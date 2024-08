Der Iran sucht nach einer angemessenen Antwort auf die Ermordung auf seinem eigenen Boden des ausländischen Führers Ismail Haniyeh durch Israel. Das Problem, vor dem der Iran steht, besteht darin, genug zu tun, um seine Souveränität zu verteidigen, aber nicht zu viel, um die Vereinigten Staaten nicht auf die Seite der “revisionistischen Zionisten” in den Atomkrieg zu ziehen, den Tel Aviv anstrebt.

Der Iran fühlt mehr als die Hisbollah das Ausmaß der Ausübung seiner Selbstverteidigung, die auch seine Grenzen hat, um Netanjahu nicht zufrieden zu stellen, dessen Ziel es ist, die Vereinigten Staaten zur Zerstörung des persischen Landes zu drängen [1].

Der Iran will auch nicht Trump, dem großen Verbündeten Netanjahus, den Wahlsieg überlassen, indem er hinter den Kulissen mit Bidens Team verhandelt. Und zwar so sehr, dass der US-Außenminister, der Khasarische Antony Blinken, einen spektakulären Zwischenstopp im Iran [2] einlegen sollte, der mitten in dem vom Biden-Team propagierten Gipfel über den Waffenstillstand und die Geiseln [3] verschoben wurde.