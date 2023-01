„Beispiellose Impfstoffkatastrophe“: Ein Interview mit Professor Masanori Fukushima

Am 25. November kam es zu einem seltenen Ereignis in der laufenden COVID-19-Saga: Die Wahrheit wurde der Macht mitgeteilt. Einem angesehenen Arzt und Experten für Infektionskrankheiten wurde freie Hand gelassen, um einen Regierungsbeamten zu befragen, ohne Vermittlung und ohne offensichtliche zeitliche Begrenzung. Es handelte sich um den angesehenen Onkologen, emeritierten Professor der Universität Kyoto und Vertreter des Learning Health Society Institute (LHSI) Masanori Fukushima. Seine rigorose und leidenschaftliche Beschimpfung eines Beamten des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) über die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs und die Transparenz der Regierung sorgte für Aufsehen. Eine Aufnahme davon ging schnell ins Internet und machte Doktor Fukushima zum führenden Kritiker der COVID-19-Impfstoffe in Japan.

Ich habe Professor Fukushima am 28. Dezember über Zoom interviewt. Er gab mir zunächst einige Hintergrundinformationen zu seinem Werdegang und erläuterte, warum er sich mit dem COVID-19-Impfstoff befasst hat, bevor er auf die spezifischen Schäden, seine Meinung zur Reaktion der japanischen Regierung und den weiteren Weg einging.

Philip Patrick: Herr Professor Fukushima, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Darf ich Sie zunächst bitten, mir einige Hintergrundinformationen zu dem Ereignis vom 25. November zu geben und zu erläutern, wie Sie in die Frage der Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs hineingezogen wurden?

Masanori Fukushima: Ich habe Biochemie an der Universität Kyoto studiert und bin der älteste medizinische Onkologe in unserem Land. Als Professor an der Universität Kyoto eröffnete ich 2003 die erste Ambulanz für Krebspatienten im akademischen Bereich. Seit 2000 beschäftige ich mich mit der Pharmakoepidemiologie. Dabei handelt es sich um die Untersuchung der Verhinderung von Arzneimittelkatastrophen. Das ist die Aufgabe, die raison d’être. Deshalb beschäftige ich mich auch mit dem COVID-19-Impfstoffproblem. Denn keine Wissenschaftler und nur wenige Ärzte haben sich zu dem Problem der Impfstoffe geäußert.

Als ich also hörte, dass die Regierung, die EU und die USA das Boten-RNA-Programm gestartet haben, war mein erster Eindruck: Das ist so dumm. Denn Boten-RNA ist evolutionär, und das Zellsystem wird immer in sehr kurzer Zeit abgebaut. Boten-RNA ist empfindlich und sollte im Körper sofort abgebaut werden. Aber dieser Impfstoff wird so verändert und manipuliert, dass er stabil ist und in Nanopartikel eingebaut werden kann. Nanopartikel sind das zweite Problem, da sie sich immer in jede Art von Zellen, insbesondere in Stammzellen, einlagern. Stammzellen sind notwendig für die Reparatur von Zellen aller Art. Und das dritte Problem ist, dass es keine Spezifität der Verabreichung gibt. Sie (die Boten-RNA) wird in den Körper injiziert und verteilt sich überall im Körper, wo sie Spike-Proteine exprimiert. Dies ist ein großes Problem. Das Spike-Protein ist sehr gefährlich.

Als ich zum ersten Mal hörte, dass die Regierung diesen Impfstoff verwendet und die PMDA [die japanische Aufsichtsbehörde, vergleichbar mit der FDA] ihn genehmigt hatte, war ich sehr, sehr besorgt, aber es ist zu einer Art Religion geworden. Dennoch glauben sie an die Wirksamkeit des Impfstoffs – er ist wie ein Messias.

PP: Warum ist das Spike-Protein gefährlich?

MF: Das Spike-Protein bindet an Rezeptorproteine, die [in] den meisten Zellen exprimiert werden. Es [das Spike-Protein] greift also alle Arten von Zellen an, insbesondere Endothelzellen im Gefäßsystem, was zur Gerinnung führen kann. Wenn die Endothelzellen an das Spike-Protein binden, wird die Gerinnung ausgelöst.

PP: Wir sprechen also von Herzinfarkten?

MF: Ja, wenn die große Arterie betroffen ist, kann das zu schwerwiegende Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Und die FDA hat das Signal der Häufigkeit von Lungenthrombosen erkannt.

PP: Und Sie haben in Ihren Berichten [die in einer japanischen Zeitschrift veröffentlicht wurden] geschrieben, dass der Regierung [MHLW] 2.000 Todesfälle gemeldet wurden, die sehr wahrscheinlich auf den Impfstoff zurückzuführen sind. Aber in einem Ihrer Berichte bezeichneten Sie dies als „die Spitze des Eisbergs“. Wie viel größer könnte sie sein?

FM: Eine Schätzung geht vom Fünffachen aus. Die Berichte stammen hauptsächlich von Ärzten, die sich um die Patienten gekümmert haben, aber die meisten Impfungen werden nicht in Kliniken, sondern in von den Präfekturen betriebenen Impfzentren durchgeführt, wobei die Injektion von der Krankenschwester vorgenommen wird [sodass die Ärzte in den meisten Fällen nicht direkt in die Ereigniskette involviert sind und es unwahrscheinlich ist, dass sie Impfstoffprobleme melden].

Die Fälle häufen sich, aber die Regierung leugnet die Kausalität, selbst bei den autopsierten Fällen, bei denen der Pathologe die Kausalität festgestellt hat. Es gibt eindeutige Beweise für eine signifikante Zunahme von Herz- und Gefäßproblemen wie Schlaganfällen und lungenentzündungsähnlichen Symptomen und anderen.

PP: Aber das Argument, das die Befürworter dieser Impfstoffe immer wieder anführen, ist, dass die Impfstoffe trotz einiger Probleme weit mehr Menschen retten als sie schädigen. Was ist Ihre Antwort darauf?

FM: Ich habe die Regierung aufgefordert, die COVID-19-Sterblichkeit bei geimpften und nicht geimpften Menschen offenzulegen. Diese Statistik ist von entscheidender Bedeutung. Wenn es keinen Unterschied gibt, dann rechtfertigen die durch die Impfung verursachten Todesfälle nicht die Verwendung der Impfstoffe. Ich habe diese Informationen offiziell am 1. August über meinen Anwalt angefordert. Die erste Antwort lautete: „Warten Sie zwei Monate“. Und dann lautete die endgültige Antwort: „Nein, wir geben keine Auskunft“. Der nächste Schritt ist also, die Regierung zu verklagen.

PP: Sie haben vor, die Regierung zu verklagen?

FM: Ja, auf der Grundlage des Gesetzes über die Offenlegung von Informationen.

PP: Sie weigern sich also, wichtige Informationen preiszugeben, die die Öffentlichkeit wissen muss und die Leben retten könnten?

FM: Ja, das ist richtig. Es ist wie ein Witz. Denn die Regierung hat solche Informationen im letzten Jahr offengelegt. Und es gibt Beweise dafür, dass die Sterblichkeitsrate bei den unter 65-Jährigen bei ungeimpften Personen niedriger ist als bei geimpften Personen. Es ist lustig – nein, nicht lustig, weil es viele Todesfälle gibt, also lachen wir nicht; aber das Verhalten des Ministeriums ist sehr dumm.

PP: Sie haben also früher etwas veröffentlicht und dann die Veröffentlichung eingestellt, vermutlich weil es peinlich ist. Es ist also unmöglich, die Informationen zu finden, die wir brauchen, um herauszufinden, ob die Impfstoffe wirken oder nicht? An einer Stelle des Videos sagten Sie: „Es sieht so aus, als würden Sie Daten verstecken“.

FM: Ja, und ich glaube, sie waren verärgert. Es gibt so viele Todesfälle. Es ist eine noch nie dagewesene Impfstoffkatastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Menschen wirklich gestorben sind. 2.000 ist das Minimum, die Spitze des Eisbergs.

PP: Und es betrifft alle Altersgruppen, nicht wahr? In einem Ihrer Berichte war von einem 28-jährigen Mann die Rede, der nach der zweiten Impfung starb, ohne gesundheitliche Probleme zu haben?

MF: Das ist richtig, ohne gesundheitliche Probleme. Fünf Tage nach der zweiten Impfung. Das ist sehr tragisch.

PP: Glauben Sie, dass das Ausmaß dieser Sache so gewaltig und der Skandal so groß ist, dass die Regierung dies einfach nicht akzeptieren kann? Sie würden lieber weiter so tun, als würden die Impfstoffe funktionieren, als das Ausmaß der Katastrophe zuzugeben? Ist das ihre Position?

MF: Also… es ist keine passende Analogie, aber Sie sagen, wenn man eine Person tötet, ist es rechtlich gesehen Mord, aber wenn man so viele Menschen tötet, ist es wie ein Krieg und man kommt nicht ins Gefängnis.

PP: Jemand hat einmal gesagt, je größer die Lüge ist, desto leichter kommt man damit durch. Warum werden die Japaner immer noch geimpft?

MF: Aber ich glaube, die Rate geht zurück. Viele Menschen hören damit auf. Und offenbar fördern die Massenmedien die Impfung nicht mehr so sehr wie früher.

PP: In den Medien gibt es also weniger Ermutigung, nichts über Impfschäden, aber weniger Ermutigung, sich impfen zu lassen? Die Botschaft hat sich auf subtile Weise verändert.

MF: Ja, das ist der japanische Weg. Aber das Problem wird immer größer und größer. Eine sehr populäre Zeitschrift veröffentlicht eine Serie über die Probleme mit Impfstoffen. Ihr Einfluss ist sehr groß, also wird sich nächstes Jahr etwas ändern.

PP: Und drei weitere Ärzte haben sich gemeldet (Kojima, Sano und Nagao). Wie ist die allgemeine Stimmung unter den Ärzten?

MF: Ja, Dr. Nagao hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und will einen Dialog. Und Professor Sano war bei dem Treffen am 25. November dabei. Er saß am selben Tisch. Und dann ist da noch Professor Kojima von der Universität Nagoya. Professor Kojima ist eine sehr wichtige Person, die die Probleme mit dem Impfstoff durch eine sehr wichtige Analyse identifiziert hat.

PP: Die Gruppe wird also immer größer?

MF: Größer, aber ich [organisiere sie] nicht. Ich bin beteiligt, weil ich gebeten wurde, Artikel über COVID-19 zu schreiben, und einer handelte davon, wie man COVID-19 vermeiden und mit COVID-19 umgehen kann. Ich riet zu einer angemessenen Steroidtherapie ohne Verzögerung. Als COVID-19 im Februar 2020 zum ersten Mal in Japan auftrat, sammelte ich Informationen aus China und kam zu dem Schluss, dass der entscheidende Punkt darin besteht, die Entwicklung einer interstitiellen Pneumonitis zu verhindern. Die Antwort ist, den Abfall des Sauerstoffgehalts im Blut zu erkennen. Wenn er unter 95 % liegt, sollte man das CT überprüfen, und wenn es Anzeichen für eine Infiltration gibt, sollte man die Behandlung beginnen.

PP: Die bisherigen Behandlungen waren also ausreichend?

MF: Im Prinzip ja, und wenn man das Virus mit einem antiviralen Medikament angreift, entwickelt es sich [einfach] weiter. Alpha, Beta, Gamma, Delta, usw. Alle Viren entwickeln sich durch Kommunikation mit dem Wirt weiter. Das ist ein biologisches Prinzip.

PP: Die Impfstoffe sind also nutzlos?

MF: Nutzlos. Ich denke schon.

PP: Eine Theorie besagt, dass Eingriffe wie Abriegelungen, die Trennung von Menschen, die Schließung von Schulen usw. die Entwicklung des Virus beeinflusst und seine natürliche Entwicklung unterbrochen haben, wodurch es möglicherweise übertragbarer wurde. Wäre es besser gewesen, sich einfach normal zu verhalten, die Ausbreitung des Virus zuzulassen und nur die Erkrankten sofort zu behandeln, wie Sie es beschrieben haben?

MF: Das ist ziemlich schwierig, eine klare Antwort zu geben. Die Entwicklung des Virus basiert auf der Kommunikation mit dem Wirt, sodass wir die Entwicklung des Virus nicht [genau] vorhersagen können, aber im Allgemeinen entwickeln sich die Viren so, dass sie immer symbiotischer mit ihrem Wirt werden. Zunächst dachte ich, dass COVID-19 ähnlich verlaufen würde. Die Sterblichkeitsrate ist zurückgegangen und hat sich eingependelt, und ich kann die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht völlig widerlegen, aber wir müssen wirklich davon ausgehen, dass die Ärzte ihre Techniken verbessert haben und dass das Virus weniger toxisch geworden ist.

PP: Es ist also nicht zu rechtfertigen, den Rückgang der Sterblichkeit mit dem Virus in Verbindung zu bringen. Das ist eine post hoc ergo proctor hoc Argumentation.

MF: Ja, und noch ein weiterer Punkt: Die klinischen Leitlinien für die Behandlung von COVID-19 liegen jetzt in der 8. Sie sind sehr sorgfältig und hilfreich. Wenn sich der Arzt daran hält, wird der Patient mit größerer Wahrscheinlichkeit genesen.

PP: Noch ein paar medizinische Punkte. In der Aufzeichnung sagten Sie, dass die Japaner relativ leicht betroffen waren, weil sie eine frühere Immunität besaßen, vielleicht aufgrund einer früheren Exposition gegenüber Coronaviren?

MF: Ja, und diese Erkenntnis ist notwendig. Es gibt Hinweise von Ärzten der Kanagawa Dental University, die herausgefunden haben, dass nicht geimpfte, nicht infizierte Pflegekräfte einen hohen Prozentsatz an kreuzreaktivem IgA gegen das SARS-Cov2-Virus in ihrem Speichel hatten. Dies ist notwendig, denn wenn wir einen Impfstoff für eine solche Atemwegserkrankung entwickeln, müssen wir einen Schleimhaut- oder Nasenimpfstoff herstellen, keine Injektion, denn Injektionen erzeugen nur IgG, aber keine sekretorischen IgA-Antikörper. Injektionsimpfstoffe produzieren nur IgG auf Serumniveau, das das Virus im Körper blockiert. Wir müssen einen oralen oder nasalen Impfstoff herstellen, aber das ist immer noch schwierig.

PP: Schließlich sagten Sie in Ihren Berichten, dass vielleicht besonders die Auffrischungsimpfungen das Immunsystem der Menschen schädigen und sie für alle möglichen Probleme anfällig machen?

MF: Ja, das ist schon seit den Anfängen des Impfstoffs bekannt, dass er ADE auslösen kann, d. h., dass die Antikörper Zellinfektionen beschleunigen. Und wenn man wiederholt geimpft wird, kann dies zu einer ursprünglichen Antigensünde führen. Der Impfstoff der ersten Generation war darauf ausgelegt, die erste Variante und das zweite Delta anzugreifen. Dies wurde bereits in dem Bericht von Catherine Reynolds klar nachgewiesen. Geimpfte Menschen produzieren also keine geeigneten Antikörper für Omicron. Die Impfstoffe können das angeborene Immunsystem aufgrund des ersten Designs des Impfstoffs ausschalten.

PP: Die Menschen stellen fest, dass alte Krankheiten wieder auftreten, weil das Immunsystem durch den Impfstoff geschädigt wurde?

MF: Ja, ja.

PP: Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Aseem Malhotra in Großbritannien kennen. Er hat die Impfstoffe zunächst verteidigt, dann starb sein Vater, und jetzt ist er ein wortgewandter und starker Kritiker der Impfstoffe. Und er vertritt den Standpunkt, dass die Impfungen sofort gestoppt werden sollten – bis eine gründliche Analyse der Impfschäden stattgefunden hat. Würden Sie dem zustimmen?

MF: Ja, natürlich. Sofort stoppen. Die Regierungen auf der ganzen Welt haben die Daten. Geben Sie die Daten frei. Stoppen Sie die Impfung und beginnen Sie die wissenschaftliche Diskussion. Und wir müssen die langfristigen Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe untersuchen. Die Regierung sollte die Daten nicht verstecken und manipulieren.

PP: Vielen Dank, Herr Professor. Und danke, dass Sie der Macht die Wahrheit sagen.

Philip Patrick ist freiberuflicher Journalist in Tokio.