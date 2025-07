Bei einem aktuellen Interview enthüllt RFK Jr. verstörende Impfgeheimnisse

Von The Vigilant Fox

Dieses Gespräch wird Sie erschrecken, wütend machen – und dann wieder aufmuntern. Kennedys dreiminütige Einschätzung zu Trump gehört zu den spannendsten Dingen, die Sie heute sehen werden.

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein aktiver Gesundheitsminister sich 90 Minuten lang mit Tucker Carlson unterhält.

Aber genau das ist passiert, und Kennedy hat Carlsons Aufmerksamkeit sofort mit einer erschreckenden Geschichte über Korruption bei den CDC auf sich gezogen.

Er enthüllte, dass die Gesundheitsbehörde eine interne Studie aus dem Jahr 1999 unter der Leitung des Forschers Thomas Verstraten vertuscht hatte, die einen alarmierenden Anstieg des Autismusrisikos um 1135 % durch die Hepatitis-B-Impfung zeigte.

Kennedy sagte, die Forscher seien von den Ergebnissen „schockiert” gewesen.

Was haben sie also getan? Laut Kennedy haben sie die Ergebnisse vertuscht.

„Sie haben im Wesentlichen alle älteren Kinder entfernt und nur noch jüngere Kinder untersucht, die zu jung sind, um [mit Autismus] diagnostiziert zu werden.”

RFK Jr. erklärte dann den wahren Grund, warum Ihr Kinderarzt Sie aus seiner Praxis werfen wird, wenn Sie Impfungen ablehnen.

„Es gibt jetzt einen veröffentlichten Artikel, der besagt, dass 50 % der Einnahmen der meisten Kinderärzte aus Impfungen stammen.“

Es geht nur ums Geld. Je höher die Impfquote, desto höher die Prämien.

„Und deshalb wird Ihr Kinderarzt Sie aus seiner Praxis werfen, wenn Sie sagen, dass Sie mit den Impfungen langsam vorgehen wollen, weil Sie damit seine Prämien gefährden.“

Auf die Behauptung, dass der Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus „widerlegt“ sei, hatte Kennedy eine Botschaft für Anderson Cooper, Jake Tapper und alle, die selbstgefällig darauf bestehen.

„Keiner der Impfstoffe, die Kindern in den ersten sechs Lebensmonaten verabreicht werden, wurde jemals auf Autismus untersucht.“

Lassen Sie das sacken.

Er ging noch weiter und enthüllte, dass die CDC tatsächlich einen Zusammenhang gefunden hatte, als sie den DTaP-Impfstoff untersuchte.

Aber sie wiesen ihn zurück. Kennedy sagte, sie behaupteten, er „zähle nicht“, weil die Daten aus VAERS stammten – genau dem System, das sie zur Erfassung von Impfschäden verwenden.

Als also die Beweise auf einen Schaden hindeuteten, behaupteten sie einfach, ihr eigenes System sei nicht zuverlässig genug, und unternahmen keine Schritte, um es zu verbessern.

Die Korruption im Zusammenhang mit Impfstoffen endete damit jedoch nicht. Kennedy bestätigte, dass die CDC ein System zur Meldung von Impfschäden abgeschafft hatte, das tatsächlich funktionierte – weil es zu gut funktionierte.

Es zeigte, dass 1 von 37 Impfstoffen eine Schädigung verursachte.

Tucker war fassungslos.

„Von allen Impfstoffen?“, fragte er.

„Ja“, bestätigte Kennedy.

Link zum Video mit deutschen Untertiteln

RFK Jr. erklärte, dass die CDC eine Studie unter der Leitung des Forschers Ross Lazarus finanziert habe. Darin wurde ein hochentwickeltes maschinelles Zählsystem mit VAERS verglichen.

Was wurde festgestellt? VAERS erfasste über 99 % der Impfschäden nicht.

Das neue System ergab außerdem, dass 2,6 % aller Impfungen zu einer Verletzung führten.

Was hat die CDC daraufhin unternommen? Sie hat das System 2010 abgeschafft. Und sie nutzt VAERS bis heute – obwohl es ein völlig unzureichendes System ist.

Aber Kennedy beließ es nicht bei alten Impfstoffskandalen. Er zerlegte auch die Daten von Pfizers eigenen COVID-Impfstoffstudien. Diese Studie zeigte eine um 23 % höhere Sterblichkeitsrate in der geimpften Gruppe.

• Pfizer verabreichte 21.720 Menschen den Impfstoff und 21.728 eine Placebo-Spritze.

• Eine geimpfte Person starb an COVID. Zwei Placebo-Empfänger starben. Sie nutzten diesen winzigen Unterschied, um auf der Grundlage der relativen Risikoreduktion eine „100-prozentige Wirksamkeit” zu behaupten.

• In absoluten Zahlen waren jedoch 22.000 Impfungen notwendig, um ein Leben zu retten.

• Über einen Zeitraum von sechs Monaten starben 21 geimpfte Teilnehmer an allen Ursachen, verglichen mit 17 in der Placebo-Gruppe – eine um 23,5 % höhere Sterblichkeitsrate.

Und dann ist da noch der Impfstoff-Sprecher Paul Offit, der oft auf CNN und anderen Mainstream-Sendern zu sehen ist.

Kennedy erzählte eine empörende Geschichte darüber, wie er sich mit dem Rotavirus-Impfstoff buchstäblich „reich gewählt” habe.

Während seiner Tätigkeit im ACIP-Ausschuss der CDC stimmte Offit dafür, die Rotavirus-Impfung in den Impfplan für Kinder aufzunehmen – obwohl er gerade seinen eigenen konkurrierenden Impfstoff entwickelte. Damit sicherte er sich die Nachfrage nach seinem Produkt.

Der erste zugelassene Rotavirus-Impfstoff, RotaShield, wurde wegen gefährlicher Darminvagination vom Markt genommen. Offits Impfstoff, RotaTeq, ersetzte ihn schließlich.

Er und seine Partner verkauften später ihre Rechte für 186 Millionen Dollar an Merck. Wie RFK Jr. sagte, hat Offit sich buchstäblich „reich gewählt“.

Als Carlson Fauci erwähnte, enthüllte Kennedy, wie Fauci Forschungen finanzierte, die Wissenschaftlern halfen, Beweise für im Labor hergestellte Viren zu verbergen.

Die Technik, die als „nahtlose Ligation” bezeichnet wird, ermöglichte es Forschern, Viren in einem Labor zu entwickeln, ohne verräterische genetische Fingerabdrücke zu hinterlassen.

RFK Jr. erklärte:

„Einer seiner Stipendiaten, Ralph Baric von der University of North Carolina, entwickelte eine Technik namens „nahtlose Ligation”, mit der die Laborherkunft eines manipulierten Virus verschleiert werden kann.”

„… normalerweise können Forscher bei einem manipulierten Virus die DNA-Sequenzen untersuchen und feststellen, dass dieses Virus in einem Labor hergestellt wurde. Ralph Baric hatte eine Technik entwickelt, die er „No-See-Technik“ nannte und deren technischer Name „Seamless Ligation“ lautete. Damit konnten Spuren menschlicher Manipulationen verwischt werden.“

Er bezeichnete dies als das genaue Gegenteil dessen, was echte Arbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit sein sollte. Carlson warf ein: „So würde man vorgehen, wenn man Viren für biologische Kriegsführung entwickelt.“

Link zum Video mit deutschen Untertiteln

Das Gespräch kam auf Trump, was zu einem der Höhepunkte des gesamten Interviews führte.

Zunächst erklärte Kennedy, dass Trump seine Kabinettsmitglieder auf unorthodoxe Weise ausgewählt habe: Er wollte drei Ausschnitte aus Fernsehauftritten jedes Kandidaten sehen, bevor er sie für den Posten in Betracht zog.

„Eine der Eigenschaften von Präsident Trump ist, dass er wirklich weiß, wie man Talente auswählt … Für jede Position, die er besetzte, wollte er drei Ausschnitte aus Fernsehauftritten der Kandidaten sehen. Er ist sich sehr bewusst, dass diese Leute sein Programm der Öffentlichkeit verkaufen werden“, sagte Kennedy.

Da beendete Kennedy das Interview mit einem Paukenschlag und teilte drei Minuten lang seine ehrliche Meinung über Trump mit. Das war einer der herausragenden Momente des gesamten Gesprächs.

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, was Sie von Trump halten sollen, hören Sie sich Kennedy hier an. Es könnte Ihre Meinung über ihn ändern.

„Ich hatte ihn als Narzisst abgestempelt, denn Narzissten sind unfähig zu Empathie. Und er ist einer der einfühlsamsten Menschen, die ich je getroffen habe“, sagte Kennedy.

„Er ist unglaublich neugierig, wissbegierig und verfügt über ein enormes Wissen. In bestimmten Bereichen, in denen man es nicht erwarten würde, ist er ein wahres Lexikon“, fuhr er fort.

Kennedy fügte hinzu, dass Trump sich aufrichtig um Soldaten kümmert, die in den Krieg ziehen, und verwies darauf, dass Trump „immer über die Opfer auf beiden Seiten“ des Russland-Ukraine-Konflikts spricht.

„Ob es um Impfstoffe, Medicaid oder Medicare geht, er denkt immer daran, wie sich das auf den kleinen Mann auswirkt. Und die Demokraten haben ihn als jemanden abgestempelt, der in Kabinettssitzungen sitzt und darüber redet, wie man Milliardäre noch reicher machen kann. Er ist das genaue Gegenteil davon. Er ist ein echter Populist“, sagte Kennedy.

Hier ist der Clip. Glauben Sie mir, es ist besser, ihn anzuschauen, als ihn zu lesen.

Dieses Gespräch enthält noch viel mehr Informationen, die Ihre Meinung über Impfstoffe möglicherweise für immer verändern werden. Um sich ein vollständiges Bild zu machen, sehen Sie sich das gesamte Interview unten an.