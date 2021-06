Beliebte Flohhalsbänder werden mit Tausenden von Todesfällen bei Haustieren in Verbindung gebracht und schädigt auch Menschen

Seresto, ein beliebtes Floh- und Zeckenhalsband für Haustiere, wurde mit fast 1700 Todesfällen bei Haustieren in Verbindung gebracht, so ein neuer Bericht des Midwest Center for Investigative Reporting.

Das Halsband wurde auch mit Zehntausenden von verletzten Tieren und Hunderten von geschädigten Menschen in Verbindung gebracht. Es wurde in etwa 75’000 Berichten über Vorfälle bei der Environmental Protection Agency (EPA) genannt.

Berichte über die Seresto-Halsbänder begannen im Jahr 2012, kurz nachdem die Halsbänder zum Verkauf zugelassen wurden. Bei den meisten Vorfällen hatten die Tiere allergische Reaktionen an der Stelle, an der das Halsband ihr Fell oder ihre Haut berührte. Einige Tiere hatten Krampfanfälle. In schweren Fällen verloren die Besitzer ihre Haustiere nur wenige Wochen, nachdem sie ihnen das Halsband angelegt hatten.

Bei den über 900 Vorfällen, die Menschen betrafen, waren Hautausschläge die am häufigsten berichtete Auswirkung der Exposition gegenüber dem Halsband. In einem besonders schweren Fall wurde ein 12-jähriger Junge mit Krampfanfällen und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er neben seinem Hund geschlafen hatte. Der Hund hatte ein Seresto-Halsband getragen.

Meistverkauftes Flohhalsband mit Krampfanfällen und Todesfällen in Verbindung gebracht

Seresto, entwickelt vom deutschen Pharmaunternehmen Bayer AG, gibt über einen Zeitraum von acht Monaten Pestizide an das Tier ab. Als pestizidhaltiges Produkt wird Seresto von der EPA reguliert.

Die EPA hat jedoch noch keine offizielle Warnung über die offensichtlichen Risiken der Halsbänder herausgegeben. „Die EPA scheint bei diesem Problem ein Auge zuzudrücken“, sagte Karen McCormack, eine ehemalige Pestizidforscherin und politische Analystin bei der EPA. Sie sagte, dass die Halsbänder die meisten Vorfälle von allen Pestizidprodukten für Haustiere aufweisen, die sie gesehen hat.

„Ich denke, dies ist ein bedeutendes Problem, das eher früher als später angegangen werden muss“, fügte sie hinzu.

Die EPA lehnte es ab, zu sagen, wie Seresto im Vergleich zu anderen pestizidhaltigen Haustierprodukten abschneidet. Ein Sprecher der Behörde teilte jedoch dem Midwest Center for Investigative Reporting in einer E-Mail mit, dass die beiden Pestizide in Seresto auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine fortgesetzte Registrierung geeignet sind“.

Der Sprecher fügte hinzu, dass einige Haustiere, wie Menschen, einfach empfindlicher als andere auf das Halsband reagieren könnten. Daher könnten einige Haustiere unerwünschte Reaktionen auf das Halsband zeigen.

Seresto bleibt das meistverkaufte Flohhalsband für Haustiere auf Amazon. Viele Kunden haben sich bereits über das Produkt beschwert, wobei einige von erheblichen Problemen wie Hautausschlägen oder neurologischen Problemen bei ihren Haustieren berichteten. Trotz der zahlreichen Beschwerden hat Amazon Seresto jedoch nicht von seiner Plattform entfernt.

Darüber hinaus befürchten einige Experten, dass es sich bei den Tausenden von Berichten über Vorfälle nur um eine zu tiefe Zahl handelt. Nathan Donley, ein auf Pestizidpolitik spezialisierter Wissenschaftler bei der Non-Profit-Organisation Center for Biological Diversity, sagte, dass die Zahl der bisher gemeldeten Vorfälle für Seresto „nur die Spitze des Eisbergs“ sei.

„Die meiste Zeit Menschen werden keine Verbindung herstellen oder sie werden sich nicht eine Stunde Zeit nehmen die Hotline anzurufen um in der Warteschleife verbringen“, erklärte Donley. Daher könnte das Halsband mit Zehntausenden weiteren Fällen von Anfällen bei Haustieren, dem Tod von Haustieren und Nebenwirkungen beim Menschen in Verbindung gebracht werden.

Die Pestizide von Seresto sind allein giftig, zusammen noch giftiger

Das Halsband setzt zwei Pestizide frei: Imidacloprid und Flumethrin. Imidacloprid gehört zu einer Gruppe von Insektiziden, die entwickelt wurden, um Nikotin zu imitieren, die sogenannten Neonicotinoide oder Neonics. Neonics sind berüchtigt dafür, nützliche Insekten wie Bienen, aber auch einige Vögel und sogar Säugetiere wie Rehe zu töten.

In der Zwischenzeit ist Flumethrin ein aktiver Wirkstoff in einem einzigen Produkt, nämlich Seresto. Wissenschaftler wissen wenig über Flumethrin, und die wenigen Studien, die zu diesem Pestizid verfügbar sind, wurden von der Bayer AG durchgeführt. (Zum Thema: Bayer schließt einen 2-Milliarden-Dollar-Deal über künftige Roundup-Krebsansprüche ab.)

Laut einer dieser Studien wirken Imidacloprid und Flumethrin synergistisch, d.h. sie sind weitaus giftiger, wenn sie zusammen verwendet werden. Dies könnte erklären, warum die Halsbänder unerwünschte Reaktionen bei Haustieren verursachen.

Donley sagte, er sei sich nicht sicher, warum die beiden Chemikalien in Kombination wahrscheinlich Schaden anrichten. Es ist jedoch klar, dass mit dem Halsband etwas nicht in Ordnung ist. „Aus welchem Grund auch immer, diese Kombination ist einfach sehr unangenehm.“

Donley wies auch darauf hin, dass die inaktiven Bestandteile des Halsbandes mit einem oder beiden Pestiziden reagieren und unerwünschte Reaktionen verursachen könnten.