Beliebte Messenger-Apps können Ihren Standort preisgeben. Hier erfahren Sie, wie Sie sich davor schützen können.

Befolgen Sie diese Tipps, um bei der Verwendung von Messaging-Apps die Weitergabe Ihres Standorts und die Erstellung von Profilen anhand Ihrer IP-Adresse zu vermeiden.

Ende-zu-Ende verschlüsselte Messaging-Apps sind fantastische Datenschutz-Tools, die Ihre Kommunikation sichern und vor dem Ausspionieren durch Dritte schützen. Unter bestimmten Umständen können sie jedoch ein potenzielles Datenschutzproblem darstellen, da sie Ihre Internetprotokolladresse (IP) an andere weitergeben.

Dieses Datenschutzproblem ist nicht auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Messaging-Anwendungen beschränkt und betrifft viele Anwendungen mit Sprachanruffunktion, aber wenn Sie eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Anwendung verwenden, um Ihre Privatsphäre zu maximieren, ist dies etwas, mit dem Sie sich wahrscheinlich befassen möchten.

Das Problem ergibt sich aus der Art und Weise, wie die meisten Messaging-Anwendungen Peer-to-Peer-Verbindungen nutzen, um die Anrufqualität zu verbessern. Leider geht diese verbesserte Anrufqualität über diese direkten Verbindungen mit dem Risiko einher, dass Ihre IP-Adresse bei Sprach- und Videoanrufen an andere Teilnehmer weitergegeben wird.

Einige Messaging-Anwendungen, die Ihre IP-Adresse an andere weitergeben können, sind z. B:

Signal

Telegram

Threema

X

FaceTime

WhatsApp

Viber

Meta Messenger

Risiken bei der Weitergabe Ihrer IP-Adresse an Gesprächspartner

Ihre IP-Adresse verrät Ihren allgemeinen Standort und kann auch dazu verwendet werden, ein Profil von Ihnen zu erstellen.

Viele Anwendungen, Websites und Online-Dienste speichern Ihre IP-Adresse und verknüpfen sie mit anderen Informationen, die sie über Sie haben. Diese Apps, Websites und Online-Dienste können Ihre Informationen an Dritte weitergeben (z. B. an Werbefirmen, Datenmakler oder Strafverfolgungsbehörden) und tun dies wahrscheinlich auch. Auch wenn sie Ihre Daten nicht direkt an Dritte weitergeben, können Ihre IP-Adresse und andere Informationen, die sie über Sie gespeichert haben, durchsickern oder gestohlen werden.

Da Werbetreibende, Datenmakler, Strafverfolgungsbehörden und böswillige Akteure, die durch Datenlecks oder Datenschutzverletzungen an Ihre Daten gelangen, Ihre IP-Adresse und andere Daten aus mehreren Quellen sammeln können, können sie Ihre IP-Adresse als eine Kennung verwenden, die alle diese Informationen zusammenführt und ihnen hilft, ein umfassendes Profil von Ihnen zu erstellen.

Das Risiko, dass Ihre IP-Adresse bei der Verwendung von Messaging-Anwendungen weitergegeben und zur Profilerstellung verwendet wird, hängt von Ihren persönlichen Umständen ab. Wenn Sie hauptsächlich mit vertrauenswürdigen Freunden und Familienmitgliedern kommunizieren, die bereits wissen, wer Sie sind und von wo aus Sie anrufen, ist das Risiko, dass Ihre IP-Adresse an Anrufer weitergegeben wird, wahrscheinlich gering. Wenn Sie jedoch versuchen, unter einem Pseudonym oder anonym zu kommunizieren und die Geheimhaltung Ihres Standorts und Ihrer Identität für Sie eine hohe Priorität hat, können die Kosten für die Preisgabe Ihrer IP-Adresse erheblich sein.

So können Sie Ihre IP-Adresse bei Anrufen verbergen

1: Verwenden Sie ein VPN oder Tor.

Virtuelle private Netzwerke und The Onion Router (Tor) verbergen Ihre echte IP-Adresse und verhindern, dass sie von Messaging-Apps ausspioniert wird. Die meisten VPNs maskieren den gesamten Datenverkehr Ihres Geräts und schützen Sie standardmäßig vor IP-Adresslecks durch Messaging-Anwendungen. Um dich jedoch vor IP-Adresslecks durch Messenger zu schützen, wenn du Tor verwendest, brauchst du eine Implementierung, die den gesamten Datenverkehr deines Geräts durch das Tor-Netzwerk leitet.

Einige der besten VPN-Anbieter findest du hier.

Um den gesamten Datenverkehr deines Geräts durch Tor zu leiten, kannst du Folgendes tun:

Ein VPN verwenden, das Tor-Verbindungen unterstützt (diese Funktion ist bei Proton VPN verfügbar).

Tails (The Amnesic Incognito Live System) auf deinem Desktop verwenden (diese portable Open-Source-Linux-Distribution leitet deinen gesamten Internetverkehr durch Tor und blockiert alle Anwendungen, die versuchen, ohne Tor eine Verbindung zum Internet herzustellen).

Benutze Orbot auf deinem Handy (dieser Open-Source-Proxy leitet den gesamten Datenverkehr deines Handys durch Tor).

2: Verwenden Sie die Funktionen zur Maskierung der IP-Adresse der Messaging-Anwendung.

Einige Messaging-Apps verfügen über optionale Funktionen, die Ihre IP-Adresse maskieren, indem Anrufe über ihre Server geleitet werden. Die meisten Messaging-Anwendungen sammeln keine zusätzlichen Informationen, wenn Sie diese Funktion aktivieren. Sie sollten jedoch immer die Datenschutzrichtlinien und die Dokumentation einer App lesen, bevor Sie diese Funktion aktivieren, um sicherzustellen, dass die Weiterleitung von Anrufen über die Server der App nicht zu einer zusätzlichen Datenerfassung führt.

Darüber hinaus verwenden viele Messaging-Anwendungen Peer-to-Peer-Verbindungen nur für bestimmte Arten von Anrufen und leiten andere Arten von Anrufen unabhängig von Ihren Einstellungen automatisch über ihre Server weiter. Dadurch wird das Risiko begrenzt, dass Ihre IP-Adresse für bestimmte Arten von Anrufen verwendet wird.

Die folgenden Anwendungen leiten bestimmte Arten von Anrufen automatisch über ihre Server weiter, unabhängig von Ihren Einstellungen:

Signal (Anrufe von Nicht-Kontaktpersonen werden automatisch über die Server von Signal geleitet)

Telegram (Anrufe von Nichtkontakten werden automatisch über die Server von Telegram weitergeleitet)

Threema (Anrufe von nicht verifizierten Kontakten werden automatisch über die Server von Threema geleitet)

WhatsApp (WhatsApp leitet alle Gruppenanrufe automatisch über seine Server weiter und leitet auch andere Anrufe automatisch über seine Server weiter, wenn dies eine bessere Latenz und Qualität als Peer-to-Peer bietet)

Viber (Gruppenanrufe werden automatisch über die Server von Viber geleitet)

Hier erfahren Sie, wie Sie die IP-Maskierung in einigen der beliebtesten Messaging-Anwendungen aktivieren können:

Signal Desktop

Klicken Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol) > Anrufe. Aktivieren Sie Immer umleiten.

Signal Mobil

Tippen Sie auf Ihren Profil-Avatar und wählen Sie Einstellungen > Datenschutz > Erweitert. Aktivieren Sie Anrufe immer umleiten.

Telegramm

Klicken oder tippen Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol) > Datenschutz und Sicherheit > Anrufe. Setzen Sie Peer-to-Peer auf Nie.

Threema

Klicken oder tippen Sie auf Menü (das Zahnradsymbol) > Einstellungen > Threema Anrufe. Aktivieren Sie Anrufe immer durchstellen.

X

Klicken oder tippen Sie auf Nachrichten (das Briefumschlagsymbol) > Einstellungen (das Zahnradsymbol). Aktivieren Sie Erhöhter Anrufschutz.

WhatsApp

Klicken oder tippen Sie auf Menü (das ⋮-Symbol) > Einstellungen > Datenschutz > Erweitert. Aktivieren Sie IP-Adresse bei Anrufen schützen.

Viber

Klicken oder tippen Sie auf Mehr > Einstellungen > Privatsphäre. Deaktivieren Sie Peer-to-Peer verwenden.

Andere Möglichkeiten, Ihre Privatsphäre zu schützen

Die Maskierung Ihrer IP-Adresse ist nur eine von vielen Möglichkeiten, Ihre Privatsphäre bei der Nutzung von Messaging-Apps zu schützen. Signal bietet viele weitere Datenschutzfunktionen, die Sie nutzen können. Auch Telegram bietet viele zusätzliche Datenschutzfunktionen.

Unabhängig davon, welche Messaging-App Sie verwenden, ist Ihre IP-Adresse nur eine von mehreren Kennungen, die Informationen über Sie preisgeben können. Um die Daten, die Ihre Messaging-App und die Personen, mit denen Sie kommunizieren, über Sie sammeln können, einzuschränken, sollten Sie diese Grundsätze zur Anonymisierung Ihrer Online-Aktivitäten anwenden.