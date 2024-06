Benjamin Netanjahu im Duell mit den Vereinigten Staaten

Benjamin Netanjahu hat Präsident Joe Biden nicht zum Einlenken gebracht, obwohl er im Januar behauptete, dazu fähig zu sein. Er gewann dieses Duell dennoch, indem er das Weiße Haus daran hinderte, sich seiner Politik zu widersetzen. Vor unseren Augen weigert er sich, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dem Internationalen Gerichtshof zu gehorchen. Er praktiziert eine ethnische Säuberung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland. Niemand kann etwas tun, um seine Verbrechen zu stoppen.

Ende Januar nahmen 12 amtierende israelische Minister, darunter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, an einer großen Show in Jerusalem unter dem Titel “Konferenz für Israels Sieg – Siedlungen bringen Sicherheit: Rückkehr in den Gazastreifen und Nord-Samaria” [1] teil. Bei dieser Gelegenheit drohten die Organisatoren den Angelsachsen, die Stern-Gruppe, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten gekämpft hatte, wieder zu konstituieren, wenn sie sich der Kolonisierung des Gazastreifens und des Westjordanlandes widersetzten.

Mit anderen Worten, der Faschist Wladimir Ze’ev Jabotinsky hatte sich schon immer “Eretz Israel” (d.h. alle Gebiete vom Nil bis zum Euphrat, einschließlich Israel, der palästinensischen Gebiete, des Libanon, Jordaniens, Syriens und eines Teils des Irak), das “Gelobte Land”, das “Großisrael” aneignen wollen. Wenn ich Jabotinsky einen “Faschisten” nenne, gebe ich kein Werturteil ab. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass er vor und während des Zweiten Weltkriegs ein Verbündeter von Benito Mussolini war [2].

Vor vier Monaten forderten Jabotinskys Anhänger, dieses Projekt durchführen zu können, die Araber aus Palästina zu vertreiben und die gesamte Region zu erobern.