Überraschende Entwicklungen: Philippinisches Repräsentantenhaus leitet Untersuchung der schockierenden Todesfälle ein

Überraschende Entwicklung auf den Philippinen. Das philippinische Repräsentantenhaus hat eine Untersuchung der schockierenden Übersterblichkeit im Land eingeleitet.

„Wir waren schockiert, als wir herausfanden, dass die Übersterblichkeitsrate allein im Jahr 2021 bei 262.000 liegen wird“, sagte Dan Fernandez, Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit des Repräsentantenhauses.

Auch im Folgejahr 2022 gab es eine Übersterblichkeit. In diesem Jahr starben 67.000 Menschen mehr als erwartet. Das sind ungeklärte Todesfälle. Diese Menschen sind also nicht an Corona gestorben.

