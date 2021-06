Von Russell und Hilbert zu Wiener und Harari: Die verstörenden Ursprünge von Kybernetik und Transhumanismus

Je mehr wir ermutigt werden, wie kalte Computer zu denken, desto mehr könnte die These aufrechterhalten werden, dass “Computer das menschliche Denken ersetzen müssen”.

Wie ich in meinem vorherigen Artikel über den “Clash of the Two Systems” dargelegt habe, kam es Ende des 19. Jahrhunderts zu einem großen Zusammenstoß zwischen zwei gegensätzlichen Paradigmen der politischen Ökonomie, der weitgehend aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurde.

Genau wie heute waren die beiden gegensätzlichen Systeme auf der einen Seite durch die Forderung nach zentralisierter Kontrolle der Welt durch eine unipolare Elite gekennzeichnet, die sich danach sehnte, wie moderne Götter des Olymps über dem Einfluss souveräner Nationalstaaten zu stehen, während das andere auf einem “multipolaren” Entwurf einer Gemeinschaft souveräner Nationalstaaten beruhte, die gemeinsam an einer groß angelegten Infrastruktur und technologischem Fortschritt arbeiten. Das eine basierte auf den malthusianischen Wirtschaftsstandards eines geschlossenen Systems, das sich an abnehmende Erträge anpasst, während das andere auf den Standards eines fortlaufenden wissenschaftlichen Fortschritts beruhte, der kreative Sprünge aus den Zwängen begrenzter Ressourcen erzeugt.

Heute möchte ich weiter den Wurzeln jener giftigen Ideen nachspüren, die das heutige unipolare Paradigma charakterisieren, das sich hinter einem von Milliardären autorisierten “Great Reset” der Weltzivilisation verbirgt. In diesem Reset wird uns von Leuten wie Klaus Schwab erzählt, dass eine “vierte industrielle Revolution” nicht nur eine weitreichende Automatisierung und künstliche Intelligenz auf allen Ebenen der Gesellschaft einleiten wird, sondern auch eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Figuren wie Elon Musk und Ray Kurzweil von Google behaupten, diese Verschmelzung sei notwendig, um in der nächsten Phase unserer Evolution “relevant zu bleiben”. Davos-Mann Yuval Harari meinte, dass die Hebel der Evolution nun von der Zufälligkeit der Natur in die Hände der neuen Götter gelegt werden, die Google, Facebook und das WEF leiten.

Dieser Borg-artige deterministische Glaube an die Mensch-Maschine-Synthese, der das Denken aller modernen Transhumanisten durchdringt, ist sowohl kultisch, gruselig als auch schlichtweg falsch. Ohne eine angemessene Bewertung der historischen Wurzeln dieser Ideen, die die globale Zivilisation in einen dystopischen Kollaps zu entgleisen drohen, ist es jedoch unmöglich, irgendetwas Grundlegendes über die letzten 120 Jahre menschlicher Erfahrung zu verstehen, geschweige denn zu erkennen, wo die fatalen Fehler innerhalb des Great Reset/Transhumanist Operating System liegen.

Im ersten Teil unserer Serie haben wir die eugenischen Wurzeln des Transhumanismus näher beleuchtet und uns dabei auf Julian Huxleys Gründung der UNESCO konzentriert, wo der Auftrag, “das Undenkbare denkbar zu machen”, die Wiederherstellung einer neuen Eugenik während des Kalten Krieges leitete.

Im zweiten Teil untersuchten wir den Aufstieg einer neuen Reihe von britischen Think Tanks des 19. Jahrhunderts, die die natürliche Entwicklung eines neuen Systems der Win-Win-Kooperation während des Endes des 19. Dieser neue große Entwurf wurde von Thomas Huxleys X-Club innoviert, um das britische Empire als einzige unipolare Macht auf der Erde wiederherzustellen. Huxleys Entwurf versuchte nicht nur, alle Zweige der Wissenschaften unter einem deskriptiven Modell zu vereinen, das jeder tatsächlichen kreativen Entdeckung entbehrte, sondern versuchte auch, diese neue Kontrolle über die Definition des “wissenschaftlichen Naturgesetzes” zu nutzen, um eine aggressive neue Auferlegung der imperialen politischen Ökonomie auf die Welt zu rechtfertigen.

Der Tanz von Mathematik und Physik: Who Leads and Who Follows?

In den ersten Monaten des neuen Jahrhunderts fand ein bedeutendes Ereignis statt, das weit in die Anwendung von Huxleys Mission ging. Die Future of Mathematics Conference im August 1900 war eine weltweite Veranstaltung, an der über 160 der größten Mathematiker teilnahmen, die sich mit den neuesten Problemen der Wissenschaft und der Beziehung zwischen Physik und Mathematik auseinandersetzen wollten. Offensichtlich tanzten diese beiden Gebiete miteinander, aber die Frage blieb: welches würde führen und welches würde folgen?

In Anbetracht der Tatsache, dass die Weltbevölkerung zu dieser Zeit noch weit unter zwei Milliarden Menschen zählte, war die Dichte der wissenschaftlichen Entdeckungen in allen Bereichen so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Von neuen Entdeckungen in der Biologie, der Embryologie, der Atomphysik, dem Elektromagnetismus, der Aerodynamik und der Chemie wurde die Antwort auf die Frage Mathe vs. Physik immer offensichtlicher. Tatsache war, dass das Wachstum des menschlichen Wissens die Grenzen der von den Wissenschaftlern verwendeten mathematischen Sprache schnell überschritt. Mit der Zeit würden neue mathematische Systeme entwickelt werden, um die neuen kreativen Entdeckungen zu beschreiben, die gemacht wurden, aber niemand konnte leugnen, dass das kreative Denken in diesem Tanz führend war. Was ebenfalls nicht zu leugnen war, war der dramatische Nutzen, den die neuen Ideen hatten, um die Bedingungen unzähliger Leben durch Sprünge im wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu verbessern.

Hilbert und Russell prägen ein neues Paradigma

Zwei besonders wichtige Figuren, die während der Pariser Konferenz von 1900 eine führende Rolle bei der Sabotage der Wissenschaft spielten und deren Ideen untrennbar mit der späteren Entwicklung von Eugenik, Kybernetik und Transhumanismus verbunden sind, waren der Cambridge-Apostel Lord Bertrand Russell und der Göttinger Mathematiker David Hilbert.

Das Duo strebte nichts weniger an als die Reduktion des gesamten Universums auf eine Reihe endlicher, in sich konsistenter mathematischer Sätze und Axiome.

Während der Konferenz von 1900 verkündete Hilbert seine 23 Probleme für die Mathematik, die von den Mathematikern des 20. Jahrhunderts gelöst werden müssten. Während viele dieser Probleme wirklich wichtig waren, drehten sich die für den Zweck dieses Artikels destruktivsten um die Notwendigkeit, „zu beweisen, dass alle Axiome der Arithmetik konsistent sind“ [Problem 2] und „jene physikalischen Wissenschaften zu axiomatisieren, in denen die Mathematik eine wichtige Rolle spielt“ [Problem 6].

Es dauerte 13 Jahre, bis Russell dieses Ziel in Form seiner Principia Mathematica (die er gemeinsam mit seinem ehemaligen Lehrer und Cambridge-Kollegen Alfred North Whitehead verfasste) erreichte.

Der Name „Principia Mathematica“ wurde ausdrücklich als Hommage an Newtons 200 Jahre zuvor veröffentlichte „Principia Mathematica“ gewählt. Zum Zeitpunkt des Starts des Russell-Hilbert-Projekts im Jahr 1900 bröckelten sowohl Euklids als auch Newtons flache Interpretationen der physikalischen Raumzeit schnell mit dem Aufkommen neuer Entdeckungen von Riemann, Curie, Weber, Planck und Einstein, die alle zeigten, dass die Form der physikalischen Raumzeit einen lebendigen, kreativen Charakter hatte. Mit jeder schöpferischen Entdeckung wurde eine wechselseitige Verflechtung zwischen dem „subjektiven“ inneren Raum der menschlichen Erkenntnis und dem „objektiven“ äußeren Raum des entdeckbaren Universums immer fester etabliert.

Als Beispiel für diese wunderbare Einsicht und die Leidenschaft, das Unbekannte zu suchen, die unter großen Wissenschaftlern während dieser fruchtbaren revolutionären Periode üblich war, erklärte Einstein: „Ich will wissen, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich bin nicht an diesem oder jenem Phänomen interessiert, an dem Spektrum dieses oder jenes Elements. Ich will seine Gedanken kennen; der Rest sind Details“.

Max Planck reflektierte diese Ansicht auf seine Weise: „Die Wissenschaft erhöht den moralischen Wert des Lebens, weil sie die Wahrheitsliebe und die Ehrfurcht fördert – die Wahrheitsliebe, die sich in dem ständigen Bestreben zeigt, zu einer genaueren Kenntnis der uns umgebenden Welt des Geistes und der Materie zu gelangen, und die Ehrfurcht, weil jeder Fortschritt in der Erkenntnis uns mit dem Geheimnis unseres eigenen Seins konfrontiert.“

Russells entropische Mathematik des geschlossenen Systems war ein direktes Spiegelbild seiner misanthropischen Sichtweise einer zur Entropie verdammten Menschheit, was sich explizit in seiner Aussage von 1903 zeigt:

„Dass der Mensch das Produkt von Ursachen ist, die keine Vorahnung von dem Ende hatten, das sie erreichten; dass sein Ursprung, sein Wachstum, seine Hoffnungen und Ängste, seine Lieben und seine Überzeugungen nur das Ergebnis zufälliger Zusammenstellungen von Atomen sind; dass kein Feuer, kein Heldentum, keine Intensität von Gedanken und Gefühlen das individuelle Leben über das Grab hinaus bewahren kann; dass all die Arbeit der Zeitalter, all die Hingabe, all die Inspiration, all der Mittagsglanz des menschlichen Genies dazu bestimmt sind, im gewaltigen Tod des Sonnensystems unterzugehen, und dass der ganze Tempel der menschlichen Errungenschaften unweigerlich unter den Trümmern eines in Trümmern liegenden Universums begraben werden muss – all diese Dinge sind, wenn auch nicht ganz unbestritten, so doch so sicher, dass keine Philosophie, die sie ablehnt, hoffen kann, zu bestehen … Nur innerhalb des Gerüsts dieser Wahrheiten, nur auf dem festen Fundament der unnachgiebigen Verzweiflung, kann die Behausung der Seele von nun an sicher gebaut werden. „

Wenn man darüber nachdenkt, welche der oben dargestellten metaphysischen Ansichten den größeren Wahrheitsanspruch hat, lohnt es sich, die Frage zu stellen: Wer hat tatsächlich nachweisbare Entdeckungen über die Schöpfung gemacht und wer hat lediglich Modelle im Elfenbeinturm formuliert, die jegliches tatsächliche Element der Entdeckung vermissen lassen?

Ein Teil des Erfolgsrezepts in Russells Denken beruhte auf seiner Besessenheit vom mathematischen Gleichgewicht in allen Dingen. Übertragen auf die Gesellschaft war es kein Wunder, dass Russell ein überzeugter Malthusianer und lebenslanger Förderer von Eugenik und Bevölkerungskontrolle war. Eine seiner vielen Darstellungen dieser abscheulichen Ansicht wurde in seinem 1923 Prospects of Industrial Civilization gemacht, wo der Sozialingenieur erklärte:

„Der Sozialismus, insbesondere der internationale Sozialismus, ist als stabiles System nur möglich, wenn die Bevölkerung stationär oder fast stationär ist. Ein langsamer Anstieg mag durch Verbesserungen in den landwirtschaftlichen Methoden bewältigt werden, aber ein schneller Anstieg muss am Ende die gesamte Bevölkerung in die Armut treiben … die weiße Bevölkerung der Welt wird bald aufhören zu wachsen. Die asiatischen Rassen werden länger brauchen, und die Neger noch länger, bevor ihre Geburtenrate ausreichend sinkt, um ihre Zahl ohne Hilfe von Krieg und Pestilenz stabil zu machen… Bis das geschieht, können die vom Sozialismus angestrebten Vorteile nur teilweise verwirklicht werden, und die weniger produktiven Rassen werden sich gegen die produktiveren mit Methoden verteidigen müssen, die abscheulich sind, selbst wenn sie notwendig sind.“

Russells spätere Schriften in The Scientific Outlook (1930) weiten seine Ansichten über eine stationäre globale Gesellschaft auf die Bildungsreform aus, wo er die Notwendigkeit definiert, nicht nur eine, sondern zwei getrennte Arten der Bildung zu haben: eine für die elitäre Meisterklasse, die zu Herrschern werden wird, und eine für die minderwertige Sklavenklasse. Russell umreißt die beiden Kasten in den folgenden kaltblütigen Begriffen:

„Die wissenschaftlichen Herrscher werden eine Art von Erziehung für gewöhnliche Männer und Frauen bereitstellen, und eine andere für diejenigen, die Inhaber der wissenschaftlichen Macht werden sollen. Von gewöhnlichen Männern und Frauen wird erwartet, dass sie fügsam, fleißig, pünktlich, gedankenlos und zufrieden sind. Von diesen Eigenschaften wird wahrscheinlich die Zufriedenheit als die wichtigste angesehen werden. Um sie zu erzeugen, werden alle Forscher der Psychoanalyse, des Behaviorismus und der Biochemie ins Spiel gebracht…. Alle Jungen und Mädchen werden von klein auf lernen, das zu tun, was man „kooperativ“ nennt, d.h. genau das zu tun, was alle tun. Initiative wird bei diesen Kindern entmutigt werden, und Ungehorsam, ohne bestraft zu werden, wird wissenschaftlich aus ihnen heraus trainiert werden.“

Für die herrschende Klasse: „Abgesehen von der einen Sache der Loyalität gegenüber dem Weltstaat und ihrer eigenen Ordnung“, erklärte Russell, „werden die Mitglieder der herrschenden Klasse ermutigt werden, abenteuerlustig und voller Initiative zu sein. Man wird erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, die wissenschaftliche Technik zu verbessern und die Arbeiter durch immer neue Vergnügungen bei Laune zu halten.“

Alle späteren Schriften Russells, in denen er präventive Atombombenangriffe auf Russland, eine von einer wissenschaftlichen Diktatur geführte Weltregierung und den Glauben der Kinder an „Schnee ist schwarz“ propagiert, müssen vor dem Hintergrund seiner rassistischen philosophischen Weltanschauung gelesen werden.

Norbert Wiener und der Aufstieg der Kybernetik

Im Jahr 1913, als Russells dritter und letzter Band der Principia Mathematica gerade gedruckt wurde, kam ein junger Mathematik-Schützling mit einem Stipendium aus den USA nach Cambridge. Dieser Teenager hieß Norbert Wiener, und er fand sich bald in einer kleinen Gruppe von Jungen wieder, die von Bertrand Russell und David Hilbert eng betreut wurden. Unter Russell wurde Wiener in Logik und Philosophie unterrichtet, während Hilbert ihm Differentialgleichungen beibrachte. Im Gespräch mit Russell sagte Wiener: „Als ich nach England kam, um bei Bertrand Russell zu studieren, erfuhr ich, dass ich fast jedes Thema von wahrer philosophischer Bedeutung verpasst hatte“. Er nannte Hilbert „das eine wirklich universelle Genie der Mathematik“.

Sein ganzes Leben lang war Wiener von der Besessenheit besessen, Russells logisches geschlossenes System auf praktische Weise auszudrücken.

Trotz der Tatsache, dass ein junges Leibnizianisches Genie namens Kurt Gödel mit seiner brillanten Demonstration von 1931, dass kein logisches System aufgrund der selbstreflexiven Natur aller existierenden Systeme jemals wirklich mit sich selbst konsistent sein kann, Russells Principia-Programm einen großen Strich durch die Rechnung machte, trieb Russell das Projekt mit voller Kraft voran und Wiener war Russells führender Apostel.

Zu den anderen Russelliten, die Theorien zum maschinellen Lernen entwickelten, gehörten Namen wie Alan Turing, Oskar Morgenstern, Claude Shannon und John von Neumann. Obwohl jeder Mathematiker seine eigene besondere Innovation zu bieten hatte, waren sie alle durch den unerschütterlichen Glauben geeint, dass der menschliche Geist eine Mischung aus bestialischen Impulsen ist, die von der Maschinenlogik eines geschlossenen Systems geleitet werden, und nichts weiter. In einem Computer ist das Ganze nur die Summe der Teile, und so muss es auch in allen Informationssystemen sein, einschließlich menschlicher Gehirne, Ökosysteme und des Universums als Ganzes. „Metaphysische“ Prinzipien wie Seele, Zweck, Gott, Gerechtigkeit und freier Wille hatten keinen Platz in den Köpfen dieser menschlichen Rechenmaschinen.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs führten Wieners Arbeiten über Rückkopplungsschleifen in der Luftfahrt und im Radar dazu, dass der Mathematiker eine neue Sprache für die Steuerung komplexer menschlicher Systeme entwickelte, von der er bald entdeckte, dass sie in der Wirtschaft, beim Militär und in ganzen Nationen Anwendung fand. Der Begriff, den er diesem neuen Werkzeug der Steuerung gab, war „Kybernetik“. Weiner beschrieb seine Erfindung mit den Worten:

„Kybernetik, die ich von dem griechischen Wort Kubernetes oder Steuermann abgeleitet habe, demselben griechischen Wort, von dem wir schließlich unser Wort Gouverneur ableiten“.

Indem er sich auf binäre Computermaschinen mit geschlossenem System als sein Modell für den menschlichen Geist stützte, forderte Weiner, dass metaphysische Konzepte keine Existenz jenseits der rein physikalischen Eigenschaften der messbaren elektrochemischen Eigenschaften des Gehirns haben sollten. Bei der Beschreibung dieses Computer-Geist-Analogons erklärte Weiner: „Es wurde uns klar, dass die ultraschnelle Rechenmaschine, die von aufeinanderfolgenden Schaltvorrichtungen abhängt, ein fast ideales Modell der Probleme darstellen muss, die im Nervensystem auftreten“ und dass „das Problem der Interpretation der Natur und der Arten des Gedächtnisses im Tier seine Parallele in dem Problem der Konstruktion künstlicher Gedächtnisse für die Maschine hat.“

Kybernetik für Global Governance

Indem er die Unvermeidlichkeit von Systemen globaler Informationskontrolle (und damit totaler politischer Kontrolle durch eine gottähnliche Regierungsklasse) sowie künstlicher Intelligenz vorhersagte, schrieb Weiner: „Wo das Wort eines Menschen hingeht und wo seine Wahrnehmungsfähigkeit hingeht, bis zu diesem Punkt wird seine Kontrolle und in gewissem Sinne seine physische Existenz ausgedehnt. Die ganze Welt zu sehen und ihr Befehle zu erteilen, ist fast dasselbe, wie überall zu sein.“

Der Schlüssel zum Verständnis der Anziehungskraft der Kybernetik auf eine wissenschaftliche Diktatur, die nach totaler Allwissenheit und Allmacht strebt, ist der folgende: Im Rahmen eines großen Bootes braucht nur der Steuermann eine Vorstellung vom Ganzen zu haben. Alle anderen brauchen nur ihre lokale, kompartimentierte Rolle zu verstehen.

Mit der Anwendung der Kybernetik auf die Organisation von Wirtschaftssystemen (wie sie von Sir Alexander King von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorangetrieben und in den 1960er und 1970er Jahren in den Regierungen des Transatlantiks angewandt wurde), entstanden riesige komplexe Bürokratien mit nur kleinen Knotenpunkten von „Steuermännern“, die in den neu entstehenden tiefen Staatskomplex eingebettet waren und Zugang zu einer Vision des Ganzen hatten. Dies war das perfekte Betriebssystem für eine supranationale Technokratie, um die Hebel der Neuen Weltordnung zu kontrollieren.

Einer der enthusiastischsten Praktiker dieses neuen Systems während dieser Periode der Transformation war Pierre Elliot Trudeau (der neu auferlegte Premierminister von Kanada), der zwischen 1968-1972 unter der Kontrolle des Privy Council Office eine gewaltige kybernetische Revolution der kanadischen Regierung gestaltete. Während einer Konferenz über Kybernetik in der Regierung im November 1969 sagte Trudeau: „Wir sind uns bewusst, dass die vielen Techniken der Kybernetik, indem sie die Kontrollfunktion und die Manipulation von Informationen umwandeln, unsere ganze Gesellschaft umgestalten werden. Mit diesem Wissen sind wir hellwach, aufmerksam und handlungsfähig; wir sind nicht länger blinde, träge Mächte des Schicksals.“

Trudeau arbeitete eng mit Sir Alexander King bei der Gründung einer neuen Organisation zusammen, die von 1968 bis heute einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltordnungspolitik hatte: den Club of Rome. Trudeau war ein eifriger Unterstützer dieser neuen Organisation, die in den frühen 1970er Jahren zu einem Zentrum des neo-malthusianischen Revivalismus wurde. Trudeau war sogar Vorsitzender des kanadischen Club of Rome und stellte Geld zur Verfügung, um die MIT-Studie des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“ zu finanzieren, die zu einer Bibel für die moderne Umweltorganisation wurde.

Alexander King und das Computermodell, das 1972 in den „Grenzen des Wachstums“ berühmt wurde und ein neues Schisma zwischen dem Wunsch der Menschheit, sich zu entwickeln, und dem vermeintlichen Wunsch der Natur, im mathematischen Gleichgewicht zu ruhen, aufzwang

Im Gegensatz zu Russell, der alle Fälle von Anti-Entropie leugnete, ließ Wiener die Existenz isolierter Inseln begrenzter Anti-Entropie im Fall der Biologie und menschlicher Systeme zu, die dazu neigten, auf eine Weise zu operieren, die die Entropie (auch bekannt als: die Tendenz von Systemen, in ein Gleichgewicht zu kollabieren) sinken sah. Doch genau wie Russell glaubte Wiener, dass die Kybernetik und die Informationstheorie ganz von der Entropie geprägt seien, indem er sagte:

„Der Begriff der Informationsmenge fügt sich ganz natürlich an einen klassischen Begriff der statistischen Mechanik an: den der Entropie.“ (aka: der zweite Hauptsatz der Thermodynamik)

In Wieners Vorstellung vom Universum als einem zerfallenden, endlichen Ort, der vom Tod geprägt ist, der die begrenzten Zustände des antientropischen Lebens, die rein zufällig in zufälligen Teilen von „Raum“ und „Zeit“ auftreten, unweigerlich zerstören würde, sagte er 1954:

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass das ganze Universum um uns herum den Hitzetod sterben wird, in dem die Welt auf ein einziges riesiges Temperaturgleichgewicht reduziert werden wird, in dem nichts wirklich Neues mehr geschieht. Es wird nichts mehr übrig sein als eine triste Gleichförmigkeit.“

Die Macy-Konferenzen zur Kybernetik

Von 1943 bis 1953 wurden Wieners Kybernetik und sein informationstheoretisches Korollarium zum Sammelpunkt für eine neue wissenschaftliche Priesterschaft, die führende Denker aller Wissenszweige in demselben Bemühen versammeln sollte, das zuvor unter dem Steuermann des 19. Jahrhunderts Thomas Huxley und seinem Royal Society X Club unternommen worden war.

Diese Konferenzen wurden von der Josiah Macy Foundation finanziert, die 1930 von General Marlborough Churchill (einem Cousin von Winston Churchill) mit dem primären Ziel gegründet worden war, Gelder für die Eugenik-Forschung sowohl in den USA als auch in Deutschland zusammen mit ihrer Schwesterorganisation, der Rockefeller Foundation, zu leiten. Die spätere Organisation finanzierte den führenden Nazi-Eugeniker Ernst Rudin von 1928 an über die gesamten 1930er Jahre, während sie die Forschung der britischen und amerikanischen Eugenik-Gesellschaften förderte.

Wie Anton Chaitkin in seinem Buch British Psychiatry from Eugenics to Assassination (Britische Psychiatrie von der Eugenik bis zur Ermordung) darlegt, hatte der Gründer und Kontrolleur der Macy Foundation, General Marlborough, von 1919 bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1929 die Schwarze Kammer des militärischen Geheimdienstes geleitet. Die Schwarze Kammer arbeitete eng mit dem britischen Geheimdienst zusammen und diente als Vorläufer der späteren National Security Agency (NSA).

Um die Ausbreitung des Amerikanischen Systems der Politischen Ökonomie und eines internationalen New Deal, der vom antiimperialen Präsidenten Franklin D. Roosevelt in Gang gesetzt worden war, zu verhindern, trafen sich ab 1945 halbjährlich die Macy Conferences on Cybernetics, an denen mit Tavistock verbundene Psychiater, Biologen, Neurologen, Computeringenieure, Soziologen, Ökonomen, Mathematiker und sogar Theologen teilnahmen. Wiener beschrieb diese Konferenzen, die den Verlauf der nächsten 75 Jahre prägten, mit den Worten: „Für die menschliche Organisation suchten wir die Hilfe der Anthropologen Doktoren [Gregory] Bateson und Margaret Mead, während Dr. [Oskar] Morgenstern vom Institute of Advanced Study unser Berater auf dem bedeutenden Gebiet der sozialen Organisation war, das zur ökonomischen Theorie gehört…Dr. [Kurt] Lewin vertrat die neueren Arbeiten über die Meinung der Meinungsstichprobe und die Praxis der Meinungsbildung“.

Social Engineering treibt die Nachkriegsordnung an

Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Dr. Bateson war einer der führenden Kontrolleure des MK-Ultra-Programms der CIA, das von 1952 bis 1973 als milliardenschwere verdeckte Operation lief, die dazu diente, die Auswirkungen der Depatternisierung sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen durch eine Mischung aus Elektroschocktherapie, Folter und Drogen zu untersuchen. Oskar Morgenstern war der Erfinder der „Spieltheorie“, die sowohl bei der militärischen Planung des Vietnamkrieges als auch bei Wirtschaftssystemen für die nächsten 70 Jahre eine dominierende Rolle spielte. Dr. Kurt Lewin war ein führender Psychiater der Londoner Tavistock-Klinik und Mitglied der Frankfurter Schule, die in der Zeit des Kalten Krieges ein konzertiertes Programm zur Beseitigung der Krankheit des nationalen Patriotismus, des Glaubens an die Wahrheit und der Familienliebe organisierte.

Ein prominentes Konferenzmitglied und Planer dieser Operation hieß Sir Julian Huxley – ein führender Eugeniker und imperialer Großstratege, der eng mit dem Führer der Fabian Society, Bertrand Russell, zusammenarbeitete. Huxley teilte Russells und Wieners gläubigen Glauben an die universelle Entropie und sagte 1953:

„Nirgendwo in seinem riesigen Bestand gibt es irgendeine Spur eines Zwecks oder auch nur einer voraussichtlichen Bedeutung. Es wird von hinten durch blinde physikalische Kräfte angetrieben, ein gigantischer Jazztanz von Teilchen und Strahlungen, in dem die einzige übergreifende Tendenz, die wir bisher feststellen konnten, die ist, die im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammengefasst ist – die Tendenz zum Niedergang.“

Als er begann, sein Konzept des „Transhumanismus“ zu formulieren, und während er die Macy-Kybernetik-Konferenzen organisierte, fand Julian die Zeit, 1946 die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zu gründen und ihr Gründungsmanifest zu verfassen. Seine entropische Sichtweise von Biologie und Physik kam in seinen knochenbrecherischen politischen Ansichten deutlich zum Ausdruck, in denen er schreibt:

„Die Moral für die UNESCO ist klar. Die ihr gestellte Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu fördern, kann niemals vollständig durch die ihr zugewiesenen Mittel – Bildung, Wissenschaft und Kultur – realisiert werden. Sie muss irgendeine Form von weltpolitischer Einheit ins Auge fassen, sei es durch eine einzige Weltregierung oder auf andere Weise, als einziges sicheres Mittel zur Vermeidung von Kriegen … in ihrem Bildungsprogramm kann sie die ultimative Notwendigkeit einer weltpolitischen Einheit betonen und alle Völker mit den Auswirkungen der Übertragung der vollen Souveränität von einzelnen Nationen auf eine Weltorganisation vertraut machen.“

In Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation – die ihrerseits von einem Tavistock-Psychiater namens G. Brock Chrisholm gegründet und vollständig von der Macy-Stiftung finanziert wurde – organisierte Huxley die Gründung der World Federation of Mental Health (WFMH), die von Montagu Norman von der Bank of England beaufsichtigt und vom Leiter der Londoner Tavistock-Klinik, Generalmajor John Rawlings Rees, geleitet wurde – den Montagu direkt ernannte.

Chaitkin weist darauf hin, dass zu den ersten Projekten, die die WFMH und die Macy Foundation gemeinsam organisierten, die „Konferenzen über Probleme der Gesundheit und der menschlichen Beziehungen in Deutschland“ in den Jahren 1949-1950 gehörten, die dafür sorgten, dass die These der Autoritären Persönlichkeit der Frankfurter Schule in die Köpfe aller deutschen Kinder gebohrt wurde. Das Ziel war es, das deutsche Volk davon zu überzeugen, dass die ganze Schuld an Hitlers Aufstieg zur Macht nicht in der Suche nach internationalen Verschwörungen oder Manipulationen der City of London/Wall Street zu suchen war… sondern vielmehr in der „autoritären psychologisch-genetischen“ Disposition des deutschen Volkes selbst. Dieses Programm wurde von Tavistock-Direktor Kurt Lewin überwacht, der zu dieser Zeit eine führende Figur der Frankfurter Schule und Innovator einer neuen Gehirnwäsche-Technik namens „Sensitivity Training“ wurde, die sich stark auf die Verwendung von Schuldkomplexen und Gruppendruck stützte, um den Willen einer Zielgruppe entweder in einem Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz zu brechen und alle originellen Denker in Zustände des Gruppendenkens zu absorbieren. Lewins Arbeit mit der WFMH und Tavistock wurde auch zur Grundlage für die heutigen Doktrinen der Kritischen Theorie, die den gesamten Bereich der westlichen Zivilisation zu untergraben drohen.

In dem Maße, in dem Individuen für sich selbst denken und innerlich von Faktoren der 1) kreativen Vernunft und 2) des Gewissens geleitet werden, verhalten sich die Gruppendenk-Systeme nicht mehr nach der Art von statistisch vorhersehbaren Regeln der Entropie und des Gleichgewichts, die kontrollsüchtige Oligarchen und Technokraten fordern. Indem man diesen Faktor der „Unvorhersehbarkeit“ mit dem Argument auslöschte, dass alle Führer, die sich zur Wahrheit bekennen, einfach „autoritäre Persönlichkeiten“ und „neue Hitler-Typen“ sind, wurde die Tugend des Mobs über die Tugend des individuellen Genies und der Initiative erhoben, die die Welt bis heute plagt. (1)

Die Kybernetik-Konferenzen entwickelten sich in den 1960er bis 1970er Jahren und wurden zunehmend in internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die NATO und die OECD integriert. Mit dieser Integration wurden die neuen Technokraten immer einflussreicher bei der Festlegung der Standards des neuen Weltbetriebssystems. In der Zwischenzeit wurden die nationalen Regierungen zunehmend von nationalistischen moralischen Führern wie John F. Kennedy, Charles DeGaulle, Enrico Mattei und John Diefenbaker gesäubert, was dazu führte, dass die Systemanalyse und Kybernetik in den regierenden Rahmen des neuen internationalen tiefen Staates integriert wurde.

Während Julian Huxley 1957 den Begriff „Transhumanismus“ prägte, wuchs der Kult der Künstlichen Intelligenz, der vom Glauben an die unvermeidliche Verschmelzung von Mensch und Maschine geleitet wurde, zunehmend mit solch bedeutenden Ereignissen wie der Mensch-Computer-Symbiose-These von J.C.R. Licklider von 1960 und der Anwendung dieser Systeme in Programmen des Verteidigungsministeriums wie Wargames-Kommandosystemen, SAGE (Semi Automatic Ground Environment) und Netzwerken zur Verteidigung von unbemannten Düsenflugzeugen. Die Augmented Cognition Computer-Soldaten-Dyaden der DARPA waren ein weiterer Ausdruck dieser perversen Idee, wobei Hunderte von Millionen Dollar für die Schaffung von verbesserten Cyborg-Soldaten ausgegeben wurden.

Im Laufe der Jahre fanden sich die Anhänger dieses neuen Kults bald als Steuermänner im neuen globalen Schiff der Erde wieder, was eine neue globale Eliteklasse von Technokraten und Oligarchen hervorbrachte, die nur ihrer Kaste und Ideologie gegenüber loyal sind und danach streben, ihren Geist immer mehr nach dem Modell der Ideen-Computer-Maschinen zu formen, die zwar zur Logik, aber nicht zur Liebe oder Kreativität fähig sind. Je mehr diese kultischen Technokraten wie Yuval Harari, Ray Kurzweil, Bill Gates oder Klaus Schwab wie kalte Computer denken konnten und die Masse der Erde dazu brachten, das Gleiche zu tun, desto mehr konnte die These aufrechterhalten werden, dass „Computer offensichtlich das menschliche Denken ersetzen müssen“.