Der „Globe Master“ bringt uns die Atombombe

Thermonukleare Bombe B61. Die Atombombe B61 ist für die Beförderung durch Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit ausgelegt und ist seit dem Ende des Kalten Krieges die wichtigste thermonukleare Waffe in den US-Beständen. Die Waffe wurde ab 1961 vom Los Alamos National Laboratory in New Mexico entwickelt und gebaut und wurde in mehreren Versionen hergestellt. Bild Wikipedia