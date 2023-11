106,4 Millionen Erwachsene in den USA haben derzeit keinen Job

19 Monate in Folge! Der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board ist nun 19 Monate in Folge gesunken. Wenn 19 Monate hintereinander etwas passiert, ist das definitiv ein Trend. Die Wirtschaft steckt offensichtlich in großen Schwierigkeiten und die Bedingungen werden von Tag zu Tag schlechter. Aber die Mainstream-Medien bestehen weiterhin darauf, dass es der Wirtschaft einfach großartig geht.

Sie sagen uns, dass die Inflation niedrig ist, aber wenn sie immer noch so gemessen würde wie im Jahr 1980, läge die offizielle Inflationsrate deutlich im zweistelligen Bereich. Und sie sagen uns, dass die Arbeitslosenquote niedrig ist, aber wenn ehrliche Zahlen verwendet würden, läge die offizielle Arbeitslosenquote derzeit bei etwa 25 Prozent. Es gibt hoch qualifizierte Leute, die nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch kommen, obwohl sie Hunderte und Aberhunderte von Lebensläufen verschicken. Was machen sie falsch?

Die Wahrheit ist natürlich, dass sie nichts falsch machen. Der Arbeitsmarkt ist weitaus angespannter, als man uns glauben machen will, und das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Wenn ein Amerikaner im erwerbsfähigen Alter nicht arbeitet, ordnet die Regierung diese Person einer von zwei Kategorien zu.

Derzeit gelten in den USA nur 6,5 Millionen Erwachsene offiziell als „arbeitslos“.

Aber weitere 99,9 Millionen US-Erwachsene gelten als „nicht erwerbstätig“. Sie gelten also nicht als „arbeitslos“.

Wenn man diese beiden Zahlen addiert, kommt man auf eine Gesamtsumme von 106,4 Millionen Erwachsenen in den USA, die derzeit keinen Job haben.

Zu keinem Zeitpunkt während der Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 erreichte diese Zahl auch nur die 90-Millionen-Marke.

Lassen Sie sich also von niemandem einreden, dass die Arbeitslosigkeit niedrig sei.

Die Elite versucht ihr Bestes, um uns davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, doch inzwischen ist der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board bereits 19 Monate in Folge gesunken …

Ein wichtiger Indikator für die Richtung der US-Wirtschaft ist im 19. Monat in Folge gesunken und deutet erneut darauf hin, dass eine Rezession bevorsteht. Der führende Wirtschaftsindex sei im Oktober um 0,8 Prozent gefallen, teilte das Conference Board am Montag mit. Der LEI basiert auf 10 Indikatoren, die tendenziell die Richtung der Wirtschaft vorhersagen. Ökonomen hatten mit einem milderen Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Das letzte Mal, dass der Index 19 Monate in Folge sank, war während der Großen Rezession, als er von Ende 2007 bis 2009 fiel.

Der letzte Streik dieser Größenordnung begann im Jahr 2007.

Aber wir hatten 2007 keine Rezession.

Und auch Anfang 2008 schien es noch relativ gut zu gehen.

Natürlich waren wir Ende 2008 und alles brach zusammen.

Deshalb werden sie als „vorlaufende“ Wirtschaftsindikatoren bezeichnet.

Sie sagen uns, was kommt.

Und was in unserer Zeit kommt, wird keinen Spaß machen.

Es versteht sich von selbst, dass der Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht auf einen größeren wirtschaftlichen Sturm vorbereitet ist.

Eine Umfrage nach der anderen hat gezeigt, dass der Großteil der US-Bevölkerung derzeit von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck lebt …

Wie ein Bericht zeigt, lebt die Mehrheit der Erwachsenen in den USA zu Beginn der Weihnachtszeit von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Der neueste Bericht von LendingClub zeigt, dass im Oktober 60 Prozent der Erwachsenen angaben, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu leben. Rund 40 Prozent der Verbraucher gehen davon aus, dass es ihnen heute schlechter geht als im Jahr 2022. Selbst Besserverdiener haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen: 42 Prozent derjenigen, die sechsstellige Beträge verdienen, leben auch unter Präsident Joe Biden von Scheck zu Scheck. Laut einer separaten CNBC-Umfrage ist die Zahl der Erwachsenen, die zwischen den Schecks Schwierigkeiten beim Sparen haben, von 58 Prozent im März gestiegen.

106,4 Millionen Erwachsene in den USA haben derzeit keinen Job

von Michael Snyder – http://theeconomiccollapseblog.com – https://kolozeg.org

