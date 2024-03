Benutzen Sie immer noch Google? 6 Gründe, Ihr Leben jetzt zu entgoogeln – Tschüss Google

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Anfang April 2020 hat Mercola.com Google absichtlich davon abgehalten, unsere Artikel und Blogbeiträge mit aktuellen Nachrichten zu indizieren

Ich empfehle Ihnen, die Datenschutzrichtlinien jeder Website zu durchsuchen, um zu sehen, ob sie Google Analytics oder Google Ad-Programme verwenden, und wenn ja, sie zu ermutigen, damit aufzuhören

Nahezu jede Website, die nicht zu den großen Unternehmen gehört, nutzt das „kostenlose“ Analyseprogramm von Google sowie deren Werbeplattformen. Leider sind diese Dienste nicht wirklich kostenlos. Letztlich bezahlen SIE dafür mit Ihren persönlichen Daten, denn das ist das Produkt, das Google verkauft. Zusammengenommen stehlen all diese Websites eine enorme Menge Ihrer privaten Informationen

Die Befugnisse von Google stellen mehrere Bedrohungen für die Gesellschaft dar. Zunächst einmal ist es eine Überwachungsbehörde mit erheblichen, aber verborgenen Überwachungsbefugnissen. Es ist auch eine Zensurbehörde mit der Fähigkeit, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu blockieren und so zu entscheiden, was die Menschen sehen können und was nicht

Google hat auch die Macht, die öffentliche Meinung durch Suchergebnisse und andere Mittel zu manipulieren, und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen im Denken sind sowohl schnell als auch enorm

Anfang April 2020 wurde Mercola.com zu einer der ersten Websites, die Google absichtlich daran hindert, unsere Artikel und Blogbeiträge zu aktuellen Themen zu indizieren. Die meisten von Ihnen wissen, dass ich schon seit einigen Jahren Bedenken über die Überwachungskapitalisten, allen voran Google, habe.

Im September 2017 habe ich über die Partnerschaft von Google mit der National Alliance on Mental Illness berichtet und darüber, dass das Quiz zur Bewertung von Depressionen in Wirklichkeit ein vom Medikamentenhersteller Eli Lilly gesponserter Betrug war. Unabhängig davon, wie Sie die Fragen beantworteten, waren Sie ein Kandidat für Antidepressiva.

Seitdem haben Google und andere Technologieunternehmen immer tieferen und breiteren Zugang zu den persönlichen medizinischen Daten der Menschen erhalten, und der Verkauf dieser Daten durch Google an Dritte kann reale Folgen haben. Höhere Versicherungsprämien oder die Verweigerung einer Anstellung sind nur zwei offensichtliche Beispiele.

Google wird von der Interaktion mit Mercola.com ausgeschlossen

Die meisten von Ihnen wissen, dass Google uns im Sommer 2019 von allen Suchanfragen ausgeschlossen hat, es sei denn, unser Name wurde ebenfalls in die Suchanfrage eingegeben. Obwohl wir immer noch beträchtlichen Traffic von Leuten erhielten, die sehr hart danach suchten, Mercola-Artikel über Google zu finden, haben wir uns schließlich dazu entschlossen, Google davon abzuhalten, meine Artikel oder aktuelle Blogs zu crawlen oder zu indizieren. Wir haben 2018 auch aufgehört, das Google Analytics-Programm zu nutzen.

Also wurde alles, was mit Google zu tun hat, von dieser Website entfernt, und ich hoffe, dass andere Websites diesem Beispiel folgen werden. Ich ermutige Sie, die Datenschutzrichtlinien jeder Website zu durchsuchen, um zu sehen, ob sie Google Analytics oder Google Ad-Programme verwenden, und wenn sie es tun, ermutigen Sie sie, damit aufzuhören.

Wir können auch ohne die Überwachungsmonopole erfolgreich sein, und Unternehmen und Einzelpersonen müssen sich zusammentun, um alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den gefährlichen Diebstahl der Privatsphäre und die Datensammlung zu stoppen.

Wie Sie für die Nutzung „kostenloser“ Analysen durch Unternehmen bezahlen

Ein Großteil der Websites nutzt das „kostenlose“ Analyseprogramm von Google sowie dessen Werbeplattformen. Leider sind diese Dienste nicht wirklich kostenlos. Letztlich bezahlen SIE dafür mit Ihren persönlichen Daten, denn das ist das Produkt, das Google an Dritte weiterverkauft. Zusammengenommen stehlen all diese Websites eine enorme Menge Ihrer privaten Informationen.

Google und seine datenfressenden Tentakel dringen tief in Ihr tägliches Leben ein und sammeln Daten über jeden Ihrer Schritte und jedes Gespräch, das Sie führen, ob online oder in der realen Welt.

Auch wenn Sie die Standortverfolgung auf Ihrem Telefon deaktivieren, hat Google Möglichkeiten, Ihren Aufenthaltsort zu ermitteln, indem es die Adressen von Mobilfunkmasten in der Nähe verfolgt, mit denen sich Ihr Telefon verbindet. Dies ist einer der Gründe, warum ich Ihnen dringend empfehle, alle Android-Telefone loszuwerden und ein iPhone zu verwenden, das bessere Datenschutzrichtlinien hat.

Ich habe dies in meinem 2018 erschienenen Artikel „Google – eines der größten Monopole der Welt“ besprochen. Dieser Artikel enthält auch eine Liste von Beispielen für die Art von Daten, die von Google gesammelt werden, ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht.

Unsere „kognitiven Freiheiten“ stehen auf dem Spiel

Wie in „Will Google’s Social Credit System Determine Your Future?“ (Wird Googles soziales Kreditsystem über Ihre Zukunft entscheiden?) ausführlich beschrieben, gibt es nun Vorschläge, die vorschlagen, dass all diese Daten in Kombination mit künstlicher Intelligenz-gestützten Analysesystemen für eine „vorausschauende Polizeiarbeit“ verwendet werden könnten, wie im Film „Minority Report“ aus dem Jahr 2002, in dem mutmaßliche Straftäter verhaftet werden, bevor ein Verbrechen tatsächlich begangen wird.

In dem oben genannten TED-Vortrag aus dem Jahr 2018 erörtert die Rechtswissenschaftlerin und Bioethikerin Nita Farahany die potenziellen Auswirkungen der Gedankenlesetechnologie und warnt, dass eine solche Technologie leicht zu einer Gesellschaft führen könnte, „in der Menschen verhaftet werden, wenn sie nur daran denken, ein Verbrechen zu begehen.“

Allerdings hat Google schon vor zehn Jahren behauptet, dass es in der Lage ist, Ihre Gedanken zu lesen. Im Jahr 2010 prahlte Google-CEO Eric Schmidt: „Wir wissen, wo Sie sind. Wir wissen, wo Sie gewesen sind. Wir können mehr oder weniger wissen, woran Sie denken.“

Zehn Jahre später sind Googles Fähigkeiten, Gedanken zu lesen, exponentiell gewachsen und wurden so weit perfektioniert, dass die KI genau den Moment vorhersagen kann, in dem sich ein Teenager unsicher, einsam oder verletzlich fühlt, so dass in diesem Moment eine Werbung für ein imageförderndes Produkt vor ihm auf dem Bildschirm erscheinen kann.

Diese und viele andere erschreckende Möglichkeiten werden in dem Buch „The Age of Surveillance Capitalism“ (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus) der Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Shoshana Zuboff ausführlich beschrieben. Das folgende Video zeigt ein Interview, das ich mit ihr zu diesem Thema geführt habe.

In ihrem TED-Vortrag geht Farahany auch auf die Gefahren einer Welt ein, in der „private Interessen unsere Gehirndaten verkaufen“. Sie glaubt, dass wir als globale Gemeinschaft Gesetze brauchen, die unsere Rechte auf kognitive Freiheit schützen; Gesetze, die unsere Gedankenfreiheit und Selbstbestimmung schützen.

Verabschieden Sie sich von Google

Im Laufe der Jahre bin ich äußerst besorgt über Googles exponentielle Datenerfassung und das Eindringen in jeden erdenklichen Bereich unseres täglichen Lebens, von der Gesundheitsfürsorge und Fitness bis hin zu Bildung und Finanzen.

Der Einfluss von Google ist so groß und doch so versteckt, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, wie sehr sie tatsächlich kontrolliert werden. Die meisten von uns würden vehement bestreiten, dass etwas so Einfaches wie die Google-Suchergebnisse uns so manipulieren kann, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise über ein Thema denken, doch die Forschung zeigt eindeutig, dass diese Art der unterschwelligen Beeinflussung sehr stark ist.

Dr. Robert Epstein, der die letzten zehn Jahre seiner beruflichen Laufbahn damit verbracht hat, die manipulativen und betrügerischen Praktiken von Google als leitender Forschungspsychologe für das American Institute of Behavioral Research and Technology aufzudecken, hat ebenfalls gezeigt, wie leicht Google unsere politische und gesellschaftliche Landschaft verändern kann.

Ohne Google würde der Traum der Technokraten von einer Eine-Welt-Regierung wahrscheinlich nie Wirklichkeit werden, da er auf Social Engineering und künstlicher Intelligenz beruht. Google ist ein Vorreiter und Experte in beiden Bereichen und hat die Fähigkeit, ganze Bevölkerungen zu kontrollieren. Wie Epstein in dem obigen Interview feststellte, stellt Google drei einzigartige Bedrohungen für die Gesellschaft dar:

Google ist eine Überwachungsagentur mit erheblichen, aber verborgenen Überwachungsbefugnissen – Google Search, Google Wallet, Google Docs, Gmail, Google Drive, YouTube – all das sind Überwachungsplattformen, und aus der Sicht von Google liegt der Wert dieser Plattformen in ihrer Fähigkeit, sehr präzise Daten über Sie als Person zu sammeln. Die meisten dieser Plattformen bieten kostenlose Dienste aus dem einfachen Grund an, dass SIE das Produkt sind, das an Dritte verkauft wird.

– Google Search, Google Wallet, Google Docs, Gmail, Google Drive, YouTube – all das sind Überwachungsplattformen, und aus der Sicht von Google liegt der Wert dieser Plattformen in ihrer Fähigkeit, sehr präzise Daten über Sie als Person zu sammeln. Die meisten dieser Plattformen bieten kostenlose Dienste aus dem einfachen Grund an, dass SIE das Produkt sind, das an Dritte verkauft wird. Sie sind eine Zensurbehörde , die in der Lage ist, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu sperren und so zu entscheiden, was die Menschen sehen können und was nicht. Während Abschnitt 230 des Communications Decency Act von 1996 die freie Meinungsäußerung für jedermann ermöglicht, erlaubt er Google und anderen Online-Plattformen, alles herauszufiltern und zu zensieren, was sie wollen. Das größte Problem bei dieser Art von Internetzensur ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Wenn eine bestimmte Art von Information aus der Suche entfernt wird und man nicht weiß, dass sie irgendwo existieren sollte, wird man nie danach suchen. Und wenn Sie online nach Informationen suchen, woher wissen Sie dann, dass bestimmte Websites oder Seiten überhaupt aus den Suchergebnissen entfernt wurden? Die Antwort lautet: Man weiß es nicht. So investiert Google beispielsweise schon seit geraumer Zeit in DNA-Repositorien und fügt unseren Profilen DNA-Informationen hinzu. Laut Epstein hat Google das nationale DNA-Repositorium übernommen, aber die Artikel darüber – die er in seinen eigenen Schriften zitiert hat – sind alle verschwunden.

, die in der Lage ist, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu sperren und so zu entscheiden, was die Menschen sehen können und was nicht. Während Abschnitt 230 des Communications Decency Act von 1996 die freie Meinungsäußerung für jedermann ermöglicht, erlaubt er Google und anderen Online-Plattformen, alles herauszufiltern und zu zensieren, was sie wollen. Das größte Problem bei dieser Art von Internetzensur ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Wenn eine bestimmte Art von Information aus der Suche entfernt wird und man nicht weiß, dass sie irgendwo existieren sollte, wird man nie danach suchen. Und wenn Sie online nach Informationen suchen, woher wissen Sie dann, dass bestimmte Websites oder Seiten überhaupt aus den Suchergebnissen entfernt wurden? Die Antwort lautet: Man weiß es nicht. So investiert Google beispielsweise schon seit geraumer Zeit in DNA-Repositorien und fügt unseren Profilen DNA-Informationen hinzu. Laut Epstein hat Google das nationale DNA-Repositorium übernommen, aber die Artikel darüber – die er in seinen eigenen Schriften zitiert hat – sind alle verschwunden. Sie haben die Macht, die öffentliche Meinung durch Such-Rankings und andere Mittel zu manipulieren, und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen im Denken sind sowohl schnell als auch enorm. Epstein hat beispielsweise nachgewiesen, dass Google in der Lage ist, die Wahlpräferenzen von unentschlossenen Wählern um satte 48 % bis 63 % zu verändern und 25 % der weltweiten Wahlen zu bestimmen. Darüber hinaus ist diese Manipulation völlig unauffindbar und lässt sich nicht zurückverfolgen.

Die vielen Gründe, Google loszuwerden

Für Sie als Nutzer gibt es viele Gründe, Ihr Leben von Google zu befreien, darunter die folgenden:

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes – Googles Dienste, einschließlich Suche, E-Mail und Karten, sammeln große Mengen an persönlichen Daten, die den Browserverlauf, Standortdaten und mehr umfassen können. Diese Sammlung ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Google, das sich auf gezielte Werbung konzentriert. Weitere Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind u. a. folgende:

– Googles Dienste, einschließlich Suche, E-Mail und Karten, sammeln große Mengen an persönlichen Daten, die den Browserverlauf, Standortdaten und mehr umfassen können. Diese Sammlung ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Google, das sich auf gezielte Werbung konzentriert. Weitere Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind u. a. folgende: Verfolgung Ihres Aufenthaltsortes rund um die Uhr – Im Jahr 2022 verklagten vier Generalstaatsanwälte Google wegen seiner betrügerischen Praktiken bei der Erfassung von Standortdaten, da das Unternehmen auch dann noch Standortdaten erfasst, wenn die Nutzer die Standortverfolgung deaktiviert haben. Durch die Verfolgung Ihrer Google-Kalendereinträge in Kombination mit Ihren Standortdaten weiß Google auch, welche Veranstaltungen Sie wann und wie lange besucht haben.

– Im Jahr 2022 verklagten vier Generalstaatsanwälte Google wegen seiner betrügerischen Praktiken bei der Erfassung von Standortdaten, da das Unternehmen auch dann noch Standortdaten erfasst, wenn die Nutzer die Standortverfolgung deaktiviert haben. Durch die Verfolgung Ihrer Google-Kalendereinträge in Kombination mit Ihren Standortdaten weiß Google auch, welche Veranstaltungen Sie wann und wie lange besucht haben. Auch auf die integrierte Webcam Ihres Telefons, Tablets, Laptops oder Computers können verschiedene Apps zugreifen .

. Ein Leben lang fotografische Beweise – Vor zwanzig Jahren waren Fotos eine private Angelegenheit, in der man sich in Fotoalben erinnerte und die man zu Hause ausstellte. Heute wird das Leben der Menschen online öffentlich zur Schau gestellt, und Google hält alles fest. In Kombination mit Gesichtserkennungssoftware und anderen technologischen Identifizierungsanwendungen, einschließlich Metadaten, die Zeit und Ort jedes Schnappschusses angeben, sind Ihre Fotos eine Fundgrube für private Informationen.

– Vor zwanzig Jahren waren Fotos eine private Angelegenheit, in der man sich in Fotoalben erinnerte und die man zu Hause ausstellte. Heute wird das Leben der Menschen online öffentlich zur Schau gestellt, und Google hält alles fest. In Kombination mit Gesichtserkennungssoftware und anderen technologischen Identifizierungsanwendungen, einschließlich Metadaten, die Zeit und Ort jedes Schnappschusses angeben, sind Ihre Fotos eine Fundgrube für private Informationen. Ein Leben lang kommunizieren – Google hat auch jede einzelne Gmail-E-Mail, die Sie jemals gesendet, empfangen und gelöscht haben.

– Google hat auch jede einzelne Gmail-E-Mail, die Sie jemals gesendet, empfangen und gelöscht haben. Zensur Ihrer E-Mails – Google kann auch Ihre E-Mails zensieren, und wir haben Beweise dafür, dass dies bereits geschieht. Während etwa 50 % unserer Abonnenten Gmail-Konten verwenden, liegt die Zustellungsrate für Gmail-Konten bei der HÄLFTE aller E-Mail-Anbieter wie ProtonMail – weit niedriger als bei jedem anderen E-Mail-Dienst. Wenn Sie also Gmail für den Empfang unseres Newsletters verwenden, wechseln Sie bitte sofort. Wenn Sie Gmail nutzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Posteingang zensiert wird, ohne dass Sie es merken.

– Google kann auch Ihre E-Mails zensieren, und wir haben Beweise dafür, dass dies bereits geschieht. Während etwa 50 % unserer Abonnenten Gmail-Konten verwenden, liegt die Zustellungsrate für Gmail-Konten bei der HÄLFTE aller E-Mail-Anbieter wie ProtonMail – weit niedriger als bei jedem anderen E-Mail-Dienst. Wenn Sie also Gmail für den Empfang unseres Newsletters verwenden, wechseln Sie bitte sofort. Wenn Sie Gmail nutzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Posteingang zensiert wird, ohne dass Sie es merken. Gelöschte Dateien und Informationen – Wahrscheinlich löschen Sie hin und wieder Dateien und Informationen aus Sicherheitsgründen, oder? Sie könnten zum Beispiel beschließen, die Liste mit den Passwörtern auf Ihrem Handy zu löschen, falls Sie es verlieren oder es gehackt wird. Nun, Google hat immer noch alle diese Informationen.

– Wahrscheinlich löschen Sie hin und wieder Dateien und Informationen aus Sicherheitsgründen, oder? Sie könnten zum Beispiel beschließen, die Liste mit den Passwörtern auf Ihrem Handy zu löschen, falls Sie es verlieren oder es gehackt wird. Nun, Google hat immer noch alle diese Informationen. Marktbeherrschung und monopolistisches Verhalten – Googles marktbeherrschende Stellung bei der Suche, beim Videohosting (über YouTube) und bei mobilen Betriebssystemen (über Android) schränkt den Wettbewerb ein, was zu weniger Innovation und Auswahl für die Verbraucher führen kann.

– Googles marktbeherrschende Stellung bei der Suche, beim Videohosting (über YouTube) und bei mobilen Betriebssystemen (über Android) schränkt den Wettbewerb ein, was zu weniger Innovation und Auswahl für die Verbraucher führen kann. Datensicherheit – Obwohl Google behauptet, strenge Sicherheitsmaßnahmen zu haben, ist kein Dienst vor Datenschutzverletzungen oder Sicherheitslücken gefeit. In Anbetracht der riesigen Menge an persönlichen Daten, die von Google gesammelt werden, könnte eine Datenpanne verheerende Folgen haben.

– Obwohl Google behauptet, strenge Sicherheitsmaßnahmen zu haben, ist kein Dienst vor Datenschutzverletzungen oder Sicherheitslücken gefeit. In Anbetracht der riesigen Menge an persönlichen Daten, die von Google gesammelt werden, könnte eine Datenpanne verheerende Folgen haben. Echokammer- und Filterblaseneffekte – Die personalisierten Such- und Nachrichtenergebnisse von Google können eine „Filterblase“ erzeugen, in der die Nutzer eher Informationen sehen, die ihrem bisherigen Verhalten entsprechen, was den Zugang zu anderen Ansichten einschränken und zu einem Echokammereffekt führen kann.

– Die personalisierten Such- und Nachrichtenergebnisse von Google können eine „Filterblase“ erzeugen, in der die Nutzer eher Informationen sehen, die ihrem bisherigen Verhalten entsprechen, was den Zugang zu anderen Ansichten einschränken und zu einem Echokammereffekt führen kann. A bhängigkeit und Dateneinschränkung – Die starke Abhängigkeit vom Google-Ökosystem kann zu einer Art von Einschränkung führen, bei der der Wechsel zu anderen Diensten aufgrund der riesigen Datenmengen und der Integration in die Google-Dienste schwierig wird. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Dienstanbieter diversifizieren.

– Die starke Abhängigkeit vom Google-Ökosystem kann zu einer Art von Einschränkung führen, bei der der Wechsel zu anderen Diensten aufgrund der riesigen Datenmengen und der Integration in die Google-Dienste schwierig wird. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Dienstanbieter diversifizieren. Das kommende Sozialkreditsystem – Die Fähigkeit, jede erdenkliche Metrik zu überwachen und zu verfolgen, den Zugang zu Informationen zu zensieren und zu blockieren und die Fähigkeit, Meinungen zu manipulieren, macht Google zu einer unschätzbaren Ressource für das geplante Sozialkreditsystem, und je mehr Informationen sie über Sie haben, desto leichter können sie Sie manipulieren.

So können Sie sich heute von Google verabschieden

Wenn Sie über die Praktiken von Google zum Datendiebstahl besorgt sind, ist es an der Zeit, dass Sie die Google-Dienste nicht mehr nutzen. Sicher, Google bietet Komfort, aber das reicht nicht aus, um die vielen Übel des Unternehmens zu überdecken.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Privatsphäre zu schützen und sich von den Manipulationen der Internetmonopole zu befreien, finden Sie hier einige grundlegende Schritte, die Sie unternehmen können. Bitte geben Sie diese Tipps auch an Ihre Familie und Freunde weiter.

Tauschen Sie Ihren Browser aus – Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen Brave oder Opera. Alles, was Sie in Chrome tun, wird überwacht, einschließlich der Tastenanschläge und jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt.

– Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen Brave oder Opera. Alles, was Sie in Chrome tun, wird überwacht, einschließlich der Tastenanschläge und jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Wechseln Sie Ihre Suchmaschine – Verwenden Sie keine Google-Suchmaschinen oder Google-Erweiterungen wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Verwenden Sie stattdessen eine Standard-Suchmaschine, die Datenschutz bietet, z. B. Presearch, Startpage, DuckDuckGo, Qwant und viele andere.

– Verwenden Sie keine Google-Suchmaschinen oder Google-Erweiterungen wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Verwenden Sie stattdessen eine Standard-Suchmaschine, die Datenschutz bietet, z. B. Presearch, Startpage, DuckDuckGo, Qwant und viele andere. Verwenden Sie eine sichere E-Mail – Schließen Sie Ihr Gmail-Konto und wechseln Sie zu einem sicheren E-Mail-Dienst wie ProtonMail. Wenn Sie Kinder haben, übertragen Sie deren Google-Schülerkonto nicht in ein persönliches Konto, wenn sie aus der Schule kommen.

– Schließen Sie Ihr Gmail-Konto und wechseln Sie zu einem sicheren E-Mail-Dienst wie ProtonMail. Wenn Sie Kinder haben, übertragen Sie deren Google-Schülerkonto nicht in ein persönliches Konto, wenn sie aus der Schule kommen. Wechseln Sie zu einem sicheren Dienst für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten – Verwerfen Sie Google Docs und verwenden Sie eine Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden.

– Verwerfen Sie Google Docs und verwenden Sie eine Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden. Löschen Sie alle Google-Apps von Ihrem Telefon und entsorgen Sie die Google-Hardware. Noch besser: Besorgen Sie sich ein entgoogeltes Telefon. Mehrere Unternehmen bieten diese mittlerweile an, darunter Above Phone.

von Ihrem Telefon und entsorgen Sie die Google-Hardware. Noch besser: Besorgen Sie sich ein entgoogeltes Telefon. Mehrere Unternehmen bieten diese mittlerweile an, darunter Above Phone. Vermeiden Sie Websites, die Google Analytics verwenden – Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungsinstrument von Dritten verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln!

– Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungsinstrument von Dritten verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln! Verwenden Sie ein sicheres Nachrichtensystem – Um Ihre private Kommunikation geheim zu halten, verwenden Sie ein Nachrichtensystem, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, wie z. B. Signal.

– Um Ihre private Kommunikation geheim zu halten, verwenden Sie ein Nachrichtensystem, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, wie z. B. Signal. Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) wie NordVPN oder Strong VPN – Dies ist ein Muss, wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten.

– Dies ist ein Muss, wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten. Verwenden Sie keine Google-Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung – Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasser kochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

– Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasser kochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa. Verwenden Sie kein Android-Handy , da es sich im Besitz von Google befindet.

, da es sich im Besitz von Google befindet. Verzichten Sie auf Siri , das alle Antworten von Google bezieht.

, das alle Antworten von Google bezieht. Verwenden Sie kein Fitbit, da es vor kurzem von Google aufgekauft wurde und dem Unternehmen alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte liefert, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

