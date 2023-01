Ehemaliger NFL-Spieler (38), der dazu aufrief, ungeimpfte Menschen ins Gefängnis zu werfen, stirbt plötzlich

Der ehemalige NFL-Spieler Uche Nwaneri ist am Freitag „plötzlich“ gestorben. Er war 38 Jahre alt. Nwaneri wurde am 30. Dezember im Haus seiner Frau gefunden, berichtet TMZ.

Die Polizei erhielt gegen 1 Uhr einen Anruf, dass der ehemalige NFL-Star in einem Schlafzimmer zusammengebrochen sei. Die Rettungssanitäter versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben.

Am Montag wurde eine Autopsie durchgeführt, die ergab, dass kein Verbrechen begangen wurde. Der Gerichtsmediziner sagte, Uche sei möglicherweise an einem „vergrößerten Herzen in Verbindung mit akutem Herzversagen“ gestorben.

Nwaneri sprach sich nachdrücklich für den Coronaimpfstoff und den Impfpass aus. Er war überzeugt, dass Menschen, die die Spritzen verweigerten, ins Gefängnis geworfen werden sollten.

Sad sad news. Another former teammate gone too soon. Just awful. https://t.co/6XzxxYvMIM

„Wir sollten so schnell wie möglich diese Impfmandate und Impfpässe bereitstellen“, schrieb er. „Wir sehen jeden Tag, wie Kinder aufgrund von ungeimpften sterben. Schwangere Frauen sind ebenfalls gefährdet. Schützen Sie das Leben. Verschreiben Sie den Impfstoff. Wer sich weigert, kommt ins Gefängnis, damit wir Leben schützen“.

Ok so lets get these vaccine mandates and Vaccine passports up and running ASAP. We seeing children DIE daily from the unvaccinated selfishness. Pregnant women at risk too. PROTECT LIFE. MANDATE THE VACCINE. Jail anyone who refuses, to protect LIFE