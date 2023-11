WEF und UN wollen Meinungsfreiheit im Internet „regulieren

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat angekündigt, sich mit den Vereinten Nationen (UN) zusammenzutun, um die Meinungsfreiheit im Internet zu kontrollieren.

Die beiden nicht gewählten globalistischen Organisationen möchten sich als Online-Regulierer der Meinungsäußerung positionieren.

Das WEF und die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) haben ein „Toolkit für digitale Sicherheit“ entwickelt, das sie den Regierungen souveräner Staaten aufzwingen wollen.

UNESCO und WEF betonen, dass ihr „Toolkit“ entwickelt wurde, um „Hate Speech“ und „Cybermobbing“ zu bekämpfen.

Das Toolkit zielt jedoch speziell auf die Zensur von Falschmeldungen im Internet ab, die auch als „Fehlinformation“ und „Desinformation“ bezeichnet werden.

Dennoch nutzt das WEF seinen Einfluss, um Regierungen zu diktieren, dass das „Toolkit“ für die Regulierung des sogenannten „Internets des Vertrauens“ unerlässlich ist.

Das WEF übt Druck auf die Staats- und Regierungschefs der Welt aus, um die neuen Regeln zu verabschieden, von denen die in der Schweiz ansässige Organisation von Klaus Schwab überzeugt ist, dass sie auf jede Person der Welt, die das Internet nutzt, angewendet werden können.

Die UNESCO und das WEF bestehen darauf, dass ihre Regeln sicherstellen werden, dass ihre kontrollierte Version des Internets die einzige „vertrauenswürdige“ Möglichkeit sein wird, sich zu informieren und sich vor Fehlinformation und Desinformation zu schützen.

„Wenn wir nicht mehr zwischen Fiktion und Realität, zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden können, bröckeln die Fundamente unserer Gesellschaften“, zitiert das WEF die UNESCO.

„Demokratie, Dialog und Debatte, die für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit unerlässlich sind, werden unmöglich“.

so schreibt das WEF:

„Digitale Plattformen benötigen Meldemechanismen, um Regelverstöße zu protokollieren, aber angesichts des globalen Charakters ihrer Aktivitäten müssen sie auch sicherstellen, dass diese Mechanismen lokale kulturelle Empfindlichkeiten bei der Bearbeitung von Beschwerden berücksichtigen.“

Das WEF und die UN drängen schon seit einiger Zeit darauf, die Kontrolle über den Online-Informationsfluss zu übernehmen.

Wie Slay News bereits berichtete, waren die Bemühungen, die globale Zensur zu verschärfen, das Hauptthema des letzten Jahrestreffens des WEF in Davos, Schweiz, Anfang dieses Jahres.

Das von dem deutschen Ökonomen Klaus Schwab gegründete WEF ist eine fanatische politische Organisation, die sich als neutrale Institution tarnt.

Die Organisation verfolgt bestimmte politische Ziele, darunter die Zentralisierung der Macht in den Händen einer handverlesenen globalen Elite als einzige Möglichkeit, den Planeten vor einer angeblichen „Klimakatastrophe“ zu retten.

Schwab und seine Verbündeten beim WEF diktieren den Führern souveräner Nationen ihre eigene Agenda.

Wie Slay News berichtete, brüstet sich Schwab offen damit, mehrere Staatsoberhäupter der Welt in seiner Tasche zu haben und WEF-Mitarbeiter in den höchsten Rängen mächtiger Regierungsverwaltungen installiert zu haben.

Im Jahr 2017 prahlte Schwab damit, dass das WEF in die globalen „Kabinette“ eingedrungen sei und die Führer mehrerer souveräner Staaten kontrolliere, darunter Deutschland, Russland, Kanada, Argentinien und Frankreich.

Klaus Schwab 2017 in Harvard: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren WEF Young Global Leaders in die globalen Kabinette der Länder eindringen.“

Klaus Schwab in 2017 at Harvard: "What we are very proud of, is that we penetrate the global cabinets of countries with our WEF Young Global Leaders." pic.twitter.com/dMsZWGbQ6a