder Lithiumniobat in einem Transceiver ist, das Muster ist dasselbe: China kontrolliert zunehmend sowohl die Rohstoffe als auch die Pipeline der Wissenschaftler und Ingenieure, die diese in einsatzfähige Systeme verwandeln. Und die Bedeutung von 6G liegt nicht wirklich bei den Verbrauchern. Kaum jemand braucht es, eine Bibliothek voller Filme in Sekunden herunterzuladen. Die Nachfrage kommt aus der Industrie — Präzisionsrobotik, fortgeschrittene Fertigung, private Industrienetzwerke, integrierte Sensorik, Drohnenwirtschaft in geringer Höhe — genau jene Sektoren, in denen China bereits beherrschende Positionen aufgebaut hat. Der versprochene Sprung von 6G in Bezug auf Geschwindigkeit, Latenz und integrierte Sensorik kommt genau jener Industriebasis zugute, die China gerade konsolidiert.

Die Standards sind der eigentliche Preis

Es gibt noch eine weitere Dimension, die über jeden einzelnen Chip hinausgeht. 6G ist weltweit noch nicht standardisiert; die globalen Protokolle werden noch geschrieben, eben weil die Systeme noch entwickelt werden. Normungsgremien — 3GPP, die ITU, die O-RAN Alliance — verlagern 6G gerade erst von der Forschung in die formale Spezifikation, wobei erste Normen für etwa 2029 und kommerzielle Netze für etwa 2030 angepeilt werden. Wer zuerst funktionierende Systeme baut, prägt die Standards, die alle anderen übernehmen müssen.

Die Trump-Administration hat den Einsatz erkannt und 6G zum Grundpfeiler der nationalen Sicherheit, Außenpolitik und des wirtschaftlichen Wohlstands der USA erklärt; sie hat eine Politik der amerikanischen Führungsrolle verkündet — mit Weisungen zur Arbeit an Spektrum, kommerziellen Anwendungen und diplomatischen Koalitionen zur Untermauerung der US-Position. Die Boston Consulting Group prognostiziert, daß der wirtschaftliche Output von 5G in Höhe von etwa 1 Billion Dollar bis 2035 auf bis zu 18 Billionen Dollar anwachsen könnte, wobei 6G völlig neue Unternehmensmodelle und groß angelegte KI in Fertigung, Städten, Gesundheitswesen und öffentlicher Sicherheit ermöglicht.

Doch die Absicht prallt an derselben Wand ab. Die Vereinigten Staaten können nicht führend beim Aufbau von etwas sein, das sie nicht liefern können. Die Führungsrolle bei 6G erfordert Bergbau, Raffination, Fertigung und — vor allem — Zehntausende ausgebildete Ingenieure, die die Technologie in großem Maßstab anwenden. China leistet diese Arbeit jetzt. Amerika debattiert noch darüber, wie es anfangen soll.

Das Fazit

Streicht man die Übertreibungen heraus, bleibt ein harter Kern. Heute können US-Auftragnehmer keine fortschrittlichen Radargeräte auf hundert Millionen Dollar teure Flugzeuge setzen, zum Teil weil China ein Metall kontrolliert, das Amerika vor vierzig Jahren aufgehört hat herzustellen. Auf dem derzeitigen Kurs wird in zehn Jahren jeder, der die besten Telefone, Drohnen oder Roboter haben möchte, feststellen, daß die kritischen Komponenten — und die Standards, nach denen sie funktionieren — durch dasselbe Land geleitet werden. Lieferketten sind das entscheidende Spiel, ebenso wie die Forscher, die Rohstoffe in Märkte verwandeln. Das ist das Argument, und das Unbequeme daran ist, wie viel davon schlicht und einfach wahr ist.