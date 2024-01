Belgische Landwirte haben Autobahnen und einen großen Hafen blockiert, während sich die Proteste gegen die Umweltvorschriften Net-Zero und Niedriglöhne von Frankreich aus über ganz Europa ausbreiten. Der Telegraph berichtet.

Nach Angaben der Organisatoren blockierten mehr als 100 Traktoren den Containerhafen von Zeebrügge und verursachten einen Stau auf den umliegenden Straßen.

Französische Autobahnen brennen in Frankreich.

Protestierende Landwirte in Frankreich haben nur sechs Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris wichtige Autobahnen in die Stadt blockiert und damit ihren Unmut über den französischen Präsidenten Macron, die EU und die Überschwemmung des Marktes durch ukrainische Agrarimporte zum Ausdruck gebracht.

