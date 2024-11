Beleidigte Kriegsprofiteurin Strack-Zimmermann (MdEP) bereichert sich an Geldentschädigungen

Wir haben die potentiellen Einnahmen der FDP-Politikerin geschätzt und kommen auf über 323.000 €, welche sie mithilfe des Abmahn-Startups SO DONE und RA Brockmeier verdient haben könnte.

Zusammengefasst

Die SO DONE GmbH ging kürzlich mit einer neuen Website an den Start, auf der sich das politisch und medial geförderte Abmahn-Startup mit engen personellen Verflechtungen zur FDP mit den Erfolgen des Pilotprojekts des Unternehmens rühmt. Aufgrund der veröffentlichten Zahlen ist es nunmehr möglich, abzuschätzen, welche Summen von abgemahnten Bürgern in die Taschen von raffgierigen Politikern wie beispielsweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann geflossen sind, die aus hierfür nicht vorgesehenen Geldentschädigungen ein Geschäftsmodell gemacht haben. Im Falle von Strack-