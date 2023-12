Bei COP 28 geht es nicht um Klima, sondern um neokoloniale Interessen

Hintergrund

Inmitten der wilden Behauptungen, dass die Welt nur noch bis 2030 Zeit hat, um den Zusammenbruch der Zivilisation aufgrund der globalen Erwärmung und des Klimawandels zu verhindern, ist es rätselhaft, dass Biden den Bau einer Ölpipeline vom Nahen Osten nach Europa vorschlug, um die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe und die damit verbundenen CO2-Emissionen für viele Jahrzehnte in die Zukunft zu zementieren. Auch hier schlug Biden nicht vor, die reichlich vorhandene Sonnenenergie in den Wüsten des Nahen Ostens zu nutzen und nach Europa zu leiten, wenn das Versprechen der grünen Solarenergie ernst genommen werden soll. Besteht hier ein Widerspruch und ist er gewollt? Es ist offensichtlich, dass die Klimapolitik versucht, den Entwicklungsländern die Nutzung fossiler Brennstoffe und der damit verbundenen Ressourcen zu verwehren, und die COP 28 spiegelt diese Denkweise wider.

Fossile Brennstoffe für die Reichen und magere Anpassungshilfen für die Armen

Die COP 28 findet in einer sehr interessanten Region statt, die sowohl Wüste als auch reich an Erdöl ist. Verschiedene Modelle des nur dem Namen nach internationalen, aber nicht repräsentativen Weltklimarates (IPCC) zeigen, dass die globale Erwärmung auf unter 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden muss. Wenn man davon ausgeht, dass Kohlendioxid die Hauptursache für die vom Menschen verursachte globale Erwärmung ist und die globale Erwärmung eine Bedrohung für die heutige Zivilisation darstellt, von der die Industrieländer so sehr profitiert haben, dann wären die logischen Optionen zur Reduzierung von Kohlendioxid entweder die Einstellung der Nutzung fossiler Brennstoffe (und damit der Kohlendioxidemissionen) oder die Ausweitung der Waldflächen, um die Fähigkeit der Erde zu erhöhen, CO2 zu binden und zu speichern. Überraschenderweise wurden diese beiden Optionen weder auf der COP 28 noch auf früheren Konferenzen vorgeschlagen oder eingehend diskutiert. Keiner der führenden Politiker hat vorgeschlagen, die Wüsten im Nahen Osten ganz oder teilweise zu begrünen, was die CO2-Emissionen in die Atmosphäre erheblich reduzieren würde. Ebenso wenig wurde vorgeschlagen, die Erdölförderung zu stoppen oder zu reduzieren, und es wurden lediglich Maßnahmen vorgeschlagen, um diejenigen, die nicht von den Vorteilen der kohle- und ölgetriebenen Industrialisierung profitieren, von der Nutzung dieser wichtigen Ressourcen abzuhalten.

Politiker wie Kenias Präsident William Ruto (hier) haben erklärt, dass Afrika eine grüne Industrialisierung anstreben müsse, um den Planeten vor einer Klimakatastrophe zu bewahren. Er geht fälschlicherweise davon aus, dass Afrika (das nur 3 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursacht) die Klimakatastrophe abwenden würde, wenn es seine Emissionen einstellt. Wenn die USA und China, die zusammen für fast die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, ihre Emissionen nicht reduzieren, kann es logischerweise auch keinen signifikanten Rückgang der Emissionen und der Gefahr des Klimawandels geben. Wenn man jedoch bedenkt, dass Biden mehr Aufträge für Ölbohrungen in den USA vergeben hat (hier), dass Deutschland zu Kohlekraftwerken zurückgekehrt ist (hier) und Großbritannien mehr Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee genehmigt hat (hier), und da diese Länder nicht selbstmörderisch sind, geht es beim Klimawandel nicht um CO2 oder Klima. Es geht um politische Kontrolle. Diese Länder hätten viel zu verlieren, wenn die „Klimakatastrophe“ durch erhöhte Kohlenstoffemissionen ausgelöst würde.

William Ruto sagte, die Welt habe ein Zeitfenster bis 2030, um den Klimawandel umzukehren, andernfalls werde es zu einer zivilisatorischen Katastrophe kommen. Ruto, der wie viele andere Staats- und Regierungschefs, die zum COP 28-Gipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Privatjets von der Größe eines Passagierflugzeugs angereist sind, gerne fliegt, scheint zu glauben, dass fossile Brennstoffe die globale Erwärmung nur dann verursachen können, wenn sie für die Industrialisierung und die Schaffung von Chancen für die Armen genutzt werden. Gerüchten in den sozialen Medien zufolge soll Ruto einen für ihn importierten Luxuswagen vom Typ Rolls Royce Phantom erhalten haben. Das spritfressende Mammut mit fast 7000 Kubikzentimetern Hubraum, das erhebliche CO2-Emissionen verursachen kann, scheint Ruto nicht zu stören. Ähnlich erstaunt sind Beobachter über Joe Bidens lange Kolonne von Fahrzeugen mit großem Hubraum, die erheblich zum CO2-Ausstoß beitragen, obwohl er angeblich die globale Erwärmung eindämmen will. In Südafrika hielt Ruto eine lange Rede darüber, dass Afrika eine kohlenstofffreie Industrialisierung aufbauen müsse. Ich habe nirgendwo gehört, wie man mit Wind- und Solarenergie Stahl und andere Metalle schmelzen oder Industrien aufbauen kann.

Virtuelles Signal, koloniales Spektakel

Die COP 28 entwickelt sich zu einer interessanten Show, bei der die Teilnehmer aus den Industrieländern Versprechungen machen, von denen sie wissen, dass sie nicht funktionieren werden, und die Vertreter der armen Länder einen Ausweg und eine Entschuldigung dafür finden, dass sie ihre Länder nicht entwickeln, um das derzeitige globale Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zu den interessanten Äußerungen des Treffens gehörte die Aufforderung von Emanuel Macron an die G7, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Er weiß jedoch, dass diese Länder nicht aufhören werden, Kohle zu nutzen, da keines von ihnen bereit ist, auf die Entwicklung und die Arbeit mit Stahl zu verzichten. Macron hat gelogen. Während er diese großartige Erklärung abgab, dachte er wahrscheinlich daran, dass Frankreich mehr Stahl für Panzer, Kanonen, Granaten und Schiffe benötigt, um seinen kolonialen Einfluss in Afrika zurückzugewinnen. Außerdem hat sich Macron sicher nicht mit den USA beraten, die noch mehr Stahl für den Bau und die Reparatur von Flugzeugträgern und großen Kanonen benötigen und weniger für die zivile Industrie. Während Frankreich zumindest auf Kohle als Energiequelle verzichten könnte, da es auf Kernenergie setzt, wird Deutschland dies nicht tun und hat bereits Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung wiederbelebt. Ende 2022 berichteten Bloomberg und NPR (hier), dass Deutschland aufgrund einer Energiekrise wieder auf Kohlekraftwerke zurückgreife, und zwar auf der Grundlage der Sprengung der Nord Stream-Pipelines durch die USA – ein Schritt, den Joe Biden zuvor versprochen und Victoria Nuland gebilligt hatte. Dieser Schritt würde direkt zur Erderwärmung beitragen und Deutschland dazu zwingen, noch mehr Kohle zu verbrennen, während Afrika die Nutzung von Sonnen- und Windenergie anstreben sollte. Die Freisetzung von Erdgas, das Methan enthält, würde zu einer erheblichen globalen Erwärmung führen, aber die Medien und Klimaaktivisten schauten weg. Aus einem Artikel des IPCC (hier) geht hervor, dass Methan die globale Erwärmung stärker verursacht als CO2 und zu 0,5°C beigetragen hat, obwohl es in viel geringeren Mengen ausgestoßen wird. So hat eine große Menge Methan, die nach der Nord Stream-Bombe freigesetzt wurde, eine globale Erwärmung verursacht, die dem CO2-Ausstoß Dänemarks in einem Jahr entspricht.

Die Zukunft

Die USA und die reichen westlichen Länder und ihre „Umweltaktivisten“ haben sich also nie um die globale Erwärmung oder den Klimawandel gekümmert und das Nord Stream-Bombardement bereitwillig ignoriert. Die Erderwärmung ist für die einen erlaubt, für die anderen nicht. Reiche Länder bieten armen Ländern etwas Geld an, damit sie ihre Entwicklung im Wesentlichen aufhalten, und erstere dürfen so viel CO2 ausstoßen, wie sie wollen. Einige afrikanische Staatschefs wurden dazu gebracht, um Geld für „Klimaanpassung“ zu betteln und die Industrialisierung zu stoppen. In der Zwischenzeit werden die vermögenden Länder weiterhin nach fossilen Brennstoffen bohren und diese ausbeuten, während der Anstieg von CO2 und Methan in der Atmosphäre weiterhin dazu benutzt wird, den Entwicklungsländern Angst einzujagen. Macron, der auf der COP 28 vorschlug, die G-7-Länder zu einem Kohleausstieg bis 2030 zu bewegen, hat versprochen, die Nutzung von Öl und Gas bis 2040 zu verbieten. Diese Aussage soll die Entwicklungsländer dazu zwingen, ähnliche Verpflichtungen einzugehen, während Frankreich und die G7 diese Verpflichtung nicht einhalten werden. Die westlichen Länder sind wortbrüchig. So haben die USA das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und von allen anderen Ländern verlangt, sich daran zu halten, sich dann aber klugerweise davon abgewandt und Trump die Schuld gegeben. Aufgrund dieses und anderer Präzedenzfälle werden die Industrieländer ihre Klimaverpflichtungen nicht einhalten oder aufgeben.

*

Simon Chege Ndiritu ist ein politischer Beobachter und Forschungsanalyst aus Afrika, der exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ arbeitet.