Die gefährlichen Zeichen im 2022: Von totalitärer Paranoia zu autoritärem Wahnsinn

Die Gefahrenzeichen waren im Jahr 2022 allgegenwärtig.

Mit jedem neuen Gesetz, das von Bundes- und Landesgesetzgebern erlassen wurde, mit jedem neuen Urteil von Regierungsgerichten und mit jeder neuen militärischen Waffe, invasiven Taktik und ungeheuerlichen Vorgehensweise von Regierungsbeamten wurden wir daran erinnert, dass in den Augen der Regierung und ihrer korporativen Komplizen „wir, das Volk“ keine Rechte besitzen, außer denen, die der Tiefe Staat bei Bedarf gewährt.

Totalitäre Paranoia machte sich breit. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die so machthungrig und paranoid ist und Angst davor hat, ihre Macht zu verlieren, dass sie sich verschworen hat, gegen jeden Krieg zu führen, der es wagt, ihre Autorität in Frage zu stellen. In einem machiavellistischen Versuch, ihre Befugnisse auszuweiten, hat die Regierung alle möglichen Gefahren auf die ahnungslose Bevölkerung losgelassen, um ihre Forderungen nach zusätzlichen Befugnissen zu rechtfertigen, um „uns, das Volk“, vor aufkommenden Bedrohungen zu schützen, seien sie nun legitim, erfunden oder übertrieben.

Der Zustand unserer Nation hat darunter gelitten. Die Nation blieb politisch polarisiert, wurde von Kräften kontrolliert, die sich dem Einfluss des Durchschnittsamerikaners entzogen, und entfernte sich rasch von ihrer freiheitlichen Grundlage. Die kombinierten Auswirkungen einer umstrittenen Präsidentschaftswahl und der COVID-19-Pandemie führten dazu, dass die Amerikaner ungeheuerlichen Verletzungen der bürgerlichen Freiheiten, invasiver Überwachung, Kriegsrecht, Abriegelungen, politischer Korrektheit, Aushöhlung der Meinungsfreiheit, Leibesvisitationen, polizeilichen Erschießungen unbewaffneter Bürger, staatlicher Spionage und der Kriminalisierung rechtmäßiger Aktivitäten ausgesetzt waren.

Gedankenverbrechen wurden zur Zielscheibe der Bestrafung. Seit Jahren setzt die Regierung alle Waffen ihres riesigen Arsenals ein – Überwachung, Bedrohungsanalysen, Fusionszentren, Programme zur Verbrechensvorbeugung, Gesetze gegen Hassverbrechen, militarisierte Polizei, Abriegelungen, Kriegsrecht usw. -, um potenzielle Staatsfeinde aufgrund ihrer Ideologie, ihres Verhaltens, ihrer Zugehörigkeit und anderer Merkmale, die als verdächtig oder gefährlich gelten könnten, ins Visier zu nehmen. Mit anderen Worten: Wer es wagt, Ansichten zu vertreten, die im Gegensatz zu denen der Regierung stehen, kann verdächtigt werden, ein inländischer Terrorist zu sein und entsprechend behandelt werden. Im Jahr 2022 wurden diejenigen, die die Regierung kritisierten – ganz gleich, ob sich diese Kritik in Worten, Taten oder Gedanken äußerte – als gefährliche Konsumenten und Verbreiter von „Falsch- und Fehlinformationen“ eingestuft.

Der Sprache wurde ein Maulkorb verpasst. Diejenigen, die Sprache überwachen, mundtot machen, katalogisieren und zensieren wollen, drängen weiterhin auf die Überwachung sozialer Medien, die Zensur gekennzeichneter Inhalte, die als gefährlich oder hasserfüllt angesehen werden könnten, und die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, insbesondere im Internet. Natürlich ist der Weg von der Zensur sogenannter illegitimer Ideen zur Unterdrückung der Wahrheit sehr steil. Wie George Orwell voraussagte, wird das Aussprechen der Wahrheit schließlich zu einem revolutionären Akt. Wenn die Regierung die Sprache kontrollieren kann, kann sie auch die Gedanken kontrollieren, und das wiederum kann die Köpfe der Bürger kontrollieren.

Kill Switches sollten nicht nur Ihr Auto abschalten. Fahrzeugabschaltungen wurden der Öffentlichkeit als Sicherheitsmaßnahme verkauft, um betrunkene Fahrer von den Straßen fernzuhalten, aber sie waren eine perfekte Metapher für die Bemühungen der Regierung, nicht nur die Kontrolle über unsere Autos, sondern auch über unsere Freiheiten und unser Leben zu übernehmen. Schon viel zu lange sind wir gefangene Passagiere in einem fahrerlosen Auto, das von der Regierung kontrolliert wird, und verlieren immer mehr von unserer Privatsphäre und Autonomie, je weiter wir die Straße hinunterfahren.

Die Währung wurde digital. Egal, wie viel Geld die Regierung einnimmt, es ist nie genug. Deshalb hat die Regierung einen neuen Plan ausgearbeitet, der es ihren Agenten noch leichter macht, die Bankkonten der Amerikaner zu beschlagnahmen. In einer im März 2022 erlassenen Durchführungsverordnung forderte Präsident Biden die Bundesregierung auf, die Einführung einer Form von digitalem Geld zu prüfen. Digitale Währungen bieten der Regierung und ihren Geschäftspartnern eine Handelsform, die leicht überwacht, nachverfolgt, tabelliert, nach Daten durchsucht, gehackt, gekapert und konfisziert werden kann, wenn es angebracht ist.

Die Regierung sprach in einer Sprache der Gewalt. Durch Polizeigewalt wurden täglich drei Menschen getötet. Kriegerische Polizisten, die für den schlimmsten Fall ausgebildet und daher bereit sind, erst zu schießen und dann Fragen zu stellen, haben weder uns noch sich selbst sicherer gemacht. Trotzdem versprach Präsident Biden, die Strafverfolgung und die sogenannte Verbrechensprävention durch ein 30 Milliarden Dollar schweres „Fund the Police“-Programm auszubauen.

Die Absagekultur wurde intoleranter. Die Cancel-Kultur – politische Korrektheit auf Steroiden, die Selbstgerechtigkeit eines narzisstischen Zeitalters und eine massenhaft vermarktete Pseudomoral, die kaum mehr als ein als Toleranz getarnter Faschismus ist – hat uns in ein Zeitalter der Intoleranz versetzt, das von Techno-Zensoren, Social-Media-Tyrannen und staatlichen Aufpassern überwacht wird. Alles ist nun Freiwild für die Zensur geworden, wenn es als hasserfüllt, verletzend, bigott oder beleidigend ausgelegt werden kann, sofern es dem etablierten Standpunkt zuwiderläuft.

Häuser wurden durchsucht. Regierungsbeamte verletzten routinemäßig und nach Belieben den vierten Verfassungszusatz unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Dabei wird nicht einmal ansatzweise auf die vielen Möglichkeiten eingegangen, mit denen die Regierung und ihre Partner in der Kriminalität Überwachungstechnologien einsetzten, um in Häuser einzudringen: mit Abhörgeräten, Wärmebildern, Überwachungskameras und anderen Überwachungsgeräten.

Das politische Theater lenkte die Öffentlichkeit ab. Die politische Szene, die sich zu einer sorgfältig kalibrierten Übung darin entwickelt hat, wie man eine Bevölkerung manipulieren, polarisieren, propagieren und kontrollieren kann, bot mit den im Fernsehen übertragenen Anhörungen des Ausschusses vom 6. Januar, der Russland-Ukraine-Krise, den Anhörungen zur Bestätigung von Ketanji Brown Jackson und anderen Themen reichlich Ablenkung.

Die körperliche Unversehrtheit wurde untergraben. Im Fadenkreuz eines Kräftemessens zwischen den Rechten des Einzelnen und dem sogenannten „Notstands“-Staat blieben die Bedenken hinsichtlich der COVID-19-Mandate und der körperlichen Unversehrtheit Teil einer viel umfassenderen Debatte über den andauernden Machtkampf zwischen den Bürgern und der Regierung über unser Eigentums-„Interesse“ an unserem Körper. Diese Debatte über die körperliche Unversehrtheit umfasste ein weites Feld, das von Abtreibung und Zwangsimpfungen bis zu biometrischer Überwachung und medizinischer Grundversorgung reichte. Obwohl der Oberste Gerichtshof seine früheren Urteile aufhob, in denen Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht im Rahmen des vierzehnten Verfassungszusatzes anerkannt wurde, trug dies nicht zur Lösung des größeren Problems bei, das uns heute plagt: nämlich, dass die Regierung entlang des gesamten Lebensspektrums – vom ungeborenen Kind bis zum alten Menschen – weiterhin mit dem Leben der Bürgerinnen und Bürger spielt.

Der finanzpolitische Irrsinn der Regierung hat neue Höhen erreicht. Die Staatsverschuldung (der Betrag, den sich die Bundesregierung im Laufe der Jahre geliehen hat und zurückzahlen muss) hat 30 Billionen Dollar erreicht. Das entspricht ungefähr 242.000 Dollar pro Steuerzahler. Es wird geschätzt, dass die Schulden dieses Landes inzwischen 130 % höher sind als sein Bruttoinlandsprodukt (alle Produkte und Dienstleistungen, die in einem Jahr durch die Arbeit und das Eigentum der Bürger produziert werden). Diese Schulden wachsen zudem exponentiell: Es wird erwartet, dass sie bis 2051 doppelt so groß sein werden wie die US-Wirtschaft.

Die Überwachung wird immer unheimlicher. An einem beliebigen Tag wurde der durchschnittliche Amerikaner bei seinen täglichen Geschäften auf mehr als 20 verschiedene Arten überwacht, bespitzelt und verfolgt, sowohl von den Augen und Ohren der Regierung als auch von denen der Unternehmen. In einem solchen Überwachungsökosystem sind wir alle Verdächtige und Datensätze, die verfolgt, katalogisiert und ins Visier genommen werden. Mit jeder neuen KI-Überwachungstechnologie, die ohne Rücksicht auf die Privatsphäre, den vierten Verfassungszusatz und ein ordnungsgemäßes Verfahren eingeführt und eingesetzt wurde, wurden die Rechte der Bürger an den Rand gedrängt, untergraben und ausgehöhlt.

Die Vorkriminalität wurde mehr Tatsache als Fiktion. Unter dem Vorwand, den überlasteten Behörden zu helfen, effizienter zu arbeiten, wurden KI-Prädiktions- und Überwachungstechnologien eingesetzt, um die Bevölkerung zu klassifizieren, auszusondern und zu kennzeichnen, ohne Rücksicht auf die Rechte der Privatsphäre oder ein ordentliches Verfahren. All dieses Sortieren, Aussieben und Berechnen erfolgte schnell, heimlich und unaufhörlich mit Hilfe von KI-Technologien und einem Überwachungsstaat, der jede Ihrer Bewegungen kontrolliert. Besonders gefährlich wird dies, wenn die Regierung präventive Maßnahmen zur Bekämpfung von Verbrechen, Missbrauch oder anderen Dingen ergreift, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verbieten möchte.

Die Regierung führt einen psychologischen Krieg gegen die Nation. Die Regierung hat in Wort und Tat deutlich gemacht, dass „wir, das Volk“ Feinde im eigenen Land sind, die ins Visier genommen, verfolgt, manipuliert, mikromanagt, überwacht, als Verdächtige betrachtet und so behandelt werden, als seien unsere Grundrechte bloße Privilegien, die man leicht aus der Hand geben kann. Mithilfe des technologischen Fortschritts und wissenschaftlicher Experimente hat die Regierung Gewalt, Überwachung, Kampagnen zur Vorverurteilung von Verbrechen und Gedanken, digitale Währungen, Bewertungen in den sozialen Medien und Zensur, Desensibilisierungskampagnen, Angst, Genetik und Unterhaltung zu Waffen gemacht.

Gesetze zur Beschlagnahmung von Waffen setzen jedem Amerikaner eine Zielscheibe auf den Rücken. Gesetze zur Beschlagnahmung von Waffen unter roter Flagge (die Regierungsbeamte ermächtigen, Waffen von Personen zu beschlagnahmen, die als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen werden) haben sich als gesetzgeberisches Mittel durchgesetzt, das es der Polizei ermöglicht, Personen, die als Bedrohung angesehen werden, Waffen abzunehmen. Die „Red Flag“-Waffengesetze bringen uns nur noch näher an eine verdächtige Gesellschaft heran, in der jeder potenziell des einen oder anderen Verbrechens schuldig ist und präventiv unschädlich gemacht werden muss.

Die Beweislast wurde umgedreht. Obwohl die Verfassung von der Regierung verlangt, dass sie stichhaltige Beweise für kriminelle Aktivitäten vorlegen muss, bevor sie einem Bürger das Leben oder die Freiheit entziehen kann, hat die Regierung diese grundlegende Zusicherung eines ordnungsgemäßen Verfahrens auf den Kopf gestellt. Jeder Einzelne von uns wird nun in den Augen der Regierung als potenzieller Verdächtiger, Terrorist und Gesetzesbrecher betrachtet. Der Grundstein für eine neue Art von Regierung wurde gelegt, bei der es keine Rolle mehr spielt, ob man unschuldig oder schuldig ist, ob man eine Bedrohung für die Nation darstellt oder ob man überhaupt ein Bürger ist. Was zählt, ist, was die Regierung – oder wer auch immer zu diesem Zeitpunkt das Sagen hat – denkt. Und wenn die Machthaber der Meinung sind, dass Sie eine Bedrohung für die Nation sind und eingesperrt werden sollten, dann werden Sie eingesperrt und haben keinen Zugang zu dem Schutz, den unsere Verfassung bietet.

Der Oberste Gerichtshof hat Amerika in eine verfassungsfreie Zone verwandelt. Obwohl die Urteile des Gerichts zur qualifizierten Immunität von Polizisten, die sich eines offiziellen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, weitgehend von den politisch polarisierenden Urteilen zu Abtreibung, Waffenbesitz und Religion überschattet wurden, waren sie nicht weniger verheerend. Die Quintessenz: Es wird keine Konsequenzen für Polizisten geben, die die Bürger brutal behandeln, und keine Gerechtigkeit für die Opfer von Polizeibrutalität.

Das FBI ist abtrünnig geworden. Die Liste der Verbrechen, die das FBI gegen das amerikanische Volk begangen hat, reicht von Überwachung, Desinformation, Erpressung, Verführung und Einschüchterungstaktiken bis zu Belästigung und Indoktrination, staatlicher Übervorteilung, Missbrauch, Fehlverhalten, Hausfriedensbruch, Ermöglichung krimineller Aktivitäten und Beschädigung von Privateigentum – und das ist nur das, was wir wissen.

Die Regierung hat einen Krieg gegen die politische Freiheit geführt. In immer mehr Fällen erklärte die Regierung der eigentlich geschützten politischen Meinungsäußerung den Krieg, wenn diese die Macht der Regierung infrage stellt, die Korruption der Regierung aufdeckt, die Lügen der Regierung entlarvt und die Bürger ermutigt, gegen die vielen Ungerechtigkeiten der Regierung vorzugehen.

Der militärisch-industrielle Komplex hat mehr Kriege geführt. Amerikas Rolle im Showdown zwischen Russland und der Ukraine folgte praktischerweise auf eine lange Reihe anderer Krisen, die wie ein Uhrwerk abliefen, um die Amerikaner abzulenken, zu täuschen, zu unterhalten und von den ständigen Eingriffen der Regierung in unsere Freiheiten zu isolieren.

Der Tiefe Staat wurde global. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten einer neuen Weltordnung angenähert, aber COVID-19, bei dem die Interessen von Regierungen und Unternehmen noch enger miteinander verflochten wurden, hat diesen Wandel beschleunigt. Diese neue Weltordnung – eine globale Weltordnung -, die sich aus internationalen Regierungsbehörden und Unternehmen zusammensetzt, verdankt ihre Existenz zu einem großen Teil den tief verwurzelten und in vielen Fällen streng geheimen Bündnissen der US-Regierung mit ausländischen Nationen und globalen Unternehmen. Diese mächtige internationale Kabale, nennen wir sie den Global Deep State, ist genauso real wie der korporatistische, militarisierte, industrialisierte amerikanische Deep State, und sie stellt eine genauso große Bedrohung für unsere Rechte als Individuen gemäß der US-Verfassung dar, wenn nicht sogar eine größere.

Der autoritäre Wahnsinn ist eskaliert. Man muss kein Verschwörungstheoretiker oder gar Regierungsgegner sein, um zu erkennen, dass der Abgrund, der mit wohlmeinenden Absichten für das Allgemeinwohl beginnt, mit tyrannischem Missbrauch endet, den niemand tolerieren sollte. Wenn eine Regierung dazu ermächtigt wird, eine Haltung einzunehmen, bei der es heißt: „Erfülle oder ertrage die Konsequenzen“, und diese Haltung mithilfe von Mandaten, Verboten, Strafen, Haftanstalten, Kriegsrecht und einer völligen Missachtung der Rechte des Einzelnen durchgesetzt wird, sollte dies Anlass zur Sorge geben.

Das Fazit: Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, bleibt uns nur die Möglichkeit, die Regierung in ihrem unaufhaltsamen Marsch in Richtung Diktatur zu bremsen, und zwar – wie schon immer – auf lokaler Ebene, bei „uns, dem Volk“.

Wenn wir nicht zusammenarbeiten, um uns gegen die Auswüchse, Exzesse und den Missbrauch der Regierung zu wehren, wird 2023 ein weiteres furchtbares, schreckliches, nicht gutes, miserables Jahr für die Freiheit sein.